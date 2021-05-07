Колектив 80-ї ОДШБр підтримав підозрюваного в перевищенні самооборони ветерана Пекельного: Виступаємо за чесне і справедливе розслідування. ФОТО
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Командування 80-ї окремої десантно-штурмової бригади висловило свою позицію щодо інциденту за участю колишнього військовослужбовця бригади Андрія Пекельного, який, захищаючись під час нападу на його будинок групи з п'яти чоловік, смертельно поранив одного з нападників. Колектив бригади висловив підтримку ветерану й акцентував увагу на праві на самооборону і захист свого житла.
Про це йдеться в заяві командування 80-ї ОДШБр, передає Цензор.НЕТ.
"Інформативно: п’ятеро осіб в стані алкогольного сп’яніння здійснили напад на колишнього військовослужбовця нашої бригади. Андрій Пекельний перебував разом з мамою в приватному будинку та намагався всіляко завадити конфлікту. Нападники поводили себе агресивно та після намагань проникнути в будинок, було завдано смертельного ножового поранення одному з учасників конфлікту.
Андрію Пекельному оголошено підозру за ст.118 ККУ (Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця).
У 2018-2019 роках Андрій Пекельний в складі 80 окремої десантно-штурмової бригади виконував завдання в районі проведення ООС. Командир підрозділу,в якому проходив службу Андрій, а також співслужбовці характеризують його, як " виконавчого, відповідального, грамотного та дисциплінованого військовослужбовця, який являвся прикладом для своїх побратимів, не мав шкідливих звичок, всі поставлені завдання виконував вчасно та якісно, жодних зауважень під час служби до нього не було, в колективі користувався авторитетом та повагою".
Колектив бригади висловлює підтримку Андрію, адже кожен має право на самооборону та захист свого житла. Виступаємо за законність та чесне і справедливе розслідування справи", - йдеться в заяві.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24-річного ветерана АТО Андрія Пекельного підозрюють в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони. У його будинок 2 травня увірвалася група із 6 осіб, яким він раніше зробив зауваження на сільській дискотеці. Захищаючись, Пекельний смертельно поранив одного з нападників. На думку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, підозра, висунута проти Пекельного, необґрунтована і справу передадуть до Головного слідчого управління поліції.
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Тут інша справа. Молодці десантники. Вас точно різні авакови і геращенки бояться і не наважіться винести обвинувачення тому, хто захищався. Але справа має бути по відношенню до тих, хто порушив ст.30 Конституції України і звичайно хухуганські дії. А може хтось забрав 100 гривень, як впаяли Стерненко, варто тільки написати заяву уже потерпілому і буде розбій.
Бандиты захватили власть ...
сколько можно жить при рабских законах? милиция должна не беречь нас а расследовать уже всершившееся по факту. что в прочем и есть в реальности.
ни какая милиция, никогда не успеет когда тебя придут убивать или грабить. только ты сам можешь позаботится о себе.
гнать в шею опоссума геращенко и его босса с заявлениями - не на часі... пашинскоподобным сходит с рук стрельба в людей, а простому смертному себя и близких защитить - нельзя.