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"Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Середньомісячна кількість унікальних відвідувачів сайту censor.net (desktop + mobile) становить - 14 934 154. Сумарна кількість переглядів сторінок (desktop + mobile) 252 млн 364 тис.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ММR.

До рейтингу увійшли онлайн-медіа, редакції яких створюють авторський, оригінальний контент, ключовою метою якого є поширення новинної інформації в Інтернеті. Це сайти соціально-політичного, спортивного, бізнесово-фінансового, ІТ, інформаційно-розважального та медійного спрямування (зокрема радіо, преса та ТБ).

Онлайн-медіа - це видання, які публікують або транслюють новини, статті, відео, оновлення та будь-яку супутню інформацію українською або російською мовою. Рейтинг складено за кількістю унікальних відвідувачів за квартал (середньомісячний показник) на основі закритих даних платформи Similarweb. Унікальні відвідувачі за даними Similarweb - це один візит користувача з будь-якого пристрою.

Комітетом Інтернет Асоціації України (ІнАУ) з питань інтернет-реклами було ухвалено рішення провести такі рейтинги:

1. Рейтинг топ 100 українських онлайн-медіа, редакції та головний офіс яких розташовуються на території України. До десятки найпопулярніших тут увійшли:

Цензор.НЕТ очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року 01

До сотні українських онлайн-медіа увійшли видання: 74 соціально-політичного, 8 бізнесово-фінансового, 5 спортивного,4 ІТ, 6 медійного та 3 розважального напрямів.

Понад 10 онлайн-медіа - це регіональні видання, які також потрапили до сотні найпопулярніших серед українських онлайн-видавців за перший квартал.

2. Рейтинг топ 100 онлайн-медіа, які читають з території України. До десятки найпопулярніших тут увійшли:

Цензор.НЕТ очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року 02

Згідно з дослідженням, українці цікавляться і закордонними медіа. Зокрема, до рейтингу потрапило понад десяток російських онлайн-медіа, чотири з яких під забороною в Україні.

"Місією Комітету з питань інтернет-реклами при ІнАУ є розвиток вітчизняного ринку цифрової реклами в тому числі за рахунок проєктів, які допомагають в складанні загальної прозорої картини всіх гравців ринку. Я дуже вдячний всім партнерам та команді, завдяки яким з’явилась можливість проведення першого рейтингування онлайн-медіа, яке ми плануємо зробити регулярним", - повідомив Іван Кучеренко, голова Комітету з питань інтернет-реклами при ІнАУ.

"Similarweb має на меті надавати прозорі та незалежні дані про трафік сайтів для оцінки будь-якого ринку, в тому числі і ринку онлайн-медіа України. Володіючи даними про конкурентне середовище та потенційних партнерів, будь-яка компанія зможе приймати зважені рішення про власний розвиток і оптимальну маркетингову стратегію. Ми дуже цінуємо можливість співпрацювати с Інтернет Асоціацією України над цим проєктом і привносити більше обізнаності про онлайн-медіа ринок України", - повідомляє Міла Шик, акаунт-менеджер Similarweb.

Дякуємо нашим читачам за довіру. Для нас це велика відповідальність і велика честь.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+33
"Цензор.НЕТ" возглавил рейтинг 100 онлайн-медиа Украины за январь-март 2021 года - Цензор.НЕТ 7275 "Цензор.НЕТ" возглавил рейтинг 100 онлайн-медиа Украины за январь-март 2021 года - Цензор.НЕТ 7275 "Цензор.НЕТ" возглавил рейтинг 100 онлайн-медиа Украины за январь-март 2021 года - Цензор.НЕТ 8652Мы сделали это вместе "Цензор.НЕТ" возглавил рейтинг 100 онлайн-медиа Украины за январь-март 2021 года - Цензор.НЕТ 5763
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07.05.2021 14:27
+30
Молодцы ! Юрий Бутусов , вы лучший журналист и организатор ! Так держать 👏! Удачи 🍀 и успехов !
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07.05.2021 14:30
+30
пока такие в меру циничные и критично мыслящие украинолюбы (проукраинский читатель), с утра первым делом открывают сайт "Цензор", сайт всегда будет в лидерах читателей..
сюда стекаются трезвомыслящие и с юмором читатели, любящие Украину!
поздравляю "Цензор", г-на Бутусова и всю команду "Цензора".. Спасибо Вам!
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07.05.2021 14:33
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07.05.2021 14:28 Відповісти
как прекрасно, что Юрию Бутусову хватило ума послать нахрен программистов, сделавших новый дизайн сайта (тот, помните, на который и заходить не хотелось)
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07.05.2021 20:19 Відповісти
Реально молодцы. Наверно единственные, которые пошли навстречу своим читателям!!!
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07.05.2021 20:35 Відповісти
"Цензор.НЕТ" возглавил рейтинг 100 онлайн-медиа Украины за январь-март 2021 года - Цензор.НЕТ 7275 "Цензор.НЕТ" возглавил рейтинг 100 онлайн-медиа Украины за январь-март 2021 года - Цензор.НЕТ 7275 "Цензор.НЕТ" возглавил рейтинг 100 онлайн-медиа Украины за январь-март 2021 года - Цензор.НЕТ 8652Мы сделали это вместе "Цензор.НЕТ" возглавил рейтинг 100 онлайн-медиа Украины за январь-март 2021 года - Цензор.НЕТ 5763
показати весь коментар
07.05.2021 14:27 Відповісти
вітання Цензору, цензорятам та товарищу Юрію Бутусову лічно ! "Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 7674
але "осадочек", від Цензора весни 2019, пане Юрію, залишився ... на 5 років, якщо раніше ЗЄльоноє нещастя не щезне "Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 5954
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07.05.2021 15:41 Відповісти
Згоден. Весна 2019 року на ЦН була дуже підозріла. Може "царь хороший - ета бояре плахіє"? "Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 4073
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07.05.2021 16:17 Відповісти
поздравляю владельца сайта ЦЕНЗОР.НЕТ это серьёзная заявка на победу!!!
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07.05.2021 20:16 Відповісти
Мои поэдравления всем причастным!
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07.05.2021 14:27 Відповісти
если не перестанете печатать "экспертные" мнения всяких "врачей" богомольцев, рискуете скатиться в желтую зону.
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07.05.2021 14:28 Відповісти
поздравления Цензору "Цензор.НЕТ" возглавил рейтинг 100 онлайн-медиа Украины за январь-март 2021 года - Цензор.НЕТ 6390
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07.05.2021 14:34 Відповісти
Молодцы ! Юрий Бутусов , вы лучший журналист и организатор ! Так держать 👏! Удачи 🍀 и успехов !
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07.05.2021 14:30 Відповісти
"Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 1454...
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07.05.2021 15:37 Відповісти
пока такие в меру циничные и критично мыслящие украинолюбы (проукраинский читатель), с утра первым делом открывают сайт "Цензор", сайт всегда будет в лидерах читателей..
сюда стекаются трезвомыслящие и с юмором читатели, любящие Украину!
поздравляю "Цензор", г-на Бутусова и всю команду "Цензора".. Спасибо Вам!
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07.05.2021 14:33 Відповісти
А як правильно сказати - враннішня кава під ЦН чи ЦН під каву? "Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 2058
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07.05.2021 15:03 Відповісти
с молоком!)) "Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 9819
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07.05.2021 15:08 Відповісти
І хай тримтять за кордоном,тобто порєбріком !!!)))
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07.05.2021 14:34 Відповісти
Поздравляю сайт, поздравляю своих читателей.... Даже не ожидал, что меня читают десятки миллионов....
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07.05.2021 14:36 Відповісти
Вітання Цензору!
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07.05.2021 14:36 Відповісти
Кого слід підтримувати,ляльок кремлівського балагана ???)))
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07.05.2021 14:44 Відповісти
дехто заходить сюди тільки заради форуму, будемо відверті, коменти на цензорі бувають більш цікавими і змістовними, ніж деякі новини "Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 1430
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07.05.2021 14:43 Відповісти
в точку !!!!!!!!!!!!
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07.05.2021 15:43 Відповісти
якість публікацій дуже низька )))
Відверто кажучи вона лише задає тему для обговорення на форумі "Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 5741
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07.05.2021 20:28 Відповісти
Для поднятия своего рейтинга "Цензору" следовало бы побольше печатать экспертов из научного мира....Например, доктора Киву....
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07.05.2021 14:44 Відповісти
На жаль пересічним не збагнути генітальність думок генітальнішего науКівця !!!
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07.05.2021 14:46 Відповісти
ЦН процветания и совершенствования профессионализма
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07.05.2021 14:48 Відповісти
Їм навіть Арестович і Центр протидії дезінформації не допоміг. Бо за порохоботами правда.))
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07.05.2021 15:00 Відповісти
Заслуженно! Юра, пора выходить на новый уровень. От слов переходить к делу. Начинай создавать свою партию.
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07.05.2021 15:03 Відповісти
із прихильників Цензора ?
"Партію вільних людей вільної України"
лише пістолети не видавайте.... "Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 2466
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07.05.2021 15:45 Відповісти
Без пистолетов не бывает вольныx людей! Просто задумайся об этом внимательно! "Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 7986
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07.05.2021 23:48 Відповісти
Молодцы!!!
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07.05.2021 15:09 Відповісти
Вітаю! Христос Воскрес!
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07.05.2021 15:11 Відповісти
Я молодець! Ви молодці! Ми молодці! )))) "Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 865
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07.05.2021 15:12 Відповісти
Напідпитку:
--Ты меня уважаешь?
-- Уважаю! А ты меня?
-- И я тебя!
-- Значит... мы с тобой -- уважаемые люди!!!
"Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 5475 "Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 5475


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07.05.2021 15:44 Відповісти
Мої вітання!Але чому російською новини подаються швидше?Напевно редактори довго перекладають.)
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07.05.2021 15:18 Відповісти
З усіх сайтів у списку - Цензор найцікавіший.
Тому і така об'єктивна оцінка від читачів.
Вітаю колектив !
Тримайте темп ! "Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 6000
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07.05.2021 15:25 Відповісти
А коли, нарешті, Цензор відкриє реєстрацію на сайті??
Довелось реєструватися в Фейсбук, щоб зайти на Цензор..
От і ходиш на форумі, з табірним номером, як якийсь недолугий унтерменш-кацап!! "Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 646
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07.05.2021 15:50 Відповісти
молодці "Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 1238
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07.05.2021 16:22 Відповісти
Спасибо,что не баните навсегда, предупредили разочек,поздравляю Сайт!
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07.05.2021 16:36 Відповісти
"Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 7468

ВІТАЄМО !!!
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07.05.2021 18:45 Відповісти
Оценка правильная, я сразу на Цензор, а потом на Обоз.
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07.05.2021 18:59 Відповісти
Вітаю Юру та всю команду з таким рейтингом,а також нас читачів та дописувачів.
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07.05.2021 19:57 Відповісти
Ave, Цензор!
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07.05.2021 20:12 Відповісти
Це все завдяки зручному дизайну сайту. Відносно проукраїнських новинах - немає такого зашквару як на сраній чи обозі який любить на хайпі та срачах із ватою рейтинг крутити.

Відносно не поганій системі по боротьбі із ботами - тобто можливість додати в спам, хоча ця система вже давно не працює добре. Завдяки тому що в коментарях видно країну коментатора.
Один значний мінус не можна фото і відео прикріплювати на сторінці цензору у фб. А це інколи дуже потрібна річ щоб втопити вату у фактах, ну і у вати тоді в коментарях сильніше б горіло.
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07.05.2021 22:54 Відповісти
Это все на 100% благодаря комментариям! "Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 3339
Все другие новостные сайты сильно бздят допустить под своими заметками практически не модерируемый форум "Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 1677
Вспоминаю времена Оранжевой революции!
Уже тогда Цензор был глотком свежего воздуxа! "Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 6485
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07.05.2021 23:51 Відповісти
Сейчас ещё воткните реальность насчет вакцинации, масочного режима и т.п. Не нужно топить за кого-то. публикуйте не только "за", но и "против". Опирайтесь на действительно уважаемых ученых (а поверьте - среди тех, кто против, есть Нобелевские лауреаты) - ваш ресурс станет реально независимым СМИ
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08.05.2021 01:23 Відповісти
 
 