Литовська компанія Northway Biotech оголосила про створення ліків від COVID-19
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Литовська компанія Northway Biotech, яка базується у Вільнюсі, заявила, що у співпраці зі швейцарськими колегами створила ліки проти коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише The Baltic Times.
"Ми передали їх (ліки. - Ред.) швейцарцям для клінічних досліджень. У відповідь на питання про те, чи створено в Литві ліки проти коронавірусу, можу сказати, що так, (створення ліків. - Ред.) доведено до такого рівня, що зараз відбуваються клінічні дослідження", - сказав голова правління Northway Biotech Владас Бумеліс.
За його словами, рівень ефективності препарату стане зрозумілий вже цього року.
Бумеліс додав, що компанія переходить до створення ще одних ліків проти COVID-19.
"Також почнемо з нуля робити це (виробництво ліків. – Ред.) з іншою американською компанією", - сказав він.
Голова правління Northway Biotech зазначив, що створені в литовських лабораторіях ліки проти коронавірусу можуть стати першими у світі.
"На цеймомент немає ліків проти коронавірусу. Те, що ми створюємо, все одно має з'явитися, оскільки не всі люди захочуть пройти вакцинацію. Але якщо ви не щеплені і заразитеся, вам буде, чим лікуватися", - сказав Бумеліс.
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 7 травня зафіксували 156 696 833 випадки зараження коронавірусом. Зокрема, зафіксовано 3 269 661 випадок смерті, одужали 134 069 063 людини.
Будь ласка, зачекайте...
это вы, Ермак? ну тогда ***************************
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Ця новина фейк.
Ліків поки що не має і ймовірність того, що вони будуть дуже низка.
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проф. Сергій Ярмолюк