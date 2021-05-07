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Розширення Нормандського формату потребує згоди всіх чинних учасників, і насамперед Росії, - Кулеба

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Розширення Нормандського формату потребує згоди всіх чинних учасників, і насамперед Росії, - Кулеба

Будь-яка зміна або розширення Нормандського формату потребує згоди всіх його учасників, зокрема Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час брифінгу міністрів закордонних справ України, Бельгії, Нідерландів, Люксембургу за підсумками переговорів 7 травня.

"Розширення формату потребує згоди всіх чинних учасників, насамперед Росії", - зазначив Дмитро Кулеба.

Якщо це неможливо, то на Кремль потрібно тиснути і вимагати від країни-агресора конструктивної поведінки.

"Якщо на цьому етапі зміна Нормандського формату є неможливою, то ми закликаємо наших друзів і партнерів, допомагати нам, а також Франції та Німеччині, тиснути на Росію, щоб вона конструктивніше поводилася у Нормандському форматі, – додав міністр.

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Як відомо, президент України Володимир Зеленський підтримує ідею залучення до переговорів у Нормандському форматі США, Великої Британії та Канади.

На його думку, ці країни мають перезавантажити групу.

Автор: Наталя Джума
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Ты это клоуну расскажи. И объясни подробно, шо сие значит. А то, похоже, пока только он этого не понимает.
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07.05.2021 11:32 Відповісти
Кловун вчора так видохся, що тиждень буде у нірвані, а потім поїде з робочим візитом....Де зараз море тепле?
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07.05.2021 11:35 Відповісти
Россию только может остановить санкции в виде эмбарго на покупку природного газа м нефти. Но Евросоюз никогда не пойдет на это. Потому что иметь дешёвые энергоресурсы это в её национальных интересах. Во первых это будет паника на международных биржах. Цена на газ упадет. А если ЕС провернет такую авентюру то поверьте арабские страны покажут дулю а не газ евроозабоченным. Поэтому вывод такой ЕС не готова идти радикальные действия из-за Украины.
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07.05.2021 11:40 Відповісти
Это все геополитика. Украине самой попа добывать свои природные ископаемые (нефть, газ, золото, уран, титан) и неспонсировать не евроозабоченным ни Рашку.
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07.05.2021 11:42 Відповісти
поверьте арабские страны покажут дулю а не газ евроозабоченным.

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Вот это сейчас сильно было. Прям по-икспердовски, ага. Прям вот аж вижу эту дулю. Вот как ты ее из Лахты всем тут нарисовал, так и вижу.
Чё так тролль измельчал-то нынче? Похоже, пригожин все говно на расее перещупал, осталось только самое говняное! Расширение нормандского формата требует согласия всех действующих участников и, прежде всего, России, - Кулеба - Цензор.НЕТ 559
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07.05.2021 11:48 Відповісти
Тоді чого ви з ним носитеся, як дурень зі ступою, знаючи і розуміючи ще до цього, що з цього роя не вийде нічого? Бо, звичайно московія скаже -проти. Чи це навчилися у московитів працювати на місцевий лохторат, чи точніше лохів? Вішати всім локшину і в кінці сказати, що не вийшло, але ми робили, щоб вийшло.
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07.05.2021 13:23 Відповісти
Для того что бы драть рососию,надо спросить у нее согласие? понятно
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07.05.2021 14:19 Відповісти
 
 