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48% громадян України згодні, що Друга світова війна була розв'язана внаслідок змови Гітлера і Сталіна, - опитування "Демініціатив". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

48% громадян України згодні, що Друга світова війна була розв'язана внаслідок змови Гітлера і Сталіна, - опитування

48% українців згодні з думкою, що Друга світова війна була розв'язана в результаті змови Адольфа Гітлера та Йосипа Сталіна про розподіл сфер впливу в Європі та укладення пакту "Молотова-Ріббентропа".

Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології, передає Цензор.НЕТ.

Водночас не згодні з цією тезою 29% респондентів та ще 23% не визначилися з відповіддю.

Серед молодшої вікової категорії (18-29 років) погоджується з цим твердженням 50% опитаних і не погоджуються 22%. Ця ж позиція переважає серед електорату всіх партій, крім "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ).

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Згідно з опитуванням, 46% громадян України погоджуються з тим, що Радянський Союз не зміг би перемогти у війні проти нацистської Німеччини без допомоги західних союзників з антигітлерівської коаліції. Не згодні з цим твердженням 35% респондентів, а ще 19% не визначилися з відповіддю.

Крім того, 25% українців вважають, що День перемоги – це насамперед святкування перемоги антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні, 37% називають цей день святкуванням перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. Разом з тим 25% опитаних не поділяють жодного з наведених формулювань. Дослідники зазначають, що радянська інтерпретація досі поширена в центральному, південному та східному регіонах. Також майже половина жителів півдня і сходу (41% і 46% відповідно) не обрали жодного з цих варіантів.

Також 41% громадян України вважає, що наша країна має відзначати обидві дати - і День пам'яті та примирення 8 травня, і День перемоги над нацизмом 9 травня.

Водночас ще 31% опитаних вважають, що Україна має відзначати лише День перемоги над нацизмом 9 травня. Майже 9%, навпаки, підтримують ідею відзначати тільки День пам'яті та примирення 8 травня, а ще 10% респондентів - байдуже.

Згідно з опитуванням, святкування лише 8 травня найбільше підтримують у Західному регіоні (22%), тоді як на Сході і Півдні більше тих, хто вважає, що відзначати потрібно лише 9 травня (42% і 48% відповідно).

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Дослідники також зазначають, що ідея відзначати обидві дати переважає серед усіх вікових груп, крім респондентів старше 60 років, а також серед електорату всіх партій, крім ОПЗЖ. Ідея святкування обох дат є також більш популярною серед прихильників вступу України до Європейського Союзу, а серед противників європейської інтеграції - більшість вважає доречним відзначати лише 9 травня.

48% громадян України згодні, що Друга світова війна була розвязана внаслідок змови Гітлера і Сталіна, - опитування Демініціатив 01
48% громадян України згодні, що Друга світова війна була розвязана внаслідок змови Гітлера і Сталіна, - опитування Демініціатив 02
48% громадян України згодні, що Друга світова війна була розвязана внаслідок змови Гітлера і Сталіна, - опитування Демініціатив 03

Загальноукраїнське опитування "День перемоги і його місце в історичній пам'яті українців: який сенс громадяни вкладають у цю дату?" було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Опитано 2021 респондента віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
48% громадян України згодні, що Друга світова війна була розв'язана внаслідок змови Гітлера і Сталіна, - опитування "Демініціатив" - Цензор.НЕТ 3759
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07.05.2021 12:44
+17
Головний висновок - на жаль, дебілів ще дуже багато.
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07.05.2021 12:25
+17
48% громадян України згодні, що Друга світова війна була розв'язана внаслідок змови Гітлера і Сталіна, - опитування "Демініціатив" - Цензор.НЕТ 1262
Много! Ой, много еще ваты в Украине!
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07.05.2021 12:48
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потому что он понимал - нужно их вырастить, чтобы получить солдат, которые потом всё равно умрут на фронте
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07.05.2021 13:36 Відповісти
48% граждан Украины согласны, что Вторая мировая война была развязана в результате заговора Гитлера и Сталина, - опрос "Деминициатив" - Цензор.НЕТ 6283
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07.05.2021 12:31 Відповісти
..тогда и ту войну ,что в россии называют отечественной фактически является Первой социалистической
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07.05.2021 12:31 Відповісти
Или внутрилагерные разборки в Соцлагере... 48% громадян України згодні, що Друга світова війна була розв'язана внаслідок змови Гітлера і Сталіна, - опитування "Демініціатив" - Цензор.НЕТ 562
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07.05.2021 12:47 Відповісти
празднованием победы советского народа Источник: https://censor.net/ru/n326402\\\\\\\\\\\\\\

кто не животное, просто посмотрит плакаты совковые про "советскенорот".... и ... пожалеет что унитаз не оборудовал рядом с любимым креслом
это же надо додуматься только. шоб даже плакаты у всех нормальных вызывали чувство "где унитаз, а не то П...., конфуз"
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07.05.2021 12:31 Відповісти
Членин 20 лет взад перед войной кричал шо надо войну, ибо "массы" как-то не хотят сами управлять фабриками(1+2=5 - чо не так, слышь ты, умник, зряплату давай то?)

И теперь спорят типо что мол Сралин с количеством танков, как у всего остального мира..... мог быть .... оказывается, мирным.... короче любой цирк так не насмешит как кретины, доказывающие шо стока железа - "длозощиты", а стока бомбардунов -"**************************"
коммунист, а тем более большевик - это хуже чем.... не придумали еще чем что
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07.05.2021 12:36 Відповісти
небольшая ошибочка - танков у красного усатого ган... дона было больше чем в остального Мира... танками, которые захватили немцы под Бродами и мацкву брали и Берлин обороняли...
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07.05.2021 12:42 Відповісти
так под Бродами было еще хуже для Жукова чем когда-то дл Дария - такого разгрома таких сил такими силами в истории, обозримой, невидано было. и как и все в совке - обосравшийся = херой, а мясо, как писало - дорасходуй и откатывайся на пополнение.
сомневаюсь что немцам верили шо против них воюет тупо утилизатор дидов. у меня дед тоже воевал, но ведь про таких воевак немецкие ветераны говорят: Мы наложили под два метра атакующих врагов в бою, а они все лезут - Зачем?
=
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07.05.2021 13:01 Відповісти
48% громадян України згодні, що Друга світова війна була розв'язана внаслідок змови Гітлера і Сталіна, - опитування "Демініціатив" - Цензор.НЕТ 5959
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07.05.2021 13:02 Відповісти
Два усатых передаста - красный и коричневый, стремясь поделить Мир, разъвязали 2 Мировую войну. Из этих двух упырей, красный упырь был более опасный и кровожадный.
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07.05.2021 12:37 Відповісти
если почитать за них, то один солдатом был, а трубочник - террорист.
а хотели много - один закономерно, а второй - весь мир.
и у одного в мирное время голодоморов как-то не было то
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07.05.2021 13:06 Відповісти
кацап из сраны 404. Где свой аквафреш власовский просал?
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07.05.2021 12:44 Відповісти
Вы абсолютно правы - это мокшанское чучело 9 мая нарядится и загримируется под "ветерана", и будет с красной тряпкой , обвешанный колорадскими лентами, шагать по даунецким улицам, изображая радость победы комуняцкого кровавого режима над коричневой чумой....
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07.05.2021 13:47 Відповісти
быдло кацапское, не равняй других к себе, в мацковии давно все под свастикой - красной звездой скачут... и угрожают всему Миру.
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07.05.2021 12:45 Відповісти
48% громадян України згодні, що Друга світова війна була розв'язана внаслідок змови Гітлера і Сталіна, - опитування "Демініціатив" - Цензор.НЕТ 3759
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07.05.2021 12:44 Відповісти
"...Комуністичні крайності - це фашистські крайності, і щодо звірства свого, і щодо справ вони перевершили фашистські. Фашисти просто дитсадківці порівняно з нашими деспотами".
І далі конкретно про війну:
"Радянська вояччина - найскаженіша, найбоягузливіша, найпідліша, найтупіша з усіх, які були до неї на світі. Це вона "перемогла" 1:10! Це вона кидала наш народ, як солому, у вогонь - і Росії не стало, немає й російського народу. Те, що було Росією, іменується нині Нечорнозем'ям, і все це заросло бур'яном, а залишки нашого народу втекли в місто і перетворилися на шпану, з села пішли і в місто не прийшли. Скільки втратили народу під час війни? Знайте ж і пам'ятайте. Страшно називати справжню цифру, правда? Якщо назвати, то замість парадного картуза треба надягати схиму, ставати в День Перемоги на коліна посеред Росії і просити у свого народу вибачення за бездарно "виграну" війну, в якій ворога завалили трупами, втопили у російській крові. Адже не випадково в Подольську, в архіві, один з головних пунктів "правил" говорить: "Не виписувати компрометуючих відомостей про командирів радянської армії". - Віктор Астаф'єв
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07.05.2021 14:02 Відповісти
народи-братья )))
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07.05.2021 14:05 Відповісти
а тепер представте аналогічні дослідження про рівень освіти та інтелекту
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07.05.2021 12:44 Відповісти
48% громадян України згодні, що Друга світова війна була розв'язана внаслідок змови Гітлера і Сталіна, - опитування "Демініціатив" - Цензор.НЕТ 1262
Много! Ой, много еще ваты в Украине!
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07.05.2021 12:48 Відповісти
48% громадян України згодні, що Друга світова війна була розв'язана внаслідок змови Гітлера і Сталіна, - опитування "Демініціатив" - Цензор.НЕТ 40
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07.05.2021 12:49 Відповісти
48% громадян України згодні, що Друга світова війна була розв'язана внаслідок змови Гітлера і Сталіна, - опитування "Демініціатив" - Цензор.НЕТ 1477
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07.05.2021 12:52 Відповісти
из тех 20 миллионов многие миллионы приписаны Гитлеру назаслужено, хотя их причина был сталин и его коммуна.
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07.05.2021 13:14 Відповісти
примеры - на Букринском плацдарме кинули в бой сотни тысяч невооруженных украинцев, они погибли - чья вина??? Армию Власова кинули в леса и болота, в тыл немцам, не снабдив армию продовольствием, люди ели кору и мох... и самих себя.., боев практически не вели... осталась горстка не сьеденных которые побросали оружие и разбрелись кто куда... Власов с полевой женой пробиваясь к "своим" вышел на русскую деревню, остановился на ночлег... и "свои" за рейхмарки сдали его немцам... кому приписывать смерть армии, сталину или Гитлеру??? без сомнения сталину и его коммунизму.
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07.05.2021 13:22 Відповісти
Что значит "согласны"? Это еще разве не истина??? 48% громадян України згодні, що Друга світова війна була розв'язана внаслідок змови Гітлера і Сталіна, - опитування "Демініціатив" - Цензор.НЕТ 9251
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07.05.2021 12:56 Відповісти
для дибилов даже истину нужно доказывать.... 48% громадян України згодні, що Друга світова війна була розв'язана внаслідок змови Гітлера і Сталіна, - опитування "Демініціатив" - Цензор.НЕТ 841
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07.05.2021 13:02 Відповісти
Война так точно. Мы так-же видим союз с Германией с 32го года. Голодомор, раздел Европы- сюда-же.
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07.05.2021 12:56 Відповісти

Коммуно - фашистский ссср в 1939-1941 гг. был союзником нацистской Германии. 23 августа 1939 года советской и германской стороной был подписан союзнический пакт Молотова-Риббентропа, который позволив Гитлеру завоевать всю Западную Европу. Благодаря этому пакту, ссср напал на Финляндию, разделили совместно с немцами Прибалтику, Польшу. Товарищ Сталин и товарищ Гитлер поделили Европу по сферам влияния. 1 сентября 1939 года фашистская Германия напала на Польшу с запада. 17 сентября фашистский ссср напал на Польшу с востока, нанеся ей удар в спину. 30 ноября 1939 года коммуно фашистский ссср вероломно напал на Финляндию Германия закрыла на это глаза. 14 декабря 1939 года за развязывание войны кровавый ссср был исключён из Лиги Наций. Но это не помогло и он оккупировал Эстонию, Литву и Латвию.
Позже ссср готовился напасть на Германию, начал подтягивать к границе войска. Но Германия опередила эту кровавую тюрму народов ссср и напала на него 22 июня 1941 г.
Итак, коммуно - фашистский ссср был одного поля ягодой с нацистской Германией. Не надо считать сам факт войны одной фашистской страны с другой, будто страны разные. У них просто пересеклись интересы. Гитлер хотел захватить мир, в первую очередь Восточную Европу. И Сталин хотел захватить весь мир, и в первую очередь Западную Европу. И ему удалось безнаказанно оккупировать Восточную Европу. Имея те же методы управления и те же цели, они сначала друг другу очень помогали.-
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07.05.2021 12:56 Відповісти
Социологи - продажные ...
"Правильно" поставленный вопрос, 90% "нужного" ответа.
Сговор Гитлера и Сталина - это следствие.
Во Второй мировой виноваты поляки! Они наступили на территориальный "больной мозоль" немцам и советам.
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07.05.2021 12:57 Відповісти
Если отвлечься от стереотипов, то именно поляки попытались захватить свободный город Данцинг и ввели туда войска и зеленых человечков.
У немцев там была именно "народная" милиция, вооруженная револьверами.
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07.05.2021 13:27 Відповісти
Как вы всё упрощаете.Начиная с Версальского договора1919 в немцах сидела обида,которой в свою очередь воспользовался Гитлер со своими непомерными амбициями,а виноватых там пальцев не хватит что бы посчитать.Все заигрывали с Гитлером и хотел половить рыбку в мутной воде.Половили.
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07.05.2021 17:10 Відповісти
Опа-на! Це вже якась нова методичка! 48% громадян України згодні, що Друга світова війна була розв'язана внаслідок змови Гітлера і Сталіна, - опитування "Демініціатив" - Цензор.НЕТ 4261
То шо? Тепер починаючи з 2021 року чмосква святкуватиме перемогу над фашиствующими поляками? 48% громадян України згодні, що Друга світова війна була розв'язана внаслідок змови Гітлера і Сталіна, - опитування "Демініціатив" - Цензор.НЕТ 4261 48% громадян України згодні, що Друга світова війна була розв'язана внаслідок змови Гітлера і Сталіна, - опитування "Демініціатив" - Цензор.НЕТ 4261 48% громадян України згодні, що Друга світова війна була розв'язана внаслідок змови Гітлера і Сталіна, - опитування "Демініціатив" - Цензор.НЕТ 4261
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07.05.2021 14:11 Відповісти
Вопросы такого характера надо задавать только в паре с вопросом за кого голосовал.
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07.05.2021 12:59 Відповісти
Когда в Европе было 8 мая, и подписывался Акт капитуляции - в совке уже настало 9 мая. Просто разница во времени из-за часовых поясов. Но паРаша и тогда и сейчас хочет иметь свой "отдельный" праздник.
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07.05.2021 12:59 Відповісти
Акт подписываля не в кремле и не 9 мая... акт подписывался 8 мая и в Германии.
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07.05.2021 13:06 Відповісти
Читайте внимательнее..
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07.05.2021 13:13 Відповісти
написал не для вас, для "читающих"... ватных есть достаточно.
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07.05.2021 13:24 Відповісти
Жаль что для них это как в поговорке - про свиней и бисер... 48% громадян України згодні, що Друга світова війна була розв'язана внаслідок змови Гітлера і Сталіна, - опитування "Демініціатив" - Цензор.НЕТ 7975
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07.05.2021 15:13 Відповісти
там вроде уже давно сдались и подписалось, неделю до этого, но Сралин настоял и немедленно выпил отправил шоб тупо получить хоть какой-то "профит"(хотел всю Европу "освободить", как "ГДР" то)
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07.05.2021 13:10 Відповісти
Абсолютно верно. Просто Акт подписали БЕЗ совка. А для совка, визг которого раздавался на всю Европу, сделали "отдельное подписание" 48% громадян України згодні, що Друга світова війна була розв'язана внаслідок змови Гітлера і Сталіна, - опитування "Демініціатив" - Цензор.НЕТ 8818
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07.05.2021 13:15 Відповісти
7 травня о 02:41 (за середньоєвропейським часом). Начальник Оперативного штабу ОКВ генерал-полковник Альфред Йодль підписав Акт, як представник вермахту. Капітуляцію приймали: від англо-американської сторони генерал-лейтенант армії США, начальник Головного штабу Союзних експедиційних сил Вальтер Беделл Сміт, від СРСР - представник Ставки Верховного Головнокомандування при командуванні союзників генерал-майор Іван Суслопаров.

Але сралін забажав, щоб Акт прийняв жуков. Тому підписували його ще раз.
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07.05.2021 17:12 Відповісти
48% громадян України згодні, що Друга світова війна була розв'язана внаслідок змови Гітлера і Сталіна, - опитування "Демініціатив" - Цензор.НЕТ 364348% громадян України згодні, що Друга світова війна була розв'язана внаслідок змови Гітлера і Сталіна, - опитування "Демініціатив" - Цензор.НЕТ 7848
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07.05.2021 13:04 Відповісти
...русскій на всю голаву...
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07.05.2021 13:08 Відповісти
пушечное мясо победить не могло(сдавалось в плен миллионами, воевать за совок отказывалось)... победили пушки и самолеты поставленные по Ленд-Лизу в самый критический момент, когда мацква эвакуировалась за урал... поставленные Штатами и Англией... та еще честь Японии, которая подписав Договор придерживалась его...
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07.05.2021 13:10 Відповісти
ненавижу совок, но вроде бы и не прогнулись тогда. сами то. так легче просто, просто в Москве метро строили и т.д., надо было тогда упор делать на финнов, дожать обязательствами и они бы сами Москву кошмарили и плюс группа Север замкнула бы.но "судьба" решила шо православным был Сралин... более православен то
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07.05.2021 20:22 Відповісти
Первая группа узников в составе 728 польских политических заключённых прибыла в лагерь Освенцим 14 июня 1940 года. А 17 июля 1940 г. - в день, когда Гитлер захватил Францию, Молотов шлет Гитлеру телеграмму: "Самые теплые поздравления советского руководства с этим блестящим успехом немецких вооруженных сил".
И Освенцим работает и "дружба, скрепленная кровью" крепнет.
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07.05.2021 13:06 Відповісти
А де статистика з цього питання по національній та мовній ознаці?!
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07.05.2021 13:07 Відповісти
У тій війні мала би перемогти Німеччина. І зараз Людство не стояло би на межі ядерного знищення і екологічної погибелі, до чого його довели т.з. "пабєдітєлі" (янкі, інглізи, кацапи під жидівську дудку). Німці такого бардака би не допустили навіть у страшному сні...
І друге - хтось ще вірить, що союзники по т.з. "антигітлерівській коаліції" вкінці війни висадилися в Італії і Нормандії, щоб добити III Рейх? Т.з. "союзники" поперли із Заходу на Німеччину, щоб не допустити московську орду до цивілізованого світу.
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07.05.2021 13:12 Відповісти
гугли карту на 1944 й 48% громадян України згодні, що Друга світова війна була розв'язана внаслідок змови Гітлера і Сталіна, - опитування "Демініціатив" - Цензор.НЕТ 134 и Союзники высадились в Италии в 1943 48% громадян України згодні, що Друга світова війна була розв'язана внаслідок змови Гітлера і Сталіна, - опитування "Демініціатив" - Цензор.НЕТ 134
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07.05.2021 13:19 Відповісти
" поучи свою бабу щи варить.." По суті питання є, школярику?
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07.05.2021 16:42 Відповісти
Стогни гучніше, брехунчику. Особливо, коли читатимеш про війну в Африці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
Або в Італії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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07.05.2021 17:28 Відповісти
І що ти мені нового видав - витягнув гектар писаного-переписаного ("пабєдітєлямі" і відкорректованого жидами) паперу ? Я це в різних варіантах у різні роки в залежності від конюнктури читав і знав ще до твого народження. Ввімкни, (якщо спроможний) логічне мислення, спробуй накласти те, що ти намазюкав на ******* обстановку.
І, може згодом додуєш, що найбільшою трагедією ХХ сторіччя була поразка Німеччини у 2 Світовій Війні. Що, надто складно? То нічого, то приходить з досвідом.... більше читай.
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07.05.2021 19:39 Відповісти
Стогни ще.
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07.05.2021 20:07 Відповісти
Для початку треба примусити Російську Федерацію відкрити всі архіви Другої Світової (теж, для початку).
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07.05.2021 13:22 Відповісти
Воно то так, але можна повірити шо є т.з. "доля" - це виходить, особливо зараз шо тіпа "хтось" як "ферму" має - ось і з вірусом теж зараз - всі в шоці("емоції збирає?"), ну просто дуже незвичайно виходить оце все.
Ну а як думати? - тупо за то шо вбило 0.5% жителів планети - всіх на пляшку посадили - паніка, ой, нам Пі...., Ето же Вірус!!!
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07.05.2021 20:27 Відповісти
І що головне, нацизм, Гітлера і його свору засудили міжнародним судом, країна-агресор Німеччина вибачилася, виплоатила всім репарації, а комуністичний режим навіть приймав участь у суді нам нацистами, хоча сам скоїв не менше злочинів і декілька десятків років мав окупацію тієї ж Європи, яку ніби визволив від нацизму. Червоне зло не покарене і продовжує свої злочини і в ці дні - Україна, Сірія, ПАР, Грузія, Молдова, навіть Англія (новічок) Чехія, Болгарія - теракти на складах.
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07.05.2021 13:18 Відповісти
Гитлер без Сралина ноль без палки, ресурсы кремлядей использованы для создания этого нацистского монстра, ссср организовал Вторую Мировую,
Это идея мировой революции в деле,
Москва проклятый город
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07.05.2021 13:21 Відповісти
С сифилисной мумией в центре проклятого города
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07.05.2021 13:22 Відповісти
там почитать - то хранцузы их опустили - как от бы щас Путин отобрал бы весь Днобасс и заставил платить за разрушение - ты бы рад был то?
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07.05.2021 19:36 Відповісти
Сралин даже приказал коммунарам шоб против НС не вякали, а быдлосовки верят шо типо они обиженные, петухи, хотя это так и есть - давай иди сиди, а сосед бедет на вышке с пулеметом, а потом наоборот.
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07.05.2021 20:30 Відповісти
Більше схоже на перепис для вирахування дибілів не знаючих новітню історію.
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07.05.2021 13:24 Відповісти
100% . Тільки комуністи вбили в 2 рази більше людей ніж нацисти .
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07.05.2021 13:35 Відповісти
дааа???
тока уточни.мо - комми "своих" же убивали то...
так шо "срав.нения" всякие - идут в дупу. особенно когда срав.нивают наши. и нацисты били тех кто убил больше чем все,.... украинцев.
я ненавижу лицемерие просто.
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07.05.2021 19:39 Відповісти
48% громадян України згодні, що Друга світова війна була розв'язана внаслідок змови Гітлера і Сталіна, - опитування "Демініціатив" - Цензор.НЕТ 5908
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07.05.2021 13:41 Відповісти
Щоб не "повторили", треба вже маскву розбомбити, а в кремле вивісити наш прапор. І потім нехай каються, вибачаються і компенсують усі втрати Україні.
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08.05.2021 09:02 Відповісти
Скоро нарід буде сміятися з тих фільмів про Другу світову війну, де доблєсні війська захищали Європу від нацизму. Також, як через 3 роки будуть плюватися від знову побаченого кіно про Голобородька.
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07.05.2021 13:56 Відповісти
Вы абсолютно правы - кремль никого не освобождал...Он захватывал новые территории, как делал Гитлер...
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07.05.2021 14:10 Відповісти
9 мая - это кровавый "праздник" советских людей - рабов, отдавших своё здоровье и десятки миллионов жизней , защищая кровавый коммуняцкий режим в разборках с его подельником - коричневой нацистской чумой....Что тут праздновать? Чего визжать от удовольствия и гордости? Народ должен был уничтожить оба режима - и гитлеровский, и сталинский.... И только тогда праздновать ПОБЕДУ....
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07.05.2021 13:59 Відповісти
Украинские граждане, празднующие "победу" совместно с паРашей - страной - агрессором, являются пособниками кремлёвской крысы и кремлёвской нечисти.... И должны быть жестоко наказаны сознательными гражданами... Допускаются подсрачники, плевки в лицо, а также удары по печени....
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07.05.2021 14:06 Відповісти
Парадокс - социализм воевал с социализмом, и очень жестоко - пострадали десятки миллионов ни в чём не повинных людей. И одними из главных, в организации и оболванивании гитлера к Второй Мировой войне были и остаются руские - в то время это руские эмигрировавшие в Европу после военной хунты ленина. В наше время - последователи руского шовиниста ельцына - ввз.
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07.05.2021 16:51 Відповісти
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