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Обстрілами на Донбасі під час візиту Блінкена Росія нав'язує Україні діалог з маріонетками "ЛДНР", - Гармаш

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Обстрілами на Донбасі під час візиту Блінкена Росія нав'язує Україні діалог з маріонетками

Росія продовжує нав'язувати Україні діалог зі своїми маріонетками - "ЛДНР". Але такий діалог під загрозою вбивства від початку не здатний принести мир.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив представник ОРДО в ТКГ Сергій Гармаш.

"Демонстративні вбивства на фронті саме під час візиту Держсекретаря США в Україну. Це явне продовження вистави, яку було влаштовано російською стороною на останній ТКГ, коли Москва нібито знаходила компроміс із Києвом, а ОРДЛО не погоджувалися з ними, і очікуваний прогрес зупинявся. Все для того, щоб показати, що Донецьк з Луганськом - самостійні суб'єкти і домовлятися стосовно Донбасу потрібно не з Москвою, а з ними: хочете миру - визнайте суб'єктність ОРДЛО. Зараз вони вбивають з тією ж метою - показати і Києву, і США, що Вашингтон ні Москві, ні Донецьку з Луганськом - не указ, тому з ними "доведеться" розмовляти, "або ми будемо вбивати", - йдеться в повідомленні.

За словами Гармаша, ця тактика вже використовувалася Путіним, коли після його кваліфікації Байденом як "вбивці" він зігнав війська до кордону з Україною.

"І Байден зателефонував... Тепер вони чекають, що прийомчик спрацює і в нав'язуванні Києву (під тиском Вашингтона) діалогу з російськими маріонетками. Примус до діалогу силою. Але такий діалог під загрозою вбивства від початку не здатний принести мир. Він може бути лише легалізацією подальших убивств "за згодою" жертви", - підсумував член ТКГ.

Також читайте: Двоє українських воїнів загинули, ще одного важко поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - 16 порушень "тиші", - штаб ОС

Автор: Наталя Джума
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Нада просто отправить зелю в днр и пусть его там кинут на подвал. И требует выкуп. А мы будет собирать деньги на его выкуп. Будем собирать года 3, до следующих презедентских выбаров Обстрелами на Донбассе во время визита Блинкена Россия навязывает Украине диалог с марионетками "ЛДНР", - Гармаш - Цензор.НЕТ 3775
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07.05.2021 13:17 Відповісти
Так Бєня сразу всю сумму забашляєт... Обстрелами на Донбассе во время визита Блинкена Россия навязывает Украине диалог с марионетками "ЛДНР", - Гармаш - Цензор.НЕТ 55
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07.05.2021 13:27 Відповісти
И копейки не дам!
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07.05.2021 13:27 Відповісти
Та какой может быть диалог с донецкими урками?!! Только изоляция в глухую резервацию!
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07.05.2021 14:30 Відповісти
просто ***** ведет себя, как загнанная в угол крыса: понимает что ему уже конец!
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07.05.2021 18:34 Відповісти
Умом парашу не зрозуміти,але це більше схоже на сигнал Вашингтону більше допомагати Україні,мабуть так кацапи намагаються розорити США
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08.05.2021 07:03 Відповісти
 
 