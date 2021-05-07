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Новини Політика України
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Зеленський обговорив євроінтеграцію з главами МЗС країн Бенілюксу та попросив підписати декларації про європейську перспективу України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський обговорив євроінтеграцію з главами МЗС країн Бенілюксу та попросив підписати декларації про європейську перспективу України

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 7 травня, провів зустріч з віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних і європейських справ, зовнішньої торгівлі та федеральних культурних інститутів Королівства Бельгія Софі Вільмес, міністром закордонних справ Королівства Нідерланди Стефом Блоком і міністром закордонних та європейських справ Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном.

Як повідомляє пресслужба президента, глава української держави подякував міністрам за те, що вони з власної ініціативи почали свій візит в Україну з поїздки на Донбас, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що важливо не на словах знати, що там відбувається, а побачити все на власні очі. Знаю, що ви були в місті Щастя Луганської області. Ви самі бачили, як ми ставимося до Донбасу. Ми вкладаємо гроші в інфраструктуру", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що "важливо не лише розв'язувати питання деокупації тимчасово окупованої території Донбасу, а й робити так, щоб ті, хто мешкають на цій території, перетинають контактну лінію, почувалися людьми".

Глава держави детально поінформував міністрів про безпекову ситуацію на Донбасі, а також про кроки, які здійснює Україна для досягнення миру.

Зі свого боку, представники Бенілюксу позитивно оцінили послідовне дотримання Україною перемир’я на Донбасі.

"Президент окремо відзначив незмінну позицію країн Бенілюксу на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також практичну допомогу у забезпеченні національної безпеки", - повідомляють в Офісі Президента.

Там додають, що у зв’язку з нарощенням Російською Федерацією збройних сил на кордонах України співрозмовники висловили спільну думку щодо неприпустимості таких дій, адже вони становлять загрозу для загальноєвропейської безпеки та стабільності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глави МЗС країн Бенілюксу висловили підтримку територіальної цілісності України: Ніхто не зацікавлений в ескалації

"Володимир Зеленський закликав країни Бенілюксу підтримати євроінтеграційні прагнення нашої держави, зокрема шляхом підписання декларацій щодо європейської перспективи України", - підкреслюють в ОП.

Зазначається, що учасники зустрічі також обговорили питання Кримської платформи.

"Глава держави підтвердив запрошення керівництву Бельгії, Нідерландів та Люксембургу взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи 23-24 серпня 2021 року у Києві", - резюмують у пресслужбі президента.

Раніше посол України в Польщі Андрій Дещиця повідомив, що низка країн ЄС підпишуть двосторонні декларації щодо євроінтеграції України.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
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Зеленский обсудил евроинтеграцию с главами МИД стран Бенилюкса и попросил подписать декларации о европейской перспективе Украины - Цензор.НЕТ 8862
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07.05.2021 14:37
+7
Бубочка, "Бенилюкс" - это НЕ ТО, что ты подумал!!!
Зеленский обсудил евроинтеграцию с главами МИД стран Бенилюкса и попросил подписать декларации о европейской перспективе Украины - Цензор.НЕТ 3162
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07.05.2021 14:38
+6
Зеленский обсудил евроинтеграцию с главами МИД стран Бенилюкса и попросил подписать декларации о европейской перспективе Украины - Цензор.НЕТ 1252
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07.05.2021 14:45
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Зеленский обсудил евроинтеграцию с главами МИД стран Бенилюкса и попросил подписать декларации о европейской перспективе Украины - Цензор.НЕТ 8862
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07.05.2021 14:37 Відповісти
Бубочка, "Бенилюкс" - это НЕ ТО, что ты подумал!!!
Зеленский обсудил евроинтеграцию с главами МИД стран Бенилюкса и попросил подписать декларации о европейской перспективе Украины - Цензор.НЕТ 3162
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07.05.2021 14:38 Відповісти
Бенялюкс и Беняфициар это не одно и тоже:
Бени люкс - это люксовые аппартаменты Коломойского, а Беня фициар это офшорные счета Игар Валерача по мнению зеленского Зеленский обсудил евроинтеграцию с главами МИД стран Бенилюкса и попросил подписать декларации о европейской перспективе Украины - Цензор.НЕТ 624
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07.05.2021 14:47 Відповісти
миссия такая у Украины... неприятно ощущать себя приманкой, но #ули поделать, видимо такой план развала засРашки. до урала китайцы, газ - нефть немцы. а нам главное убогое рюзьке быдло не пустить, когда разбегутся в поисках еды.
Зеленский обсудил евроинтеграцию с главами МИД стран Бенилюкса и попросил подписать декларации о европейской перспективе Украины - Цензор.НЕТ 7923
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07.05.2021 14:55 Відповісти
Та нет никакого хитрого плана. Как есть, так и катится.
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07.05.2021 14:57 Відповісти
план Даллеса, план Бжезинского, план Тетчер. все идет по плану, добавилось желание Си.
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07.05.2021 15:17 Відповісти
Зеленский обсудил евроинтеграцию с главами МИД стран Бенилюкса и попросил подписать декларации о европейской перспективе Украины - Цензор.НЕТ 1252
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07.05.2021 14:45 Відповісти
Зеля у нас чемпион по декларациям. Результатов ноль, зато деклараций целая гора.
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07.05.2021 15:14 Відповісти
Голімая імітація-декляраціі ,підозри !!! Лоховской розводняк !!!)))
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07.05.2021 15:17 Відповісти
Деклярація перспективи!!! Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!)))
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07.05.2021 15:15 Відповісти
Декларация о перспективе - намерение про намерениеЗеленський обговорив євроінтеграцію з главами МЗС країн Бенілюксу та попросив підписати декларації про європейську перспективу України - Цензор.НЕТ 886. Энто пабеда украинского МИДа
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07.05.2021 16:39 Відповісти
Декларации ,все равно что вместо туалетной бумаги- шлифшкурка Зеленський обговорив євроінтеграцію з главами МЗС країн Бенілюксу та попросив підписати декларації про європейську перспективу України - Цензор.НЕТ 5243
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07.05.2021 20:15 Відповісти
 
 