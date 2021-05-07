Від завтра Сумщина переходить у "жовту" зону карантину: Всі регіони України вийшли з "червоної" зони
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Сумська область з 8 травня переходить із "червоного" рівня епіднебезпеки в "жовтий".
Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.
"Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 8 травня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області, та застосувати на території Сумської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, у "червоній" зоні карантину немає жодного регіону України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через тиждень з "червоної" зони карантину можуть вийти всі регіони.
Топ коментарі
+2 Підлога Маккартні
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+1 NavigatorUR
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+1 Дмитро Гоголєв
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уж слишком странный вирус то
хотя - Китай - не предлагать там более лучше пломбир и пломбы и вообще - а почему нам Стебанов так затормозил вакцину? = делает шоб было жить веселей.
БагдадеУкраине все спокойно!
а шо гос- во ?
молчит,
ибо -неприделах
А на ринку вакцин крутяться сотні мільярдів доларів. Он тільки Пфайзер прогнозує за 2021й рік заробити на вакцинах 26 млрд.
Змови? Ні, бізнес.