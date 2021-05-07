9 травня в Києві не планується проведення масштабних акцій, поліція готова до можливих провокацій, - Крищенко

Заявки на проведення в Києві 9 травня масштабних акцій, приурочених до Дня перемоги над нацизмом, наразі не надходили, нечисленні заходи вшанування пам'яті відбудуться в Парку вічної слави та на інших об'єктах, що стосуються Другої світової війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Інтерфакс-Україна" повідомив начальник ГУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко.

"У нас є низка заявок на проведення заходів 9 травня, вони стандартні. Відбудеться панахида о 8-й ранку в Парку слави біля могили Невідомого солдата, організована Українською православною церквою. О 9-й годині - урочисте покладання квітів", - розповів Крищенко.

За його словами, є заявка на захід - вшановування пам'яті та автопробіг - від представників ГО "Інститут правової політики та соціального захисту". Також від цієї організації заявлено автопробіг, але кількість автомобілів, які візьмуть у ньому участь, поки що не відома.

Очікується, що найбільш масовим заходом стане покладання квітів у Парку слави, організоване міською організацією ветеранів України.

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"У ньому візьмуть участь ветерани, представники районних організацій. Початок - о 10:30, а об 11-й розпочнеться рух колони", - зазначив він, додавши, що минулого року в такому заході взяли участь близько 300 людей.

Крищенко додав, що об 11-й годині розпочнуться заходи в Національному музеї історії Другої світової війни, організовані Київською міською адміністрацією.

Інших заявок на численні заходи поки немає.

Правопорядок у Києві забезпечуватиме стандартна кількість нарядів поліції, але буде посилення патрулями Нацгвардії.

"Уже із сьогоднішнього дня ми починаємо посилене патрулювання в Парку слави та на інших об'єктах, які стосуються Другої світової війни. Також посилене патрулювання буде там, де відбудуться державні заходи", - уточнив керівник поліції Києва.

У Парку слави чергуватимуть кінологи, вибухотехніки, а за потреби проводитимуться поверхневі перевірки, щоб уникнути якихось конфліктних ситуацій.

Відповідаючи на запитання про те, чи є наразі оперативна інформація про якісь підготовлювані провокації 9 травня, Крищенко сказав: "Можуть бути певні загострення. Ми живемо у країні, що воює, і завжди готові до якихось провокацій. У нас є тісна співпраця та обмін інформацією зі Службою безпеки України, тому ми повністю готові і забезпечуватимемо правопорядок", - запевнив Крищенко.

Начальник столичної поліції також нагадав про заборону використання символіки тоталітарного режиму, зокрема георгіївської стрічки, за що передбачено адміністративну відповідальність.

Що стосується заходів 8 травня, то, за словами Крищенка, вони будуть лише офіційними, на кількох локаціях, точної інформації щодо їх проведення поки що немає.