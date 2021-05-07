Українську COVID-вакцину планують розробити до кінця року, але її потрібно буде ще випробувати, - Нацакадемія наук

Українські вчені планують завершити розробку вітчизняної вакцини проти коронавірусу до кінця року.

Про це заявив директор Інституту біології клітини НАН України академік Андрій Сибірний, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАН.

Для створення білкової вакцини проти коронавірусу українські вчені використовують дріжджі, за схожим принципом працюють і зарубіжні вакцини - розповідає Андрій Сибірний: "Такі вакцини, від Новавакс, вона теж білкова вакцина. Це так само білок коронавірусу, але синтезується він не в дріжджах, а в клітинах комах".

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За його словами, зараз вчені вже пройшли початкові етапи у створенні вакцини. Розробити вакцину проти коронавірусу планують до кінця цього року, але після цього її потрібно буде ще випробувати. Вірусні білки мають перевірити на лабораторних тваринах - трасгенних мишей заражатимуть вірусом і вводитимуть їм вакцину. При цьому поки невідомо, чи можна такі дослідження буде провести в Україні.

"Ось цей останній етап роботи напевно доведеться робити з нашими колегами в Польщі. Так ми попередньо домовилися. Я б хотів, щоб це була повністю Українська вакцина, але так виходить, що це буде міжнародне співробітництво", - додав Сибірний.

Крім цього, львівські вчені також планують створити вакцину у вигляді таблетки.

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"Розробка вакцини в таблетці - це ідея для наступного проєкту. Зараз Інститут біології клітини НАН України працює над трьома проєктами: розробкою вакцини проти COVID-19, створенням нового антибіотика широкого спектру дії і розробкою біосенсорів", - повідомили в НАН.

Зазначається, що минулого року Інститут біології клітини НАН переміг в отриманні грантів від Національного фонду наукових досліджень. На розробку COVID-вакцини вчені отримали майже 10 млн гривень.