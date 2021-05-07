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Літак ІЛ-96, який здійснює перевезення високопосадовців РФ, порушив повітряний простір Естонії

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Літак ІЛ-96, який здійснює перевезення високопосадовців РФ, порушив повітряний простір Естонії

Російський літак Іл-96 у середу, 5 травня, порушив повітряний кордон Естонії поблизу острова Вайндлоо і провів у повітряному просторі Естонії приблизно хвилину. Цього року це другий випадок порушення повітряного кордону Естонії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ERR".

Транспондер літака був увімкнений, але був відсутній план польоту. Літак не підтримував зв'язок по радіо з диспетчерською службою Естонії, передає Генеральний штаб Сил оборони Естонії.

У четвер, 6 травня, МЗС викликав посла Росії в Естонії і передав йому ноту. Це друге за цей рік порушення повітряного кордону Естонії літаком РФ.

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Як передає "РБК", з даних сервісу FlightRadar відомо, що літак Іл-96 з бортовим номером RA-96017 5 травня приблизно о 9 ранку вилетів з Москви (5:56 UTC). Він пролетів над Фінською затокою на відстані від острова Вайндлоо, а також над територією Фінляндії, Швеції та Норвегії. Через 4,5 години Іл-96 пролетів над Ісландією. О шостій годині вечора цей борт вже перебував у Внуково (14:46 UTC), на зворотному шляху він теж пролітав над Фінською затокою.

Іл-96 із цим бортовим номером входить до парку спеціального льотного загону "Росія", який здійснює, крім іншого, перевезення російських найвищих керівників. 19 квітня цей літак прилітав до Праги, щоб вивезти на батьківщину висланих із Чехії співробітників російського посольства. Навіщо він літав до Ісландії - невідомо.

Літак ІЛ-96, який здійснює перевезення високопосадовців РФ, порушив повітряний простір Естонії 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
... Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии, передает Генеральный штаб Сил обороны Эстонии.

Ну так сбивайте го к х@ям. Делов то, - на копейку.
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07.05.2021 10:26
+10
Приучат к залетам, потом взорвут своих кацапов и будут использовать как казус бейли. Пока Мир не поймет, что только развал кацапни на как можно более мелкие субъекты - не будет спокойствия на планете. расея должна быть разрушена.
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07.05.2021 10:46
+9
Хоч я і дуже симпатизую прибалтам, але дії турків мені ближчі до серця. 😄
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07.05.2021 10:54
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... Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии, передает Генеральный штаб Сил обороны Эстонии.

Ну так сбивайте го к х@ям. Делов то, - на копейку.
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07.05.2021 10:26 Відповісти
путін спеціально провокує на застосування сили, це тактика терориста! Потрібно готуватись до нападу терористів на Україну!
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07.05.2021 12:40 Відповісти
хлу конче треба казус беллі?...
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07.05.2021 14:25 Відповісти
Чому не збили? Естонія капітулює і здає країну *****?
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07.05.2021 10:27 Відповісти
однако, кацапам не стоит забывать, что они тяжелее воздуха, даже в безвоздушном пространстве...
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07.05.2021 10:29 Відповісти
Козломордые устроили провокацию пассажирским лайнером Российский самолет Ил-96 нарушил воздушное пространство Эстонии, это второй подобный случай в 2021 году - Цензор.НЕТ 5089
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07.05.2021 10:36 Відповісти
Это гражданский самолёт.
х**лостан дал приказ граданским авиакомпаниям рисковать жизнью пассажиров, умышлено нарушая границы воздушного пространства и не отвечать на запросы диспетчеров.
Это военное преступление
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07.05.2021 10:37 Відповісти
Приучат к залетам, потом взорвут своих кацапов и будут использовать как казус бейли. Пока Мир не поймет, что только развал кацапни на как можно более мелкие субъекты - не будет спокойствия на планете. расея должна быть разрушена.
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07.05.2021 10:46 Відповісти
Хоч я і дуже симпатизую прибалтам, але дії турків мені ближчі до серця. 😄
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07.05.2021 10:54 Відповісти
Літак ІЛ-96, який здійснює перевезення високопосадовців РФ, порушив повітряний простір Естонії - Цензор.НЕТ 8336
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07.05.2021 13:16 Відповісти
Літак РФ порушив повітряний кордон Естонії, він здійснює перевезення російських високопосадовців - Цензор.НЕТ 9174
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07.05.2021 10:56 Відповісти
Літак РФ порушив повітряний кордон Естонії, він здійснює перевезення російських високопосадовців - Цензор.НЕТ 2324
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07.05.2021 10:58 Відповісти
Кацапсяче лайно пробуло 1 хвилину, а смердітиме доооовго...
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07.05.2021 11:21 Відповісти
Тю, то ***** шпіонів в Рейк'явік послало.
Зустріч з Байденом буде там? Для совка зустріч в Рейк'явіку закінчилась плачевно - його не стало. Ось і рашки не стане.
https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ra-96017#279cd389
Літак ІЛ-96, який здійснює перевезення високопосадовців РФ, порушив повітряний простір Естонії - Цензор.НЕТ 9100
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07.05.2021 11:31 Відповісти
Ещё не раз падла будет провоцировать.
А по нормальному сейчас должен водорослями обрастать Літак ІЛ-96, який здійснює перевезення високопосадовців РФ, порушив повітряний простір Естонії - Цензор.НЕТ 6058
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07.05.2021 11:34 Відповісти
Случайно 100 метеозондов по курсу нарушителя.
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07.05.2021 11:37 Відповісти
Заблукали, як завжди...
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07.05.2021 12:06 Відповісти
Баклани. Пробивають, будуть збивати, чи ні. Якщо побачать, що ні - то будуть порушувати кожного дня і будуть старатися зробити з цього норму. А якщо раз стрільнуть у бік літака, обісруться і будуть літакти за 10 кілометрів від кордону.
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07.05.2021 13:45 Відповісти
"ані заблуділісь" (цицяти велікіх людєй)
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07.05.2021 15:52 Відповісти
Отбить крайний движок, и московиты сразу бы прозрели.
Над Польшей они бздятт так пролетать.
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07.05.2021 16:40 Відповісти
 
 