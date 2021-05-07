Зміна глави "Нафтогазу" в обхід наглядової ради може завдати шкоди міжнародному іміджу України, - Блінкен
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Нещодавня зміна керівника НАК "Нафтогаз України" в обхід наглядової ради компанії потенційно може завдати шкоди міжнародному іміджу України, вважає держсекретар США Ентоні Блінкен.
"Насправді це поганий сигнал і потенційна шкода міжнародному іміджу України. Мені здається, уряд це розуміє і, сподіваюся, рухатиметься вперед у частині корпоративного управління "Нафтогазом" та іншими державними компаніями, щоб таке управління було прозорим, незалежним і служило інтересам українців", - сказав він в інтерв'ю програмі "Факти" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".
Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів
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А от этого "международного имиджа" еще что-то осталось, после двухлетнего турборежимного ЗАШКВАРА Зе-нарика?!
З *******.нтом Гідрантом і шоблою офісно-придворних щурів в України репутація ще та.Тому вони забили на думки інших, дуріють від влади і чинять беззаконня з користю для себе і своїх спонсорів-олігархів, а в сумі підіграють кацапам.
Аууу, вам напомнить кто у нас президент. Не справляется НАХ.