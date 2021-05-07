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Від 11 травня всі школи і дитсадки Дніпра відновлюють роботу в звичайному режимі, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Від 11 травня всі школи і дитсадки Дніпра відновлюють роботу в звичайному режимі, - міськрада

Від 11 травня в Дніпрі установи загальної середньої та дошкільної освіти працюватимуть у звичайному режимі.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі міськради.

Водночас у позашкільних навчальних закладах усіх типів і профілів триватиме обмеження доступу батьків і відвідувачів. Відповідні рішення 7 травня ухвалила спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня.

Водночас у місті до 20 травня діятиме карантин у перевезенні пільгових пасажирів у громадському транспорті: для них безкоштовний проїзд щодня тільки з 10:00 до 15:00.

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Згадані заходи спрямовані на запобігання поширенню на території міста COVID-19.
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