Лукашенко про звернення до прокуратури ФРН через тортури і насильство щодо білорусів: "Не нащадки фашизму мене судитимуть"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, прокоментував заяву німецьких адвокатів, подану в прокуратуру Німеччини, в якій ідеться про нібито скоєні злочини проти людяності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".
Лукашенко назвав звернення в прокуратуру Німеччини щодо нього, в якому йдеться про скоєні злочини проти людяності, дурним кроком та швидкоплинною політикою.
"Не нащадки фашизму мене судитимуть. Хто ви такі, щоб мене судити?" - сказав Лукашенко.
Нагадаємо, в середу німецькі адвокати звернулися до Федеральної прокуратури в Карлсруе у зв'язку із застосуванням насильства щодо мирних жителів Білорусі. Вони послалися на універсальну юрисдикцію, яка передбачає можливість притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, заборонені міжнародним правом і вчинені в інших державах.
Юристи подали заяву від імені десяти білорусів, які заявили, що постраждали від катувань міліціонерів під час протестів.
"Усі підзахисні повідомляють про затримання з незначних приводів, тортури і насильство в дні ув'язнення. Вони були замкнені в занадто тісних камерах або автомобілях, протягом декількох днів до них застосовували фізичне насильство, принижували, погрожували і ображали гідність іншими способами", - зазначили адвокати у своїй заяві.
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Прально, Россия и Беларусь.
И не наследники фашизма его судить будут, а нормальньіе люди
Лесь Подерв'янський, Гамлет або феномен датського кацапізму
когда после 1945 года рассекретили мед карту Гитлера, то все с ужасом узнали что у фюрера одно яйцо.. и привычку держать руки скрещенными на гениталиях, объяснили комплексом "одного яйца"..
подождите!.. это же Лукашенко!)).. значит у него одна бульба))
обозвать граждан своей страны
наследниками фашизма
"Радянська вояччина - найскаженіша, найбоягузливіша, найпідліша, найтупіша з усіх, які були до неї на світі. Це вона "перемогла" 1:10! Це вона кидала наш народ, як солому, у вогонь - і Росії не стало, немає й російського народу. Те, що було Росією, іменується нині Нечорнозем'ям, і все це заросло бур'яном, а залишки нашого народу втекли в місто і перетворилися на шпану, з села пішли і в місто не прийшли. Скільки втратили народу під час війни? Знайте ж і пам'ятайте. Страшно називати справжню цифру, правда? Якщо назвати, то замість парадного картуза треба надягати схиму, ставати в День Перемоги на коліна посеред Росії і просити у свого народу вибачення за бездарно "виграну" війну, в якій ворога завалили трупами, втопили у російській крові. Адже не випадково в Подольську, в архіві, один з головних пунктів "правил" говорить: "Не виписувати компрометуючих відомостей про командирів радянської армії". - Віктор Астаф'єв
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