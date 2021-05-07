Літак ІЛ-96, який здійснює перевезення високопосадовців РФ, порушив повітряний простір Естонії

Російський літак Іл-96 у середу, 5 травня, порушив повітряний кордон Естонії поблизу острова Вайндлоо і провів у повітряному просторі Естонії приблизно хвилину. Цього року це другий випадок порушення повітряного кордону Естонії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ERR".

Транспондер літака був увімкнений, але був відсутній план польоту. Літак не підтримував зв'язок по радіо з диспетчерською службою Естонії, передає Генеральний штаб Сил оборони Естонії.

У четвер, 6 травня, МЗС викликав посла Росії в Естонії і передав йому ноту. Це друге за цей рік порушення повітряного кордону Естонії літаком РФ.

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Як передає "РБК", з даних сервісу FlightRadar відомо, що літак Іл-96 з бортовим номером RA-96017 5 травня приблизно о 9 ранку вилетів з Москви (5:56 UTC). Він пролетів над Фінською затокою на відстані від острова Вайндлоо, а також над територією Фінляндії, Швеції та Норвегії. Через 4,5 години Іл-96 пролетів над Ісландією. О шостій годині вечора цей борт вже перебував у Внуково (14:46 UTC), на зворотному шляху він теж пролітав над Фінською затокою.

Іл-96 із цим бортовим номером входить до парку спеціального льотного загону "Росія", який здійснює, крім іншого, перевезення російських найвищих керівників. 19 квітня цей літак прилітав до Праги, щоб вивезти на батьківщину висланих із Чехії співробітників російського посольства. Навіщо він літав до Ісландії - невідомо.