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Новини Політика України
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"Слуга народу" Корнієнко заперечує зв'язок політсили і видалених Facebook-акаунтів: Це може бути як підтримка, так і дискредитація

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко прокоментував Радіо Свобода повідомлення Facebook про те, що компанія в квітні 2021 року видалила 105 профілів у своїй соціальній мережі, 24 сторінки і п’ять акаунтів в Instagram, пов’язаних із політсилою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"На нашу думку, некоректно говорити про "пов’язаність" тих чи інших акаунтів чи пабліків із партією через розповсюдження ними контенту, що є на офіційних сторінках партії. Справжні мотиви засновників і просувачів акаунтів та сторінок невідомі. Це може бути як підтримка нашої політичної сили, так і дискредитація", – сказав Корнієнко.

За його словами, сторінки, акаунти, публічні групи в соціальних мережах політичної сили "Слуга народу" створено за правилами відповідних спільнот, і якщо партія просуває або рекламує той чи інший контент – він має відповідну позначку про те, хто оплатив рекламу чи просування.

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"Тож будь-які інші сторінки, акаунти, публічні групи в соціальних мережах не мають до політичної партії "Слуга народу" жодного відношення. Партія не управляє контентом, не просуває його, а відповідно – не несе жодної відповідальності за контент, що розповсюджується", – сказав Корнієнко.

Корнієнко зауважив, що "Слуга народу" "послідовно виступає" проти дезінформації, інформаційного булінгу та мови ненависті в соцмережах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Facebook видалив пов'язану зі "Слугою народу" мережу акаунтів.

Також читайте: Facebook заблокував пости російських ЗМІ за фейк про "українських радикалів"
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Топ коментарі
+26
да-да, совсем "не при чем" "Слуга народа" Корниенко отрицает связь политсилы и удаленных Facebook-аккаунтов: Это может быть как поддержка, так и дискредитация - Цензор.НЕТ 7474

"Слуга народа" Корниенко отрицает связь политсилы и удаленных Facebook-аккаунтов: Это может быть как поддержка, так и дискредитация - Цензор.НЕТ 70
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07.05.2021 17:20
+21
"Слуга народа" Корниенко отрицает связь политсилы и удаленных Facebook-аккаунтов: Это может быть как поддержка, так и дискредитация - Цензор.НЕТ 9239
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07.05.2021 17:18
+14
Да Порошенко проплатил, до бабки не ходи😁😁😁😁😁
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07.05.2021 17:22
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"Слуга народа" Корниенко отрицает связь политсилы и удаленных Facebook-аккаунтов: Это может быть как поддержка, так и дискредитация - Цензор.НЕТ 9239
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07.05.2021 17:18 Відповісти
"ваши доказательства ?"

елементарно, Ватсон, зміст постів "Слуга народу" Корнієнко заперечує зв'язок політсили і віддалених Facebook-акаунтів: Це може бути як підтримка, так і дискредитація - Цензор.НЕТ 5680
якщо працювали із віддалених акаунтів за ЗЄлю, то які питання?

корнієнко поддутая сосна корабєльная, навіть на дуба не тягне ! "Слуга народу" Корнієнко заперечує зв'язок політсили і віддалених Facebook-акаунтів: Це може бути як підтримка, так і дискредитація - Цензор.НЕТ 9443
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07.05.2021 19:51 Відповісти
да-да, совсем "не при чем" "Слуга народа" Корниенко отрицает связь политсилы и удаленных Facebook-аккаунтов: Это может быть как поддержка, так и дискредитация - Цензор.НЕТ 7474

"Слуга народа" Корниенко отрицает связь политсилы и удаленных Facebook-аккаунтов: Это может быть как поддержка, так и дискредитация - Цензор.НЕТ 70
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07.05.2021 17:20 Відповісти
А шо оно будет еще говорить- да, это наши, риднесеньки ботяри? Опять у этих мразей и я- не я , и шапка не моя, и вырвали из контекста и не так поняли и т.д. и т.п.Конченные твари, от них с каждым днем все отвратительней и отвратительней смотреть это бл...е шапито. Брешут бесконечно, продают страну, грабят всех и вся на каждом углу- но считают себя вЯликими рехформаторами, просто звездец какой то!
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07.05.2021 19:00 Відповісти
ви сподіваєтесь що бюджет у 250 000 Шифера виплатят із власної кішені ?
нещасний та дурний мій "мудрий наріде" !
з ваших кішень і заплатять за ваше ж обболваніваніє "Слуга народу" Корнієнко заперечує зв'язок політсили і віддалених Facebook-акаунтів: Це може бути як підтримка, так і дискредитація - Цензор.НЕТ 9219
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07.05.2021 19:54 Відповісти
вийди отсюда, розбійник "Слуга народа" Корниенко отрицает связь политсилы и удаленных Facebook-аккаунтов: Это может быть как поддержка, так и дискредитация - Цензор.НЕТ 861
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07.05.2021 17:21 Відповісти
...получается люди "искренне" топили за вашу полит силу , а вы их ...не хорошо
"Слуга народа" Корниенко отрицает связь политсилы и удаленных Facebook-аккаунтов: Это может быть как поддержка, так и дискредитация - Цензор.НЕТ 7953
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07.05.2021 17:22 Відповісти
Да Порошенко проплатил, до бабки не ходи😁😁😁😁😁
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07.05.2021 17:22 Відповісти
У меня давно было чувство - что не может быть столько зе-долбодятлов в Facebook, если человек смог зарегистрироваться значит iq выше чем у инфузории туфельки. Как же тогда он может нести такую дичь? "Слуга народа" Корниенко отрицает связь политсилы и удаленных Facebook-аккаунтов: Это может быть как поддержка, так и дискредитация - Цензор.НЕТ 6547 Чувствую след Петра Алексеевича кто же как не он "Слуга народа" Корниенко отрицает связь политсилы и удаленных Facebook-аккаунтов: Это может быть как поддержка, так и дискредитация - Цензор.НЕТ 4865 . И делали все восхитительные отзывы про ЗЕ - специальные порохоботы на двойной ставке(доплата за вредность+ плюс риск развития Зе-головного мозга)
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07.05.2021 17:25 Відповісти
Они не едят шоколад. Это у них зепартийное табу. А жаль, может поможет каждый день по несколько раз не зешкварить в соцсетях. Трускавецкая вода эффекта не дала.
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07.05.2021 17:57 Відповісти
потому что

шоколад для мозга,
а трускавецкая для попісять... "Слуга народу" Корнієнко заперечує зв'язок політсили і віддалених Facebook-акаунтів: Це може бути як підтримка, так і дискредитація - Цензор.НЕТ 7329

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07.05.2021 19:57 Відповісти
"Слуга народа" Корниенко отрицает связь политсилы и удаленных Facebook-аккаунтов: Это может быть как поддержка, так и дискредитация - Цензор.НЕТ 5356
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07.05.2021 17:29 Відповісти
"Слуга народа" Корниенко отрицает связь политсилы и удаленных Facebook-аккаунтов: Это может быть как поддержка, так и дискредитация - Цензор.НЕТ 443
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07.05.2021 17:30 Відповісти
Повторение - мать учения. Их там чистят уже не впервой, и это все не они Чистют-чистют, а "не они" все ходют и ходют. Так ладно, если бы просто ходили, так ведь еще и гадют. Прямо, как гади какие-то.
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07.05.2021 17:35 Відповісти
"Слуга народа" Корниенко отрицает связь политсилы и удаленных Facebook-аккаунтов: Это может быть как поддержка, так и дискредитация - Цензор.НЕТ 3704
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07.05.2021 17:36 Відповісти
Значит и тут...на форуме.. поредеет среди зебилов...надо будет прикинуть какой "боец" зеленого фронта пропал...
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07.05.2021 17:51 Відповісти
там сумы от 400тыс до200тыс баксов были "Слуга народа" Корниенко отрицает связь политсилы и удаленных Facebook-аккаунтов: Это может быть как поддержка, так и дискредитация - Цензор.НЕТ 4872 но Петя взял и купил за рошкенки Цукерберга "Слуга народа" Корниенко отрицает связь политсилы и удаленных Facebook-аккаунтов: Это может быть как поддержка, так и дискредитация - Цензор.НЕТ 4872
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07.05.2021 18:01 Відповісти
Волшебный пендаль для того и существует. Одним помогает понять, что не надо голых девок рассматривать во время заседаний Рады, другим дает понять что "Страна в смартфоне" нужна не для зешоблы как громкий лозунг. Да и рашистам отчетность о проделанной работе будет сложно отправлять.
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07.05.2021 17:51 Відповісти
такое доверие испытываю к этой московско-криворожской шобле, что кушать не могу
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07.05.2021 17:57 Відповісти
А что слуги кроме видосиков могут производить? Разве, что воздух портить.
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07.05.2021 18:30 Відповісти
В апараті Ради національної безпеки і оборони України немає підрозділу під назвою «Центр протидії дезінформації», а Поліна Лисенко, призначена указом президента керівницею центру, не працює в РНБО.
Про це повідомив блогер і юрист Клим Братківський на своїй сторінці у Facebook.

«Була ціла презентація від голови Офіс Президента України Єрмака про створення Центру протидії дезінформації. Насправді його не існує і ніхто в РНОБО не знає, хто така Поліна», - написав він.
Братківський додав, що отримав відповідь на свій запит, у якому сказано, зокрема, що «Лисенко Поліна Олександрівна, призначена Указом Президента України від 2 квітня 2021 року № 137 на посаду керівника Центру протидії дезінформації, не є штатним працівником Апарату РНБО України».
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07.05.2021 18:31 Відповісти


Alex Petrov@Punisher_Cat 5 ч

Я вот переживаю.
Вместе с ботофермой от Зе, Цукерберг часом не прихлопнул «Центр противодействия дезинформации», который недавно презентовал Зе?
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07.05.2021 20:25 Відповісти
Порохоботы хотя бы живые люди...
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07.05.2021 19:28 Відповісти
200 мільйонів витратили, щоби бубочку дискредитувати???
І хто ж це???
Давай вгадаю - мабуть Порох???
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07.05.2021 20:28 Відповісти
Нас там нет
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07.05.2021 22:05 Відповісти
СН у Корнієнка то політична партія, то політична сила. Як на мене, ні партії, ні сили, лише намагання утримати рейтинг будь-якими методами.

"Слуга народу" Корнієнко заперечує зв'язок політсили і видалених Facebook-акаунтів: Це може бути як підтримка, так і дискредитація - Цензор.НЕТ 3828

"Слуга народу" Корнієнко заперечує зв'язок політсили і видалених Facebook-акаунтів: Це може бути як підтримка, так і дискредитація - Цензор.НЕТ 6451
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07.05.2021 22:32 Відповісти
"Слуга народу" Корнієнко заперечує зв'язок політсили і видалених Facebook-акаунтів: Це може бути як підтримка, так і дискредитація - Цензор.НЕТ 5088
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07.05.2021 22:33 Відповісти
Да мы даже пофамильно знаем ваших ботов на странице ОП, всяких там Бовсонських , ольховских и т.д. Одни и те же восхваления "найвэличнишого" , одними и теми же словами под каждым постом...
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08.05.2021 09:47 Відповісти
я как то фейсбуку больше верю!
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08.05.2021 12:11 Відповісти
 
 