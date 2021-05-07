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Новини Політика України
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Друга світова війна (275) Червона армія (11) шоу_Шустера (309) Шустер (359) Донбас (21733) неонацизм (34)

"Хто контролює минуле?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять перемогу над нацизмом і ставлення українців до Другої світової війни

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У п'ятницю, 7 травня, о 20:00 у прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять ставлення українців до Другої світової війни на тлі війни на Донбасі, а також, чи існує загроза неонацизму в Україні та світі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, гості студії обговорять:

- розсекречені документи: що зробили бійці Червоної армії в українському селі Великий Житин через 8 місяців після перемоги над нацизмом?
- чи існує загроза неонацизму в Україні та світі?
- чи змінилося ставлення українців до Другої світової війни на тлі війни на Донбасі?
- за яких обставин ми дізнаємося правду про трагедію в Будинку профспілок у Києві?

В обговоренні цих питань візьмуть участь:

- Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);

- Сергій Куніцин, радник голови Офісу президента України, голова Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану;

- Андрій Білецький, перший командир полку "Азов";

- Андрій Шараськін, командир роти кіборгів;

- Руслан Кошулинський, старший сержант 44 артилерійської бригади (2015);

- Нестор Шуфрич, нардеп ОПЗЖ;

- Євген Мураєв, лідер партії "Наші";

- Саймон Шустер, кореспондент журналу TIME (Нью-Йорк, США);

- Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання "ГОРДОН";

- Микола Карпюк, політв'язень Кремля;

- Сергій Гуляєв, ветеран війни в Афганістані;

- Сергій Дібров, член незалежного експертного об'єднання "Група 2 травня";

- Валерія Івашкіна, член незалежного експертного об'єднання "Група 2 травня".
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Топ коментарі
+8
нацизм ориентирован на захват чужой территории !
национализм ориентирован на защиту своей территории !
ЭТИ ПОНЯТИЯ НЕЛЬЗЯ НИ ПУТАТЬ НИ СМЕШИВАТЬ
ТЧК
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07.05.2021 16:02
+3
пля савик шлюхенман представляет "Кто контролирует прошлое?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят победу над нацизмом и отношение украинцев ко Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 6052
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07.05.2021 16:03
+3
Скільки вже можна обговорювати другу світову? Так,людей там багато загинуло.Але ніхто не обговорює першу світову.У першій світовій загинуло по даним близько десяти мільйонів людей.
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07.05.2021 16:06
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нацизм ориентирован на захват чужой территории !
национализм ориентирован на защиту своей территории !
ЭТИ ПОНЯТИЯ НЕЛЬЗЯ НИ ПУТАТЬ НИ СМЕШИВАТЬ
ТЧК
показати весь коментар
07.05.2021 16:02 Відповісти
пля савик шлюхенман представляет "Кто контролирует прошлое?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят победу над нацизмом и отношение украинцев ко Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 6052
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07.05.2021 16:03 Відповісти
Скільки вже можна обговорювати другу світову? Так,людей там багато загинуло.Але ніхто не обговорює першу світову.У першій світовій загинуло по даним близько десяти мільйонів людей.
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07.05.2021 16:06 Відповісти
Ну очевидно же - русским "святой победой" заменили обещанный коммунизм, вот и носятся с ней.
Причём сделали это только в 60-х годах, когда поняли, что никакого коммунизма не будет, а лапшу вешать нужно продолжить. Ведь до 1964 года никакого "дня победы" не отмечали - это был обычный рабочий день
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07.05.2021 16:42 Відповісти
Так у світі також завжди говорять за другу світову.За москалів мова не йде.В них побєдобєсіє.
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07.05.2021 16:45 Відповісти
национал социализм и интернационал социализм - одного поля ягоды. Полная хупца в глаза и парк роус -ройсов за елитными особняками у можновладцев. (если кто не понял, то это про Ленина). Бейте в морду каждому, кто пробормочет "в социализме было что то хорошее". Знайте - эта тварь собирается жить в 34 державных дачах пока вы будете исполнять че то типа "вперед за родину" с винтовкой на танки или "велике будывництво" в фуфайке без воротника.
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07.05.2021 16:09 Відповісти
То звичайний заробітчанин, правда з щелепою проблема. 15 років в Україні і ні мука українською... штуцери, хімероси, ********(((
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07.05.2021 16:12 Відповісти
Сталін і Гітлер - це як чоботи з однієї пари. Вони один одного доповнювали у кривавій справі.
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07.05.2021 16:16 Відповісти
Ага. Тільки сталін - це чобіт 47 розміру, а Гітлер - 42. сталін і совок - це причина. Гітлер - це продукт і наслідок.
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07.05.2021 17:56 Відповісти
Перефразуючи нашого гаранта - у нацизмі теж були світлі сторони...
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07.05.2021 16:20 Відповісти
"...Комуністичні крайності - це фашистські крайності, і щодо звірства свого, і щодо справ вони перевершили фашистські. Фашисти просто дитсадківці порівняно з нашими деспотами.
...Радянська вояччина - найскаженіша, найбоягузливіша, найпідліша, найтупіша з усіх, які були до неї на світі. Це вона "перемогла" 1:10! Це вона кидала наш народ, як солому, у вогонь - і Росії не стало, немає й російського народу. Те, що було Росією, іменується нині Нечорнозем'ям, і все це заросло бур'яном, а залишки нашого народу втекли в місто і перетворилися на шпану, з села пішли і в місто не прийшли. Скільки втратили народу під час війни? Знайте ж і пам'ятайте. Страшно називати справжню цифру, правда? Якщо назвати, то замість парадного картуза треба надягати схиму, ставати в День Перемоги на коліна посеред Росії і просити у свого народу вибачення за бездарно "виграну" війну, в якій ворога завалили трупами, втопили у російській крові. Адже не випадково в Подольську, в архіві, один з головних пунктів "правил" говорить: "Не виписувати компрометуючих відомостей про командирів радянської армії". - Віктор Астаф'єв
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07.05.2021 17:26 Відповісти
Знову на німців всіх собак будуть чіпляти. Цікаво, чи вистачить у когось яєць підняти тему законопроекту про кримінальну відповідальність за онтєсємітізьм - спокійно й аргументовано? Чи вистачить розуму чітко і ясно довести, що цей законопроект є наїздом на свободу слова і спробою вивести цілу національну групу з правового поля, а решту перевести в категорію громадян другого сорту?
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07.05.2021 18:01 Відповісти
У розгалудженні між семітами і арійцами я вважаю себе арійцем. Вивчаю праарійські культури - веди, йогу. Вічний закон - який у нас називають індуізмом, найпопулярніша релігія в світі. Від неі пішли даосизм, конфуціанство і прочі і прочі. В нас же вільне віроспровідання? То де закон про антіарізм? Де розяснення - що дибільнуватий ефрейтор не може представляти арійців взагалі? Ні по роду ні по знанням. Гітлер є націонал-соціалістом. Лоховські вчення типу інтернаціонал-соціалізму чи націонал-соціалізму повинні бути заборонені. А арійські релігії повинні стати рядом з семітськими. А арійці - рядом з семітами. Рівні права.
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07.05.2021 18:26 Відповісти
 
 