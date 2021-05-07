48% громадян України згодні, що Друга світова війна була розв'язана внаслідок змови Гітлера і Сталіна, - опитування "Демініціатив". ІНФОГРАФІКА
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48% українців згодні з думкою, що Друга світова війна була розв'язана в результаті змови Адольфа Гітлера та Йосипа Сталіна про розподіл сфер впливу в Європі та укладення пакту "Молотова-Ріббентропа".
Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології, передає Цензор.НЕТ.
Водночас не згодні з цією тезою 29% респондентів та ще 23% не визначилися з відповіддю.
Серед молодшої вікової категорії (18-29 років) погоджується з цим твердженням 50% опитаних і не погоджуються 22%. Ця ж позиція переважає серед електорату всіх партій, крім "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ).
Згідно з опитуванням, 46% громадян України погоджуються з тим, що Радянський Союз не зміг би перемогти у війні проти нацистської Німеччини без допомоги західних союзників з антигітлерівської коаліції. Не згодні з цим твердженням 35% респондентів, а ще 19% не визначилися з відповіддю.
Крім того, 25% українців вважають, що День перемоги – це насамперед святкування перемоги антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні, 37% називають цей день святкуванням перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. Разом з тим 25% опитаних не поділяють жодного з наведених формулювань. Дослідники зазначають, що радянська інтерпретація досі поширена в центральному, південному та східному регіонах. Також майже половина жителів півдня і сходу (41% і 46% відповідно) не обрали жодного з цих варіантів.
Також 41% громадян України вважає, що наша країна має відзначати обидві дати - і День пам'яті та примирення 8 травня, і День перемоги над нацизмом 9 травня.
Водночас ще 31% опитаних вважають, що Україна має відзначати лише День перемоги над нацизмом 9 травня. Майже 9%, навпаки, підтримують ідею відзначати тільки День пам'яті та примирення 8 травня, а ще 10% респондентів - байдуже.
Згідно з опитуванням, святкування лише 8 травня найбільше підтримують у Західному регіоні (22%), тоді як на Сході і Півдні більше тих, хто вважає, що відзначати потрібно лише 9 травня (42% і 48% відповідно).
Дослідники також зазначають, що ідея відзначати обидві дати переважає серед усіх вікових груп, крім респондентів старше 60 років, а також серед електорату всіх партій, крім ОПЗЖ. Ідея святкування обох дат є також більш популярною серед прихильників вступу України до Європейського Союзу, а серед противників європейської інтеграції - більшість вважає доречним відзначати лише 9 травня.
Загальноукраїнське опитування "День перемоги і його місце в історичній пам'яті українців: який сенс громадяни вкладають у цю дату?" було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Опитано 2021 респондента віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.
Будь ласка, зачекайте...
кто не животное, просто посмотрит плакаты совковые про "советскенорот".... и ... пожалеет что унитаз не оборудовал рядом с любимым креслом
это же надо додуматься только. шоб даже плакаты у всех нормальных вызывали чувство "где унитаз, а не то П...., конфуз"
И теперь спорят типо что мол Сралин с количеством танков, как у всего остального мира..... мог быть .... оказывается, мирным.... короче любой цирк так не насмешит как кретины, доказывающие шо стока железа - "длозощиты", а стока бомбардунов -"**************************"
коммунист, а тем более большевик - это хуже чем.... не придумали еще чем что
сомневаюсь что немцам верили шо против них воюет тупо утилизатор дидов. у меня дед тоже воевал, но ведь про таких воевак немецкие ветераны говорят: Мы наложили под два метра атакующих врагов в бою, а они все лезут - Зачем?
=
а хотели много - один закономерно, а второй - весь мир.
и у одного в мирное время голодоморов как-то не было то
І далі конкретно про війну:
"Радянська вояччина - найскаженіша, найбоягузливіша, найпідліша, найтупіша з усіх, які були до неї на світі. Це вона "перемогла" 1:10! Це вона кидала наш народ, як солому, у вогонь - і Росії не стало, немає й російського народу. Те, що було Росією, іменується нині Нечорнозем'ям, і все це заросло бур'яном, а залишки нашого народу втекли в місто і перетворилися на шпану, з села пішли і в місто не прийшли. Скільки втратили народу під час війни? Знайте ж і пам'ятайте. Страшно називати справжню цифру, правда? Якщо назвати, то замість парадного картуза треба надягати схиму, ставати в День Перемоги на коліна посеред Росії і просити у свого народу вибачення за бездарно "виграну" війну, в якій ворога завалили трупами, втопили у російській крові. Адже не випадково в Подольську, в архіві, один з головних пунктів "правил" говорить: "Не виписувати компрометуючих відомостей про командирів радянської армії". - Віктор Астаф'єв
Много! Ой, много еще ваты в Украине!
Коммуно - фашистский ссср в 1939-1941 гг. был союзником нацистской Германии. 23 августа 1939 года советской и германской стороной был подписан союзнический пакт Молотова-Риббентропа, который позволив Гитлеру завоевать всю Западную Европу. Благодаря этому пакту, ссср напал на Финляндию, разделили совместно с немцами Прибалтику, Польшу. Товарищ Сталин и товарищ Гитлер поделили Европу по сферам влияния. 1 сентября 1939 года фашистская Германия напала на Польшу с запада. 17 сентября фашистский ссср напал на Польшу с востока, нанеся ей удар в спину. 30 ноября 1939 года коммуно фашистский ссср вероломно напал на Финляндию Германия закрыла на это глаза. 14 декабря 1939 года за развязывание войны кровавый ссср был исключён из Лиги Наций. Но это не помогло и он оккупировал Эстонию, Литву и Латвию.
Позже ссср готовился напасть на Германию, начал подтягивать к границе войска. Но Германия опередила эту кровавую тюрму народов ссср и напала на него 22 июня 1941 г.
Итак, коммуно - фашистский ссср был одного поля ягодой с нацистской Германией. Не надо считать сам факт войны одной фашистской страны с другой, будто страны разные. У них просто пересеклись интересы. Гитлер хотел захватить мир, в первую очередь Восточную Европу. И Сталин хотел захватить весь мир, и в первую очередь Западную Европу. И ему удалось безнаказанно оккупировать Восточную Европу. Имея те же методы управления и те же цели, они сначала друг другу очень помогали.-
"Правильно" поставленный вопрос, 90% "нужного" ответа.
Сговор Гитлера и Сталина - это следствие.
Во Второй мировой виноваты поляки! Они наступили на территориальный "больной мозоль" немцам и советам.
У немцев там была именно "народная" милиция, вооруженная револьверами.
То шо? Тепер починаючи з 2021 року чмосква святкуватиме перемогу над фашиствующими поляками?
выпилотправил шоб тупо получить хоть какой-то "профит"(хотел всю Европу "освободить", как "ГДР" то)
Але сралін забажав, щоб Акт прийняв жуков. Тому підписували його ще раз.
И Освенцим работает и "дружба, скрепленная кровью" крепнет.
І друге - хтось ще вірить, що союзники по т.з. "антигітлерівській коаліції" вкінці війни висадилися в Італії і Нормандії, щоб добити III Рейх? Т.з. "союзники" поперли із Заходу на Німеччину, щоб не допустити московську орду до цивілізованого світу.
Або в Італії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
І, може згодом додуєш, що найбільшою трагедією ХХ сторіччя була поразка Німеччини у 2 Світовій Війні. Що, надто складно? То нічого, то приходить з досвідом.... більше читай.
Ну а як думати? - тупо за то шо вбило 0.5% жителів планети - всіх на пляшку посадили - паніка, ой, нам Пі...., Ето же Вірус!!!
Это идея мировой революции в деле,
Москва проклятый город
тока уточни.мо - комми "своих" же убивали то...
так шо "срав.нения" всякие - идут в дупу. особенно когда срав.нивают наши. и нацисты били тех кто убил больше чем все,.... украинцев.
я ненавижу лицемерие просто.