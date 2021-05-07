48% громадян України згодні, що Друга світова війна була розв'язана внаслідок змови Гітлера і Сталіна, - опитування "Демініціатив". ІНФОГРАФІКА

48% українців згодні з думкою, що Друга світова війна була розв'язана в результаті змови Адольфа Гітлера та Йосипа Сталіна про розподіл сфер впливу в Європі та укладення пакту "Молотова-Ріббентропа".

Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології, передає Цензор.НЕТ.

Водночас не згодні з цією тезою 29% респондентів та ще 23% не визначилися з відповіддю.

Серед молодшої вікової категорії (18-29 років) погоджується з цим твердженням 50% опитаних і не погоджуються 22%. Ця ж позиція переважає серед електорату всіх партій, крім "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ).

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Згідно з опитуванням, 46% громадян України погоджуються з тим, що Радянський Союз не зміг би перемогти у війні проти нацистської Німеччини без допомоги західних союзників з антигітлерівської коаліції. Не згодні з цим твердженням 35% респондентів, а ще 19% не визначилися з відповіддю.

Крім того, 25% українців вважають, що День перемоги – це насамперед святкування перемоги антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні, 37% називають цей день святкуванням перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. Разом з тим 25% опитаних не поділяють жодного з наведених формулювань. Дослідники зазначають, що радянська інтерпретація досі поширена в центральному, південному та східному регіонах. Також майже половина жителів півдня і сходу (41% і 46% відповідно) не обрали жодного з цих варіантів.

Також 41% громадян України вважає, що наша країна має відзначати обидві дати - і День пам'яті та примирення 8 травня, і День перемоги над нацизмом 9 травня.

Водночас ще 31% опитаних вважають, що Україна має відзначати лише День перемоги над нацизмом 9 травня. Майже 9%, навпаки, підтримують ідею відзначати тільки День пам'яті та примирення 8 травня, а ще 10% респондентів - байдуже.

Згідно з опитуванням, святкування лише 8 травня найбільше підтримують у Західному регіоні (22%), тоді як на Сході і Півдні більше тих, хто вважає, що відзначати потрібно лише 9 травня (42% і 48% відповідно).

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Дослідники також зазначають, що ідея відзначати обидві дати переважає серед усіх вікових груп, крім респондентів старше 60 років, а також серед електорату всіх партій, крім ОПЗЖ. Ідея святкування обох дат є також більш популярною серед прихильників вступу України до Європейського Союзу, а серед противників європейської інтеграції - більшість вважає доречним відзначати лише 9 травня.







Загальноукраїнське опитування "День перемоги і його місце в історичній пам'яті українців: який сенс громадяни вкладають у цю дату?" було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Опитано 2021 респондента віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.