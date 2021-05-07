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Є два великі тести для солідарності ЄС: перший - Росія, другий - пандемія COVID-19, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Є два великі тести для солідарності ЄС: перший - Росія, другий - пандемія COVID-19, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що пандемія COVID-19 є великим тестом для солідарності ЄС, і зазначає, що Україна продовжить працювати з механізмом COVAX і з країнами ЄС на двосторонньому рівні щодо вакцин.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Кулеба заявив на пресконференції з главами МЗС Бельгії, Нідерландів, Люксембургу.

"На мою думку, є два великі тести для солідарності ЄС. Перший - це Росія, Росія кидає виклик солідарності ЄС весь час. Другий - це COVID-19. У переносному сенсі, їх обидва можна описати як пандемію: політичну та в галузі охорони здоров'я", - зазначив міністр.

За словами глави МЗС, деяким країнам ЄС важко вчасно отримати вакцини в достатній кількості.

"Ми цінуємо, що було зроблено ЄС, щоб допомогти сусідам і третім країнам. Я не маю права говорити, що вони мали діяти краще, тому що це те, з чим мають розібратися у самому ЄС. Але ми сприймаємо ситуацію навколо COVID як тест для всіх нас. І ми продовжимо працювати з COVAX і з ЄС, і конкретно з країнами ЄС на двосторонньому рівні щодо цих питань", - наголосив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розширення Нормандського формату потребує згоди всіх чинних учасників, і насамперед Росії, - Кулеба

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
У зеленій плісняві всі генітальні !!)))
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07.05.2021 12:09
+1
Геніальний Кулеба. Есть два больших теста для солидарности ЕС: первый - Россия, второй - пандемия COVID-19, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2535
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07.05.2021 12:07
+1
Та ти шоа!?
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07.05.2021 12:10
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Геніальний Кулеба. Есть два больших теста для солидарности ЕС: первый - Россия, второй - пандемия COVID-19, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2535
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07.05.2021 12:07 Відповісти
У зеленій плісняві всі генітальні !!)))
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07.05.2021 12:09 Відповісти
а как же ОЛИГАРХИ?!!
ты их уже "за скобки выкинул"?
Есть два больших теста для солидарности ЕС: первый - Россия, второй - пандемия COVID-19, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1229
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07.05.2021 12:08 Відповісти
Не верю зеленой плесени. Есть два больших теста для солидарности ЕС: первый - Россия, второй - пандемия COVID-19, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3864
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07.05.2021 12:09 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно нищит все набуте Україною ,на шляху євроінтеграціі !!))
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07.05.2021 12:22 Відповісти
Та ти шоа!?
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07.05.2021 12:10 Відповісти
Это ..ОДНО И ТО ЖЕ!!! Это один и тот же программист. Только Россия как страна, всего лишь инструмент, некто Пукин(а вы уверены, что это он? внешность бывает обманчива) всего лишь исполнитель.
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07.05.2021 12:10 Відповісти
До кого з близьких та далеких сусідів, росія НЕ МАЄ, чи не мала претензій взагалі, а особливо -територіальних ?

Росія має територіальні претензії до США (Аляска), Японії (гряда Курильських островів), З Кореєю та Китаєм - вела війну за території, до Ірану (до Персії-в свій час мала), до Казахстану-має, до Вірменії, Грузії - відомі (частина - реалізовані), блокує торгівлю газом Туркменістану та Азербайджану, до Іраку -має (на нафтові родовища), до Сірії -має, має до України, Молдови, Прибалтійських республік, до Білорусі - має, з Польщею - мала, й неодноразово, до Скандинавських країн (окрім Швеції) - має, до Канади та Гренландії - має (в питанні розподілу території Північного полюсу). А що загубили вагнерівці в африканських країнах (Судан, ЦАР, Лівія, Малі)? А як вам фраза -"вимити свої чоботи в Індійському океані"? А ким організовані конфлікти в Афганістані (при Аміні), в Абіссінії (при Хайлі Селассіє 1), в Індонезії (при *******), в Конго (при Лумумбі), хто привів до влади Альєнде в Чілі, хто двічі організував "заварушку" на Кубі (при Батісті і Фіделі)? Хто підтримує Мадуро в Венесуелі? Хто боровся проти Салазара в Португалії, Франко в Іспанії, чим штовхнув їх "під крило Гітлєра"? Хто, врешті, допоміг і Гітлєру прийти до влади, та стимулював його мілітаристське зростання? Хто допоміг вплутати світ в дві світові війни?

-Скажіть на милість - а які з названих країн можуть любити, чи поважати росію?

-Скажіть, чи можуть бути безпідставними слова Путіна, що росія оточена ворогами та військовими базами НЕ дружніх їй країн? А хто в тому винен?
-Чи логічним є створення нині антиросійської коаліції задля оборони від її агресивних посягань?
-Чи логічними є санкції цивілізованого світу щодо імперіалістичних дій та намірів росії?
-Чи росії пора перестати лити крокодилові сльози, припинити міжнародний розбій, фінансування міжнародного тероризму, підтримання диктаторські режимів та російських "смутьянів хунвейбінів та дзяофанів"... -тобто, російських шовіністів в інших державах світу, та відновити керівництву росії повагу до міжнародного права, виконати в повному обсязі підписані нею двосторонні та багатосторонні міжнародні угоди та зобов'язання?

Бо цивілізований світ вже прозрів, розкусив, що стоїть за понтами та замашними фразами актора розмовного жанру-ката, та оплачуваних росією "заплічних справ майстрів"...
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07.05.2021 15:08 Відповісти
А третий - поголовная корупция в нутри страны !
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07.05.2021 12:12 Відповісти
Реформування на 100% корумпованої судової та правоохоронної системи не можливе,лише докорінний демонтаж,як приклад судова реформа Хорватіі !!)))
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07.05.2021 12:20 Відповісти
Вчора Блінкен озвучив ,в черговий раз,що тестом для України є реальна судова реформа та боротьба з корупцією !!!)))
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07.05.2021 12:15 Відповісти
Дядьку, ти, перед тим, як комусь вказувати на якісь тести, уважно роззирнись навкруги і дай відповідь: а ви пройшли ті тести?
Тест №1 провалено (Купівля електроенергії в Росії)
Тест №2 не здано (провалена вакцинація)
То що ти там про тести для ЄС кулєбіш?
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07.05.2021 12:18 Відповісти
И нам систематически помогают! То чуством обеспокоенности, то чуством глубокой обеспокоенности.
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07.05.2021 12:30 Відповісти
Я не вправе говорить, что они должны были действовать лучше, потому что это то, с чем должны разобраться в самом ЕС. Источник: https://censor.net/ru/n3264023

Идиоты, это вмешательство во внутренние дела ЕС. По хорошему надо бы посла вызвать с объяснениями или ноту впаять.
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07.05.2021 12:38 Відповісти
 
 