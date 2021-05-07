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Новини За кордоном
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Бажання Росії мати свої сфери впливу у світі - це шлях до конфлікту, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Бажання Росії мати свої сфери впливу у світі - це шлях до конфлікту, - Блінкен

Якщо дозволяти Кремлю порушувати міжнародні правила - це стане сигналом не тільки для Росії, але і для інших країн, що "правила не мають значення", вважає Держсекретар США Ентоні Блінкен.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в інтерв'ю Радіо Свобода Блінкен прокоментував принципові для Сполучених Штатів питання щодо дій Росії на геополітичній арені.

"Перше і найголовніше – права українського народу, його суверенітет, цілісність території, демократія в Україні. Друге важливе питання – це глобальні принципи, які діють далеко за межами України. Йдеться, зокрема, про те, що підхід, згідно з яким країни мають якісь сфери впливу, мав відійти в минуле після Другої світової війни. Ми не приймаємо такий підхід", – наголосив керівник американської дипломатії.

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Блінкен додав, що ці принципи стосуються усього світу. Якщо дозволяти Кремлю порушувати їх – це стане сигналом не лише для Росії, але й для інших країн, що "правила не мають значення", наголосив він.

"Це – шлях до міжнародної системи, яка розвалиться, це рецепт не для співпраці, а для конфлікту. Це – поганий рецепт, проти якого ми виступаємо", – наголосив держсекретар США.

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Автор: Наталя Джума
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обьекты влияния...они их назначать собираются?..или принуждать?...от дебилы! Желание России иметь свои сферы влияния в мире - это путь к конфликту, - Блинкен - Цензор.НЕТ 5626
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07.05.2021 10:50 Відповісти
Желание России иметь свои сферы влияния в мире - это путь к конфликту, - Блинкен - Цензор.НЕТ 3423
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07.05.2021 10:51 Відповісти
тільки навпаки, пане блінкен, - росія живе конфліктами....це тут знають всі
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07.05.2021 10:52 Відповісти
"Не нужно убивать людей только за то, что у них недостаточно хороший русский мир!"
Депутат Госдумы Поклонская.
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07.05.2021 10:58 Відповісти
Само существование кацапстана есть путь к конфликту. Идея бытия кацапа - захватить и высосать досуха. Как высосали зерно у наших дедов и миллионы украинцев умерли в жутких муках. Зато было чем заплатить американцам и немцам за индустриализацию. Как высасывали светлые головы типа Королева и за их счет считались великими и могучими. Лишить их всего, перекрыть доступ к чужому и через 10 лет они начнут Москва-Сити резать на металл и менять на харчи. И ЯО охотно на окорочка поменяют. Но сначапа попытаются что-то захватывать и высасывать. Как в нашем случае.
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07.05.2021 11:00 Відповісти
Бажання Росії мати свої сфери впливу у світі - це шлях до конфлікту, - Блінкен - Цензор.НЕТ 3031
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07.05.2021 11:03 Відповісти
Кацапе - ус атклєілса. Чи то пак оттрЕзубілса.
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07.05.2021 12:12 Відповісти
Другими словами: сидите, мокши, на бутылке в своем Мухосранске и не позорьтесь в цивилизованном обществе! Лаптеногие балалаичники лишнехромосомные.
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07.05.2021 14:08 Відповісти
Россия пыжится равняться на Америку, только забыла, что в Америке власть легитимна.
"Советскую власть " (диктатуру уголовников) США не признавали СССР целых 15 лет.
А в 1991 году советскую диктатуру сменила диктатура кагебистов -
кто они вообще такие, чтобы иметь в мире какие-то зоны влияния ????
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07.05.2021 16:32 Відповісти
 
 