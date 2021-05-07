МОЗ з наступного тижня почне перевірки регіонів щодо вакцинальної кампанії: багато повідомлень про відмови і щеплення позачергово, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я з наступного тижня почне здійснювати візити в регіони з метою контролю за вакцинальною кампанією проти COVID-19.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З наступного тижня розпочнуться моніторингові візити до областей України, метою яких є проаналізувати стан проведення вакцинальної кампанії. Оскільки дуже часто з'являються повідомлення або про відмову робити щеплення без декларації, або про вакцинацію людей, які не передбачені дорожньою картою. Кожен конкретний випадок порушення алгоритмів розглядатимуть у МОЗ", - сказав він.

Також читайте: Нині в лікарнях перебуває 31 707 пацієнтів із COVID-19, 88% з них - на кисневій терапії, - Ляшко

Ляшко додав, що з початку кампанії в Україні проти COVID-19 здійснили 822,196 тис. вакцинацій, із них за четвер - 37,967 тис.

"Щеплення вакциною AstraZeneca Covishield отримали 480,564 тис. осіб, вакциною CoronaVac компанії Sinovac Biotech - 67,143 тис. осіб, вакциною Pfizer - 48,774 тис. осіб, вакциною AstraZeneca SKBio - 225,289 тис. осіб", - уточнив він.