В Україні буде і п'ятий, і шостий пік захворюваності на COVID-19, - лікар-епідеміолог Александрін
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Буде і п'ятий, і шостий пік захворюваності на COVID-19, бо ми не вміємо і не хочемо виконувати програму інфекційної безпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів керівник національної експертної групи з інфекційного контролю, лікар-епідеміолог Андрій Александрін у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".
"Я завжди повторюю, що у нас не третя хвиля пройшла, а все ще триває перша, просто вона пікоподібна. У нас пройшов третій пік. Звичайно, у нас буде не тільки четвертий, але і п'ятий, шостий пік, тому що Україна вже показала, що ми не вміємо і не хочемо виконувати програму інфекційної безпеки. Ми не хочемо чесно виконувати рекомендації міжнародних інституцій або МОЗ. Тому українцям найбільше необхідна вакцинопрофілактика. Завдяки їй ми зможемо знизити рівень захворюваності та смертності", - сказав він.
Також експерт висловився про обіцянки МОЗ вакцинувати більшу частину дорослого населення до Дня Незалежності України.
"Звичайно, ні. Це чергові політичні ідеї, які на сьогодні нездійсненні. Річ у тому, що я постійно спілкуюся з медиками з різних регіонів. Так, навіть є вакцина в наявності. Але з тим планом МОЗ по першій і другій групі вакцинації дуже погано набираються люди. Медики фізично не можуть шукати цих людей і насильно приводити до вакцинних пунктів. Тому потрібно поміняти політику. Вакцинація повинна бути доступною. Не потрібно людині йти в медустанови, вистоювати там чергу і піддаватися ризику. Потрібно створювати умови, щоб вакцинація була доступною", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
привет паникёрам! скоро пойдут комары…
а они ж передают зараженную кровь от одного человека другому…
а у некоторых жеж вирус-мутант в скрытой форме…да?
По вакцинации это да, ну тут уж шо уж... Кто на что учился как говорится. В своё время такая же беда была с тестами, но дошли и до нас и 10 млн уже сделали тестирований. Дойдет дело и до вакцинации. Вопрос только в эффективности самих вакцин.
А так в мире лучше всех Израиль справился. Ну так, образцовое государство, да и медицина очень сильная.
Іншими словами, у нас все буде карантин, місцями локдаун!
И цуко болеют чегото меньше. Может таки не в намордниках дело?
цакимаски... а почитаешь "правдорубов", типа, "топового" цензора с его квотами по количеству правильных новостей и понимаешь, что это уже - Оруэлл... идите вы все нафиг с вашим ко-ко-ковидом, у меня на Луне его нет... полетел я обратно.