США поки не планують збивати неконтрольовану китайську ракету, уламки якої можуть впасти на Землю вже завтра, - Пентагон
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Міністерство оборони США нині не планує збивати китайську ракету-носій "Чанчжен-5В" (Long March 5B, або CZ-5B), яка має неконтрольовано впасти на Землю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.
"Ми багато чого можемо зробити, однак зараз не маємо наміру збивати її", - заявив глава американського Міноборони Ллойд Остін у четвер, 6 травня.
У Пентагоні очікують, що уламки ракети досягнуть Землі 8 або 9 травня. Точне місце падіння передбачити складно.
"Ми сподіваємося, що вони впадуть туди, де нікому не зашкодять", - зазначив Остін.
Водночас він побічно звинуватив Пекін у недбалості. "Думаю, це свідчить про той факт, що для тих з нас, хто діє в космосі, існує або має існувати вимога працювати в безпечному і продуманому режимі", - підкреслив глава Пентагону.
29 квітня Китай запустив у космос базовий модуль своєї орбітальної станції "Тяньгун-3". На низьку навколоземну орбіту його доставила ракета-носій "Чанчжен-5В". Центральна частина ракети вагою 20 тонн обертається навколо Землі і невідомо, де саме вона найближчими днями може впасти. Найімовірніше, уламки ракети все ж впадуть у море або в незаселеній місцевості, але існує ризик, що вони можуть завдати шкоди людям чи нерухомості.
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Кроме того падение ракеты состоится 9 мая - сам бог велел грохнуться ракете именно туда!
можливо, так воно і є - не всі про це скажуть