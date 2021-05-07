Реальна смертність від COVID-19 в Україні втричі більша за офіційну статистику: у 2020 році померли 138 507 осіб, - Медична школа Вашингтонського університету
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Реальний показник смертності від COVID-19 в Україні в 2020 році становить 138,507 тис. летальних випадків, тоді як офіційна статистика вказує 46,737 тис.
Про це повідомила незалежна дослідницька організація "Інститут показників і оцінки здоров'я" при Медичній школі Вашингтонського університету (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME) у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно з даними IHME, у світі COVID-19 став причиною 6,9 млн смертей, що більш ніж удвічі перевищує офіційні цифри.
За його даними, втричі занижені дані смертності також у Румунії (у 3,1 раза - 87,6 тис. проти 28,3 тис. відповідно до офіційної статистики), Індії (втричі - 654,4 тис. смертей проти 221 тис.), а також у 2,8 раза в Мексиці (617 тис. і 217 тис. відповідно).
У 10 і більше разів занижені показники смертності в Японії (108 тис. фактичних проти офіційних 10,4 тис. смертей), Єгипті (170 тис. проти 13,5 тис.), Казахстані (81,7 тис. проти 5,6 тис.). Росія занизила показник смертності у 5,4 раза - 593,6 тис. смертей через коронавірус проти 109,3 тис. в офіційній статистиці.
Як зазначено у повідомленні, офіційна статистика смертності через COVID-19 у США занижена у 1,6 раза - 905,3 тис. смертей проти 574 тис. згідно з офіційними даними, в Італії - у 1,5 раза (175,8 тис. і 121,2 тис. відповідно), Великій Британії - у 1,4 раза (209 тис. і 150,5 тис.), Польщі - у 2,2 раза (149,8 тис. і 68,3 тис.).
"IHME оцінив загальну кількість смертей від COVID-19 шляхом порівняння очікуваних смертей від усіх причин, заснованих на допандемічних тенденціях, із фактичною кількістю смертей від усіх причин під час пандемії. Потім цей показник "надлишкової смертності" був скоректований для виключення випадків смерті, побічно пов'язаних із пандемією (наприклад, через людей із захворюваннями, не пов'язаними з COVID-19, які уникають медичних закладів), а також смертей, яким запобігли пандемією (наприклад, зниження смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод через меншу мобільність)", - пояснюється у повідомленні.
Отримані скориговані оцінки включають лише смертельні випадки, безпосередньо викликані вірусом SARS-CoV-2, що викликає COVID-19, зазначає інститут.
Будь ласка, зачекайте...
не задавал бы тогда глупых вопросов.
"человек у которого курточка стоит 620 000 гривен не будет обманывать никогда в жизни дабы не потерять такую хлебную должность "
та це ж феєрична маячня. ви направду так вважаєте?
чи не логічнішим буде висновок, що він має куртку за якісь величезні гроші саме завдяки тому, що краде та бреше, бреше та краде?
Думав ківа один такий "дисертун"?
Достаточно вспомнить распродажи масок и мед.изделий в начале эпидемии..
Да и "ой, мы забыли закупить ИВЛ" - начал кричать степанов-зеленский в НОЯБРЕ 2020 года, после того как в СМИ месяц об этом писали и тысячи людей умерли без ИВЛ и кислорода..
А уж про "чемпионы мира по борьбе с ковид" на фоне 65 млрд грн деребана из фонда ковид19 и отсутствиии договоров (даже в марте-апреле 2021 года!) о закупках НОРМАЛЬНЫХ вакцин вместо шмурдяков из китая и индии - помнят даже зебилы... хотя и "думают" что это "мешает Порошенко" (какорут на г+г и сам зеленский)
получается что с приходом зеленского и слуг урода в Украине умерло за ГОД на 138 тысяч людей больше чем даже в 2014-2015 гг - во время активной фазы войны.
зеленский и спепанов убивают граждан Украины..
А родичка твоя померла від пневмоніту , поцікався де у неї були вражені легені.
в Израиле вообще НЕ делают ни КТ, ни ренген при ковиде..
Ибо есть безопасный и надежный метод - УЗИ легких.. который со 100% вероятностью (выше чем ренген) определяет проблемы с легкими.
"И только мы говорим правду, мы всё подсчитали..."
На конец 2020 года по Украине умерших от ковид официально 19,281.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
И известно, что число умерших в
2018г.____ 587 665
2019г._____581 114
2020г._____616 835.
https://hromadske.ua/ru/posts/v-gosstate-soobshili-skolko-ukraincev-umerli-za-proshlyj-god-i-po-kakim-prichinam
То есть, была тенденция к снижению и в 2020 должно было умереть меньше, чем в 2019 (допустим, что разница такаяже, как между 2019 и 2018 - 6551 человек. )
Тогда избыточная смертность 2020 и 2019 будет 616835-581114+6551=42272
Итого, только за 2020 расхождение с официальными цифрами примерно в 2 раза.
А с началом вакцинации Зеленые начали шаманить со статистикой сильнее. Расхождение в дневной заболеваемости и смертности наталкивает именно на такие мысли.
Заболевают по 3-5 тысяч, а потом через месяц выздоравливает по 15-20 тысяч.. каждый день))
Думаю не стоит всерьез эту новость воспринимать она, как минимум, спорная.