УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15166 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України
25 170 107
Держдепартамент США (1304) зброя (5747) США (14444) Блінкен (939)

Блінкен застосував до відносин з Україною підхід "жорсткої любові", - Washington Post

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Блінкен застосував до відносин з Україною підхід

Слова підтримки на тлі загострення російської агресії важливі, але Вашингтон має вирішити, наскільки велику військову допомогу він готовий надати Києву.

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив лідерів у Києві, що майбутнє України під загрозою. І щоб його захистити, потрібно вести війну на два фронти. З одного боку, доводиться протистояти російським силам на кордоні, а з іншого, - корупції всередині України. Головний дипломат США пообіцяв збільшити допомогу США для України після "безрозсудного й агресивного" стягування російських військ до українського кордону. Але при цьому він також засудив корумповану політичну систему України після звільнення керівника "Нафтогазу", - пише Washington Post, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Команда Блінкена застосувала до відносин з Україною підхід "жорсткої любові". І лишається скепсис щодо того, чи це спрацює. Адже в минулому такий підхід вже зазнавав невдачі.

"З 2014 року головні теми змінилися надзвичайно мало. Питання в тому, чи є політика для зміни динаміки, щоб Держсекретар не їздив туди наступні 4-8 років з аналогічними питаннями. Я поки що такої не бачу", - сказав старший політолог Rand Corp Сем Чарап.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бажання Росії мати свої сфери впливу у світі - це шлях до конфлікту, - Блінкен

Під час візиту в Київ американські чиновники уникали обіцянок щодо постачання конкретного обладнання Україні. Адміністрація Джо Байдена дала чітко зрозуміти, що вона вважає протистояння США з Китаєм головним викликом 21-го століття. І саме в цьому напрямку найбільше ресурсів будуть витрачатися.

"Україна ж досі має сильну підтримку з боку американських політиків. Але її зв'язок з національними інтересами США зараз слабший, ніж раніше", - йдеться в статті.

"Коли 80 тисяч російських солдатів лишаються на кордоні, послання Блінкена про підтримку проти Росії важливе. Але адміністрація Байдена повинна вирішити, на скільки велику військову допомогу вона готова надати Україні", - сказала експерт Джорджтаунського університету Анджела Стент.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+62
Блинкен применил к отношениям с Украиной подход "жесткой любви", - Washington Post - Цензор.НЕТ 6495
показати весь коментар
07.05.2021 13:39
+30
Стыдно за страну, когда на переговорах её представляет такое недолугое создание как Володька.
показати весь коментар
07.05.2021 13:42
+27
Свидетели говорят "Вот такой!"
Блинкен применил к отношениям с Украиной подход "жесткой любви", - Washington Post - Цензор.НЕТ 5060
показати весь коментар
07.05.2021 13:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
На себя надо пенять.....Что... не видели кто на трон собрался? Абсолютно зеленый пацан без ума и элементарных знаний обаял легковерных и доверчивых дешевыми картинками и пошлыми анекдотами. Пора менять шута на достойного!
показати весь коментар
07.05.2021 21:56 Відповісти
блінКомом відстав на 7 років від життя! Україну вбили ще в 2014-ому
показати весь коментар
08.05.2021 01:14 Відповісти
... тут даже риканцы ничего немогут против крёстного отца (преподобного Игоря Валерьевича) что-либо сделать. Так долго продолжаться не может - иначе на глобусе Европы появиться масса новых государств и государствочек (ну и красивые легенды про неведомую землю на Краю Земли)
показати весь коментар
08.05.2021 05:47 Відповісти
После поддержки любых друзив штаны уже не держаться. В своих бесовских делах, Россия, Китай и США, мы разменная монетка.
показати весь коментар
08.05.2021 09:31 Відповісти
усі зЗЕботоферм переїхали на держдачу вови?
показати весь коментар
08.05.2021 13:34 Відповісти
Політклуб з Портніковим , самий початок , як ЗЕлена соснобарАнеса доводила, шо вони не ради америки працюють а ради українського народу ... Шиакрний діалог вийшов...
показати весь коментар
08.05.2021 13:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4BSb1SMk1DA Портніков у ролі Байдена )
показати весь коментар
08.05.2021 13:33 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 