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Новини Політика України
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ВР (11726) СБУ (10010) реформи (2316) Безугла (208)

"Слуга народу" Безугла оприлюднила графік роботи над законопроєктом щодо реформи СБУ: Від 17 по 23 травня можна буде донести, що треба вдосконалити

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Верховна Рада розгляне у другому читанні законопроєкт про реформу Служби безпеки України (СБУ) на початку червня.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала нардеп СН, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла, передає Цензор.НЕТ.

Нардеп оприлюднила графік роботи над законопроєктом щодо реформи СБУ:

"До 16.05.2021 — доформовуємо редакцію законопроекту до другого читання.

17-23.05.2021 — консультації, розгляд на комітеті.

24-30.05.2021 — підготовка до розгляду у залі парламенту.

01-04.06.2021 — розгляд".

Безугла повідомила, що 17 травня оприлюднить законопроект для громадськості, щоб дати можливість суспільству ознайомитися з пакетом змін, які чекають українську службу безпеки до остаточного рішення парламенту.

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У всіх бажаючих буде тиждень 17-23.05.2021, щоб зв‘язатися зі мною і вказати на ризики, якщо такі знайдете. Зробимо тест-драйв. 17-23.05.2021 під мою відповідальність відкриваю вікно можливостей для кожного, щоб донести, що ще треба удосконалити в проекті реформи, яку ми всі чекаємо 30 років. Адже нова СБУ — це майбутнє нашої країни. Все, що запропонуєте, буде конфіденційним, якщо тільки окремо не попросите оприлюднити", - закликала Безугла.

Слуга народу Безугла оприлюднила графік роботи над законопроєктом щодо реформи СБУ: Від 17 по 23 травня можна буде донести, що треба вдосконалити 01
Слуга народу Безугла оприлюднила графік роботи над законопроєктом щодо реформи СБУ: Від 17 по 23 травня можна буде донести, що треба вдосконалити 02
Слуга народу Безугла оприлюднила графік роботи над законопроєктом щодо реформи СБУ: Від 17 по 23 травня можна буде донести, що треба вдосконалити 03
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Топ коментарі
+5
Вау, госпожа Безуглая открывает окно возможностей для налогоплатильщиков донести до депутатиков свои хотелки по реформе СБУ?...Это просто невероятное достижение нашей демократии. Я вот вчера посмотрел интервью предателя и террориста из донецкой "Альфы" Ходаковского и у меня вопрос : сколько ещё подобных чудесных персонажей и "советских офицеров" тихонько сидят и "служат" за деньги бюджета и как сделать так, чтобы их не было в принципе? "Слуга народа" Безуглая обнародовала график работы над законопроектом по реформе СБУ: С 17 по 23 мая можно будет донести, что надо усовершенствовать - Цензор.НЕТ 9126
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07.05.2021 16:36
+4
Образование врач...специализация семейная медицина...
Но она собралась лечить СБУ...цирк на дроти..
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07.05.2021 16:38
+4
Безуглая...а может медициной стоит заняться а?? В стране пандемия вроде как...а вакцины нет...
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07.05.2021 16:39
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новая СБУ - это будущее нашей страны ... а кадры тоже новые или всё те же , необременённые совестью коммерсанты под прикрытием службы
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07.05.2021 16:35 Відповісти
А Баканов - це новий чи вже прохудівшьійся?
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07.05.2021 16:37 Відповісти
баканов - это высокоэффективный аХент разведывательной и контртеррористической службы ...Моссада , пристроенный в сбу для выявления и уничтожения врагов Израиля
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07.05.2021 16:45 Відповісти
Тапосмотрите на нее,она же недоделаная,еелечитьнадо
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07.05.2021 18:28 Відповісти
Вау, госпожа Безуглая открывает окно возможностей для налогоплатильщиков донести до депутатиков свои хотелки по реформе СБУ?...Это просто невероятное достижение нашей демократии. Я вот вчера посмотрел интервью предателя и террориста из донецкой "Альфы" Ходаковского и у меня вопрос : сколько ещё подобных чудесных персонажей и "советских офицеров" тихонько сидят и "служат" за деньги бюджета и как сделать так, чтобы их не было в принципе? "Слуга народа" Безуглая обнародовала график работы над законопроектом по реформе СБУ: С 17 по 23 мая можно будет донести, что надо усовершенствовать - Цензор.НЕТ 9126
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07.05.2021 16:36 Відповісти
Такий календарь не дуже сприяє реформуванню.
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07.05.2021 16:37 Відповісти
Та да! З таким, а може навіть і більшим успіхом у певної категорії громадян панна Безугла могла обнародувати графік власних критичних днів.
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07.05.2021 17:11 Відповісти
Образование врач...специализация семейная медицина...
Но она собралась лечить СБУ...цирк на дроти..
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07.05.2021 16:38 Відповісти
На початку ХХ століття в царській армії було створено комісію по розробці нових статутів. У комісію було зібрано вищий офіцерський склад, який мав бойовий досвід. Коли проекти були готові, їх роздрукували у вигляді брошюр, і розіслали у війська. Який-завгодно офіцер мав право ознайомиться з ними і, за необхідності, внести зауваження... Через деякий час комісія зібрала всі зауваження, вивчила їх і подала виправлений проект на затвердження царю... Цікаво, а "Безголова" не пробувала піти таким шляхом? А то вийде, що закон приймуть, а як по ньому працювать, незрозуміло... Як колись Суворов писав: "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги... А по ним ходить!...".
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07.05.2021 17:24 Відповісти
"...в царській армії було створено комісію по розробці нових статутів..."(с) І це їм (тій армії і тому царю) допомогло? "Слуга народу" Безугла оприлюднила графік роботи над законопроєктом щодо реформи СБУ: Від 17 по 23 травня можна буде донести, що треба вдосконалити - Цензор.НЕТ 3401 "Слуга народу" Безугла оприлюднила графік роботи над законопроєктом щодо реформи СБУ: Від 17 по 23 травня можна буде донести, що треба вдосконалити - Цензор.НЕТ 6666
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07.05.2021 21:20 Відповісти
При чому тут "допомогло"? Я навів приклад того, як потрібно готувать нормативні документи для впровадження в життя... А що стосується російської армії, то рекомендую почитать книгу "50 лет в строю", А.А. Ігнатьєва... Він у Першу світову війну був військовим атташе у Франції, і прекрасно знав, що армія воювать могла, а от матеріально-технічне забезпечення її було паскудним... Через нього велися закупки озброєння у Франції та Великобританії, для армії Росії...
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07.05.2021 21:29 Відповісти
Безуглая...а может медициной стоит заняться а?? В стране пандемия вроде как...а вакцины нет...
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07.05.2021 16:39 Відповісти
Да у нее мед.стажа всего 2 года. "Слуга народу" Безугла оприлюднила графік роботи над законопроєктом щодо реформи СБУ: Від 17 по 23 травня можна буде донести, що треба вдосконалити - Цензор.НЕТ 9764.
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08.05.2021 06:40 Відповісти
Безумні реформи безмозглих реформаторів... Ми вже медичну "реформу" Степашки бачимо, освітню "реформу" бачимо , судову "реформу" бачимо, ментовську "реформу" бачимо... Залишається лише добити-реформувати сбу...

Доречі, а що там по Вагнерівцям , так хто зрубав бабло за злив операціїї?
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07.05.2021 16:41 Відповісти
Она же двух слов не свяжет, какой она депутат и "государственный деятель"?
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07.05.2021 16:46 Відповісти
А там 99.9 процентов таких...включая главзебила...
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07.05.2021 16:49 Відповісти
Шуткуєте? Вона ж на всі руки "майстриня". У коженій дірці затичка. І воювала, і співала, і танцюіала, і лікувала, і рота не закривала. Навіть не просто членкинЯ, а заступниця голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Все встигла у 32 рочки.
Розумієте тепер, чому у нас така безпека, оборона та розвідка?
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07.05.2021 17:25 Відповісти
Якщо це вона тут, на "Цензорі", пише під ніком "Марьяна", то бідна наша Україна...
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07.05.2021 17:26 Відповісти
Що це за сосна?
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07.05.2021 20:21 Відповісти
Безугла + СБУ = СБУ-95
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07.05.2021 20:55 Відповісти
 
 