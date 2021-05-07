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Від завтра Сумщина переходить у "жовту" зону карантину: Всі регіони України вийшли з "червоної" зони

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Від завтра Сумщина переходить у

Сумська область з 8 травня переходить із "червоного" рівня епіднебезпеки в "жовтий".

Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 8 травня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області, та застосувати на території Сумської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, у "червоній" зоні карантину немає жодного регіону України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через тиждень з "червоної" зони карантину можуть вийти всі регіони.

Також читайте: Реальна смертність від COVID-19 в Україні втричі більша за офіційну статистику: у 2020 році померли 138 507 осіб, - Медична школа Вашингтонського університету

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
повезло так повезло. это фигня по сравнению с корона вирусом Від завтра Сумщина переходить у "жовту" зону карантину: Всі регіони України вийшли з "червоної" зони - Цензор.НЕТ 1996
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07.05.2021 14:18
+1
Відсвяткуємо Великдень... поспілкуємся на кладовищах... відтанцюємо на святі Перемоги ..з шашликами та радісними пиками і з новими силами повернемося у суцільну червону зону та разом почнемо скиглити про забиті лікарні...локдауни.. обмеження. !!!
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07.05.2021 13:53
+1
Квітень був холодний -а зараз все одночасно квітне-і агрус і порічки і слива і яблуня із грушею починають.Це місяць -квітотрав.... Від завтра Сумщина переходить у "жовту" зону карантину: Всі регіони України вийшли з "червоної" зони - Цензор.НЕТ 3545
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07.05.2021 14:15
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на каких-то там осртовах, где 60% населения уже укололи, внезапно локдаун, Сазонов писал, недоумевая
уж слишком странный вирус то
хотя - Китай - не предлагать С завтрашнего дня Сумщина переходит в "желтую" зону карантина: Все регионы Украины вышли из "красной" зоны - Цензор.НЕТ 7439 там более лучше пломбир и пломбы и вообще - а почему нам Стебанов так затормозил вакцину? = делает шоб было жить веселей.
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07.05.2021 13:48 Відповісти
КрасавцЫ сумчатые, из красной сразу в желтую, так и до зеленой не далеко С завтрашнего дня Сумщина переходит в "желтую" зону карантина: Все регионы Украины вышли из "красной" зоны - Цензор.НЕТ 7485
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07.05.2021 13:50 Відповісти
Квітень був холодний -а зараз все одночасно квітне-і агрус і порічки і слива і яблуня із грушею починають.Це місяць -квітотрав.... Від завтра Сумщина переходить у "жовту" зону карантину: Всі регіони України вийшли з "червоної" зони - Цензор.НЕТ 3545
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07.05.2021 14:15 Відповісти
Ще нектарин та дріб'язок різний...
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07.05.2021 14:17 Відповісти
В Багдаде Украине все спокойно!
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07.05.2021 13:51 Відповісти
чудодійний план вакцинації діє!
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07.05.2021 13:52 Відповісти
Відсвяткуємо Великдень... поспілкуємся на кладовищах... відтанцюємо на святі Перемоги ..з шашликами та радісними пиками і з новими силами повернемося у суцільну червону зону та разом почнемо скиглити про забиті лікарні...локдауни.. обмеження. !!!
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07.05.2021 13:53 Відповісти
а зараз пусті? до 2020 року пусті біли? лікарі тимчасово плюють в стелі?
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07.05.2021 14:12 Відповісти
... як що я видалю словосполучення **забиті лікарні** та залишу інше, Вас це задовольнить?
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07.05.2021 14:25 Відповісти
і як тоді це все буде відрізнятися від попередніх років з грипом, ГРВІ, пневмонією? окрім неадекватного шуму в ЗМІ
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07.05.2021 14:51 Відповісти
Таки да. Эти олени даже уже знают кто будет виноватым. Не они это точно. А второй вариант... Наверное куча съеденного шоколада, постоянно от него страдают, то голосуют как дурни, то на гримасы зели завороженно засматриваются.
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07.05.2021 15:25 Відповісти
сча все начнут компенсировать свои убытки за счёт обнищавших граждан...
а шо гос- во ?
молчит,
ибо -неприделах
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07.05.2021 13:58 Відповісти
С завтрашнего дня Сумщина переходит в "желтую" зону карантина: Все регионы Украины вышли из "красной" зоны - Цензор.НЕТ 4763
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07.05.2021 14:09 Відповісти
добре, що тепер ковід буде 100% в легкій формі
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07.05.2021 14:10 Відповісти
повезло так повезло. это фигня по сравнению с корона вирусом Від завтра Сумщина переходить у "жовту" зону карантину: Всі регіони України вийшли з "червоної" зони - Цензор.НЕТ 1996
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07.05.2021 14:18 Відповісти
І що це?
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07.05.2021 14:19 Відповісти
наслідки щеплення від ковіду
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07.05.2021 14:50 Відповісти
Ну так не вакцинируйся и будет тебе добро. К чему это дурацкое фото?
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07.05.2021 15:17 Відповісти
чого воно дурне? розповідати в деталях, як люди задихаються начебто від ковіда це нормально, а наслідки вакцини - ні?
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07.05.2021 18:03 Відповісти
Чудні справи з тим ковідом. Польща - третина населення вакціонувалися, всі в масечках, такі локдауни суворі, і Україна... Ну як Україна, не мені вам казати. А результати і тенденції такі самі. Кількість захворювань майже ідентична щоденно. Щось мені дуже здається, що весь світ с тим ковідом і, головне з боротьбою проти цього лиха, хтось дуже конкретно натягає на кукін-квакін...
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07.05.2021 14:38 Відповісти
Да то массоны америкосовские жить мешают, не видно разве? Зепрез всех времен вон как борется, глаза в кучку не сходятся. Бункерфюрер последнюю крысу доедает. Все о заговоре думают....
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07.05.2021 15:30 Відповісти
Вірю-вірю, що ти б відмовився заробити мільйон-другий на вакцинах.
А на ринку вакцин крутяться сотні мільярдів доларів. Он тільки Пфайзер прогнозує за 2021й рік заробити на вакцинах 26 млрд.
Змови? Ні, бізнес.
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07.05.2021 21:22 Відповісти
 
 