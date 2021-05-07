"Слуга народу" Безугла оприлюднила графік роботи над законопроєктом щодо реформи СБУ: Від 17 по 23 травня можна буде донести, що треба вдосконалити

Верховна Рада розгляне у другому читанні законопроєкт про реформу Служби безпеки України (СБУ) на початку червня.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала нардеп СН, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла, передає Цензор.НЕТ.

Нардеп оприлюднила графік роботи над законопроєктом щодо реформи СБУ:

"До 16.05.2021 — доформовуємо редакцію законопроекту до другого читання.

17-23.05.2021 — консультації, розгляд на комітеті.

24-30.05.2021 — підготовка до розгляду у залі парламенту.

01-04.06.2021 — розгляд".

Безугла повідомила, що 17 травня оприлюднить законопроект для громадськості, щоб дати можливість суспільству ознайомитися з пакетом змін, які чекають українську службу безпеки до остаточного рішення парламенту.

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У всіх бажаючих буде тиждень 17-23.05.2021, щоб зв‘язатися зі мною і вказати на ризики, якщо такі знайдете. Зробимо тест-драйв. 17-23.05.2021 під мою відповідальність відкриваю вікно можливостей для кожного, щоб донести, що ще треба удосконалити в проекті реформи, яку ми всі чекаємо 30 років. Адже нова СБУ — це майбутнє нашої країни. Все, що запропонуєте, буде конфіденційним, якщо тільки окремо не попросите оприлюднити", - закликала Безугла.





