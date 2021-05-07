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Лукашенко про звернення до прокуратури ФРН через тортури і насильство щодо білорусів: "Не нащадки фашизму мене судитимуть"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко про звернення до прокуратури ФРН через тортури і насильство щодо білорусів:

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, прокоментував заяву німецьких адвокатів, подану в прокуратуру Німеччини, в якій ідеться про нібито скоєні злочини проти людяності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".

Лукашенко назвав звернення в прокуратуру Німеччини щодо нього, в якому йдеться про скоєні злочини проти людяності, дурним кроком та швидкоплинною політикою.

"Не нащадки фашизму мене судитимуть. Хто ви такі, щоб мене судити?" - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, в середу німецькі адвокати звернулися до Федеральної прокуратури в Карлсруе у зв'язку із застосуванням насильства щодо мирних жителів Білорусі. Вони послалися на універсальну юрисдикцію, яка передбачає можливість притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, заборонені міжнародним правом і вчинені в інших державах.

Юристи подали заяву від імені десяти білорусів, які заявили, що постраждали від катувань міліціонерів під час протестів.

"Усі підзахисні повідомляють про затримання з незначних приводів, тортури і насильство в дні ув'язнення. Вони були замкнені в занадто тісних камерах або автомобілях, протягом декількох днів до них застосовували фізичне насильство, принижували, погрожували і ображали гідність іншими способами", - зазначили адвокати у своїй заяві.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
Шта???
Лукашенко об обращении в прокуратуру ФРГ из-за пыток и насилия в отношении белорусов: "Не наследники фашизма меня будут судить" - Цензор.НЕТ 9180
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07.05.2021 13:07
+11
у Лукашенко тоже наверно одно яйцо..
когда после 1945 года рассекретили мед карту Гитлера, то все с ужасом узнали что у фюрера одно яйцо.. и привычку держать руки скрещенными на гениталиях, объяснили комплексом "одного яйца"..
подождите!.. это же Лукашенко!)).. значит у него одна бульба)) Лукашенко об обращении в прокуратуру ФРГ из-за пыток и насилия в отношении белорусов: "Не наследники фашизма меня будут судить" - Цензор.НЕТ 8210
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07.05.2021 13:14
+9
И это говорит Лукашенко, человек который восхищался гением Гитлера?
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07.05.2021 13:05
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И это говорит Лукашенко, человек который восхищался гением Гитлера?
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07.05.2021 13:05 Відповісти
Бацка красава, утер нос фошиздам, хотя в Германии были нацисты, но какая, как говорится, разница Лукашенко об обращении в прокуратуру ФРГ из-за пыток и насилия в отношении белорусов: "Не наследники фашизма меня будут судить" - Цензор.НЕТ 7610
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07.05.2021 13:19 Відповісти
Та не, не утер. Кто у нас современньіе наследники фашистов?
Прально, Россия и Беларусь.
И не наследники фашизма его судить будут, а нормальньіе люди
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07.05.2021 14:50 Відповісти
От вiн i ї...онувся, бiдолашний, i це не дивно!
Лесь Подерв'янський, Гамлет або феномен датського кацапізму
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07.05.2021 13:05 Відповісти
Шта???
Лукашенко об обращении в прокуратуру ФРГ из-за пыток и насилия в отношении белорусов: "Не наследники фашизма меня будут судить" - Цензор.НЕТ 9180
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07.05.2021 13:07 Відповісти
у Лукашенко тоже наверно одно яйцо..
когда после 1945 года рассекретили мед карту Гитлера, то все с ужасом узнали что у фюрера одно яйцо.. и привычку держать руки скрещенными на гениталиях, объяснили комплексом "одного яйца"..
подождите!.. это же Лукашенко!)).. значит у него одна бульба)) Лукашенко об обращении в прокуратуру ФРГ из-за пыток и насилия в отношении белорусов: "Не наследники фашизма меня будут судить" - Цензор.НЕТ 8210
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07.05.2021 13:14 Відповісти
не рассмотрю шеврон, мо бульбо-посадочные войска?
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07.05.2021 13:25 Відповісти
Немцы, старый ты Дэбил - наследники НАЦИЗМА! Кудой они думают, придурки?...
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07.05.2021 13:08 Відповісти
просто фошизды звучят милозвучней для советского уха Лукашенко об обращении в прокуратуру ФРГ из-за пыток и насилия в отношении белорусов: "Не наследники фашизма меня будут судить" - Цензор.НЕТ 8255
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07.05.2021 13:20 Відповісти
Одно другому не мешает: они были и нацистами, и фашистами одновременно. Но сути это не меняет: лукашенко - пистобол.
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07.05.2021 13:41 Відповісти
Німці були, а росіяни й тепер є фашистами і нацистами. Німці не розрізали животи і не виколювали очі за українську мову. Це роблять російські нацисти і нелюди. Лукашенка хоч і загнали в куток західні мудрагели, але він, поки живий, не віддасть Білорусь східним людоїдам.
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10.05.2021 09:35 Відповісти
Этого калорада хотят(дерьмак) «привинтить» к т. н. Крымской платформе.
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07.05.2021 13:09 Відповісти
У Білорусі немає колорадських стрічок.
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10.05.2021 09:37 Відповісти
Лукашенко об обращении в прокуратуру ФРГ из-за пыток и насилия в отношении белорусов: "Не наследники фашизма меня будут судить" - Цензор.НЕТ 5160
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07.05.2021 13:09 Відповісти
Игра слов. Тот, кто уничтожает собственный народ и есть.... фазжист!!!
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07.05.2021 13:09 Відповісти
это уже последняя стадия-
обозвать граждан своей страны
наследниками фашизма
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07.05.2021 13:10 Відповісти
конченый!
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07.05.2021 13:10 Відповісти
Лукашенко об обращении в прокуратуру ФРГ из-за пыток и насилия в отношении белорусов: "Не наследники фашизма меня будут судить" - Цензор.НЕТ 9691
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07.05.2021 13:11 Відповісти
А сябры сажают бульбу вместо того чтобы убрать этого таракана с тела своей страны... Наиболее творческие реконструируют сожжение мирных жителей.
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07.05.2021 13:16 Відповісти
Генетические терпилы.
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07.05.2021 13:56 Відповісти
Странно слышать обвинения такого рода в адрес современной Германии. Она давно осудила гитлеровский нацизм, и наказала преступников.
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07.05.2021 13:16 Відповісти
В отличии от братской ему Параши, которая даже государственным флагом у себя сделала флаг пособника гитлеровской Германии Власова.
Лукашенко про звернення до прокуратури ФРН через тортури і насильство щодо білорусів: "Не нащадки фашизму мене судитимуть" - Цензор.НЕТ 2827
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07.05.2021 13:55 Відповісти
Наследники нацизма сейчас в Кремле сидят.Лучшие братушки для бульбоголового Луки
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07.05.2021 13:22 Відповісти
ай да, бацька... кукуха давно улетела ( к фошиздам).
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07.05.2021 13:22 Відповісти
Лука лучше Х#йлу расскажи как в 17 комуняки преши к власти и до сегоднешнего дня труп главного террориста держут в мовзолее...
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07.05.2021 13:26 Відповісти
Це називається расизм. Я колись зі своїм дідусьом дивився чемпіонат світу з футболу, де грали німці з бразильцями. Дідусь вболівав за німців хоча воював з ними і мав поранення.
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07.05.2021 13:32 Відповісти
Сябры, вамі вырашчаны за 26 гадоў бульбафюрер настолькі вельмі адукаваны, што нават не ведае пра ьто, што немцы, быўшы нацыянал-сацыялістаў, ніколі не прызнаваліся італьянскі фащизм. Лукашенко про звернення до прокуратури ФРН через тортури і насильство щодо білорусів: "Не нащадки фашизму мене судитимуть" - Цензор.НЕТ 4599
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07.05.2021 13:53 Відповісти
мания величия перетекает в деменцию, склероз и маразм...
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07.05.2021 13:55 Відповісти
Злая какая то деменция,недобрая.....
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07.05.2021 14:25 Відповісти
Чому ж "злая"? Він не зліший за тіхановську, яка закликає до знищення Білорусі.
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10.05.2021 09:42 Відповісти
Лукашенко про звернення до прокуратури ФРН через тортури і насильство щодо білорусів: "Не нащадки фашизму мене судитимуть" - Цензор.НЕТ 3214
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10.05.2021 11:24 Відповісти
таки да. таракашка бредит,у него уже маразм
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07.05.2021 18:38 Відповісти
Крыша не едет - она уже улетела....
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07.05.2021 13:56 Відповісти
"...Комуністичні крайності - це фашистські крайності, і щодо звірства свого, і щодо справ вони перевершили фашистські. Фашисти просто дитсадківці порівняно з нашими деспотами". І далі конкретно про війну:
"Радянська вояччина - найскаженіша, найбоягузливіша, найпідліша, найтупіша з усіх, які були до неї на світі. Це вона "перемогла" 1:10! Це вона кидала наш народ, як солому, у вогонь - і Росії не стало, немає й російського народу. Те, що було Росією, іменується нині Нечорнозем'ям, і все це заросло бур'яном, а залишки нашого народу втекли в місто і перетворилися на шпану, з села пішли і в місто не прийшли. Скільки втратили народу під час війни? Знайте ж і пам'ятайте. Страшно називати справжню цифру, правда? Якщо назвати, то замість парадного картуза треба надягати схиму, ставати в День Перемоги на коліна посеред Росії і просити у свого народу вибачення за бездарно "виграну" війну, в якій ворога завалили трупами, втопили у російській крові. Адже не випадково в Подольську, в архіві, один з головних пунктів "правил" говорить: "Не виписувати компрометуючих відомостей про командирів радянської армії". - Віктор Астаф'єв
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07.05.2021 14:00 Відповісти
Астафьев не дожил до путлеровского засекречивания архивов о вмв на плюс десятки лет...А что там секретить,просто надо время чтоб уже все ветераны,наверняка,железобетонно вымерли да и дети войны тоже....и тогда играй гармонь любую сказку....А вообще советую прочитать -Веселый солдат, Прокляты и убиты.
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07.05.2021 14:30 Відповісти
картина жаху не є повною без "Жінки в Берліні"
https://komorabooks.com/product/zhinka-v-berlini-2/
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07.05.2021 14:38 Відповісти
Лукашенко про звернення до прокуратури ФРН через тортури і насильство щодо білорусів: "Не нащадки фашизму мене судитимуть" - Цензор.НЕТ 4472
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07.05.2021 15:04 Відповісти
Скільки б не твердили такі, як Лукашенко, що: "не вам мене судити", - це не допоможе їм. Тільки попаде під суд - і отримає своє. не він перший, не він останній.
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07.05.2021 15:10 Відповісти
Ну во первых не фашизм а национал социализм ( партия Гитлера называлась Национал социалистическая рабочая партия Германии... какое название.. сродни советскому почти один в один, только название страны поменять осталось). Так вот современный национал социализм ( ну пускай будет фашизм, если Лукашенко и его патрону так удобнее) был уничтожен в Германии, но вполне себе укоренился на территории современных РФ и его сателлита Минского генерал губернаторства..
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07.05.2021 16:36 Відповісти
Не бреши, Білорусь -- не губернаторство. Тому бацька й заповіт написав Раді безпеки, щоб дбали про суверенітет і Конституцію. Тому й обливають його брудом, що не здався Росії, як бабарики, тіхановські і цепкали ( російські агенти) того домагаються.
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10.05.2021 09:53 Відповісти
ну и езжай на ПМЖ в вольную, независимую, демократическую минскую губернию, под крыло " отца народа" Луки- пожизненного и его сына дофина Коли. Правда там рядом " грохочут" натовские гусеницы, а Украина поставляет радикалам оружие и боевиков.. но ты не бойся , как он сказал он с Путиным будет спина к спине отстреливаться до последнего патрона ( в этом вот я не сомневаюсь)
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10.05.2021 10:52 Відповісти
Какой подонок! Лукашенко про звернення до прокуратури ФРН через тортури і насильство щодо білорусів: "Не нащадки фашизму мене судитимуть" - Цензор.НЕТ 5225 И нет на них (Путина и Лукашенко) управы. И это самое страшное последствие изобретения ЯО.
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07.05.2021 18:04 Відповісти
саня тьі кусок совецкого дерьма і твой дом тюрьма.
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07.05.2021 19:33 Відповісти
Лукашенко про звернення до прокуратури ФРН через тортури і насильство щодо білорусів: "Не нащадки фашизму мене судитимуть" - Цензор.НЕТ 8147
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08.05.2021 00:01 Відповісти
 
 