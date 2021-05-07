"Ми вийшли з третьої хвилі пандемії. Від завтра в Україні не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки", - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов заявив про вихід України з третьої хвилі пандемії коронавірусу.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Нарешті можу констатувати, що ми вийшли з третьої хвилі пандемії. Від завтра в Україні не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки. Сьогодні відбудеться засідання комісії ТЕБ та НС і вже завтра виведемо Сумську область. Це були надзвичайно складні 2 місяці. Тільки нам і Богу відомо, як ми зуміли втримати ситуацію під контролем. За кожне життя боролися, як на війні. За що величезна шана й подяка нашим медикам", - повідомив Степанов.

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За його словами, він щодня перебував на зв'язку з лікарями, які повідомляли нові подробиці перебігу південноафриканського штаму.

"Про складність лікування та одужання. На превеликий жаль, на цій ковідній війні не обійшлося без втрат. Третя хвиля забрала найбільше життів проти перших двох. Адже величезна кількість хворих спровокувала велику кількість смертей. Вірусу було байдуже кого забирати – чи молодого чоловіка 37-ми років, який вів правильний спосіб життя й займався спортом, чи літніх людей.

Перші тижні вірус розвивався шаленими темпами, галопом підкошуючи цілі міста. Кінець березня й початок квітня були найпіковішими. Усвідомлювали, що нам може не вистачити кисню, щоб забезпечити всю країну. Потужності на Львівському хімічному заводі не витримували та в якийсь момент частина виробничих потужностей зупинилась. Проте за ніч вдалося їх відновити. Ми весь тиждень у цілодобовому режимі розподіляли кисень по медзакладах і не залишили без кисню жодного. Наприклад, одна з міських лікарень Києва до пандемії потребувала 3 тонни кисню на місяць, а під час третьої хвилі – 5,5 тонн на добу", - зазначив глава МОЗ.

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За словами Степанова, на піку епідемії в лікарнях були 44 тисячі пацієнтів на кисневій терапії.

"А ще рік тому потужності всієї країни складали всього 3,5 тисячі ліжок.

Але ми впоралися. Подолали чергову хвилю COVID-19, але поки не вірус. Тому зараз надзвичайно важливо не розслаблятися, а продовжувати дотримуватися протиепідемічних правил на вихідних. Ми всі з дитинства звикли, що травневі свята – це пікніки, великі компанії друзів і родичів і шашлики на природі. Сам так люблю. Але жодні "шашлики" не вартують життя і здоров’я. Тому побережіть себе, адже вірус тільки й чекає, коли ви знімете маску" , - резюмував Степанов.

Як повідомлялося, МОЗ готує подання щодо виведення Сумщини з "червоної" зони карантину.