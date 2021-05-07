Мін'юст виставив на аукціон 2 в'язниці і планує отримати за них понад 135 млн грн
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У рамках "Великої приватизації в'язниць" на аукціон виставили Львівську виправну колонію №48 та Південну виправну колонію №51 в Одесі. Торги мають відбутися вже 3 червня 2021.
Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Він розповів, що Львівська виправна колонія не працює з січня 2018 року. Всіх засуджених із неї перевели в інші колонії, але продовжували витрачати на її утримання гроші.
На торги Львівську виправну колонію виставлять у вигляді двох лотів. Перший - це об'єкти нерухомості, розташовані на земельній ділянці 10,6 га, за стартовою ціною 132,7 млн грн. Другий - нерухоме майно, розташоване на 3 га землі, зі стартовою ціною 3,4 млн грн.
Вартість Південної виправної колонії в Одесі, яку також виставляють на торги, в уряді не оприлюднили.
Всього в рамках реформи пенітенціарної системи планується приватизувати 35 виправних установ по всій Україні, 4-8 з яких вже в 2021 році. Ці установи часто не заповнені і працюють неефективно.
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- Тому що свою тюрму Проршенко вкрав, а решту його агент, Малюська, розпродав...
Все сообщения от малюськи...это или ремонт в камерах...или продажа чего нить....более ничего...ни звука..
Ждемс следующие лоты с кладбищенских угодий по всей стране,тут все возможно,епиивоать...