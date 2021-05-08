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Новини Політика України
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Стерненко (374) Офіс Президента (1748) Гаджимурадов Давид (2)

Учасникам акції під ОП на підтримку Стерненка Гаджимурадову і Строканю додали в підозру нову статтю - про наругу над державними символами

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Учасникам акції під ОП на підтримку Стерненка Гаджимурадову і Строканю додали в підозру нову статтю - про наругу над державними символами
Фото: Олег Богачук

Двом учасникам акції під Офісом президента на підтримку активіста Сергія Стерненка додали до підозри нову статтю.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Самозахист", який організували прихильники Стерненка, передає Цензор.НЕТ.

Так, Давиду Гаджимурадову і Євгену Строканю у березні були вручені підозри в хуліганських діях, а днями додали нову статтю - 338 Кримінального кодексу України (наруга над державними символами).

"Чергова спроба повернути всю суть протесту до "багатостраждальної" таблички ("Президент України". - Ред.). Ось тільки ніякої наруги над державними символами не було. Ветерани, такі як Євген, за них ризикували життям на війні", - сказано в повідомленні.

Учасникам акції під ОП на підтримку Стерненка Гаджимурадову і Строканю додали в підозру нову статтю - про наругу над державними символами 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Людина не скло, її не заміниш": Біля стін Печерського райсуду триває акція на підтримку затриманого під ОП Сорда. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

В результаті фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом Президента України.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції у Офісу Президента. Подія кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, Іловайськ, а потім продовжив службу у 93-й ОМБр "Холодний Яр".

Докладніше про те, хто такий Владислав Сорд, читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Усі ті провокатори, які підпалювали двері, били вікна під час акції біля ОП, встановлені і будуть відповідати згідно із законом, - Геращенко. ВIДЕО
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Топ коментарі
+14
Аха-ха... Киве проффесора, а им надругательство...

Этого ********, за то, что своими грязными ногами по цветам Украинского Флага, уже в прокуратуру вызвали? А за его высказывания в адресс Украины и сравнения? Он с Кивой, Рабиновичем, Медведчуком и прочими пророссийскими ******* соревнуется?

Участникам акции под ОП в поддержку Стерненко Гаджимурадову и Строканю добавили в подозрение новую статью о надругательстве над госсимволами - Цензор.НЕТ 618
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07.05.2021 17:02
+8
«Лох» вже державний символ?
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07.05.2021 16:53
+6
Взагалі то за Конституцією України ні президент, ні голова ОПи, ні сама ОПа, ні табличка на ОПі не є державними символами. Ці зебіли Конституцію не читають?
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07.05.2021 17:02
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«Лох» вже державний символ?
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07.05.2021 16:53 Відповісти
у Конституції України "ЛОХ" не прописаний! Участникам акции под ОП в поддержку Стерненко Гаджимурадову и Строканю добавили в подозрение новую статью о надругательстве над госсимволами - Цензор.НЕТ 6040
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07.05.2021 17:01 Відповісти
а отже можна писати сміливо:

Зєленський-ЛОХ, або нє-ЛОХ !

кому як заманеться Участникам акции под ОП в поддержку Стерненко Гаджимурадову и Строканю добавили в подозрение новую статью о надругательстве над госсимволами - Цензор.НЕТ 1436
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07.05.2021 17:05 Відповісти
Взагалі то за Конституцією України ні президент, ні голова ОПи, ні сама ОПа, ні табличка на ОПі не є державними символами. Ці зебіли Конституцію не читають?
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07.05.2021 17:02 Відповісти
Табличка на ОПі - не є. А от тризуб на табличкі на ОПі - є.
Тому доведеться відповідати.
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07.05.2021 17:12 Відповісти
Тризуб на ОПі Зєлєнского - це і є найсправжнісіньке знущання над Тризубом. Тому судити треба інших.
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07.05.2021 17:15 Відповісти
ЦІКАВО А ДІВЧА З ВЕОЛИКИМИ ГУБАМИ ЯКЕ ГОВОРИТЬ ЩО КРИМ РФ І ЩОБ ВСІ ЗАСПОКОЇЛИСЬ, СКОЇЛА ЗАМАХ НА СИМВОЛ ЧИ НАШУ ОКУПОВАНУ ЗЕМЛЮ З УСІМА СИМВОЛАМИ, ЧИ НІ І ЯК НАША ФЕМІДА ПОСТУПИТЬ З НЕЮ.
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07.05.2021 19:14 Відповісти
Аха-ха... Киве проффесора, а им надругательство...

Этого ********, за то, что своими грязными ногами по цветам Украинского Флага, уже в прокуратуру вызвали? А за его высказывания в адресс Украины и сравнения? Он с Кивой, Рабиновичем, Медведчуком и прочими пророссийскими ******* соревнуется?

Участникам акции под ОП в поддержку Стерненко Гаджимурадову и Строканю добавили в подозрение новую статью о надругательстве над госсимволами - Цензор.НЕТ 618
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07.05.2021 17:02 Відповісти
При чём тут государственные символы? Участникам акции под ОП в поддержку Стерненко Гаджимурадову и Строканю добавили в подозрение новую статью о надругательстве над госсимволами - Цензор.НЕТ 3941
Участникам акции под ОП в поддержку Стерненко Гаджимурадову и Строканю добавили в подозрение новую статью о надругательстве над госсимволами - Цензор.НЕТ 8055
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07.05.2021 17:05 Відповісти
Участникам акции под ОП в поддержку Стерненко Гаджимурадову и Строканю добавили в подозрение новую статью о надругательстве над госсимволами - Цензор.НЕТ 6014
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07.05.2021 17:06 Відповісти
Коли "Моцно натягувать сову на глобус...", треба буть обережним... Сова може репнуть і натягаючого може забризкать лайном.... "ЗЕ-бидло" ще не впевнилося, на прикладі Шеремета?...
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07.05.2021 17:13 Відповісти
такого позора даже при януковича не было. раньше я думал, что зе! - это лайт-версия регионалов. счас думаю, что они намного опаснее - просто разрушают страну.
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07.05.2021 17:14 Відповісти
Участникам акции под ОП в поддержку Стерненко Гаджимурадову и Строканю добавили в подозрение новую статью о надругательстве над госсимволами - Цензор.НЕТ 1161
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07.05.2021 18:08 Відповісти
А інструмент для гри Зечмо на роялі,теж Держсимвол Участникам акции под ОП в поддержку Стерненко Гаджимурадову и Строканю добавили в подозрение новую статью о надругательстве над госсимволами - Цензор.НЕТ 1148 Участникам акции под ОП в поддержку Стерненко Гаджимурадову и Строканю добавили в подозрение новую статью о надругательстве над госсимволами - Цензор.НЕТ 7098
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07.05.2021 17:14 Відповісти
Ко же именно добавил эту статью? Народ должен знать своих героев.
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07.05.2021 17:28 Відповісти
Так же проводится следствие по поводу собаки Жучки, которая подняла ногу на госсимвол "дверь ОП" и подмочила ей репутацию... Так же - для выяснения их намерений задержаны несколько баранов , подозрительно рассматривавших новые ворота ОП.
Одно совершенно понятно: никто в силовых органах не интересуется тем какая **** - когда митинг разошёлся по домам - пририсовала свастику ? Или кому-то не понятно почему органы на эту пририсовку не стоят ? По крайней мере Жучка это на себя не берёт. Говорит писала , но не рисовала...
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07.05.2021 18:00 Відповісти
А зе на официальных встречах гос символы не использует шарахается от них сразу видно казачка
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07.05.2021 18:35 Відповісти
І судити буде суддя, чия дочка вихваляє басту та ненавидить все українське...
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07.05.2021 19:52 Відповісти
 
 