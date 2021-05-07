В Україні буде і п'ятий, і шостий пік захворюваності на COVID-19, - лікар-епідеміолог Александрін

Буде і п'ятий, і шостий пік захворюваності на COVID-19, бо ми не вміємо і не хочемо виконувати програму інфекційної безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів керівник національної експертної групи з інфекційного контролю, лікар-епідеміолог Андрій Александрін у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Я завжди повторюю, що у нас не третя хвиля пройшла, а все ще триває перша, просто вона пікоподібна. У нас пройшов третій пік. Звичайно, у нас буде не тільки четвертий, але і п'ятий, шостий пік, тому що Україна вже показала, що ми не вміємо і не хочемо виконувати програму інфекційної безпеки. Ми не хочемо чесно виконувати рекомендації міжнародних інституцій або МОЗ. Тому українцям найбільше необхідна вакцинопрофілактика. Завдяки їй ми зможемо знизити рівень захворюваності та смертності", - сказав він.

Також експерт висловився про обіцянки МОЗ вакцинувати більшу частину дорослого населення до Дня Незалежності України.

"Звичайно, ні. Це чергові політичні ідеї, які на сьогодні нездійсненні. Річ у тому, що я постійно спілкуюся з медиками з різних регіонів. Так, навіть є вакцина в наявності. Але з тим планом МОЗ по першій і другій групі вакцинації дуже погано набираються люди. Медики фізично не можуть шукати цих людей і насильно приводити до вакцинних пунктів. Тому потрібно поміняти політику. Вакцинація повинна бути доступною. Не потрібно людині йти в медустанови, вистоювати там чергу і піддаватися ризику. Потрібно створювати умови, щоб вакцинація була доступною", - сказав він.

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