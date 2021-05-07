Нині в лікарнях перебуває 31 707 пацієнтів із COVID-19, 88% з них - на кисневій терапії, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
На сьогодні в лікарнях перебувають 31,71 тис. хворих на COVID-19, 88% з них - на кисневій терапії.
Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Загалом у лікарнях України на цей момент перебуває 31 707 хворих та з підозрою на коронавірусну хворобу, з них на кисневій терапії - 28 041 людина. Це 88% від усіх госпіталізованих", - сказав Ляшко.
Всього українська система охорони здоров'я має наразі підготовлених 68 298 ліжка з киснем для надання медичної допомоги хворим на коронавірусну інфекцію.
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WiM
показати весь коментар07.05.2021 11:12 Відповісти Мені подобається 0
Misha Volokitin
показати весь коментар07.05.2021 11:40 Відповісти Мені подобається 0
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