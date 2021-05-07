Бажання Росії мати свої сфери впливу у світі - це шлях до конфлікту, - Блінкен

Якщо дозволяти Кремлю порушувати міжнародні правила - це стане сигналом не тільки для Росії, але і для інших країн, що "правила не мають значення", вважає Держсекретар США Ентоні Блінкен.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в інтерв'ю Радіо Свобода Блінкен прокоментував принципові для Сполучених Штатів питання щодо дій Росії на геополітичній арені.

"Перше і найголовніше – права українського народу, його суверенітет, цілісність території, демократія в Україні. Друге важливе питання – це глобальні принципи, які діють далеко за межами України. Йдеться, зокрема, про те, що підхід, згідно з яким країни мають якісь сфери впливу, мав відійти в минуле після Другої світової війни. Ми не приймаємо такий підхід", – наголосив керівник американської дипломатії.

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Блінкен додав, що ці принципи стосуються усього світу. Якщо дозволяти Кремлю порушувати їх – це стане сигналом не лише для Росії, але й для інших країн, що "правила не мають значення", наголосив він.

"Це – шлях до міжнародної системи, яка розвалиться, це рецепт не для співпраці, а для конфлікту. Це – поганий рецепт, проти якого ми виступаємо", – наголосив держсекретар США.

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