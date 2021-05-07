Є два великі тести для солідарності ЄС: перший - Росія, другий - пандемія COVID-19, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що пандемія COVID-19 є великим тестом для солідарності ЄС, і зазначає, що Україна продовжить працювати з механізмом COVAX і з країнами ЄС на двосторонньому рівні щодо вакцин.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Кулеба заявив на пресконференції з главами МЗС Бельгії, Нідерландів, Люксембургу.

"На мою думку, є два великі тести для солідарності ЄС. Перший - це Росія, Росія кидає виклик солідарності ЄС весь час. Другий - це COVID-19. У переносному сенсі, їх обидва можна описати як пандемію: політичну та в галузі охорони здоров'я", - зазначив міністр.

За словами глави МЗС, деяким країнам ЄС важко вчасно отримати вакцини в достатній кількості.

"Ми цінуємо, що було зроблено ЄС, щоб допомогти сусідам і третім країнам. Я не маю права говорити, що вони мали діяти краще, тому що це те, з чим мають розібратися у самому ЄС. Але ми сприймаємо ситуацію навколо COVID як тест для всіх нас. І ми продовжимо працювати з COVAX і з ЄС, і конкретно з країнами ЄС на двосторонньому рівні щодо цих питань", - наголосив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розширення Нормандського формату потребує згоди всіх чинних учасників, і насамперед Росії, - Кулеба