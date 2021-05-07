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КМДА (1461) Київ (13828) паркування (130) штраф (705)

Від 1 травня в Києві розпочала роботу система "автоштрафів" за несплату паркування, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Технології

Від 1 травня в Києві розпочала роботу система

У Києві з 1 травня працює нова електронна система, що дозволяє впорядкувати роботу інспекторів і швидко здійснювати ефективний контроль оплати паркування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Зазначається, що раніше інспекторам доводилося довго звірятися з кількома джерелами інформації щодо оплати паркування та виписувати штрафи вручну. Тепер увесь процес штрафування можна здійснити з планшету за кілька хвилин.

За номером автівки інспектор миттєво перевірятиме оплату паркування. У разі несплати буде виконано фотофіксацію та згенеровано доказову базу. Система також автоматично генерує повідомлення з QR-кодом про притягнення до адміністративної відповідальності. Повідомлення можна буде швидко роздрукувати та залишити на місці вчинення правопорушення на лобовому склі транспортного засобу.

Нова розробка пришвидшує і спрощує процес штрафування, збирає аналітику порушень і дозволяє зробити паркувальний простір більш безпечним та комфортним.

Система захищена за сучасними стандартами кібербезпеки. Інспектори не мають доступу до персональних даних водіїв, а вся інформація зберігається в зашифрованому вигляді в міському дата-центрі.

Система штрафування інтегрується з Єдиним державним реєстром транспортних засобів, Реєстром адміністративних правопорушень та міським застосунком "Київ Цифровий". У застосунку діє функціонал, що полегшує життя водіїв. Власники автівок можуть отримувати сповіщення про штрафи з доказовою базою та одразу сплачувати їх. Водіям надається знижка 50% при сплаті штрафу, якщо оплата здійснюється протягом 10 банківських днів із моменту отримання постанови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послаблення карантину: в Києві скасовують безкоштовне паркування та запроваджують додаткову автофіксацію порушень

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Может ты кроме цены на парковку еще и зарплату объявишь? А то у нас в Украине властители любят сравнивать цены на Западе с нашими. Правда, только те которые там выше.
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07.05.2021 13:57
+2
Дети!... Корбан давно так стрижет днепровских овец!)
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07.05.2021 13:38
+2
Даешь ускорение процесса штрафования ! Помню Виталик обещал перехватывающие паркинги у станций метро. Пяз дун!!!
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07.05.2021 13:38
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Дети!... Корбан давно так стрижет днепровских овец!)
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07.05.2021 13:38 Відповісти
Даешь ускорение процесса штрафования ! Помню Виталик обещал перехватывающие паркинги у станций метро. Пяз дун!!!
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07.05.2021 13:38 Відповісти
Оно конечно вы правы, но вот у меня вопрос, - а много ли водил будет оставлять свои авто на этих парковках? Один из сотни или два? Ежели их конечно создадут.
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07.05.2021 14:13 Відповісти
Была парковка перехватывающая на Ипподроме - ставили.
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07.05.2021 14:26 Відповісти
И какова была её заполненность?
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07.05.2021 14:39 Відповісти
Под завязку. Цена бьіла очень вьігодной
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07.05.2021 15:11 Відповісти
я готов! это нормальная европейская практика! только парковка должна на них стоить копейки!
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07.05.2021 14:26 Відповісти
Ну, за копейки вы, извините, губу раскатали. У нас минимум 5 гр. в час будет.
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07.05.2021 14:40 Відповісти
Киевляне, а как там сейчас с паркоматами? Или всё так же - стайки странных бухих небритых личностей в грязных спецовках отоваривают автолюбителей талончиками?
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07.05.2021 13:38 Відповісти
Чисто для примера. В Амстердаме стоимость парковки от 1,40 до 7 евро час на улице (кроме воскресенья и праздников). Огромное количество парковок в торговых центрах, но там у части - дороже, у части первые час-два бесплатно для посетителей. Парковщиков нет, оплата либо через натыканные всюду автоматы, либо через пачку мобильных приложений на любой вкус. За неоплату парковки вжарят на евров 400. Дешевле заплатить за парковку чем штраф. По улицам катаются машинки с камерами на крыше, которые автоматом считывают номер и проверяют оплаченность парковки.
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07.05.2021 13:48 Відповісти
Может ты кроме цены на парковку еще и зарплату объявишь? А то у нас в Украине властители любят сравнивать цены на Западе с нашими. Правда, только те которые там выше.
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07.05.2021 13:57 Відповісти
Я не помню точную цифру, где-то около 1800 евро. У кого-то больше. У кого-то меньше. Но учитывая прогрессивную шкалу налога нет смысла зарабатывать много - все надбавки сжирают налоги. Вполне можно такую же (да и выше) и в Украине найти при гораздо меньших налогах. После определённой суммы народ берёт повышение не деньгами, а дополнительными выходными. Можно докинуть до общей картины довольно дорогую мед страховку (100+ евро на лицо в месяц) по которой тебя будут лечить чаем и подорожником, дорогую коммуналку (150-200 евро в месяц за воду и электричество), совершенно говняный интернет за 35-50 евро в месяц. Народ правда вокруг спокойней и вежливей, хотя в любой конфликтной ситуации начинает орать "сраный поляк, убирайся назад в свою Польшу!".
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07.05.2021 18:09 Відповісти
Я имел ввиду, что 1800 - это средняя. Но могу ошибаться в пределах 200-300 евро.
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07.05.2021 18:11 Відповісти
в Нарколяндии соцслужбы деньги инвалидам на жриц любви выдают и шо?)
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07.05.2021 14:10 Відповісти
Нет уже таких. До пандемии ещё встреча возле театра опереты. Они за 1 час до начала представления стригли лохов, а через 15 минут после третьего звонка они пропадали до следующего вечернего представления.
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07.05.2021 14:15 Відповісти
возле бесарабки практически все время
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06.07.2021 10:09 Відповісти
Да, есть такие. Но там, возле ******** плазы нищеброды на поршах и мазарати в три ряда и два яруса паркуются на проезжей части, главное что бы на платный паркинг не заехать и не заплатить.
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06.07.2021 13:07 Відповісти
Приезжайте на Троещину фоткать авто на тротуарах и газонах. Годовой бюджет за неделю сделаете.
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07.05.2021 13:49 Відповісти
Браво! Давно этого ждал, пора наводить порядок! Этими паркунами в Киеве все тротуары заставлены. Хочешь нарушать? Нарушай, но городская власть с тебя три шкуры драть будет. Рано или поздно, любой дурак посчитает математику и придет к выводу, что это чертовски не выгодно. Вот тогда и наступит массовое прозрение.
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07.05.2021 14:22 Відповісти
 
 