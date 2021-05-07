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МОЗ з наступного тижня почне перевірки регіонів щодо вакцинальної кампанії: багато повідомлень про відмови і щеплення позачергово, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

МОЗ з наступного тижня почне перевірки регіонів щодо вакцинальної кампанії: багато повідомлень про відмови і щеплення позачергово, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я з наступного тижня почне здійснювати візити в регіони з метою контролю за вакцинальною кампанією проти COVID-19.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З наступного тижня розпочнуться моніторингові візити до областей України, метою яких є проаналізувати стан проведення вакцинальної кампанії. Оскільки дуже часто з'являються повідомлення або про відмову робити щеплення без декларації, або про вакцинацію людей, які не передбачені дорожньою картою. Кожен конкретний випадок порушення алгоритмів розглядатимуть у МОЗ", - сказав він.

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Ляшко додав, що з початку кампанії в Україні проти COVID-19 здійснили 822,196 тис. вакцинацій, із них за четвер - 37,967 тис.

"Щеплення вакциною AstraZeneca Covishield отримали 480,564 тис. осіб, вакциною CoronaVac компанії Sinovac Biotech - 67,143 тис. осіб, вакциною Pfizer - 48,774 тис. осіб, вакциною AstraZeneca SKBio - 225,289 тис. осіб", - уточнив він.

Автор: Наталя Джума
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07.05.2021 11:43 Відповісти
Так было, есть и будет....
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07.05.2021 11:48 Відповісти
Врачи не хотят прививаться этим говном которое цигане в Индии на костре сварили.
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07.05.2021 11:56 Відповісти
і входить, що по блату ту дозу уколять тому, хто у 5 групі: доза не скисне, людина отримає швидше, це приблизить усю вакцинизацію до мети, і за це ще датуть по сраці. ну казкові довбойоби при владі - самі тягнуть із вакцинацією, люди самотужки її прискорюють, і ще на горіхи отримують, ну совок!!!
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07.05.2021 12:02 Відповісти
тю, "рімня за позачергових" - можно подумати, що вони забрали "місце" у тих, кому положено, прям бажаючі морди б"ють у черзі за дозу! коліть вже, аби вносили у список вакцинованих. у них є бажаючі вакцинуватися, а вони за них будуть пілюлі виписувать, шиза!
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07.05.2021 11:58 Відповісти
це вирішує проблему самого вакцинованого і проблему тормозіння вакцинації у цілому. Медицинские учреждения, которые делают прививки, имеют отдельные договоры с Нацслужбы здоровья, по которым им приходит оплата за проведенную услугу"Источник: https://censor.net/ru/n3264020
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07.05.2021 12:45 Відповісти
 
 