Від 11 травня всі школи і дитсадки Дніпра відновлюють роботу в звичайному режимі, - міськрада

Від 11 травня в Дніпрі установи загальної середньої та дошкільної освіти працюватимуть у звичайному режимі.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі міськради.

Водночас у позашкільних навчальних закладах усіх типів і профілів триватиме обмеження доступу батьків і відвідувачів. Відповідні рішення 7 травня ухвалила спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня.

Водночас у місті до 20 травня діятиме карантин у перевезенні пільгових пасажирів у громадському транспорті: для них безкоштовний проїзд щодня тільки з 10:00 до 15:00.

Читайте також: У Дніпрі продовжили карантин до 30 червня: список обмежень

Згадані заходи спрямовані на запобігання поширенню на території міста COVID-19.