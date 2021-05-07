Українські спецслужби конфіскували самогон із чорнобильських яблук, що призначався для Великої Британії, - BBC
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Силовики звинувачують виробників самогону у використанні підроблених акцизних марок. Ті стверджують, що оскільки товар повинен був продаватися за кордоном - на ньому були британські акцизні марки.
Про це пише BBC, інформує Цензор.НЕТ.
Самогон під назвою Аtomik, зварений, як стверджує виробник, з вирощених неподалік від Чорнобильської АЕС яблук, конфіскували в березні. Партію в 1500 пляшок вилучили на лікеро-горілчаному заводі в Карпатах і доставили в прокуратуру в Києві.
За словами виробників, цей спирт - перший споживчий товар Чорнобиля після ядерної катастрофи 1986 року. Зараз вони очікують результатів розслідування українських спецслужб, але кажуть, що "уявлення не мають", чому вантаж, призначений для Великої Британії, було вилучено.
"Схоже, вони звинувачують нас у використанні підроблених українських акцизних марок. Але це не має сенсу, оскільки пляшки призначені для ринку Великої Британії і чітко позначені діючими акцизними марками цієї країни", - пояснив засновник компанії-виробника Chernobyl Spirit професор Джим Сміт.
Українські правоохоронці поки не прокоментували вилучення алкоголю.
Chernobyl Spirit - підприємство, яким керують вчені, які працюють у Чорнобильській зоні відчуження. Вони провели дослідження експериментальних культур, щоб з'ясувати, чи можна використовувати зерно та інші продукти харчування, вирощені в цій зоні, для виробництва продуктів, безпечних для вживання.
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А тепер хохма. На форумі один кацап заявив ;што ж, нічєво, украінскій- он вєдь ат русскава, буду на украінскам прахадіть, бєларусскій та панятний;.
Я написав йому пару фраз українською, після чого він заявив що починає вчити анлійську.
Два года назад группа украинских и британских ученых произвела исследование и выяснила, что слаборадиоактивные продукты из зоны отчуждения можно использовать для получения вполне безопасного спирта.
Однако первая партия из 1500 бутылок, выпущенных на заводе Палиночка в Закарпатье, была заблокирована СБУ.
В заявлении указывается, что украинские спецслужбы обвиняют руководство компании в подделке украинских акцизных марок. Однако профессор Джим Смит, который является создателем Chernobyl Spirit, отмечает, что претензии лишены смысла, поскольку напитки предназначаются исключительно для рынка Великобритании и имеют британские акцизы.
Производители говорят, что их продукт является первой за 35 лет попыткой создать потребительский продукт, производимый в пострадавших от катастрофы районах. Яблоки выращиваются в Народичском районе (Житомирская область), который в 2010 году вынесли за пределы зоны отчуждения.