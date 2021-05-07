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Новини Політика України
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Гриценко Анатолій (385) допомога (5014) Росія (47144) США (14444) Нуланд (157) Блінкен (939)

США допомагатимуть Україні в протистоянні з РФ, бо це питання геополітики, але корупція в країні може їх відштовхнути, - Гриценко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

США допомагатимуть Україні в протистоянні з РФ, бо це питання геополітики, але корупція в країні може їх відштовхнути, - Гриценко

США не довірятимуть Україні, поки в країні процвітатиме корупція і не будуть виконуватися обіцянки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив ексміністр оборони Анатолій Гриценко.

"Візит Блінкена-Нуланд. Він зараз важливий, дуже важливий. Але будьмо тверезими: не було би Раші з її військами на наших кордонах - не було би і візиту. Нереформована, корумпована, з правлінням олігархів, з російськими агентами у владі, зокрема на Банковій - така Україна сама по собі Америку не цікавить. І не цікавитиме. Україні через губу допомагатимуть у протистоянні з Рашею, бо це вже питання геополітики і змагання держав вищої ліги", - підкреслив Гриценко.

Водночас ексміністр зазначив, що Україні, яка рапортує про реформи законами, які не діють, обіцянками, які не виконуються, не довірятимуть у США.

"При тому що корупція процвітає не менше, ніж при папєрєдніках, олігархат жирує і годує корумповану владу як завжди - такій Україні в Америці довіри не буде. Накопичуватимуться лише роздратування і огида. І це матиме наслідки. І для української влади, і для нас усіх", - підсумував Гриценко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до України.

Блінкен провів зустріч з главою МЗС Дмитром Кулебою, главами фракцій Верховної Ради, головою ПЦУ Епіфанієм та президентом Володимиром Зеленським.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гриценко: Те, що держоборонзамовлення досі не затверджене - халатність чи злочинна бездіяльність

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
От это новость, жена отправила мамкиного полковника хоть что то ляпнуть, чтобы не забыли? Появился усач жди прихода в коменты Игорька ака IgorL - народная примета
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07.05.2021 11:27
+6
Гриць - рекордсмен по утилізації військової техніки. ЗІ Гриць подав сигнал, що він ще є.))
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07.05.2021 11:28
+6
ИрорьЛ, тут твой шэф опять дорвался до компа Главврача - свирепо разбросал кегли в виде санитаров и началось, Ахметову звоним пусть отключит больнице электричество, Игорь, успокойте этого поциента!
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07.05.2021 11:30
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07.05.2021 11:28 Відповісти
ну чо, його прийомний синок спікер.
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07.05.2021 11:52 Відповісти
Капитан очевидность с рыльцем в пушку... США будут помогать Украине в противостоянии с РФ, потому что это вопрос геополитики, но коррупция в стране может их оттолкнуть, - Гриценко - Цензор.НЕТ 7573
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07.05.2021 11:25 Відповісти
Всякий ничтожный политиканчик подтявкивает и место себе после провала Зеленского подыскивает.
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07.05.2021 11:27 Відповісти
Ви на що це намЄківаєте?
США допомагатимуть Україні в протистоянні з РФ, бо це питання геополітики, але корупція в країні може їх відштовхнути, - Гриценко - Цензор.НЕТ 7769
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07.05.2021 11:55 Відповісти
Мінєтчік
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07.05.2021 12:09 Відповісти
От это новость, жена отправила мамкиного полковника хоть что то ляпнуть, чтобы не забыли? Появился усач жди прихода в коменты Игорька ака IgorL - народная примета
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07.05.2021 11:27 Відповісти
Гриць - рекордсмен по утилізації військової техніки. ЗІ Гриць подав сигнал, що він ще є.))
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07.05.2021 11:28 Відповісти
Есть такая пословица : яка гарненька парочка, Семенко та Одарочка. Семенко - это самый трусливый полковник в мире, который как таракан, забился под плинтус, когда на нас напала орда, а Одарочка - баба Тюля. Эта пара воров распродала военного имущества за копейки больше всех
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07.05.2021 11:55 Відповісти
Зто би рота роззявляв? - аталотій, розпродавший зброю...
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07.05.2021 11:29 Відповісти
ИрорьЛ, тут твой шэф опять дорвался до компа Главврача - свирепо разбросал кегли в виде санитаров и началось, Ахметову звоним пусть отключит больнице электричество, Игорь, успокойте этого поциента!
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07.05.2021 11:30 Відповісти
Он в соседней палате США допомагатимуть Україні в протистоянні з РФ, бо це питання геополітики, але корупція в країні може їх відштовхнути, - Гриценко - Цензор.НЕТ 8348
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07.05.2021 11:48 Відповісти
Грицацуев вызез из будки со своими никчемными советами... пшел назад в будку!
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07.05.2021 11:35 Відповісти
США будут помогать Украине в противостоянии с РФ, потому что это вопрос геополитики, но коррупция в стране может их оттолкнуть, - Гриценко - Цензор.НЕТ 3874
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07.05.2021 11:36 Відповісти
В бан, кацап.
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07.05.2021 11:49 Відповісти
США допомагатимуть Україні в протистоянні з РФ, бо це питання геополітики, але корупція в країні може їх відштовхнути, - Гриценко - Цензор.НЕТ 4363
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07.05.2021 12:05 Відповісти
У тебя кацап все мысли о жепе. Ты, наверно, сел на бутылку а она лопнула?
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07.05.2021 12:48 Відповісти
Грибы? Или Бояра? США допомагатимуть Україні в протистоянні з РФ, бо це питання геополітики, але корупція в країні може їх відштовхнути, - Гриценко - Цензор.НЕТ 2629
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07.05.2021 11:50 Відповісти
Таки ахмед не только на кукан, а и на свою кухню подсадил? Как ты мог изменить репе и овсу? А скрепы? Ну хоть бояру бухать не бросил... США допомагатимуть Україні в протистоянні з РФ, бо це питання геополітики, але корупція в країні може їх відштовхнути, - Гриценко - Цензор.НЕТ 525 США допомагатимуть Україні в протистоянні з РФ, бо це питання геополітики, але корупція в країні може їх відштовхнути, - Гриценко - Цензор.НЕТ 4035
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07.05.2021 12:03 Відповісти
Ухаді, кацап! Водкі нєт!
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07.05.2021 12:08 Відповісти
У меня твоё фото из норильска
США допомагатимуть Україні в протистоянні з РФ, бо це питання геополітики, але корупція в країні може їх відштовхнути, - Гриценко - Цензор.НЕТ 7171 -
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07.05.2021 12:18 Відповісти
США допомагатимуть Україні в протистоянні з РФ, бо це питання геополітики, але корупція в країні може їх відштовхнути, - Гриценко - Цензор.НЕТ 7052
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07.05.2021 12:20 Відповісти
Не знаю. А что ты делаешь в днепропетровске, и где это? США допомагатимуть Україні в протистоянні з РФ, бо це питання геополітики, але корупція в країні може їх відштовхнути, - Гриценко - Цензор.НЕТ 7852
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07.05.2021 12:15 Відповісти
Пшел нах, Петя *******.
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07.05.2021 12:06 Відповісти
Іди геть, син кацапської свиноматки-водкі нєт, смердячий кацап.
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07.05.2021 12:18 Відповісти
Любишь тройничок?
США допомагатимуть Україні в протистоянні з РФ, бо це питання геополітики, але корупція в країні може їх відштовхнути, - Гриценко - Цензор.НЕТ 4938
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07.05.2021 12:19 Відповісти
19.02.2021 ГРИЦЕНКО ПРОИГРАЛ СУД, ГДЕ ТРЕБОВАЛ ОПРОВЕРГНУТЬ ИНФОРМАЦИЮ О РАСПРОДАЖЕ АРМИИ ЗА ВРЕМЯ СВОЕГО РУКОВОДСТВА МОУ.

США допомагатимуть Україні в протистоянні з РФ, бо це питання геополітики, але корупція в країні може їх відштовхнути, - Гриценко - Цензор.НЕТ 9793
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07.05.2021 11:47 Відповісти
Гриценко может только блеять и кукарекать, а когда дикая орда репоедов напала на Украину, этот гандон с перепугу обосрал всю свою хазу и забился как таракан, под плинтус.
Гриценко, ты трус, и если ты, тварь, знаешь, что такое честь офицера, воспользуйся своим пистолетом.
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07.05.2021 11:49 Відповісти
А зачем? он же типо авиатор и предложил свои услуги по обустройству садительства подземных авианосцев на плавучую платформу на Днепре, но его проект/план подлые власти признали не очень годным, вместе с поциентом, и "каСтратег" отбыл жаловаться на аналах хороших людей какая же очень плохая власть что не послушалась, а не то мы бы щас на Камчатке заказывали крабиков по 5грн. за сто литров соляры или двести надоев снеди под суши. США допомагатимуть Україні в протистоянні з РФ, бо це питання геополітики, але корупція в країні може їх відштовхнути, - Гриценко - Цензор.НЕТ 5676
Вылезло однако... смеяться подано, хотя с таких смеяться как раз и не хочется
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07.05.2021 12:01 Відповісти
Мадам Грицацуева снова лезет на сцену...
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07.05.2021 12:10 Відповісти
Уже открытым текстом говорят(нет КРИЧАТ) - перестаньте воровать и остановите коррупцию!!! Но жажда бабла непобедима!
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07.05.2021 12:42 Відповісти
Вустами пана Анатоля треба мед пити. Пан таврує корупцію і непослідовність нашої влади. Але у 2010му році пан заявив, що Тімошенко і Януковіч - одне і те саме і закликав своїх виборців не ходити на вибори, або проголосувати противсіх. І цим пан привів Януковіча до влади. А Україна отримала напрямок, по якому досі рухається. Ющенко отримав мільярд доларів за це від Янека. Тягнибок і Костенко Юрій теж отримали в Янека кругленьки суми. Пан Анатоль задарма противсіхнув?
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07.05.2021 12:52 Відповісти
А як же так, що він з 2012 по 2014 рік народний депутат по фракції "Батьківщина"? Чому ж його Тимошенко взяла?
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21.08.2021 13:13 Відповісти
Це той толян єфрейтор, що продав зброю і армію? Краще підкажи, як ходити зелі конем із-за кута. А шще допоможи Карлсону впроваджувати воровські схеми зелябені.
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07.05.2021 13:25 Відповісти
Гриценко багато років був у політиці. І нічого толкового не зробив. Тільки вислуговувався перед іншими за депутатський мандат.
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21.08.2021 13:23 Відповісти
 
 