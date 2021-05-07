США поки не планують збивати неконтрольовану китайську ракету, уламки якої можуть впасти на Землю вже завтра, - Пентагон

Міністерство оборони США нині не планує збивати китайську ракету-носій "Чанчжен-5В" (Long March 5B, або CZ-5B), яка має неконтрольовано впасти на Землю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

"Ми багато чого можемо зробити, однак зараз не маємо наміру збивати її", - заявив глава американського Міноборони Ллойд Остін у четвер, 6 травня.

У Пентагоні очікують, що уламки ракети досягнуть Землі 8 або 9 травня. Точне місце падіння передбачити складно.

"Ми сподіваємося, що вони впадуть туди, де нікому не зашкодять", - зазначив Остін.

Водночас він побічно звинуватив Пекін у недбалості. "Думаю, це свідчить про той факт, що для тих з нас, хто діє в космосі, існує або має існувати вимога працювати в безпечному і продуманому режимі", - підкреслив глава Пентагону.

Також читайте: Китайська ракета-носій Long March 5B, що вийшла з-під контролю, може у вихідні впасти на Землю, точне місце невідомо, - Пентагон

29 квітня Китай запустив у космос базовий модуль своєї орбітальної станції "Тяньгун-3". На низьку навколоземну орбіту його доставила ракета-носій "Чанчжен-5В". Центральна частина ракети вагою 20 тонн обертається навколо Землі і невідомо, де саме вона найближчими днями може впасти. Найімовірніше, уламки ракети все ж впадуть у море або в незаселеній місцевості, але існує ризик, що вони можуть завдати шкоди людям чи нерухомості.