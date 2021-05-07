Венеціанська комісія підтримала законопроєкт про тюремний термін за брехню в деклараціях і пропонує зобов'язати повторно подати е-декларації за 2020 рік, - Шабунін

Венеціанська комісія схвалила законопроєкт президента Володимира Зеленського про в'язницю за недостовірне декларування. Також вона просить зобов'язати повторно подати декларації за 2020 рік, щоб можна було притягнути до відповідальності за брехню в них.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Венеційська комісія пропонує зобов’язати ПОВТОРНО подати декларації за 2020 рік, щоб уможливити покарання ТЮРМОЮ за брехню в них. Це прекрасна історія про те, як окремі українські депутати навіть Венеційку своєю хитро#опістю дістали.

Пам’ятаєте, як ВСІ фракції Ради обдурили нас і в кінці 2020 р. відновили е-декларування без покарання в'язницею? Вони ще тоді божилися, що виправлять це до подання декларацій в березі 2021.

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Як ви знаєте, вони збрехали. Не допоміг навіть відповідний законопроєкт Зеленського, який Монастириський відправив до Венеційки, аби лише не голосувати його подачі декларацій.

Депутати вірно розраховували на те, що подання до Венеційки затягне голосування в Раді на після подачі декларацій, а значить покарати тюрмою за брехню в них буде неможливо.

Дуже розумна логіка, зважаючи на кількість депутатів, які отримують доплату готівкою. Очевидно, що вони бояться в тюрму сісти.

Ця їх, пробачте, хитро#опість дістала навіть Венеційку, яка прямо написала:

Поверніть покарання тюрмою за брехню в деклараціях. Зобов’яжіть ці декларації переподати, що таки можна було посадити в тюрму за брехню в них.

Краса, правда? Тепер уважно слідкуємо, хто саме з депутатів буде блокувати норму про переподання декларацій.

Готовий забитися, що це буде аватар Авакова - голова профільного комітету Денис Монастирській і його комітет", - заявив Шабунін.



