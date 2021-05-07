"Слуга народу" Корнієнко заперечує зв'язок політсили і видалених Facebook-акаунтів: Це може бути як підтримка, так і дискредитація
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко прокоментував Радіо Свобода повідомлення Facebook про те, що компанія в квітні 2021 року видалила 105 профілів у своїй соціальній мережі, 24 сторінки і п’ять акаунтів в Instagram, пов’язаних із політсилою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"На нашу думку, некоректно говорити про "пов’язаність" тих чи інших акаунтів чи пабліків із партією через розповсюдження ними контенту, що є на офіційних сторінках партії. Справжні мотиви засновників і просувачів акаунтів та сторінок невідомі. Це може бути як підтримка нашої політичної сили, так і дискредитація", – сказав Корнієнко.
За його словами, сторінки, акаунти, публічні групи в соціальних мережах політичної сили "Слуга народу" створено за правилами відповідних спільнот, і якщо партія просуває або рекламує той чи інший контент – він має відповідну позначку про те, хто оплатив рекламу чи просування.
"Тож будь-які інші сторінки, акаунти, публічні групи в соціальних мережах не мають до політичної партії "Слуга народу" жодного відношення. Партія не управляє контентом, не просуває його, а відповідно – не несе жодної відповідальності за контент, що розповсюджується", – сказав Корнієнко.
Корнієнко зауважив, що "Слуга народу" "послідовно виступає" проти дезінформації, інформаційного булінгу та мови ненависті в соцмережах.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Facebook видалив пов'язану зі "Слугою народу" мережу акаунтів.
Будь ласка, зачекайте...
елементарно, Ватсон, зміст постів
якщо працювали із віддалених акаунтів за ЗЄлю, то які питання?
корнієнко поддутая сосна корабєльная, навіть на дуба не тягне !
нещасний та дурний мій "мудрий наріде" !
з ваших кішень і заплатять за ваше ж обболваніваніє
шоколад для мозга,
а трускавецкая для попісять...
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Про це повідомив блогер і юрист Клим Братківський на своїй сторінці у Facebook.
«Була ціла презентація від голови Офіс Президента України Єрмака про створення Центру протидії дезінформації. Насправді його не існує і ніхто в РНОБО не знає, хто така Поліна», - написав він.
Братківський додав, що отримав відповідь на свій запит, у якому сказано, зокрема, що «Лисенко Поліна Олександрівна, призначена Указом Президента України від 2 квітня 2021 року № 137 на посаду керівника Центру протидії дезінформації, не є штатним працівником Апарату РНБО України».
Alex Petrov@Punisher_Cat 5 ч
Я вот переживаю.
Вместе с ботофермой от Зе, Цукерберг часом не прихлопнул «Центр противодействия дезинформации», который недавно презентовал Зе?
І хто ж це???
Давай вгадаю - мабуть Порох???