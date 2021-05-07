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Новини Суспільство
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Мін'юст (920) приватизація (374) в'язниця (389) Малюська Денис (295)

Мін'юст виставив на аукціон 2 в'язниці і планує отримати за них понад 135 млн грн

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Мін'юст виставив на аукціон 2 в'язниці і планує отримати за них понад 135 млн грн

У рамках "Великої приватизації в'язниць" на аукціон виставили Львівську виправну колонію №48 та Південну виправну колонію №51 в Одесі. Торги мають відбутися вже 3 червня 2021.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Він розповів, що Львівська виправна колонія не працює з січня 2018 року. Всіх засуджених із неї перевели в інші колонії, але продовжували витрачати на її утримання гроші.

На торги Львівську виправну колонію виставлять у вигляді двох лотів. Перший - це об'єкти нерухомості, розташовані на земельній ділянці 10,6 га, за стартовою ціною 132,7 млн ​​грн. Другий - нерухоме майно, розташоване на 3 га землі, зі стартовою ціною 3,4 млн грн.

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Вартість Південної виправної колонії в Одесі, яку також виставляють на торги, в уряді не оприлюднили.

Всього в рамках реформи пенітенціарної системи планується приватизувати 35 виправних установ по всій Україні, 4-8 з яких вже в 2021 році. Ці установи часто не заповнені і працюють неефективно.
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Ого, что там на год вперед наркотой затарили?
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07.05.2021 17:04 Відповісти
- Пане президенте! Поясніть, як же так?!!! Ви при владі вже ДВА РОКИ, а Порошенко до цих пір не сидить !!!
- Тому що свою тюрму Проршенко вкрав, а решту його агент, Малюська, розпродав...
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07.05.2021 17:07 Відповісти
Я так понял что министр юстиции в Украине...это что то типа прораба и риэлтора ...
Все сообщения от малюськи...это или ремонт в камерах...или продажа чего нить....более ничего...ни звука..
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07.05.2021 17:09 Відповісти
Минисэр п.стиции тоже в доле,в малой,на то он и малюська,но по харе видно,что ему хватает,рожа довольная...

Ждемс следующие лоты с кладбищенских угодий по всей стране,тут все возможно,епиивоать...
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07.05.2021 17:33 Відповісти
Все логично. Учитывая нашу, прости господи, правоохранительную и судебную систему ... тюрьмы без надобности. Вместо тюрем надо строить больше недвижимости, а то коррупционеры жалуются, что деньги уже некуда вкладывать.
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07.05.2021 17:09 Відповісти
наконец-то, бандитам - тюрми! Исполнились предвыборные обещания
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07.05.2021 17:20 Відповісти
Минюст должен отстаивать государственные интересы Украины, которые состоят в том, чтобы все тюрьмы Украины были забиты преступниками по завязку и даже больше. Я не пойму, зачем продавать тюрьмы, чтобы выручить 135 млн. грн. и не сажать в тюрьмы тех, кто крадет у государства миллиарды грн. фактически ежедневно? Это арифметика по Зеленскому и упырю Малюске - 135млн. получить, а миллиарды отдать?
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07.05.2021 17:29 Відповісти
Вони що з ув'язненими що такі ціни.
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07.05.2021 19:30 Відповісти
От власть, мля. Только продавать и умеют. А что с построить? Сто с рабочими местами? А куда сажать будут? Или уже преступность на нуле? Нет коррупции, воровства, насилия, пьяных за рулём, убийц и насильников, и прочих "законопослушных"?
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08.05.2021 08:43 Відповісти
а куда через 3 года мы будем слуг народа всех садить?
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08.05.2021 12:10 Відповісти
 
 