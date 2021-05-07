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Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
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"Ми вийшли з третьої хвилі пандемії. Від завтра в Україні не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки", - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Глава МОЗ Максим Степанов заявив про вихід України з третьої хвилі пандемії коронавірусу.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Нарешті можу констатувати, що ми вийшли з третьої хвилі пандемії. Від завтра в Україні не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки. Сьогодні відбудеться засідання комісії ТЕБ та НС і вже завтра виведемо Сумську область. Це були надзвичайно складні 2 місяці. Тільки нам і Богу відомо, як ми зуміли втримати ситуацію під контролем. За кожне життя боролися, як на війні. За що величезна шана й подяка нашим медикам", - повідомив Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні ситуація з COVID-19 стабілізувалася, - МОЗ

За його словами, він щодня перебував на зв'язку з лікарями, які повідомляли нові подробиці перебігу південноафриканського штаму.

"Про складність лікування та одужання. На превеликий жаль, на цій ковідній війні не обійшлося без втрат. Третя хвиля забрала найбільше життів проти перших двох. Адже величезна кількість хворих спровокувала велику кількість смертей. Вірусу було байдуже кого забирати – чи молодого чоловіка 37-ми років, який вів правильний спосіб життя й займався спортом, чи літніх людей.

Перші тижні вірус розвивався шаленими темпами, галопом підкошуючи цілі міста. Кінець березня й початок квітня були найпіковішими. Усвідомлювали, що нам може не вистачити кисню, щоб забезпечити всю країну. Потужності на Львівському хімічному заводі не витримували та в якийсь момент частина виробничих потужностей зупинилась. Проте за ніч вдалося їх відновити. Ми весь тиждень у цілодобовому режимі розподіляли кисень по медзакладах і не залишили без кисню жодного. Наприклад, одна з міських лікарень Києва до пандемії потребувала 3 тонни кисню на місяць, а під час третьої хвилі – 5,5 тонн на добу", - зазначив глава МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епідзонування України: чотири регіони вийшли з "червоної" зони, два - з "помаранчевої". У Києві та Вінницькій області деякі показники відповідають "зеленій" зоні

За словами Степанова, на піку епідемії в лікарнях були 44 тисячі пацієнтів на кисневій терапії.

"А ще рік тому потужності всієї країни складали всього 3,5 тисячі ліжок.

Але ми впоралися. Подолали чергову хвилю COVID-19, але поки не вірус. Тому зараз надзвичайно важливо не розслаблятися, а продовжувати дотримуватися протиепідемічних правил на вихідних. Ми всі з дитинства звикли, що травневі свята – це пікніки, великі компанії друзів і родичів і шашлики на природі. Сам так люблю. Але жодні "шашлики" не вартують життя і здоров’я. Тому побережіть себе, адже вірус тільки й чекає, коли ви знімете маску" , - резюмував Степанов.

Як повідомлялося, МОЗ готує подання щодо виведення Сумщини з "червоної" зони карантину.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
По кількості смертей ми вийшли на плато і ЗВИКЛИ до жертви у 400 житів на день, бо плато - це плата за пальто.
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07.05.2021 11:11
+7
Що ВИ зробили, щоб вийти з третьої хвилі? Що ВИ зробили, для того, щоб відтермінувати чи не допустити четверту?
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07.05.2021 11:11
+4
оно как банный лист прилипший к #опе, не прогонишь! подобрали придурка с такой харей, которая вызывает рвотный рефлекс, специально, что бы на его фоне криворогое тупое существо хоть как то выглядело в плюсе.
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07.05.2021 11:13
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оно как банный лист прилипший к #опе, не прогонишь! подобрали придурка с такой харей, которая вызывает рвотный рефлекс, специально, что бы на его фоне криворогое тупое существо хоть как то выглядело в плюсе.
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07.05.2021 11:13 Відповісти
Що ВИ зробили, щоб вийти з третьої хвилі? Що ВИ зробили, для того, щоб відтермінувати чи не допустити четверту?
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07.05.2021 11:11 Відповісти
Імітація діяльності, а в реалії середньовічний метод надбання колективного імунітету - обов"язкова смертність і калітство після хвороби.
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07.05.2021 11:13 Відповісти
Як на мене, це той же геноцид українського народу, як і в 32-33.
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07.05.2021 11:18 Відповісти
По кількості смертей ми вийшли на плато і ЗВИКЛИ до жертви у 400 житів на день, бо плато - це плата за пальто.
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07.05.2021 11:11 Відповісти
Сами придумывают какие-то волны, а потом объявляют о выходе из них...
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07.05.2021 11:15 Відповісти
Это общемировой тренд! Не можем же мы отстать, обтреньдиться, так сказать.
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07.05.2021 11:25 Відповісти
завтра выйдем. А что будет послезавтра - ума не хватает.
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07.05.2021 11:18 Відповісти
Онє не стратєхі. (В.А.Зєлєнскій)
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07.05.2021 11:42 Відповісти
Стєпанов, ти продовжуй, не тушуйся! Кажи зразу, що через 2-3 тижні після травневих свят Україну почне накривати четверта хвиля. А оскільки вакцинація провалена в країні, то наслідки будуть не менш жахливими, ніж зараз.
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07.05.2021 11:18 Відповісти
Пора начинать четвертую, потом пятую и сорок четвертую
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07.05.2021 11:26 Відповісти
Сделать тесты общая очередь, сделать рентген больше часа 20 человек стояли, в закрытом корридоре. Тупо алгоритм сдачи тестов, и.т.д. не смогли организовать
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07.05.2021 11:28 Відповісти
Степашка весь ковид победил нахрен, а вы его снимать собрались... Ну и кто вы после этого?! "Ми вийшли з третьої хвилі пандемії. Від завтра в Україні не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки", - Степанов - Цензор.НЕТ 377 "Ми вийшли з третьої хвилі пандемії. Від завтра в Україні не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки", - Степанов - Цензор.НЕТ 377 "Ми вийшли з третьої хвилі пандемії. Від завтра в Україні не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки", - Степанов - Цензор.НЕТ 377
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07.05.2021 11:33 Відповісти
Негодяи. На выходных вообще не было тестирований. И так они "вышли" из третьей волны?
Почти 400 смертей в сутки, явный показатель "выхода по-степановски".
С утра под поликлиникой очередь на тесты была как обычно, явно не меньше чем недели три назад.
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07.05.2021 11:37 Відповісти
Уроды.https://www.057.ua/news/3096033/vraci-prosat-najti-koncentrator-dla-ih-rodstvennikov-intervu-s-harkovskim-volonterom-o-situacii-s-covid-19-v-oblasti-foto
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07.05.2021 11:40 Відповісти
Вышли из третьей, дальше зайдём в четвёртую...сто сорок четвёртую и т.д.
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07.05.2021 11:44 Відповісти
Брехня. І ця брехня продавлюється зверху вниз. Ковідовські смерті розписують на коронарні, серцево-судинні т.і. Цікаво тільки - скільки можна брехати і навіщо? А членам секти "ковіду нема, всі брешуть" пропоную напроситися до відділень. Так не запустять, але можна влаштуватися на тиждень-другий молодшою-сестрою або ще якимось допоміжним персоналом. До речі, а куди і хто розкидав гроші ковідного фонду? Бо з усіма доплатами персонал отримує 10-20 кіло грн і бажаючих не дуже багато
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07.05.2021 11:47 Відповісти
Они все вакцинировались Спутником и они вышли.
Лицемеры.
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07.05.2021 12:39 Відповісти
Ну что ж, четвертая так четвертая.
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07.05.2021 12:44 Відповісти
Вышли? А куда зашли?
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07.05.2021 12:56 Відповісти
***.. в Украине уже ГОД как идет СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ заболеваемости !!! победуны куевы !!!
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07.05.2021 13:12 Відповісти
 
 