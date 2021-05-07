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Новини Економіка
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акциз (166) цигарки (622) Южаніна (135)

Підвищення акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) призвело лише до збільшення тіньової частини продажів, - Южаніна

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Підвищення акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) призвело лише до збільшення тіньової частини продажів, - Южаніна

Народна депутатка від "Європейської Солідарності" Ніна Южаніна заявляє, що підвищення акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) призвело лише до збільшення тіньової частини продажів, а не до додаткового збільшення держбюджету.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

За її словами, якщо минулого року за січень-квітень виробники тютюнових виробів придбали 105 млн марок акцизного податку, то цього року лише 89 млн замість очікуваних 210 млн.

"Це вже не подвійні стандарти, а брехня, цинічні вчинки депутатів від правлячої партії "Слуга народу" і ось тому доказ. Щойно автором проєкту закону №1210 (закон №466) акцентовано увагу на тому, що підняття акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи) на 320% з 1 січня 2021 року – це надвдала норма, якою ця людина пишається, адже нібито з січня по квітень додатково до бюджету надійшло більш ніж 1,7 млрд грн.

А тепер - декілька акцентів чи то навіть питань до "слуг народу".

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По-перше, чому ж тоді ви протягом січня - квітня 2021 року проводили зустрічі з представниками компаній, які виробляють тютюнові вироби і які пояснювали шкідливість цієї норми та довели вам, що підняття ставок акцизного податку на ТВЕНи на 320% призвело лише до того, що збільшилася тіньова частина продажів тютюнових виробів? Тобто, говорячи про цю норму, люди навіть не задумувалися, що не через боротьбу з контрабандним та контрафактним продажем цієї продукції досягли успіхів. Навпаки. За рік до різкого підвищення ставок ринок ТВЕНів зріс вдвічі і якби все було так райдужно, як нам розповідають, доходи бюджету мали б збільшитися у 8 разів - у 2 рази за рахунок обсягу і в 4,2 раза за рахунок акцизу", - зазначила Южаніна.

Натомість, за її словами, тенденція є протилежною: "Торік за січень - квітень виробники придбали 105 млн марок акцизного податку, а цього року тільки 89 млн замість очікуваних 210 млн".

Южаніна також зазначила, що в профільному комітеті вже розглянуто інший проєкт закону, де ставка акцизу на ТВЕНи зменшується порівняно із законопроєктом №1210.

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"Це те, що пообіцяли "слуги народу" представникам бізнесу, а точніше транснаціональним компаніям, які сплачують величезні податки до бюджету.

І ми знаємо, що найближчим часом буде винесений в зал проект закону №4278, де відповідна поправка №55 була підтримана в тому числі автором збільшення акцизу на 320%. Це ще раз підкреслює цинізм непрофесійних людей при нинішній владі, які, вбиваючи бізнес, співають самим собі хвалебні оди. І нехай цей приклад стане для бізнесу уроком, чого варта дискусія зі "слугами народу"", - підсумувала Южаніна.

Минулого року Верховна Рада ухвалила закон №466-IX, внесений Д.Гетманцевим, який гармонізував акциз на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) та сигарили з акцизом на сигарети з 1 січня 2021 року. Своє рішення парламентарі аргументували тим, що всі тютюнові вироби є шкідливими, тому немає жодних підстав обкладати окремі тютюнові вироби за нижчими ставками, ніж інші.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Скидайте больше новостей от "ЕС", а не от падальных слуг уродов.
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07.05.2021 11:53
+2
Про вотку теж так казали ще при совку. Результат вже відомий.
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07.05.2021 11:57
+1
Довбнів нічого не вчить, поки не наб"ють на своєму лобі ґулю.
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07.05.2021 11:49
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Довбнів нічого не вчить, поки не наб"ють на своєму лобі ґулю.
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07.05.2021 11:49 Відповісти
Настоящие индейцы уже давно покупают табак на развес (индонезийская виржиния голд 500 грн/кг) и курят трубку.
И идут все те зелебобики лесом со своими акцизами.
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07.05.2021 11:50 Відповісти
Табак вреднее, чем айкосы.
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07.05.2021 11:52 Відповісти
iqos пока что де факто не проверенная продукция, про электронки тоже говорили что безопасно, а с истечением времени начались у людей паравозов проблемы с легкими, теперь придумали систему нагрева табака, по тестам вроде бы да, намного меньше шлака но еще не известно до конца будут побочные такие же как от сигарет или действительно данный способ курения намного менее вреден чем классика, пока что мнения расходятсяЮ но в целом ученые подтверждают, что да она менее вредна но явно не безопасна на 100%
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07.05.2021 12:53 Відповісти
Дерегулируют. Не мешайте.
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07.05.2021 11:52 Відповісти
Повышайте по максимуму.меньше курить будут
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07.05.2021 11:53 Відповісти
Про вотку теж так казали ще при совку. Результат вже відомий.
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07.05.2021 11:57 Відповісти
Неа. Курить будут так же. Кушать будут хуже. Повышение акцизов на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) привело лишь к увеличению теневой части продаж, - Южанина - Цензор.НЕТ 2527
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07.05.2021 11:59 Відповісти
Скидайте больше новостей от "ЕС", а не от падальных слуг уродов.
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07.05.2021 11:53 Відповісти
Может цель была не наполнение Бюджета?
А обогащение контрабандистов и нелегалов.
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07.05.2021 13:05 Відповісти
Врёт, как обычно. https://censor.net/ru/news/3263956/povyshenie_aktsizov_na_tabachnye_izdeliya_dlya_elektricheskogo_nagreva_tien_prineslo_gosbyudjetu_dopolnitelnye
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07.05.2021 13:07 Відповісти
 
 