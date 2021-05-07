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Учора в пробірці отримали свою, живу, а завтра ми її до штаму пристосуємо, - Лукашенко оголосив про створення білоруської вакцини проти COVID-19

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Учора в пробірці отримали свою, живу, а завтра ми її до штаму пристосуємо, - Лукашенко оголосив про створення білоруської вакцини проти COVID-19

Белfhecm отримала власну вакцину проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомив у п'ятницю "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі

"У пробірці ми вчора отримали свою вакцину - білоруську. Іншу, відмінну від того, що ми сьогодні купуємо. Як лікарі називають, живу вакцину", - сказав Лукашенко.

За його словами, нинішні вакцини не дають гарантії, що в майбутньому вони будуть ефективними від нових мутацій вірусу.

"Ми не поспішаємо. Ми подивимося, що буде післязавтра, коли зміниться хвороба. Тому що штам буде зовсім інший ... У нас сьогодні є вакцини, які працюють. За російськими технологіями, китайські купили. А завтра ми свою вакцину, яка вже в пробірці, пристосуємо до того штаму, який ми матимемо. Хто його знає, як життя складеться", - сказав Лукашенко.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Вчера в пробирке получили свою, живую, а завтра мы ее к штамму приспособим, - Лукашенко объявил о создании белорусской вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2596
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07.05.2021 13:25
+9
Спутнік- сінєглазка
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07.05.2021 13:26
+8
Эй, придурок: ты же утверждал, что в Беларуси ковида нет. Вчера в пробирке получили свою, живую, а завтра мы ее к штамму приспособим, - Лукашенко объявил о создании белорусской вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 5741
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07.05.2021 13:24
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Эй, придурок: ты же утверждал, что в Беларуси ковида нет. Вчера в пробирке получили свою, живую, а завтра мы ее к штамму приспособим, - Лукашенко объявил о создании белорусской вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 5741
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07.05.2021 13:24 Відповісти
Вчера в пробирке получили свою, живую, а завтра мы ее к штамму приспособим, - Лукашенко объявил о создании белорусской вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2596
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07.05.2021 13:25 Відповісти
ВакцЫна на основе картошки или крохмала? Вчера в пробирке получили свою, живую, а завтра мы ее к штамму приспособим, - Лукашенко объявил о создании белорусской вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 4842
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07.05.2021 13:26 Відповісти
Чіпсів
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07.05.2021 13:29 Відповісти
Настій картопляних очистків
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07.05.2021 14:20 Відповісти
Спутнік- сінєглазка
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07.05.2021 13:26 Відповісти
На картофельной шелухе биологи Бульбастана засеяли хромосому хламидии Вчера в пробирке получили свою, живую, а завтра мы ее к штамму приспособим, - Лукашенко объявил о создании белорусской вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2401
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07.05.2021 13:26 Відповісти
Сегодня они получили в пробирке..... А завтра они приспособят к штамму.....
Вчера в пробирке получили свою, живую, а завтра мы ее к штамму приспособим, - Лукашенко объявил о создании белорусской вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 4042 Вчера в пробирке получили свою, живую, а завтра мы ее к штамму приспособим, - Лукашенко объявил о создании белорусской вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 830
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07.05.2021 13:32 Відповісти
А колорадского жука завезли подлые америкосы из штата Колорадо. Бацка им никогда этого не простит ибо они уничтожают стратегический продукт Вчера в пробирке получили свою, живую, а завтра мы ее к штамму приспособим, - Лукашенко объявил о создании белорусской вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8199 Это еще хуже фашиздав Вчера в пробирке получили свою, живую, а завтра мы ее к штамму приспособим, - Лукашенко объявил о создании белорусской вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 4838
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07.05.2021 13:34 Відповісти
на колорадских жуках настояна, живая!
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07.05.2021 13:33 Відповісти
Болтом с гайкой на 17 приспосабливать будут? Или может даже на 24?
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07.05.2021 13:33 Відповісти
Ну падло ,привыкло под дебила косить а на самом деле упырь очень хитрый ...
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07.05.2021 13:35 Відповісти
Го. ..каков молодец! Как быстро! Это все равно что драники делать. Только миску надо брать поглубже. .....чтобы на всех хватило.
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07.05.2021 13:39 Відповісти
Крепенькая такая, живая, задорная вакцина! НЕ то, что у некоторых... Вчера в пробирке получили свою, живую, а завтра мы ее к штамму приспособим, - Лукашенко объявил о создании белорусской вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 899
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07.05.2021 13:52 Відповісти
И на мозги здорово шибает.
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07.05.2021 14:22 Відповісти
Эффективность не ниже 96% в этиловом эквиваленте ))
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07.05.2021 14:35 Відповісти
І назва для вакцини готова "Bulbajzer"
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07.05.2021 14:51 Відповісти
Меле шо попало...
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07.05.2021 14:55 Відповісти
Вчера в пробирке получили свою, живую, а завтра мы ее к штамму приспособим, - Лукашенко объявил о создании белорусской вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8467
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07.05.2021 15:23 Відповісти
спутнік-L
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07.05.2021 15:41 Відповісти
И назвали ее, Светка ты кто такая давай досвидания.
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07.05.2021 16:22 Відповісти
А как приспособим, то привьем ее на бульбу. И вакцинация будет происходить параллельно с ее поеданием бульбы в любом виде , но лучше в "мундире".
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07.05.2021 16:39 Відповісти
 
 