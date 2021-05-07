"Хто контролює минуле?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять перемогу над нацизмом і ставлення українців до Другої світової війни
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У п'ятницю, 7 травня, о 20:00 у прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять ставлення українців до Другої світової війни на тлі війни на Донбасі, а також, чи існує загроза неонацизму в Україні та світі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зокрема, гості студії обговорять:
В обговоренні цих питань візьмуть участь:
- Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);
- Сергій Куніцин, радник голови Офісу президента України, голова Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану;
- Андрій Білецький, перший командир полку "Азов";
- Андрій Шараськін, командир роти кіборгів;
- Руслан Кошулинський, старший сержант 44 артилерійської бригади (2015);
- Нестор Шуфрич, нардеп ОПЗЖ;
- Євген Мураєв, лідер партії "Наші";
- Саймон Шустер, кореспондент журналу TIME (Нью-Йорк, США);
- Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання "ГОРДОН";
- Микола Карпюк, політв'язень Кремля;
- Сергій Гуляєв, ветеран війни в Афганістані;
- Сергій Дібров, член незалежного експертного об'єднання "Група 2 травня";
- Валерія Івашкіна, член незалежного експертного об'єднання "Група 2 травня".
Будь ласка, зачекайте...
национализм ориентирован на защиту своей территории !
ЭТИ ПОНЯТИЯ НЕЛЬЗЯ НИ ПУТАТЬ НИ СМЕШИВАТЬ
ТЧК
Причём сделали это только в 60-х годах, когда поняли, что никакого коммунизма не будет, а лапшу вешать нужно продолжить. Ведь до 1964 года никакого "дня победы" не отмечали - это был обычный рабочий день
...Радянська вояччина - найскаженіша, найбоягузливіша, найпідліша, найтупіша з усіх, які були до неї на світі. Це вона "перемогла" 1:10! Це вона кидала наш народ, як солому, у вогонь - і Росії не стало, немає й російського народу. Те, що було Росією, іменується нині Нечорнозем'ям, і все це заросло бур'яном, а залишки нашого народу втекли в місто і перетворилися на шпану, з села пішли і в місто не прийшли. Скільки втратили народу під час війни? Знайте ж і пам'ятайте. Страшно називати справжню цифру, правда? Якщо назвати, то замість парадного картуза треба надягати схиму, ставати в День Перемоги на коліна посеред Росії і просити у свого народу вибачення за бездарно "виграну" війну, в якій ворога завалили трупами, втопили у російській крові. Адже не випадково в Подольську, в архіві, один з головних пунктів "правил" говорить: "Не виписувати компрометуючих відомостей про командирів радянської армії". - Віктор Астаф'єв