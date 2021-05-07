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Українські спецслужби конфіскували самогон із чорнобильських яблук, що призначався для Великої Британії, - BBC

Новини Цензор.НЕТ Події

Українські спецслужби конфіскували самогон із чорнобильських яблук, що призначався для Великої Британії, - BBC

Силовики звинувачують виробників самогону у використанні підроблених акцизних марок. Ті стверджують, що оскільки товар повинен був продаватися за кордоном - на ньому були британські акцизні марки.

Про це пише BBC, інформує Цензор.НЕТ.

Самогон під назвою Аtomik, зварений, як стверджує виробник, з вирощених неподалік від Чорнобильської АЕС яблук, конфіскували в березні. Партію в 1500 пляшок вилучили на лікеро-горілчаному заводі в Карпатах і доставили в прокуратуру в Києві.

За словами виробників, цей спирт - перший споживчий товар Чорнобиля після ядерної катастрофи 1986 року. Зараз вони очікують результатів розслідування українських спецслужб, але кажуть, що "уявлення не мають", чому вантаж, призначений для Великої Британії, було вилучено.

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"Схоже, вони звинувачують нас у використанні підроблених українських акцизних марок. Але це не має сенсу, оскільки пляшки призначені для ринку Великої Британії і чітко позначені діючими акцизними марками цієї країни", - пояснив засновник компанії-виробника Chernobyl Spirit професор Джим Сміт.

Українські правоохоронці поки не прокоментували вилучення алкоголю.

Chernobyl Spirit - підприємство, яким керують вчені, які працюють у Чорнобильській зоні відчуження. Вони провели дослідження експериментальних культур, щоб з'ясувати, чи можна використовувати зерно та інші продукти харчування, вирощені в цій зоні, для виробництва продуктів, безпечних для вживання.
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Топ коментарі
+6
водка Казаки, минус 100 рад за бутылку. Сидорович подтвердит.
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07.05.2021 17:35
+6
Ядер-Кола
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07.05.2021 17:38
+6
шото както мутно...как отой экспериментальный самогон из чернобыльских яблок ))))
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07.05.2021 17:44
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водка Казаки, минус 100 рад за бутылку. Сидорович подтвердит.
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07.05.2021 17:35 Відповісти
только в Лост Альфе понял нафига в Сталкере водка. Украинские спецслужбы конфисковали самогон из чернобыльских яблок, предназначавшийся для Великобритании, - BBC - Цензор.НЕТ 1160
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07.05.2021 18:10 Відповісти
из всего-всего модов по сталкеру понравились только Тайные тропы 2, может даже еще лучше чем оригинал, одно музыкальное сопровождение чего стоит.
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07.05.2021 18:15 Відповісти
Согласен. ТТ-2 был шедевр, но забагованый.
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07.05.2021 18:19 Відповісти
нет, последние версии полностью без багов. Просто перед каждым заданием игру надо жестко сохранять, иначе можно все прохождение прое.. , ну и есть некоторые нюансы, но вполне преодолимы. Там просто есть спец зоны без сохранений, и куча рандомных возникновений нпс.
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07.05.2021 18:25 Відповісти
Я бегал в нее где-то в 11-м году, тогда вылетала. Наверно поправили.
А вот уже в єтом году нашел Лост Альфу. По мне так намного лучше даже оригинала
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07.05.2021 18:34 Відповісти
Месяц назад снова качнул. Спасибо, напомнил Украинские спецслужбы конфисковали самогон из чернобыльских яблок, предназначавшийся для Великобритании, - BBC - Цензор.НЕТ 8931 Снова не спать Украинские спецслужбы конфисковали самогон из чернобыльских яблок, предназначавшийся для Великобритании, - BBC - Цензор.НЕТ 3694
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07.05.2021 18:32 Відповісти
Цікаво!15000 пляшок доставили в прокуратуру до Києва.То по скільки на брата?)
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07.05.2021 17:36 Відповісти
Ядер-Кола
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07.05.2021 17:38 Відповісти
Идиоты, сам Президент соловьем заливается просит всех приезжать в зараженную зону шоб турфирмы могли нажраться и отстегнуть. А тут самогон отравленный, пустяки. Бузинесс прежде всего.
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07.05.2021 17:39 Відповісти
с какого он отравленный?
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07.05.2021 18:21 Відповісти
Інвестори приходь, Україна чекає!
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07.05.2021 17:41 Відповісти
шото както мутно...как отой экспериментальный самогон из чернобыльских яблок ))))
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07.05.2021 17:44 Відповісти
следующий продукт от этих учёных , будет шампанское Нейтрино из грибов Чернобыля
Украинские спецслужбы конфисковали самогон из чернобыльских яблок, предназначавшийся для Великобритании, - BBC - Цензор.НЕТ 6376
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07.05.2021 17:47 Відповісти
А потім - горілка, пропущена через аномалію, і елітні настоянки на хвостах псевдособак і щупальцях кровосісів.
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07.05.2021 17:56 Відповісти
Українські спецслужби конфіскували самогон із чорнобильських яблук, що призначався для Великої Британії, - BBC - Цензор.НЕТ 4460

Тут нагадалося рекомендоване Вами колись оповідання про трьох лаптєногих алканів, що залилися самогоном, звареним із якоїсь позаземної гидоти...
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07.05.2021 23:24 Відповісти
Точно. Самогон імені Лавкрафта... )))
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08.05.2021 04:54 Відповісти
это вообще будет вкуснятина. Нарасхват пойдет. Украинские спецслужбы конфисковали самогон из чернобыльских яблок, предназначавшийся для Великобритании, - BBC - Цензор.НЕТ 7254
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07.05.2021 18:20 Відповісти
Ідея для тих, хто пише моди - треба терміново зробити мод і додати цей самогон у Сталкер (тільки ефекти мають бути трохи інші, ніж у горілки "Казаки") ☢️
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07.05.2021 17:51 Відповісти
ага, как в dlc Fallout 3 Point Lookout, ищешь компоненты по локации и в нужном месте варишь. Так что ж теперь сталкеру придется яблоки в Рыжем лесу собирать, а варево у Лесника бадяжить?
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07.05.2021 17:58 Відповісти
Або у вчених на "Янтарі". Ще екстремальніше - варити на аномалії "Жарка", і потім настояти на відповідних артефактах (і ногу снорка ще туди для смаку) ☢️
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07.05.2021 18:03 Відповісти
В цьому році Сталкер-2 вийде, може Григорович щось таке і придумає. Подейкують, кацапську озвучку Григорович вирішив не робити.
А тепер хохма. На форумі один кацап заявив ;што ж, нічєво, украінскій- он вєдь ат русскава, буду на украінскам прахадіть, бєларусскій та панятний;.

Я написав йому пару фраз українською, після чого він заявив що починає вчити анлійську.
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08.05.2021 07:32 Відповісти
А щоб у того лаптєнога остаточно завис міжвушний ґанґлій, можна було написати кілька аналогічних фраз англійською...
Українські спецслужби конфіскували самогон із чорнобильських яблук, що призначався для Великої Британії, - BBC - Цензор.НЕТ 1453
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08.05.2021 17:07 Відповісти
Спецслужбы и самогон ...на что только тратят народные деньги это дно.
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07.05.2021 17:53 Відповісти
В мордор продать немедленно.
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07.05.2021 18:04 Відповісти
Так от чем спецслужбы заняты - самогон конфискуют)
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07.05.2021 18:12 Відповісти
ну так сепаров ловить сложно, а самогон не сопротивляется
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07.05.2021 18:22 Відповісти
и что, в Британии кто-то собирался покупать самогон из чернобыльских яблок? Украинские спецслужбы конфисковали самогон из чернобыльских яблок, предназначавшийся для Великобритании, - BBC - Цензор.НЕТ 6802
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07.05.2021 18:23 Відповісти
Конечно. Чем еще похвастать перед друзьями?
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07.05.2021 19:15 Відповісти
и что, они собирались его пить?
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07.05.2021 19:29 Відповісти
..и в борьбе с зелёным змеем побеждает мент..)
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07.05.2021 19:42 Відповісти
Українські спецслужби конфіскували самогон із чорнобильських яблук, що призначався для Великої Британії, - BBC - Цензор.НЕТ 6052

Два года назад группа украинских и британских ученых произвела исследование и выяснила, что слаборадиоактивные продукты из зоны отчуждения можно использовать для получения вполне безопасного спирта.
Однако первая партия из 1500 бутылок, выпущенных на заводе Палиночка в Закарпатье, была заблокирована СБУ.
В заявлении указывается, что украинские спецслужбы обвиняют руководство компании в подделке украинских акцизных марок. Однако профессор Джим Смит, который является создателем Chernobyl Spirit, отмечает, что претензии лишены смысла, поскольку напитки предназначаются исключительно для рынка Великобритании и имеют британские акцизы.
Производители говорят, что их продукт является первой за 35 лет попыткой создать потребительский продукт, производимый в пострадавших от катастрофы районах. Яблоки выращиваются в Народичском районе (Житомирская область), который в 2010 году вынесли за пределы зоны отчуждения.
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07.05.2021 19:58 Відповісти
Стаття про те, що продовжується втручання силовиків у бізнес. Нікого не турбує?
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07.05.2021 20:23 Відповісти
Українські спецслужби конфіскували самогон із чорнобильських яблук, що призначався для Великої Британії, - BBC - Цензор.НЕТ 5857
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07.05.2021 20:54 Відповісти
СБУшникам по барабану из каких яблок самогон, эти англичане просто не понимают, что надо делиться с силовиками, если хочешь торговать водкой. Дикий народ.
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07.05.2021 22:00 Відповісти
Якість перевіряється елементарно. Не поділилися із чиновниками майбутньою виручкою.
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07.05.2021 22:16 Відповісти
НАХАЛЯВУ ********** І В СБУ
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07.05.2021 22:36 Відповісти
про англійські акцизні марки зрозуміло, а українські були, а ліцензія на виробництво алкогольних напоїв? про це все в статті не пишуть, хоча що можна хотіти від дурналістів місцевих.
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07.05.2021 22:55 Відповісти
А Ви точно впевнені що при експорті треба сплачувати український акциз?
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07.05.2021 23:05 Відповісти
акциз платиться, ліцензія потрібна, а марки не клеяться
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08.05.2021 07:48 Відповісти
1500 бутылок изъяли на ликеро-водочном заводе в Карпатах и доставили в прокуратуру в Киеве. Мотив очевиден.
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08.05.2021 03:33 Відповісти
отжали евроинвест няню, а водочка как раз пойдет на летние отпуска.
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08.05.2021 08:48 Відповісти
 
 