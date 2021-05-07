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Новини Політика України Е-декларації держслужбовців
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Венеціанська комісія (213) ВР (11723) Шабунін (459) електронне декларування (1015) Монастирський (367)

Венеціанська комісія підтримала законопроєкт про тюремний термін за брехню в деклараціях і пропонує зобов'язати повторно подати е-декларації за 2020 рік, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Венеціанська комісія підтримала законопроєкт про тюремний термін за брехню в деклараціях і пропонує зобов'язати повторно подати е-декларації за 2020 рік, - Шабунін

Венеціанська комісія схвалила законопроєкт президента Володимира Зеленського про в'язницю за недостовірне декларування. Також вона просить зобов'язати повторно подати декларації за 2020 рік, щоб можна було притягнути до відповідальності за брехню в них.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Венеційська комісія пропонує зобов’язати ПОВТОРНО подати декларації за 2020 рік, щоб уможливити покарання ТЮРМОЮ за брехню в них. Це прекрасна історія про те, як окремі українські депутати навіть Венеційку своєю хитро#опістю дістали.

Пам’ятаєте, як ВСІ фракції Ради обдурили нас і в кінці 2020 р. відновили е-декларування без покарання в'язницею? Вони ще тоді божилися, що виправлять це до подання декларацій в березі 2021.

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Як ви знаєте, вони збрехали. Не допоміг навіть відповідний законопроєкт Зеленського, який Монастириський відправив до Венеційки, аби лише не голосувати його подачі декларацій.

Депутати вірно розраховували на те, що подання до Венеційки затягне голосування в Раді на після подачі декларацій, а значить покарати тюрмою за брехню в них буде неможливо.

Дуже розумна логіка, зважаючи на кількість депутатів, які отримують доплату готівкою. Очевидно, що вони бояться в тюрму сісти.

Ця їх, пробачте, хитро#опість дістала навіть Венеційку, яка прямо написала:

  1. Поверніть покарання тюрмою за брехню в деклараціях.
  2. Зобов’яжіть ці декларації переподати, що таки можна було посадити в тюрму за брехню в них.

Краса, правда? Тепер уважно слідкуємо, хто саме з депутатів буде блокувати норму про переподання декларацій.

Готовий забитися, що це буде аватар Авакова - голова профільного комітету Денис Монастирській і його комітет", - заявив Шабунін.

Венеціанська комісія підтримала законопроєкт про тюремний термін за брехню в деклараціях і пропонує зобовязати повторно подати е-декларації за 2020 рік, - Шабунін 01
Венеціанська комісія підтримала законопроєкт про тюремний термін за брехню в деклараціях і пропонує зобовязати повторно подати е-декларації за 2020 рік, - Шабунін 02

Автор: Наталя Джума
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Все это фонарь. Нужно за ложь в декларации давать от 5 до 10. А то это все равно будет следствие в виде условного срока.
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07.05.2021 11:46 Відповісти
Да не смешите.... срали они на декларации при Шмаркле ворюгам дана полная свобода, потому как вовочка-дурачок.
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07.05.2021 11:52 Відповісти
вавачка хоче ПДЧ, а це одна з умов..

так чому Україна ще не в НАТО ?
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07.05.2021 11:57 Відповісти
и много уже посадили с прошлого века ?
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07.05.2021 11:53 Відповісти
вау и что на это ответит "реформированный Зеленским Конституционный Суд"?
Венеціанська комісія підтримала законопроєкт про тюремний термін за брехню в деклараціях і пропонує зобов'язати повторно подати е-декларації за 2020 рік, - Шабунін - Цензор.НЕТ 3036
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07.05.2021 12:13 Відповісти
Виталик так тебя же первого посадят. Венеціанська комісія підтримала законопроєкт про тюремний термін за брехню в деклараціях і пропонує зобов'язати повторно подати е-декларації за 2020 рік, - Шабунін - Цензор.НЕТ 4461
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07.05.2021 12:22 Відповісти
На манежі смєтуни,дійство лялькового балагана триває !!!)))
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07.05.2021 12:26 Відповісти
 
 