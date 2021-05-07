"Хто контролює минуле?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять перемогу над нацизмом і ставлення українців до Другої світової війни

У п'ятницю, 7 травня, о 20:00 у прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять ставлення українців до Другої світової війни на тлі війни на Донбасі, а також, чи існує загроза неонацизму в Україні та світі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, гості студії обговорять:

- розсекречені документи: що зробили бійці Червоної армії в українському селі Великий Житин через 8 місяців після перемоги над нацизмом?

- чи існує загроза неонацизму в Україні та світі?

- чи змінилося ставлення українців до Другої світової війни на тлі війни на Донбасі?

- за яких обставин ми дізнаємося правду про трагедію в Будинку профспілок у Києві?

В обговоренні цих питань візьмуть участь:

- Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);

- Сергій Куніцин, радник голови Офісу президента України, голова Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану;

- Андрій Білецький, перший командир полку "Азов";

- Андрій Шараськін, командир роти кіборгів;

- Руслан Кошулинський, старший сержант 44 артилерійської бригади (2015);

- Нестор Шуфрич, нардеп ОПЗЖ;

- Євген Мураєв, лідер партії "Наші";

- Саймон Шустер, кореспондент журналу TIME (Нью-Йорк, США);

- Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання "ГОРДОН";

- Микола Карпюк, політв'язень Кремля;

- Сергій Гуляєв, ветеран війни в Афганістані;

- Сергій Дібров, член незалежного експертного об'єднання "Група 2 травня";

- Валерія Івашкіна, член незалежного експертного об'єднання "Група 2 травня".