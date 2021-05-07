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Нині в лікарнях перебуває 31 707 пацієнтів із COVID-19, 88% з них - на кисневій терапії, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Нині в лікарнях перебуває 31 707 пацієнтів із COVID-19, 88% з них - на кисневій терапії, - Ляшко

На сьогодні в лікарнях перебувають 31,71 тис. хворих на COVID-19, 88% з них - на кисневій терапії.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Загалом у лікарнях України на цей момент перебуває 31 707 хворих та з підозрою на коронавірусну хворобу, з них на кисневій терапії - 28 041 людина. Це 88% від усіх госпіталізованих", - сказав Ляшко.

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Всього українська система охорони здоров'я має наразі підготовлених 68 298 ліжка з киснем для надання медичної допомоги хворим на коронавірусну інфекцію.

Автор: Наталя Джума
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07.05.2021 11:12 Відповісти
Уроды.https://www.057.ua/news/3096033/vraci-prosat-najti-koncentrator-dla-ih-rodstvennikov-intervu-s-harkovskim-volonterom-o-situacii-s-covid-19-v-oblasti-foto
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07.05.2021 11:40 Відповісти
 
 