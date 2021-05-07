У Києві посилили контроль за використанням вакцини проти COVID-19 виключно для цільових груп, - КМДА

У столиці посилили контроль за використанням вакцини проти COVID-19 виключно для цільових груп, визначених дорожньою картою МОЗ України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі КМДА.

Лист із відповідним закликом до голів райдержадміністрацій, у підпорядкуванні яких перебувають центри первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичні центри, на базі яких розташовані вакцинальні пункти, підписала директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

У листі міститься нагадування про те, що на сьогодні проводиться вакцинація осіб вікової групи 65 років і старше, та громадян із цільових груп попередніх етапів вакцинації. А також повідомляється, що зустрічаються (зокрема, за повідомленнями громадян, які є дописувачами соціальних мереж) випадки вакцинації осіб, які не входять до пріоритетних груп, визначених дорожньою картою, що є неприпустимим.

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"Департамент звернувся до голів РДА з проханням наголосити і зі свого боку директорам визначених медзакладів про необхідність дотримання вимог Наказу Міністерства охорони здоров’я про дорожню карту щодо етапності вакцинації цільових груп під час вакцинальної кампанії від COVID-19", – зазначила Гінзбург.

Вона зауважила, що за даними звітних форм Міністерства охорони здоров’я України в столиці серед осіб, які не увійшли до пріоритетних груп вакцинована 91 людина. Для прикладу, в Миколаївській області – 900 осіб, у Черкаській – 768, Кировоградській – 408, у Харкові – 367 осіб, Полтавській області – 292.

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"Київ за чисельністю населення є найбільшим містом країни. Передбачувано, що при найкращих показниках вакцинації, які вже багато тижнів поспіль утримує столиця, можливі поодинокі випадки порушень. Та в порівнянні з офіційними статистичними даними МОЗ в інших регіонах ці випадки саме поодинокі, – підкреслила Гінзбург. – Проте контроль з боку Департаменту – суворий. Зокрема, під час останньої онлайн-наради директорам ЦПМСД та КДЦ було вкотре доведено інформацію щодо умов вакцинування цільових груп та рекомендоване ознайомлення медиків вакцинальних бригад з цими вимогами "під підпис". А для підсилення контролю ми звернулися ще й до голів райдержадміністрацій".

Також Гінзбург повідомила, що Департамент охорони здоров’я довів до голів РДА й інформацію щодо необхідності дотримання санітарно-епідемічних норм та певних рекомендацій під час вакцинації. Зокрема, уникнення створення черг шляхом розмежування потоків пацієнтів, визначення та планування графіку вакцинації, контроль кількості осіб з метою уникнення скупчення людей в одному приміщенні та використання доступних засобів зв’язку для інформування населення про необхідність і правила вакцинації в умовах пандемії CОVID-19.

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Окремо директорка Департаменту зазначила, що всі публічні особи, які раніше були щеплені згідно наказу МОЗ у рамках кампанії щодо популяризації вакцинації обов’язково отримають другу дозу вакцини.

У Києві продовжується щеплення від COVID-19 осіб віком 65+ та осіб, які входять до перших двох етапів вакцинації. Станом на 6 травня 2021 року щеплено 24 370 осіб.