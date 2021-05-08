Facebook видалив пов'язану зі "Слугою народу" мережу акаунтів: вони витратили на просування контенту майже $210 тис.

Учора, 6 травня, Facebook опублікував підсумки квітневої боротьби з ботами і координованими мережами фейкових акаунтів (Coordinated Inauthentic Behavior (CIB) Report). Особливе місце у звіті посідає Україна: як зазначають у Facebook, саме Україна була одним з основних джерел активності CIB, яку виявили і видалили з соцмережі за останні кілька років.

CIB - це термін, яким позначається скоординована робота групи осіб з розповсюдження інформації з використанням підроблених аккаунтів. Така практика порушує правила Facebook, тому платформа відстежує її і чистить соцмережу від подібних учасників, незалежно від того, який контент ці люди поширюють і наскільки він правдивий. До того ж видаляються як підроблені, так і автентичні акаунти, якщо останні були частиною діяльності подібної групи. Як зазначають у соцмережі, переважна більшість кампаній цих груп були націлені на внутрішню українську аудиторію, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У квітні 2021 року Facebook видалив 105 облікових записів Facebook, 24 сторінки і п'ять облікових записів Instagram, які були створені в Україні і націлені на внутрішню аудиторію, пов'язаних з нинішньою правлячою партією, за порушення політики Facebook щодо CIB-діяльності. "Наше розслідування виявило зв'язок з особами, пов'язаними з політичною партією "Слуга народу", - зазначається у звіті Facebook.

Майже 23 000 акаунтів були підписані на одну або кілька з цих сторінок у Facebook і приблизно 1500 осіб підписалися на один або кілька з цих облікових записів Instagram. Ці сторінки витратили на просування контенту майже $ 210 000.

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Люди, які стоять за цією мережею, використовували як справжні, так і підроблені акаунти. Вони видавали себе за незалежні новинні сторінки і залучали читачів на сторонні сайти, що маскуються під новинні ресурси. Автори сторінок писали українською та російською мовами про корупцію, політику, сатиру про COVID-19, а також схвальні коментарі про партію "Слуга народу" і нинішній уряд України і критику на адресу опозиційних партій і політиків, зокрема колишнього президента Порошенка та мера Києва Віталія Кличка. У звіті зазначають, що відправною точкою для розслідування послужив матеріал видання "Букви".

Також у квітні соцмережа видалила 477 облікових записів Facebook, 363 сторінки, 35 груп і 29 облікових записів Instagram, які в соцмережі пов'язують з юридичними і фізичними особами, які потрапили під санкції США (Андрій Деркач, Петро Журавель і пов'язані з виданням "Бегемот" медіа). А також з політичними консультантами, пов'язаними з Володимиром Гройсманом та Олегом Кулиничем (глава депутатської групи "Довіра").

Усі сторінки були створені в Україні і таргетували українську аудиторію. "За нашими оцінками, цією мережею керують як мінімум три окремі групи, кожна з яких пов'язана з різними політиками: Деркачем, Гройсманом та Кулиничем", - йдеться у звіті.

Майже 2,37 мільйона облікових записів підписалися на одну або кілька з нині закритих сторінок, до 56 000 осіб приєдналися до однієї або декількох із цих груп і майже 30 000 осіб підписалися на ці облікові записи в Instagram.

На просування публікацій цих сторінок було витрачено майже $496 000, оплачуваних переважно в доларах США, але також і в російських рублях, зазначається у звіті.

Кожна із цих груп працювала на кількох інтернет-платформах, наприклад, на YouTube, Telegram і в російській мережі ВКонтакте. Протягом усієї своєї роботи групи здійснювали кроки, щоб приховати свою ідентичність і пов'язаність: фальшиві облікові записи створювалися по одній або невеликими партіями протягом декількох місяців, щоб уникнути автоматичного виявлення. Деякі з облікових записів мали докладні біографії, щоб видаватися більш достовірними, тоді як деякі з їхніх груп і сторінок могли бути куплені.

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Ботоферма використовувала свої підроблені акаунти для просування власного контенту і коментарів до нього. Наприклад, один фейковий аккаунт розміщує позитивну статтю про політичного діяча. Потім інші залишатимуть підтримуючі коментарі. Таким чином мережа намагалася просувати "підопічних" політиків.

Велика частина контенту закритої ботоферми підтримувала політиків і партії, з якими її "куратори" були безпосередньо пов'язані - партію Деркача "Наш край", партію "Українська Стратегія" Гройсмана та депутатську групу "Довіра" Олега Кулініча. Хоча час від часу вони також публікували підтримуючий контент і коментарі про інших політиків, зокрема з конкуруючих політичних груп . Наприклад, про партію "Відродження" або "Слуга народу", хоча зв'язку представників цих партій з діяльністю групи, що розслідується, Facebook не знайшов. Під час презентації фахівці соцмережі припустили, що, найімовірніше, це був приклад надання можливостей мережі в оренду для створення видимості підтримки в онлайні.

При цьому сегмент ботоферми, який Facebook пов'язує з Деркачем, часто публікував і антиросійський контент. Розслідувачі пояснюють це спробою залучити велику аудиторію на сторінку.

Facebook виявив і приклад публікації в цій мережі російської пропаганди.

"Була опублікована стаття, в якій нібито розкривається "секретний список" українських чиновників, яких Сполучені Штати оголосили "недоторканними". У статті видання "Бегемот" передбачалося, що публікація "списку" стала результатом політичного маневрування між Порошенком і адміністрацією Трампа. Хоча фактично наприкінці 2019 року група дослідників визначила, що цей "список" є підробкою відомої російської операції впливу, що отримала назву Secondary Infektion, яку команда Facebook вперше виявила і розкрила в травні 2019 року", - йдеться у звіті Facebook.