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Литовська компанія Northway Biotech оголосила про створення ліків від COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Литовська компанія Northway Biotech оголосила про створення ліків від COVID-19

Литовська компанія Northway Biotech, яка базується у Вільнюсі, заявила, що у співпраці зі швейцарськими колегами створила ліки проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише The Baltic Times.

"Ми передали їх (ліки. - Ред.) швейцарцям для клінічних досліджень. У відповідь на питання про те, чи створено в Литві ліки проти коронавірусу, можу сказати, що так, (створення ліків. - Ред.) доведено до такого рівня, що зараз відбуваються клінічні дослідження", - сказав голова правління Northway Biotech Владас Бумеліс.

За його словами, рівень ефективності препарату стане зрозумілий вже цього року.

Бумеліс додав, що компанія переходить до створення ще одних ліків проти COVID-19.

"Також почнемо з нуля робити це (виробництво ліків. – Ред.) з іншою американською компанією", - сказав він.

Також читайте: Pfizer випробовує таблетки від коронавірусу

Голова правління Northway Biotech зазначив, що створені в литовських лабораторіях ліки проти коронавірусу можуть стати першими у світі.

"На цеймомент немає ліків проти коронавірусу. Те, що ми створюємо, все одно має з'явитися, оскільки не всі люди захочуть пройти вакцинацію. Але якщо ви не щеплені і заразитеся, вам буде, чим лікуватися", - сказав Бумеліс.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 7 травня зафіксували 156 696 833 випадки зараження коронавірусом. Зокрема, зафіксовано 3 269 661 випадок смерті, одужали 134 069 063 людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лишень одна таблетка: Pfizer тестує ліки від COVID-19, які можуть бути доступні вже цього року

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
русский, "Спутник V" создали на вытяжках из русских набутылочных чехлов? Поэтому в Цивилизованном Мире не хотят покупать ваше дерьмо или потому, что это русофобия?!
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07.05.2021 12:43
+8
это у вас на цапии так думают?)))
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07.05.2021 12:39
+7
Сейчас кацапские троляки налетят. Как же, и паровоз братья Черепановы изобрели, и Попов радио придумал, даже лампочку и ту великий Ильич засветил. А тут какие то литовцы хотят себе первенство в лекарстве от Ковида присвоить .Нет! Никагда!
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07.05.2021 12:48
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это у вас на цапии так думают?)))
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07.05.2021 12:39 Відповісти
Крысин ,завидуй развитым странам молча.это тебе не козлостан ,твой.
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07.05.2021 12:47 Відповісти
русский, педофилии Путина в питерской подворотне научили?
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07.05.2021 12:49 Відповісти
русский, у тебя на Тюрьме народов, диди стукачами или вертухаями были? 9мая уже решил кого на палку насаживать?
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07.05.2021 12:48 Відповісти
русский, "Спутник V" создали на вытяжках из русских набутылочных чехлов? Поэтому в Цивилизованном Мире не хотят покупать ваше дерьмо или потому, что это русофобия?!
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07.05.2021 12:43 Відповісти
русский, другие вакцины это другие ВАКЦИНЫ, а русский спутник это хуже говна. А это уже другое клиническое испытание на набутылочных чехлах. К тому же, твой русский вопрос был актуален полгода назад. Сейчас уже лекарство практически готово, пока ты свой русский лоб спутником мажешь
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07.05.2021 12:54 Відповісти
Жалко, что от кацапа остаётся только крестик, а его высера не видно. Может лучше выделять его цветом и пометкой типа там ******* или *чмошник*? А так приходится придумывать, что же там кацапчик высрал и за что его в бан. А фантазии адекватного человека не хватает чтобы додумать, что там в голове у великаруса
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07.05.2021 16:03 Відповісти
Анусы шпрот? Это тебе мамка рассказала, чем их при совке кормили на Новый год? Литовцы русофобы или просто совок прагматичен? Нех на крепостных нормальные шпроты тратить было?
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07.05.2021 12:46 Відповісти
А чем ответит лаборатория "95 Картель" ?
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07.05.2021 12:43 Відповісти
"ми можем, тільки якщо треба абасрать Порошенка"
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07.05.2021 13:02 Відповісти
Сейчас кацапские троляки налетят. Как же, и паровоз братья Черепановы изобрели, и Попов радио придумал, даже лампочку и ту великий Ильич засветил. А тут какие то литовцы хотят себе первенство в лекарстве от Ковида присвоить .Нет! Никагда!
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07.05.2021 12:48 Відповісти
По моему, ты просто тролль, как таковой.По призванию.
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07.05.2021 13:01 Відповісти
Все что они изобрели и открыли, это переходный вид Дарвина, который тот при жизни так и не нашел. За-то нашли и открыли русские. В себе.
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07.05.2021 12:56 Відповісти
Да я в курсе. Промежуточным между хомо эректус и хомо сапиенс является хомо кацапус.
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07.05.2021 13:01 Відповісти
Селекционные дегенераты с прилагательным названием русские)
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07.05.2021 13:09 Відповісти
Сколько было таких заявлений? Но все равно мрут
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07.05.2021 12:52 Відповісти
Везите в польшу, там все умирают от мирового скопления штаммов
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07.05.2021 13:09 Відповісти
Компания "ВЕКТОР" Новоросийск россия,не хочет объявлять о создании COVID 19.
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07.05.2021 13:14 Відповісти
У нашей страны такой научный потенциал и на задворках прогресса находимся. Обидно. Воры и взяточники не заинтересованы в продвижении науки.
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07.05.2021 13:18 Відповісти
почитай ученых, скока им платят, а потом .... говори - у нас ученые - ану - раз-два, стройно! пошли и сделали эту как яво ... эээ, букцину от борововайруса(читаешь по бамашке), ой, нет, макцину против террафикуса, вот вроде, эй - ученые, я не вижу работы, премия по 10000 гривен первому кто сделает то(садишься в лимузин). (и все ученые тя провожают восхищенными апплодисментами)
это вы, Ермак? ну тогда ***************************
8*****************
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07.05.2021 13:27 Відповісти
Шановні журналісти Цензора!
Ця новина фейк.
Ліків поки що не має і ймовірність того, що вони будуть дуже низка.
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https://www.linkedin.com/posts/serhiy-yarmoluk-35885963_lithuanias-northway-biotech-claims-to-have-activity-6796402419908579328-X0r1
проф. Сергій Ярмолюк
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07.05.2021 15:04 Відповісти
 
 