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Новини Політика України
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Нафтогаз (1242) Коболєв (343) Блінкен (939)

Зміна глави "Нафтогазу" в обхід наглядової ради може завдати шкоди міжнародному іміджу України, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зміна глави

Нещодавня зміна керівника НАК "Нафтогаз України" в обхід наглядової ради компанії потенційно може завдати шкоди міжнародному іміджу України, вважає держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Насправді це поганий сигнал і потенційна шкода міжнародному іміджу України. Мені здається, уряд це розуміє і, сподіваюся, рухатиметься вперед у частині корпоративного управління "Нафтогазом" та іншими державними компаніями, щоб таке управління було прозорим, незалежним і служило інтересам українців", - сказав він в інтерв'ю програмі "Факти" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Хм...
А от этого "международного имиджа" еще что-то осталось, после двухлетнего турборежимного ЗАШКВАРА Зе-нарика?!
Смена главы "Нафтогаза" в обход набсовета может нанести вред международному имиджу Украины, - Блинкен - Цензор.НЕТ 4724
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07.05.2021 13:17
+5
Смена главы "Нафтогаза" в обход набсовета может нанести вред международному имиджу Украины, - Блинкен - Цензор.НЕТ 2210
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07.05.2021 13:16
+5
Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація ,тому будь-яка іх діяльність це лише імітація державної діяльності !!!))
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07.05.2021 13:18
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Беню мало этот имидж интересует Смена главы "Нафтогаза" в обход набсовета может нанести вред международному имиджу Украины, - Блинкен - Цензор.НЕТ 4808
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07.05.2021 13:12 Відповісти
имидж,украина Смена главы "Нафтогаза" в обход набсовета может нанести вред международному имиджу Украины, - Блинкен - Цензор.НЕТ 4227
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07.05.2021 13:13 Відповісти
Смена главы "Нафтогаза" в обход набсовета может нанести вред международному имиджу Украины, - Блинкен - Цензор.НЕТ 2210
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07.05.2021 13:16 Відповісти
Від України чекають реальних реформ та боротьби з корупцією ,а не локшину на вуха ,від зелених імітаторів !!!)))
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07.05.2021 13:16 Відповісти
Хм...
А от этого "международного имиджа" еще что-то осталось, после двухлетнего турборежимного ЗАШКВАРА Зе-нарика?!
Смена главы "Нафтогаза" в обход набсовета может нанести вред международному имиджу Украины, - Блинкен - Цензор.НЕТ 4724
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07.05.2021 13:17 Відповісти
земля крестьянам, фабрики рабочим, евреям деньги!
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07.05.2021 13:17 Відповісти
тут "может нанести вред" означает "уже нанесло вред", только зебилам недоумкуватим этого не понять
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07.05.2021 13:17 Відповісти
Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація ,тому будь-яка іх діяльність це лише імітація державної діяльності !!!))
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07.05.2021 13:18 Відповісти
Слишком дипломатично мистер Блинкен. Надеюсь в разговоре тет-а-тет вы были жестче с этими недоразвитыми янелохами.
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07.05.2021 13:20 Відповісти
Свині не розуміють людську мову , лише копняки!!!)))
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07.05.2021 13:23 Відповісти
а вы - начертите ЗЕбилу красных линий, как на американском флаге, а то он звезду поймал !
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07.05.2021 13:21 Відповісти
+++))
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07.05.2021 16:03 Відповісти
хм.. а снятие в такой же способ(в обход законов Украины) главу КС !?
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07.05.2021 13:22 Відповісти
Ша, чувак, у нас президент Бубочка, у нас в парламенті ОПЗЖ та Слуги, який там імідж?
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07.05.2021 13:22 Відповісти
В України замість обличчя кремлівська Зежопа !!!)))
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07.05.2021 13:26 Відповісти
Вавочка сподівався отримувати плюшки від Блінкена? Смена главы "Нафтогаза" в обход набсовета может нанести вред международному имиджу Украины, - Блинкен - Цензор.НЕТ 3267
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07.05.2021 13:25 Відповісти
В общем, объяснили, что наперсточников терпеть не будут.
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07.05.2021 13:27 Відповісти
З Зеленським, честно кажучи-це просто геніальний хід! Приїжджають делегації, серьозні дяді і тьоті хочуть обговорити серьозні питання із демократично обраним президентом країни, а до них виходить...ідіот! От просто дурник. Дяді з тьотями такі «а хто у вас насправді тут керує?!» а кацапи і корупціонери роблять тупий вигляд лиця і тикають в Ваву-ідіота!- «Ось він!-геніальний політик ***********! Із ним і вирішуйте за чим приїхали!».
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07.05.2021 13:42 Відповісти
Зміна глави "Нафтогазу" в обхід наглядової ради може завдати шкоди міжнародному іміджу України, - Блінкен
З *******.нтом Гідрантом і шоблою офісно-придворних щурів в України репутація ще та.Тому вони забили на думки інших, дуріють від влади і чинять беззаконня з користю для себе і своїх спонсорів-олігархів, а в сумі підіграють кацапам.
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07.05.2021 13:45 Відповісти
Смена главы "Нафтогаза" в обход набсовета состоялась по совету ермака,который получил указание от рашиста ,для того,что бы перед визитом Блинкена в очередной раз обгадить Украину
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07.05.2021 14:26 Відповісти
Знаете, что больше всего раздражает, так это писанина, что есть ермак или ещё кто-то, но зеленский не виноват. Какого хрена секретарша (Ермак) управляет страной?
Аууу, вам напомнить кто у нас президент. Не справляется НАХ.
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07.05.2021 15:57 Відповісти
не волновайтесь так сильно.Был бы украинский президент ,тогда Украиной не управляли бы разные антиукраинские секретарши ...
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07.05.2021 19:09 Відповісти
Блинкен, а то что пол страны на коммунальных дотациях при соттысячных зарплатах топ менеджеров и членов наблюдательных советов не портит имидж Украины. Дикий Запад закончился Великой Депрессией.
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07.05.2021 16:22 Відповісти
 
 