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Колектив 80-ї ОДШБр підтримав підозрюваного в перевищенні самооборони ветерана Пекельного: Виступаємо за чесне і справедливе розслідування. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Командування 80-ї окремої десантно-штурмової бригади висловило свою позицію щодо інциденту за участю колишнього військовослужбовця бригади Андрія Пекельного, який, захищаючись під час нападу на його будинок групи з п'яти чоловік, смертельно поранив одного з нападників. Колектив бригади висловив підтримку ветерану й акцентував увагу на праві на самооборону і захист свого житла.

Про це йдеться в заяві командування 80-ї ОДШБр, передає Цензор.НЕТ.

"Інформативно: п’ятеро осіб в стані алкогольного сп’яніння здійснили напад на колишнього військовослужбовця нашої бригади. Андрій Пекельний перебував разом з мамою в приватному будинку та намагався всіляко завадити конфлікту. Нападники поводили себе агресивно та після намагань проникнути в будинок, було завдано смертельного ножового поранення одному з учасників конфлікту.

Андрію Пекельному оголошено підозру за ст.118 ККУ (Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця).

У 2018-2019 роках Андрій Пекельний в складі 80 окремої десантно-штурмової бригади виконував завдання в районі проведення ООС. Командир підрозділу,в якому проходив службу Андрій, а також співслужбовці характеризують його, як " виконавчого, відповідального, грамотного та дисциплінованого військовослужбовця, який являвся прикладом для своїх побратимів, не мав шкідливих звичок, всі поставлені завдання виконував вчасно та якісно, жодних зауважень під час служби до нього не було, в колективі користувався авторитетом та повагою".

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Якщо хтось вривається до вашого будинку і намагається вас побити або вбити, то ви маєте право на самозахист", - заступник міністра МВС Геращенко про ветерана АТО Пекельного. ВIДЕО

Колектив бригади висловлює підтримку Андрію, адже кожен має право на самооборону та захист свого житла. Виступаємо за законність та чесне і справедливе розслідування справи", - йдеться в заяві.

Колектив 80-ї ОДШБр підтримав підозрюваного в перевищенні самооборони ветерана Пекельного: Виступаємо за чесне і справедливе розслідування 01
Колектив 80-ї ОДШБр підтримав підозрюваного в перевищенні самооборони ветерана Пекельного: Виступаємо за чесне і справедливе розслідування 02
Колектив 80-ї ОДШБр підтримав підозрюваного в перевищенні самооборони ветерана Пекельного: Виступаємо за чесне і справедливе розслідування 03
Колектив 80-ї ОДШБр підтримав підозрюваного в перевищенні самооборони ветерана Пекельного: Виступаємо за чесне і справедливе розслідування 04

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24-річного ветерана АТО Андрія Пекельного підозрюють в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони. У його будинок 2 травня увірвалася група із 6 осіб, яким він раніше зробив зауваження на сільській дискотеці. Захищаючись, Пекельний смертельно поранив одного з нападників. На думку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, підозра, висунута проти Пекельного, необґрунтована і справу передадуть до Головного слідчого управління поліції.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Армии давно пора помочь народу Украины , перебить мусоров и перевешать Судей,
Бандиты захватили власть ...
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07.05.2021 13:15
+4
Того "торнадівця" який в Дніпрі застрелив поліцейського і поліцейську тільки за те, що намагалися перевірити його документи? Аще, чого мають підтримувати, Ви вибрали свого не біригу і чеснішу людину, то що за два рлоки ще не відпустив тих, що ненависний вам всім Порошенко "закрив"? Ганьба.
Тут інша справа. Молодці десантники. Вас точно різні авакови і геращенки бояться і не наважіться винести обвинувачення тому, хто захищався. Але справа має бути по відношенню до тих, хто порушив ст.30 Конституції України і звичайно хухуганські дії. А може хтось забрав 100 гривень, як впаяли Стерненко, варто тільки написати заяву уже потерпілому і буде розбій.
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07.05.2021 13:03
+3
Той вбивця є торнадівець і вбив у місті Дніпрі молоду дівчину, яка тільки прийшла працювати поліцейською і молодого поліцейського, який захищав інтереси і спокій громадян.
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07.05.2021 13:54
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07.05.2021 12:33 Відповісти
Молодці! Коли підтримаєте бати Торнадо та Донбас???
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07.05.2021 12:46 Відповісти
Того "торнадівця" який в Дніпрі застрелив поліцейського і поліцейську тільки за те, що намагалися перевірити його документи? Аще, чого мають підтримувати, Ви вибрали свого не біригу і чеснішу людину, то що за два рлоки ще не відпустив тих, що ненависний вам всім Порошенко "закрив"? Ганьба.
Тут інша справа. Молодці десантники. Вас точно різні авакови і геращенки бояться і не наважіться винести обвинувачення тому, хто захищався. Але справа має бути по відношенню до тих, хто порушив ст.30 Конституції України і звичайно хухуганські дії. А може хтось забрав 100 гривень, як впаяли Стерненко, варто тільки написати заяву уже потерпілому і буде розбій.
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07.05.2021 13:03 Відповісти
Ти прекрасно розумієш за кого я пишу і той вбивця тут ні до чого, але прорхоботство з тебе аж пре!
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07.05.2021 13:45 Відповісти
Той вбивця є торнадівець і вбив у місті Дніпрі молоду дівчину, яка тільки прийшла працювати поліцейською і молодого поліцейського, який захищав інтереси і спокій громадян.
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07.05.2021 13:54 Відповісти
Ти читати вмієш? Я не захищаю того вбивцю поліцейських! Я за тих торнадівців, що шостий рік в тюрмі паряться ні за що, бо не дозволяли торгувати на крові, як і бат Донбас!
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07.05.2021 16:58 Відповісти
І приписочку наприкінці: "а хто буде порушувати законодавство про право на самооборону, той отримає по тупій суддівсько-прокурворській морді".
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07.05.2021 12:53 Відповісти
Так господа Зеленский и Авакров, у нас есть право на самооборону, гарантированное Конституцией, или для вас закон - бандитские терки, а граждане права не имеют?
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07.05.2021 13:02 Відповісти
Є, звісно що є. Воно таке саме, як в інших цивілізованих країнах. От тільки громадяни наші, до поки півень у дупу не дзьбне, не бажають із ним ознайомитись. Що це таке, як і коли застосовується, де і коли виникає, а де і коли закінчується...
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07.05.2021 13:38 Відповісти
Армии давно пора помочь народу Украины , перебить мусоров и перевешать Судей,
Бандиты захватили власть ...
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07.05.2021 13:15 Відповісти
Блискучий комент !
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07.05.2021 14:06 Відповісти
Ну все, якщо колектив за, то треба закривати справу....
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07.05.2021 13:36 Відповісти
А от цікаво: чи відкрито кримінальне впровадження проти отих харцизяк,що вдерлись на обійстя пана Пекельного за статтею,що передбачає кримінальну відповідальність за незаконне проникнення на територію проживання п.Андрія?
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07.05.2021 14:58 Відповісти
тут надо собираться и идти требовать от руководства страны принятия нормального закона об ношении оружия и самообороне.
сколько можно жить при рабских законах? милиция должна не беречь нас а расследовать уже всершившееся по факту. что в прочем и есть в реальности.
ни какая милиция, никогда не успеет когда тебя придут убивать или грабить. только ты сам можешь позаботится о себе.

гнать в шею опоссума геращенко и его босса с заявлениями - не на часі... пашинскоподобным сходит с рук стрельба в людей, а простому смертному себя и близких защитить - нельзя.
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07.05.2021 20:42 Відповісти
 
 