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Реальна смертність від COVID-19 в Україні втричі більша за офіційну статистику: у 2020 році померли 138 507 осіб, - Медична школа Вашингтонського університету

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Реальна смертність від COVID-19 в Україні втричі більша за офіційну статистику: у 2020 році померли 138 507 осіб, - Медична школа Вашингтонського університету

Реальний показник смертності від COVID-19 в Україні в 2020 році становить 138,507 тис. летальних випадків, тоді як офіційна статистика вказує 46,737 тис.

Про це повідомила незалежна дослідницька організація "Інститут показників і оцінки здоров'я" при Медичній школі Вашингтонського університету (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME) у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з даними IHME, у світі COVID-19 став причиною 6,9 млн смертей, що більш ніж удвічі перевищує офіційні цифри.

За його даними, втричі занижені дані смертності також у Румунії (у 3,1 раза - 87,6 тис. проти 28,3 тис. відповідно до офіційної статистики), Індії (втричі - 654,4 тис. смертей проти 221 тис.), а також у 2,8 раза в Мексиці (617 тис. і 217 тис. відповідно).

Також читайте: У найближчі два тижні Україна може вийти на перше місце за смертністю від COVID-19 серед країн Європи, - KSE

У 10 і більше разів занижені показники смертності в Японії (108 тис. фактичних проти офіційних 10,4 тис. смертей), Єгипті (170 тис. проти 13,5 тис.), Казахстані (81,7 тис. проти 5,6 тис.). Росія занизила показник смертності у 5,4 раза - 593,6 тис. смертей через коронавірус проти 109,3 тис. в офіційній статистиці.

Як зазначено у повідомленні, офіційна статистика смертності через COVID-19 у США занижена у 1,6 раза - 905,3 тис. смертей проти 574 тис. згідно з офіційними даними, в Італії - у 1,5 раза (175,8 тис. і 121,2 тис. відповідно), Великій Британії - у 1,4 раза (209 тис. і 150,5 тис.), Польщі - у 2,2 раза (149,8 тис. і 68,3 тис.).

"IHME оцінив загальну кількість смертей від COVID-19 шляхом порівняння очікуваних смертей від усіх причин, заснованих на допандемічних тенденціях, із фактичною кількістю смертей від усіх причин під час пандемії. Потім цей показник "надлишкової смертності" був скоректований для виключення випадків смерті, побічно пов'язаних із пандемією (наприклад, через людей із захворюваннями, не пов'язаними з COVID-19, які уникають медичних закладів), а також смертей, яким запобігли пандемією (наприклад, зниження смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод через меншу мобільність)", - пояснюється у повідомленні.

Також читайте: Пік смертності через COVID-19 в Україні пройдено, - НАНУ

Отримані скориговані оцінки включають лише смертельні випадки, безпосередньо викликані вірусом SARS-CoV-2, що викликає COVID-19, зазначає інститут.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
а прочитать статью ДО КОНЦА тебе мозгов не хватило?
не задавал бы тогда глупых вопросов.
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07.05.2021 13:38
+6
- Надеетесь, что "хуже не будет"? - гомерически смеялся Зе-наркоман, назначая Степанова министром здравоохранения.
Реальная смертность от COVID-19 в Украине втрое больше официальной статистики: в 2020 году умерли 138 507 человек, - Медицинская школа Вашингтонского университета - Цензор.НЕТ 9890
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07.05.2021 13:36
+5
та я стібусь, хіба не видно Реальна смертність від COVID-19 в Україні втричі більша за офіційну статистику: у 2020 році померли 138 507 осіб, - Медична школа Вашингтонського університету - Цензор.НЕТ 9110
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07.05.2021 14:24
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А как они посчитали то? Реальная смертность от COVID-19 в Украине втрое больше официальной статистики: в 2020 году умерли 138 507 человек, - Медицинская школа Вашингтонского университета - Цензор.НЕТ 4975 это как типа в интерстелларе, если лететь в ракете и смотреть на часы, на которых прошло 10 секунд, то на Земле прошла неделя. Никем не доказано, но верят все подряд. Берем цыфры от потолка и впариваем...
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07.05.2021 13:31 Відповісти
а прочитать статью ДО КОНЦА тебе мозгов не хватило?
не задавал бы тогда глупых вопросов.
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07.05.2021 13:38 Відповісти
Я антинаучный бред не читаю, а верю официальной статистике. Ибо человек у которого курточка стоит 620 000 гривен не будет обманывать никогда в жизни дабы не потерять такую хлебную должность Реальная смертность от COVID-19 в Украине втрое больше официальной статистики: в 2020 году умерли 138 507 человек, - Медицинская школа Вашингтонского университета - Цензор.НЕТ 341
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07.05.2021 13:48 Відповісти
безвідносно до написаного в статті.



"человек у которого курточка стоит 620 000 гривен не будет обманывать никогда в жизни дабы не потерять такую хлебную должность "
та це ж феєрична маячня. ви направду так вважаєте?
чи не логічнішим буде висновок, що він має куртку за якісь величезні гроші саме завдяки тому, що краде та бреше, бреше та краде?
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07.05.2021 14:22 Відповісти
та я стібусь, хіба не видно Реальна смертність від COVID-19 в Україні втричі більша за офіційну статистику: у 2020 році померли 138 507 осіб, - Медична школа Вашингтонського університету - Цензор.НЕТ 9110
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07.05.2021 14:24 Відповісти
Може хтось не доганяє, нажаль!!!
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07.05.2021 14:33 Відповісти
Не у всіх існує почуття гумору, треба це враховувати і приймати спокійно! Почуття гумору притаманно не всім, а тільки вибраним!
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07.05.2021 14:36 Відповісти
Правильно! Это какой-то позор...! Медицинская школа Вашингтонского университета лучше осведомлена, чем степашка-не может быть! Правда Блинкен, лучше освидомлен о дела в Украине, чем наш **********, Как с этим жить? И штош это будет?!
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07.05.2021 14:32 Відповісти
Перепис населення знаєш як проводив Дубілєт? 0,88 чарівний коефіцієнт. На випадок "статистики" у них є ще всякі "магічні" "техноЛохії! Реальна смертність від COVID-19 в Україні втричі більша за офіційну статистику: у 2020 році померли 138 507 осіб, - Медична школа Вашингтонського університету - Цензор.НЕТ 9497
Думав ківа один такий "дисертун"? Реальна смертність від COVID-19 в Україні втричі більша за офіційну статистику: у 2020 році померли 138 507 осіб, - Медична школа Вашингтонського університету - Цензор.НЕТ 5706
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07.05.2021 14:23 Відповісти
Реальна смертність від COVID-19 в Україні втричі більша за офіційну статистику: у 2020 році померли 138 507 осіб, - Медична школа Вашингтонського університету - Цензор.НЕТ 6185
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07.05.2021 14:25 Відповісти
Зрозуміло, що Стебанов намагається втриматись в кріслі міністра, маніпулюючи статистикою. Навіщо було випускати дітей в школи на ці пару тижнів? Щоб вони, заразивши один-одного, повезли влітку ковід по селах до старих? Чи, може, Стебанов вакцинував всіх вчителів, чи хоча б тих, яким за 50 ? Хрін вам! Скільки вчителів втратили здоров.я, скільки померло... Реальна смертність від COVID-19 в Україні втричі більша за офіційну статистику: у 2020 році померли 138 507 осіб, - Медична школа Вашингтонського університету - Цензор.НЕТ 7301
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07.05.2021 15:25 Відповісти
Ага,ось хто ці гороскопи складає.
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07.05.2021 13:31 Відповісти
а ти вериш степашке ?
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07.05.2021 14:22 Відповісти
зеленский и степанов УБИЛИ более 130 тысяч человек своим дилетантизмом и торговлю жизнями людей..
Достаточно вспомнить распродажи масок и мед.изделий в начале эпидемии..
Да и "ой, мы забыли закупить ИВЛ" - начал кричать степанов-зеленский в НОЯБРЕ 2020 года, после того как в СМИ месяц об этом писали и тысячи людей умерли без ИВЛ и кислорода..
А уж про "чемпионы мира по борьбе с ковид" на фоне 65 млрд грн деребана из фонда ковид19 и отсутствиии договоров (даже в марте-апреле 2021 года!) о закупках НОРМАЛЬНЫХ вакцин вместо шмурдяков из китая и индии - помнят даже зебилы... хотя и "думают" что это "мешает Порошенко" (какорут на г+г и сам зеленский)
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07.05.2021 14:49 Відповісти
Реально посчитать из-вне никто не может ,это всё бла-бла и не более того ...
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07.05.2021 13:32 Відповісти
реально достаточно сравнить смертность за несколько лет..
получается что с приходом зеленского и слуг урода в Украине умерло за ГОД на 138 тысяч людей больше чем даже в 2014-2015 гг - во время активной фазы войны.


зеленский и спепанов убивают граждан Украины..
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07.05.2021 14:51 Відповісти
что говорит об одном: зеленский, степанов и слуши урода убивают граждан Украины: за год убили в ДЕСЯТЬ раз больше украинцев, чем за 7 лет убили кацапы...
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07.05.2021 14:53 Відповісти
- Надеетесь, что "хуже не будет"? - гомерически смеялся Зе-наркоман, назначая Степанова министром здравоохранения.
Реальная смертность от COVID-19 в Украине втрое больше официальной статистики: в 2020 году умерли 138 507 человек, - Медицинская школа Вашингтонского университета - Цензор.НЕТ 9890
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07.05.2021 13:36 Відповісти
В маленьких городах, где одна больница с Ковид, медики могут рассказать, что реальная смертность была в 3 раза выше, чем та что они видели в статисти МОЗ посуточно за 2020 год.
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07.05.2021 13:38 Відповісти
По цій статистиці,навіть самураї в 10 раз брешуть.
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07.05.2021 13:45 Відповісти
Попандопулова математика.
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07.05.2021 13:52 Відповісти
Люди мрут как мухи по своей беспечности и из-за ковид-террористов.138 тыс смертей -дань украинскому оголтелому пофигизму.Люди мрут,даже не пытаясь обратиться к врачам.Самый информативный метод определения тяжелого течения ковида-рентген.Он есть в каждом бывшем райцентре и во всех больницах и поликлиниках городов.Тесты -профанация.Постфактум.У меня уже переболели 5 близких родственников за 60.Заразили любимые детки.Все живы благодаря своевременному обращению к врачам.и правильному лечениюЗатраты личные-минимальны.Дальняя родственница рванула на Юга Приехала и через неделю умерла.Но в статистику не попала.,умерла от двусторонней пневмонии летом.Нонсенс.Пытались обвинить районных врачей.А врачи действовали строго по инструкции..
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07.05.2021 14:02 Відповісти
Подивимось звіт Мінстапту у липні-серпні .
А родичка твоя померла від пневмоніту , поцікався де у неї були вражені легені.
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07.05.2021 14:39 Відповісти
ренген - нах! иначе от такого количества ренгена - получат рак легких.
в Израиле вообще НЕ делают ни КТ, ни ренген при ковиде..
Ибо есть безопасный и надежный метод - УЗИ легких.. который со 100% вероятностью (выше чем ренген) определяет проблемы с легкими.
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07.05.2021 14:59 Відповісти
За один год 140 тыщ, что в 10 раз круче чем за 7 лет войны. Ану, ******* зеленое, где там ваша пластинка про иловайский котэл?
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07.05.2021 14:04 Відповісти
"Всё врут!" - сказали они...
"И только мы говорим правду, мы всё подсчитали..."
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07.05.2021 14:23 Відповісти
Не исключено, что они недалеки от истины.
На конец 2020 года по Украине умерших от ковид официально 19,281.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

И известно, что число умерших в
2018г.____ 587 665
2019г._____581 114
2020г._____616 835.
https://hromadske.ua/ru/posts/v-gosstate-soobshili-skolko-ukraincev-umerli-za-proshlyj-god-i-po-kakim-prichinam

То есть, была тенденция к снижению и в 2020 должно было умереть меньше, чем в 2019 (допустим, что разница такаяже, как между 2019 и 2018 - 6551 человек. )

Тогда избыточная смертность 2020 и 2019 будет 616835-581114+6551=42272
Итого, только за 2020 расхождение с официальными цифрами примерно в 2 раза.
А с началом вакцинации Зеленые начали шаманить со статистикой сильнее. Расхождение в дневной заболеваемости и смертности наталкивает именно на такие мысли.
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07.05.2021 14:44 Відповісти
а уж когда пошли манипуляции с "выздоровшими" - вообще зашквар у степанова начался..
Заболевают по 3-5 тысяч, а потом через месяц выздоравливает по 15-20 тысяч.. каждый день))
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07.05.2021 15:01 Відповісти
А Вашингтонський дитсадік ніяких даних не надавав? Кожна незрозуміла конторка якісь заключення для піару видає,про купу нікому невідомих суперепідеміологів взагалі мовчк
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07.05.2021 14:50 Відповісти
Ну вот мы на первом месте и по подтасовкам. Как оказалось они есть везде.. но вот в ТРИ раза это рекорд.
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07.05.2021 16:19 Відповісти
Первоисточник Интерфакс, а он не раз разгонял фейки кацапские. Заголовок броский и манипулятивный, если исходить из текста новости. Но есть еще момент, непонятный институт этот IНМЕ. Это негосударственное, молодое учреждение основанное в 2007 все теми же Билом Гейтсом с супругой)!. Как они считали:, почему они решили что, например, в Японии в 10 раз занижена смертность большой вопрос. Вот интересно, что японцы им ответят этому непонятному институту, который согласно Википедии: "..проводит исследования и обучает ученых, политиков и общественность концепциям, методам и инструментам показателей здоровья"..
Думаю не стоит всерьез эту новость воспринимать она, как минимум, спорная.
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07.05.2021 16:27 Відповісти
Степанова на то и увольняют, что не выполнил план по убийству 500к украинцев за год
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07.05.2021 17:28 Відповісти
Зе и 95, вы зачем занизил смертность в Японии в 10 раз?
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07.05.2021 21:27 Відповісти
 
 