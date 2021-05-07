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В Україні буде і п'ятий, і шостий пік захворюваності на COVID-19, - лікар-епідеміолог Александрін

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

В Україні буде і п'ятий, і шостий пік захворюваності на COVID-19, - лікар-епідеміолог Александрін

Буде і п'ятий, і шостий пік захворюваності на COVID-19, бо ми не вміємо і не хочемо виконувати програму інфекційної безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів керівник національної експертної групи з інфекційного контролю, лікар-епідеміолог Андрій Александрін у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Я завжди повторюю, що у нас не третя хвиля пройшла, а все ще триває перша, просто вона пікоподібна. У нас пройшов третій пік. Звичайно, у нас буде не тільки четвертий, але і п'ятий, шостий пік, тому що Україна вже показала, що ми не вміємо і не хочемо виконувати програму інфекційної безпеки. Ми не хочемо чесно виконувати рекомендації міжнародних інституцій або МОЗ. Тому українцям найбільше необхідна вакцинопрофілактика. Завдяки їй ми зможемо знизити рівень захворюваності та смертності", - сказав він.

Також експерт висловився про обіцянки МОЗ вакцинувати більшу частину дорослого населення до Дня Незалежності України.

"Звичайно, ні. Це чергові політичні ідеї, які на сьогодні нездійсненні. Річ у тому, що я постійно спілкуюся з медиками з різних регіонів. Так, навіть є вакцина в наявності. Але з тим планом МОЗ по першій і другій групі вакцинації дуже погано набираються люди. Медики фізично не можуть шукати цих людей і насильно приводити до вакцинних пунктів. Тому потрібно поміняти політику. Вакцинація повинна бути доступною. Не потрібно людині йти в медустанови, вистоювати там чергу і піддаватися ризику. Потрібно створювати умови, щоб вакцинація була доступною", - сказав він.

Також читайте: Реальна смертність від COVID-19 в Україні втричі більша за офіційну статистику: у 2020 році померли 138 507 осіб, - Медична школа Вашингтонського університету

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
значить у Степанова буде і 5 і 6 куртка...
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07.05.2021 14:41
+9
Ну, ****, и так, и сяк, и уже в красках рисуют, и в 3D, и про медсестёр, которые в обморок, и про грузчиков, которые геройски умирают кислородные баллоны подтаскивая, и и про больных, которые (а) кончают с собой, чтобы не мучаться, б) дерутся за кислород, с) со слезами, на камеру, благодарят врачей) - а граждане, ****, не бегут колоться. В Украине будет и пятый, и шестой пик заболеваемости COVID-19, - врач-эпидемиолог Александрин - Цензор.НЕТ 9822
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07.05.2021 14:51
+7
не може загнутись то чого нема В Украине будет и пятый, и шестой пик заболеваемости COVID-19, - врач-эпидемиолог Александрин - Цензор.НЕТ 2026
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07.05.2021 14:48
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07.05.2021 14:40 Відповісти
Да ты што В Украине будет и пятый, и шестой пик заболеваемости COVID-19, - врач-эпидемиолог Александрин - Цензор.НЕТ 2758
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07.05.2021 14:41 Відповісти
значить у Степанова буде і 5 і 6 куртка...
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07.05.2021 14:41 Відповісти
Йому тухлі нада вже.
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07.05.2021 14:44 Відповісти
хватит с него и лаптей
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07.05.2021 14:49 Відповісти
та ще трішки і лапті нам будуть...
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07.05.2021 14:51 Відповісти
В наступному сезоні курточка Степанова буде не в тренді. І я вважаю, що буде соромно перед пацанами ходити в такому лахмітті)
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07.05.2021 14:52 Відповісти
У Стєпанова буде, він вакцинований і маску носить, ти думай, що у тебе буде.
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07.05.2021 15:22 Відповісти
И десятый пик масочного и вакцинного ********** Украины
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07.05.2021 14:44 Відповісти
В Украине будет и пятый, и шестой пик заболеваемости COVID-19, - врач-эпидемиолог Александрин - Цензор.НЕТ 8222 и восьмой и пятнадцатый..... дык программист работает.
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07.05.2021 14:45 Відповісти
95 пік відзначать концертом "кварталу" у палаці "Україна".
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07.05.2021 14:45 Відповісти
В нас промисловість вже майже загнулась, а вони нас шмарклями-кашлями лякають.
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07.05.2021 14:47 Відповісти
не може загнутись то чого нема В Украине будет и пятый, и шестой пик заболеваемости COVID-19, - врач-эпидемиолог Александрин - Цензор.НЕТ 2026
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07.05.2021 14:48 Відповісти
Ти можеш думати все, шо заманеться.
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07.05.2021 15:01 Відповісти
Откуда берутся эти "эксперты"? Дурдом расформировали, пациентов взяли на работу?
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07.05.2021 14:48 Відповісти
а как там спутник? В Украине будет и пятый, и шестой пик заболеваемости COVID-19, - врач-эпидемиолог Александрин - Цензор.НЕТ 4084помогает в дедибилизации?
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07.05.2021 14:51 Відповісти
Ну, ****, и так, и сяк, и уже в красках рисуют, и в 3D, и про медсестёр, которые в обморок, и про грузчиков, которые геройски умирают кислородные баллоны подтаскивая, и и про больных, которые (а) кончают с собой, чтобы не мучаться, б) дерутся за кислород, с) со слезами, на камеру, благодарят врачей) - а граждане, ****, не бегут колоться. В Украине будет и пятый, и шестой пик заболеваемости COVID-19, - врач-эпидемиолог Александрин - Цензор.НЕТ 9822
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07.05.2021 14:51 Відповісти
В Україні буде і п'ятий, і шостий пік захворюваності на COVID-19, - лікар-епідеміолог Александрін - Цензор.НЕТ 1735 +++++В Україні буде і п'ятий, і шостий пік захворюваності на COVID-19, - лікар-епідеміолог Александрін - Цензор.НЕТ 4156
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07.05.2021 15:41 Відповісти
Позже они достебают тех кому надо, а потом общество додавит неугодных. Без паспорта ковидного то никуда теперь. К осени обещают полноценный контроль.
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07.05.2021 19:28 Відповісти
С такими-то ворами в минздраве мы до 22 века будем в этом вариться.
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07.05.2021 14:51 Відповісти
было три, а стало пять - всё равно берём опять! даже если будет восемь - всё равно мы пить не бросим!/ Всё равно мы выполнять программу инфекционной безопасности не хотим и не будем! Потому что коронавируса никакого нет-так заявил народный депутат Шахов. Что подтвердил Камельчук : "Слуга народа" Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью".
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07.05.2021 14:51 Відповісти
Допоки при владі будкть зелені шмарклі - будуть і піки, і плато, і "неіснуючі ковідні фонди".
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07.05.2021 14:55 Відповісти
Ты туда не ходи ты сюда ходи а то ковид башка попадет... Это все что этот ушлепок-пропагандист хотел нам сказать,
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07.05.2021 15:03 Відповісти
А 95 пик будет? Чтобы 95-ое шапито могло отметить это дело. В Україні буде і п'ятий, і шостий пік захворюваності на COVID-19, - лікар-епідеміолог Александрін - Цензор.НЕТ 7514
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07.05.2021 15:05 Відповісти
***
привет паникёрам! скоро пойдут комары…
а они ж передают зараженную кровь от одного человека другому…
а у некоторых жеж вирус-мутант в скрытой форме…да?
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07.05.2021 15:09 Відповісти
+ вирус может мутировать в организме малярийного плазмодия... это ваще гайки... прикинь, малярийный ковид-19
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07.05.2021 15:13 Відповісти
Зато во всем мире умеют и хотят выполнять программу инфекционной безопасности. И потом и во Франции, и в Германии, и в Италии, и в Испании, и в Польше та же самая картина, что и у нас. Британцы немного выкарабкались, но сейчас им индийским штамм прилетит.
По вакцинации это да, ну тут уж шо уж... Кто на что учился как говорится. В своё время такая же беда была с тестами, но дошли и до нас и 10 млн уже сделали тестирований. Дойдет дело и до вакцинации. Вопрос только в эффективности самих вакцин.
А так в мире лучше всех Израиль справился. Ну так, образцовое государство, да и медицина очень сильная.
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07.05.2021 15:13 Відповісти
Оптимістичний прогноз(
Іншими словами, у нас все буде карантин, місцями локдаун!
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07.05.2021 15:14 Відповісти
Полтора месяца назад, ехал из Варшавы в Гливице, на поезде. Не понимаю, откуда эти разговоры о жесточайшие масочном режиме в польском транспорте?)))
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07.05.2021 15:16 Відповісти
Можливо, але влада або керівництво натякають про зменьшення оплати працюючим з коронавірусом,хто надалі буде працювати, вже приходять без належного досвіду,росте смертність, нові штами вже обходять антигенний захист вакцин,хворіють вже перехворілі та вакціновані, з'являються нові симптоми,ускладнення в вигляді інсультів , інфарктів, психічних розладів, тому будуть нові випадки
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07.05.2021 15:21 Відповісти
Че че будет? Вы все на юх пойдете со своими пиками. Сволочи брехливые! Когда вы уже ужретесь!
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07.05.2021 15:23 Відповісти
У кожній країні є ідіоти, але, щоб ідіоти мали свою країну, - то це вперше
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07.05.2021 15:30 Відповісти
Был в Херсоне на майские. В транспорте половина без намордников. В ихнем главном ТРЦ - та же картина.

И цуко болеют чегото меньше. Может таки не в намордниках дело?
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07.05.2021 15:35 Відповісти
правильно- в Украине будет заболеваемость (безномерная) до тех пор.пока будет возможность вытаскивать из кармана украинского народа монеты,как только они закончатся.закончатся и пики и волны и куртки
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07.05.2021 20:11 Відповісти
упал я на днях с Луны. хожу, смотрю по сторонам, - хрень какая-то, как в "Кин-дза-дза": кругом цаки маски... а почитаешь "правдорубов", типа, "топового" цензора с его квотами по количеству правильных новостей и понимаешь, что это уже - Оруэлл... идите вы все нафиг с вашим ко-ко-ковидом, у меня на Луне его нет... полетел я обратно.
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07.05.2021 22:02 Відповісти
 
 