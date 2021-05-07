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Українську COVID-вакцину планують розробити до кінця року, але її потрібно буде ще випробувати, - Нацакадемія наук

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Українську COVID-вакцину планують розробити до кінця року, але її потрібно буде ще випробувати, - Нацакадемія наук

Українські вчені планують завершити розробку вітчизняної вакцини проти коронавірусу до кінця року.

Про це заявив директор Інституту біології клітини НАН України академік Андрій Сибірний, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАН.

Для створення білкової вакцини проти коронавірусу українські вчені використовують дріжджі, за схожим принципом працюють і зарубіжні вакцини - розповідає Андрій Сибірний: "Такі вакцини, від Новавакс, вона теж білкова вакцина. Це так само білок коронавірусу, але синтезується він не в дріжджах, а в клітинах комах".

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За його словами, зараз вчені вже пройшли початкові етапи у створенні вакцини. Розробити вакцину проти коронавірусу планують до кінця цього року, але після цього її потрібно буде ще випробувати. Вірусні білки мають перевірити на лабораторних тваринах - трасгенних мишей заражатимуть вірусом і вводитимуть їм вакцину. При цьому поки невідомо, чи можна такі дослідження буде провести в Україні.

"Ось цей останній етап роботи напевно доведеться робити з нашими колегами в Польщі. Так ми попередньо домовилися. Я б хотів, щоб це була повністю Українська вакцина, але так виходить, що це буде міжнародне співробітництво", - додав Сибірний.

Крім цього, львівські вчені також планують створити вакцину у вигляді таблетки.

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"Розробка вакцини в таблетці - це ідея для наступного проєкту. Зараз Інститут біології клітини НАН України працює над трьома проєктами: розробкою вакцини проти COVID-19, створенням нового антибіотика широкого спектру дії і розробкою біосенсорів", - повідомили в НАН.

Зазначається, що минулого року Інститут біології клітини НАН переміг в отриманні грантів від Національного фонду наукових досліджень. На розробку COVID-вакцини вчені отримали майже 10 млн гривень.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Для создания белковой вакцины от коронавируса украинские ученые используют дрожжи

Я тож дрожжи использую, шоб бражка быстрее получилась Украинскую COVID-вакцину планируют разработать до конца года, но ее нужно будет еще испытать, - Нацакадемия наук - Цензор.НЕТ 6751
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07.05.2021 15:20
+7
Украинскую COVID-вакцину планируют разработать до конца года, но ее нужно будет еще испытать, - Нацакадемия наук - Цензор.НЕТ 7727
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07.05.2021 15:18
+6
А я в вакцину, перед самым заключительным её приготовление, в свой автоклав закладываю порезанные на дольки свежие яблоки. Так я вас скажу что эту вакцину от дорогого кальвадоса не отличить. Українську COVID-вакцину планують розробити до кінця року, але її потрібно буде ще випробувати, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 9979
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07.05.2021 15:42
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Украинскую COVID-вакцину планируют разработать до конца года, но ее нужно будет еще испытать, - Нацакадемия наук - Цензор.НЕТ 7727
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07.05.2021 15:18 Відповісти
Для создания белковой вакцины от коронавируса украинские ученые используют дрожжи

Я тож дрожжи использую, шоб бражка быстрее получилась Украинскую COVID-вакцину планируют разработать до конца года, но ее нужно будет еще испытать, - Нацакадемия наук - Цензор.НЕТ 6751
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07.05.2021 15:20 Відповісти
А я в вакцину, перед самым заключительным её приготовление, в свой автоклав закладываю порезанные на дольки свежие яблоки. Так я вас скажу что эту вакцину от дорогого кальвадоса не отличить. Українську COVID-вакцину планують розробити до кінця року, але її потрібно буде ще випробувати, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 9979
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07.05.2021 15:42 Відповісти
Українську COVID-вакцину планують розробити до кінця року, але її потрібно буде ще випробувати, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 9254
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07.05.2021 15:47 Відповісти
мужик...
уважуха.
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07.05.2021 16:22 Відповісти
Українську COVID-вакцину планують розробити до кінця року, але її потрібно буде ще випробувати, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 8997 Данке.
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07.05.2021 19:31 Відповісти
Главное , чтобы не "спутник-6" . Украинскую COVID-вакцину планируют разработать до конца года, но ее нужно будет еще испытать, - Нацакадемия наук - Цензор.НЕТ 9450
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07.05.2021 15:19 Відповісти
А, так там тупо бабло жуют, но вот еще год и посмеемся..., ну да ... жуют, но они не так делают
... вот, 2028-й год и вот, Шмыгаль дал бабло и Прилука, или как там.. ну, президент, и вот - Вакцина... а чо никто не ногоплещет то? у нас наука как у физрука, даже без рук сделали то..
Украинскую COVID-вакцину планируют разработать до конца года, но ее нужно будет еще испытать, - Нацакадемия наук - Цензор.НЕТ 8891
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07.05.2021 15:23 Відповісти
Хороша ложка к обеду, хотя дерибанить бюджет никогда не поздно...
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07.05.2021 15:23 Відповісти
Вакцина з України мусить бути багатокомпонентна - сало, хліб, цибулька, ковбаска. оселедець. Борщ з часником... Ну і власне сама вакцина.
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07.05.2021 15:25 Відповісти
Таки да, и эту вакцину лучше всего гнать, пардон, делать, самому. Українську COVID-вакцину планують розробити до кінця року, але її потрібно буде ще випробувати, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 3591
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07.05.2021 15:37 Відповісти
Украинскую COVID-вакцину планируют разработать до конца года, ....какого? Украинскую COVID-вакцину планируют разработать до конца года, но ее нужно будет еще испытать, - Нацакадемия наук - Цензор.НЕТ 9770
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07.05.2021 15:27 Відповісти
V samom luce sluce 2 goda zajmiot eto.
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07.05.2021 15:34 Відповісти
Испытывать исключительно на слугах мудрого но жубажилого нарИда. Українську COVID-вакцину планують розробити до кінця року, але її потрібно буде ще випробувати, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 6963
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07.05.2021 15:36 Відповісти
Порошенко, ще почни якусь справу, щоб у них так само пригоріло і вони почали чухаться з лозунгом "аби не Порошенко опередив!"
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07.05.2021 15:42 Відповісти
"прохавали" всё-таки шо на разработке баблища можна намыть , а там и ковид здохнет Українську COVID-вакцину планують розробити до кінця року, але її потрібно буде ще випробувати, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 3282
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07.05.2021 15:44 Відповісти
а как упирались в прошлом году..
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07.05.2021 15:45 Відповісти
Таки да. Українську COVID-вакцину планують розробити до кінця року, але її потрібно буде ще випробувати, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 5510
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07.05.2021 15:51 Відповісти
То они с производством антисептика перепутали. Українську COVID-вакцину планують розробити до кінця року, але її потрібно буде ще випробувати, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 5314 Там дрожжи в самый раз!
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07.05.2021 15:59 Відповісти
Не уточнили до кінця якого року буде створена вакцина,а поки її ще опробують вона вже може бути не потрібна.Без образ.
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07.05.2021 16:01 Відповісти
Пока разработают, затем испытания и регистрация, короче это еще не менее года. А к тому времени мировой рынок уже будет перенасыщен вакцинами, да и спрос уже упадет. Кому тогда наша вакцина нужна будет?
Но если все дело только чтобы освоить госбюджет, то тогда все правильно - денег можно освоить немеряно.
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07.05.2021 16:48 Відповісти
Якщо будуть фінансувати розробку вакцини, як фінансували МОЗ з ковідного фонду укладанням асфальту, то на виході буде "Спутник")
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07.05.2021 18:04 Відповісти
Здоровый иммунитет - лучшая защита от всех штаммов.
Нечего приучать людей полагаться на уколы не пойми чего.
Зачем нападать на страну с танками, если можно обколоть население отравой ?
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07.05.2021 16:59 Відповісти
Саме так: на початку 2020 року, коли про вакцини ще лише починали балакати, японські медики вилікували більшість із заражених ковід19 на туристочному лайнері "діамантова принцеса". Вмерло із кількох сотень лише 11 чоловік. І це ще не знаючи про той ковід майже нічого. За більше як рік вже можна було так відшліфувати протокол лікування, знайти потрібні медзасоби для допомоги людському імунітету, що про якусь кількість померлих більшу ніж в минулі роки можна було б і не заїкатися. Але ж "чемпіони" не хотіли збереження життів українців, не хотіли і не могли. Бо підбирали в команду собі подібних - тупих, жадібних і брехливих безпринципних падлюк.
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07.05.2021 17:38 Відповісти
украинская вакцина такая же будет как и миномет молот.
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07.05.2021 17:36 Відповісти
Випробовувати українску вакцину треба тільки на виборцях зеленського, вони в казки вірять, а порохоботи все одно збрешуть про ефективність)
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07.05.2021 17:59 Відповісти
 
 