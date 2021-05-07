Блінкен застосував до відносин з Україною підхід "жорсткої любові", - Washington Post

Слова підтримки на тлі загострення російської агресії важливі, але Вашингтон має вирішити, наскільки велику військову допомогу він готовий надати Києву.

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив лідерів у Києві, що майбутнє України під загрозою. І щоб його захистити, потрібно вести війну на два фронти. З одного боку, доводиться протистояти російським силам на кордоні, а з іншого, - корупції всередині України. Головний дипломат США пообіцяв збільшити допомогу США для України після "безрозсудного й агресивного" стягування російських військ до українського кордону. Але при цьому він також засудив корумповану політичну систему України після звільнення керівника "Нафтогазу", - пише Washington Post, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Команда Блінкена застосувала до відносин з Україною підхід "жорсткої любові". І лишається скепсис щодо того, чи це спрацює. Адже в минулому такий підхід вже зазнавав невдачі.

"З 2014 року головні теми змінилися надзвичайно мало. Питання в тому, чи є політика для зміни динаміки, щоб Держсекретар не їздив туди наступні 4-8 років з аналогічними питаннями. Я поки що такої не бачу", - сказав старший політолог Rand Corp Сем Чарап.

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Під час візиту в Київ американські чиновники уникали обіцянок щодо постачання конкретного обладнання Україні. Адміністрація Джо Байдена дала чітко зрозуміти, що вона вважає протистояння США з Китаєм головним викликом 21-го століття. І саме в цьому напрямку найбільше ресурсів будуть витрачатися.

"Україна ж досі має сильну підтримку з боку американських політиків. Але її зв'язок з національними інтересами США зараз слабший, ніж раніше", - йдеться в статті.

"Коли 80 тисяч російських солдатів лишаються на кордоні, послання Блінкена про підтримку проти Росії важливе. Але адміністрація Байдена повинна вирішити, на скільки велику військову допомогу вона готова надати Україні", - сказала експерт Джорджтаунського університету Анджела Стент.