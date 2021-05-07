Учора в пробірці отримали свою, живу, а завтра ми її до штаму пристосуємо, - Лукашенко оголосив про створення білоруської вакцини проти COVID-19
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Белfhecm отримала власну вакцину проти COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомив у п'ятницю "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі
"У пробірці ми вчора отримали свою вакцину - білоруську. Іншу, відмінну від того, що ми сьогодні купуємо. Як лікарі називають, живу вакцину", - сказав Лукашенко.
За його словами, нинішні вакцини не дають гарантії, що в майбутньому вони будуть ефективними від нових мутацій вірусу.
"Ми не поспішаємо. Ми подивимося, що буде післязавтра, коли зміниться хвороба. Тому що штам буде зовсім інший ... У нас сьогодні є вакцини, які працюють. За російськими технологіями, китайські купили. А завтра ми свою вакцину, яка вже в пробірці, пристосуємо до того штаму, який ми матимемо. Хто його знає, як життя складеться", - сказав Лукашенко.
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