УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7650 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
7 491 48
Китай (1914) Пентагон (1077) ракети (2769) США (14444) Остін Ллойд (366)

США поки не планують збивати неконтрольовану китайську ракету, уламки якої можуть впасти на Землю вже завтра, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США поки не планують збивати неконтрольовану китайську ракету, уламки якої можуть впасти на Землю вже завтра, - Пентагон

Міністерство оборони США нині не планує збивати китайську ракету-носій "Чанчжен-5В" (Long March 5B, або CZ-5B), яка має неконтрольовано впасти на Землю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

"Ми багато чого можемо зробити, однак зараз не маємо наміру збивати її", - заявив глава американського Міноборони Ллойд Остін у четвер, 6 травня.

У Пентагоні очікують, що уламки ракети досягнуть Землі 8 або 9 травня. Точне місце падіння передбачити складно.

"Ми сподіваємося, що вони впадуть туди, де нікому не зашкодять", - зазначив Остін.

Водночас він побічно звинуватив Пекін у недбалості. "Думаю, це свідчить про той факт, що для тих з нас, хто діє в космосі, існує або має існувати вимога працювати в безпечному і продуманому режимі", - підкреслив глава Пентагону.

Також читайте: Китайська ракета-носій Long March 5B, що вийшла з-під контролю, може у вихідні впасти на Землю, точне місце невідомо, - Пентагон

29 квітня Китай запустив у космос базовий модуль своєї орбітальної станції "Тяньгун-3". На низьку навколоземну орбіту його доставила ракета-носій "Чанчжен-5В". Центральна частина ракети вагою 20 тонн обертається навколо Землі і невідомо, де саме вона найближчими днями може впасти. Найімовірніше, уламки ракети все ж впадуть у море або в незаселеній місцевості, але існує ризик, що вони можуть завдати шкоди людям чи нерухомості.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+22
я так понимаю что Пентагон уже рассчитал куда оно рухнет и место падения его устраевает
показати весь коментар
07.05.2021 10:50
+17
Да да, не торопитесь, может повезет и на масквабад рухнет.
показати весь коментар
07.05.2021 10:52
+14
Лапті передали китайозам технологію ракет з непередбачуваною траєкторією.
показати весь коментар
07.05.2021 10:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
я так понимаю что Пентагон уже рассчитал куда оно рухнет и место падения его устраевает
показати весь коментар
07.05.2021 10:50 Відповісти
в варониже готовность номер один) а маскве ***** залезло назад в бункер.
показати весь коментар
07.05.2021 11:03 Відповісти
Воронєж уже вкотре напружився...
США поки не планують збивати неконтрольовану китайську ракету, уламки якої можуть впасти на Землю вже завтра, - Пентагон - Цензор.НЕТ 7498
показати весь коментар
07.05.2021 16:57 Відповісти
Да да, не торопитесь, может повезет и на масквабад рухнет.
показати весь коментар
07.05.2021 10:52 Відповісти
Жители Воронежа с вами несогласны и запросили базу ПРО возле города. Кто-кто, а они то знают куда все это говно может упасть США пока не планируют сбивать неконтролируемую китайскую ракету, обломки которой могут упасть на Землю уже завтра, - Пентагон - Цензор.НЕТ 5804 вернее, говно упадет на .... то что его притягивает. подобное к подобному) хорошо шо не на дом Скульптора якутского упадет, как же жить без его работ будут то...
показати весь коментар
07.05.2021 10:56 Відповісти
Пусть Бук свой вытаскивают. А то по мирным самолетам лупашить горазды, а свои жопы защитить слабо?
показати весь коментар
07.05.2021 11:13 Відповісти
Лапті передали китайозам технологію ракет з непередбачуваною траєкторією.
показати весь коментар
07.05.2021 10:53 Відповісти
А куда она рухнет, отработав на все 100 - пофигу? Странная логика...
показати весь коментар
07.05.2021 11:14 Відповісти
Все зависит от ее скорости. Может и не сгореть вся. Если заговорили об опасности падения, значит, расчеты неутешительные. Станцию Мир затапливали в океане, не сгорела.
показати весь коментар
07.05.2021 11:22 Відповісти
8 км/сек
показати весь коментар
07.05.2021 14:31 Відповісти
Для ОСОБО тупых информация: Двигатель ракеты и многие конструкции сделаны из ОСОБО жаропрочных материалов и нержавеющей стали. Вес более тонны.
показати весь коментар
07.05.2021 11:22 Відповісти
Був тунгуський метеоріт, може буде московський.
показати весь коментар
07.05.2021 12:29 Відповісти
ну и пусть оно упадет туда, откуда стартовало...(будет справедливо)
показати весь коментар
07.05.2021 10:53 Відповісти
Он же сказал "Мы надеемся, что они упадут туда, где никому не навредят" и как нельзя лучше для этого подойдет Москвабад - Мир только станет лучше и добрее.
Кроме того падение ракеты состоится 9 мая - сам бог велел грохнуться ракете именно туда!
показати весь коментар
07.05.2021 11:38 Відповісти
PS Они ракеты люююбят
показати весь коментар
07.05.2021 11:39 Відповісти
У китайцев будет своя станция? Здорово.
показати весь коментар
07.05.2021 11:00 Відповісти
надеюсь подводная станция будет, а возможно варонижская околоземная США пока не планируют сбивать неконтролируемую китайскую ракету, обломки которой могут упасть на Землю уже завтра, - Пентагон - Цензор.НЕТ 1825
показати весь коментар
07.05.2021 11:04 Відповісти
Правильно, что не сбивают. Судя по всему траектория падения позволит с огоньком и шашлычком отпраздновать 9 мая на красной площади.
показати весь коментар
07.05.2021 11:03 Відповісти
Вот на твою хату нехай и падает. Разбирай. На медь.
показати весь коментар
07.05.2021 11:15 Відповісти
Мне не хочется. Спасибо. Разбирай сам. Ты в курсе, почему самолеты не разбирают на цветмет?
показати весь коментар
07.05.2021 11:19 Відповісти
В первую очередь НА Украине разбирают таких мудаков, как ты. Никуда не сдают, правда, в посадках прикапывают. Ну, или в машинах с цифрой 200 на Ростов вывозят для утилизации. А насчет МБР... Ты уверен, что все разобрали? Я вот 100% гарантии не дал бы...
показати весь коментар
07.05.2021 11:41 Відповісти
Ты ЗП свою от пригожина вовремя возьми, патент! США поки не планують збивати неконтрольовану китайську ракету, уламки якої можуть впасти на Землю вже завтра, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9373 США поки не планують збивати неконтрольовану китайську ракету, уламки якої можуть впасти на Землю вже завтра, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9373 США поки не планують збивати неконтрольовану китайську ракету, уламки якої можуть впасти на Землю вже завтра, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9373
показати весь коментар
07.05.2021 11:51 Відповісти
Москалі вже закінчуються. Баби не встигають "давать прєплод".
показати весь коментар
07.05.2021 11:55 Відповісти
в чорном океане полуостров есть, там живут люди, желающие камне й с неба.
показати весь коментар
07.05.2021 11:08 Відповісти
увы
США пока не планируют сбивать неконтролируемую китайскую ракету, обломки которой могут упасть на Землю уже завтра, - Пентагон - Цензор.НЕТ 3606
показати весь коментар
07.05.2021 11:12 Відповісти
жаль россияне не проявили инициативу чтобы сбить эту ракету, всем миром поржали бы с их попыток
показати весь коментар
07.05.2021 11:10 Відповісти
У ***** нєпрєдсказуємая траекторія, у китайозів нєкАнтрАліруємая... Взагалі, шо відбувається? США поки не планують збивати неконтрольовану китайську ракету, уламки якої можуть впасти на Землю вже завтра, - Пентагон - Цензор.НЕТ 4905
показати весь коментар
07.05.2021 11:18 Відповісти
Да конечно. Это может только путлер сделать из рогатки....Ну по крайней мере, хоть мультик нарисует, как он может это сделать...
показати весь коментар
07.05.2021 11:27 Відповісти
США поки не планують збивати неконтрольовану китайську ракету, уламки якої можуть впасти на Землю вже завтра, - Пентагон - Цензор.НЕТ 1096
показати весь коментар
07.05.2021 12:30 Відповісти
9 мая на красную площадь лаптеногих упадёт ..... прям на головы дедов на палке
показати весь коментар
07.05.2021 11:43 Відповісти
Мабуть тому і не збиватимуть з курсу.
показати весь коментар
07.05.2021 11:54 Відповісти
Позволил себе малость помечтать- вот бы на красную площадь, да ещё и во время парада... Эх.
показати весь коментар
07.05.2021 12:25 Відповісти
Очень надеемся, что китайские товарищи, все точно рассчитали и обломки ракеты упадут на путинский бункер, разрушив его.
показати весь коментар
07.05.2021 13:03 Відповісти
А подправить на Москву могут?..
показати весь коментар
07.05.2021 14:11 Відповісти
Ракета, как и всё китаёзное, с приветом!
показати весь коментар
07.05.2021 15:37 Відповісти
для сил ППО це було б добре навчання від несподіваного нападу "скаженої кацапської собаки"..
можливо, так воно і є - не всі про це скажуть
показати весь коментар
07.05.2021 16:02 Відповісти
Є імовірність, що цього року пабєдобєсіє буде особливо зкріпним: коли братерсько-китайська ракета гупне на красную площадь під час зкріпного шествія лаптєногів.
показати весь коментар
07.05.2021 17:03 Відповісти
 
 