Після трагедії в запорізькому дитсадку, де 4-річний малюк випав з вікна, звільнять трьох співробітниць

За результатами службового розслідування в Запоріжжі звільнять директорку дитячого дошкільного закладу, у якому 26 квітня стався нещасний випадок з дитиною. Також звільнять виховательку і помічницю виховательки, які відповідали за групу, в якій стався нещасний випадок.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької міськради, таке доручення дав мер Володимир Буряк, ознайомившись із результатами службового розслідування.

Нагадаємо, в одному з дошкільних закладів, розташованому по вул. Дудикіна, 20а, 26 квітня дитина, яка залишилася у групі одна, випала з другого поверху. У результаті хлопчик зазнав травм та потрапив до лікарні. Того ж дня міський голова Володимир Буряк доручив провести службове розслідування з цього приводу. Також було поставлено завдання додатково перевірити всі дошкільні навчальні заклади міста на дотримання норм безпеки щодо дітей.

За підсумками службового розслідування, яке перевіряло факт неналежного виконання службових обов’язків, були зроблені висновки. Міський голова Володимир Буряк, ознайомившись із результатами перевірки, доручив звільнити із займаної посади директора дошкільного закладу "Еврика". Також має бути звільнено виховательку та помічницю виховательки, які відповідали за групу, у якій стався нещасний випадок.

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Також департаментом освіти та науки міської ради, за дорученням Володимира Буряка, завершено додаткову перевірку дошкільних навчальних закладів на дотримання норм безпеки щодо дітей. Поставлено завдання усунути всі виявлені недоліки у найкоротші терміни.