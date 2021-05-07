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Новини Події
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дитячий садок (321) Запоріжжя (1440) нещасний випадок (271) звільнення (1511)

Після трагедії в запорізькому дитсадку, де 4-річний малюк випав з вікна, звільнять трьох співробітниць

Новини Цензор.НЕТ Події

Після трагедії в запорізькому дитсадку, де 4-річний малюк випав з вікна, звільнять трьох співробітниць

За результатами службового розслідування в Запоріжжі звільнять директорку дитячого дошкільного закладу, у якому 26 квітня стався нещасний випадок з дитиною. Також звільнять виховательку і помічницю виховательки, які відповідали за групу, в якій стався нещасний випадок.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької міськради, таке доручення дав мер Володимир Буряк, ознайомившись із результатами службового розслідування.

Нагадаємо, в одному з дошкільних закладів, розташованому по вул. Дудикіна, 20а, 26 квітня дитина, яка залишилася у групі одна, випала з другого поверху. У результаті хлопчик зазнав травм та потрапив до лікарні. Того ж дня міський голова Володимир Буряк доручив провести службове розслідування з цього приводу. Також було поставлено завдання додатково перевірити всі дошкільні навчальні заклади міста на дотримання норм безпеки щодо дітей.

За підсумками службового розслідування, яке перевіряло факт неналежного виконання службових обов’язків, були зроблені висновки. Міський голова Володимир Буряк, ознайомившись із результатами перевірки, доручив звільнити із займаної посади директора дошкільного закладу "Еврика". Також має бути звільнено виховательку та помічницю виховательки, які відповідали за групу, у якій стався нещасний випадок.

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Також департаментом освіти та науки міської ради, за дорученням Володимира Буряка, завершено додаткову перевірку дошкільних навчальних закладів на дотримання норм безпеки щодо дітей. Поставлено завдання усунути всі виявлені недоліки у найкоротші терміни.

Автор: Наталя Джума
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Вот это действительно была трагедия, а не то где Пекельный освеживал пьяного отморозка После трагедии в запорожском детсаду, где 4-летний малыш выпал из окна, уволят троих сотрудниц - Цензор.НЕТ 9848
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07.05.2021 14:23 Відповісти
засмотрели - уволили, залечили - уволили, так чьо удивляться, если заживили = похоронили.
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07.05.2021 14:27 Відповісти
странно шо не ушли на повышение
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08.05.2021 09:17 Відповісти
И на их место возьмут точно таких же сотрудников, и так по кругу.
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07.05.2021 14:30 Відповісти
Увольнение для отмазки.Особенно директор виновата... Ну ,все же такие... и для предупреждения подобных случаев нужна программа "защиты от дураков" т.е. нужны общие требования к детским учреждениям. Окна должны закрываться так ,чтобы дети не могли открыть.
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07.05.2021 14:41 Відповісти
За таке "садити" треба, а не звільняти.
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07.05.2021 14:45 Відповісти
Ти вже сидиш?
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07.05.2021 19:50 Відповісти
А ти одна з тих тупих курок через які чуть не загинула дитина?
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07.05.2021 21:21 Відповісти
Дурбецало від сталінізму повинно здохнути за допомогою трійки.. Швидко та в потилицю..
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08.05.2021 10:44 Відповісти
развиваемся, мля....вместо реального , правдивого и законного наказания, у нас применяются применяются методы махровой совковщины, где виноват- стрелочник...или три стрелочника, ибо какаяразница
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07.05.2021 14:47 Відповісти
 
 