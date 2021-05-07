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Новини Політика України Агресія Росії проти України
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Кравчук (545) Росія (47144) США (14444) Блінкен (939)

Мета візиту Блінкена в Україну - показати, що РФ не може безкарно здійснювати агресію проти України, і не тільки проти неї, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мета візиту Блінкена в Україну - показати, що РФ не може безкарно здійснювати агресію проти України, і не тільки проти неї, - Кравчук

Візит до України держсекретаря США Ентоні Блінкена став сигналом для Росії, що вона не може безкарно здійснювати агресію проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

"Я свого часу багато робив візитів, і коли готується такий візит, то приїжджає передова група готувати візит. Не може бути в передовій групі друга, по суті, особа держави, держсекретар США. Це не є головним завданням візиту Блінкена до України. Головне завдання - продемонструвати, що Росія не може безкарно здійснювати агресію проти України, і не тільки проти неї, а бути загрозою для всього європейського демократичного і цивілізованого світу, породжувати війни", - зазначив він.

Кравчук підкреслив, що "Блінкен здійснив такий повномасштабний візит вперше за свою каденцію, і зробив його в Україну, тим самим підкресливши, що Україна посідає важливе місце в демократичному світі".

"До цього були різні зустрічі, на рівні міністрів закордонних справ "Сімки", НАТО, з міністром оборони США. Всі вони продемонстрували єдину позицію, а саме - українські суверенітет і незалежність будуть підтримуватися і захищатися. І це сигнал для Росії, це головне" , - сказав голова української делегації.

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За його словами, Європа і США "не можуть просто так легко дозволити Росії розправлятися з Україною", оскільки для них захист України - "принципове питання, це захист цивілізованого світу".

"Візит - серйозний сигнал для Росії для здійснення такої зовнішньої політики, яка б не викликала агресії, не була б активними військовими діями проти України й не тільки. Тому що буде покарання дуже серйозне, вона відчує це обов'язково, і необов'язково за допомогою військ, а є інші шляхи та способи змусити Росію діяти відповідно до норм міжнародного права", - додав Кравчук.

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Топ коментарі
+6
Цель визита Блинкена в Украину - показать, что РФ не может безнаказанно осуществлять агрессию против Украины, и не только против нее, - Кравчук - Цензор.НЕТ 813
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07.05.2021 17:36
+5
То есть наказали Рашку за агрессию визитом Блинкена в Киев?.. Лучше Кравчук делом бы занялся и меньше в эфире бестолково фонил Цель визита Блинкена в Украину - показать, что РФ не может безнаказанно осуществлять агрессию против Украины, и не только против нее, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7154
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07.05.2021 17:35
+4
Из позитивного, что изменилось при Зе- это то, что стало меньше глупого смешного популизма. Именно со стороны самого президента и его шестёрок. Порошенко бы сейчас рассказал, что это только именно из-за него приехал Блинкен. Что он чуть ли не влюблён в Порошенко и шлёт ему тайные валентинки каждый год. Да что говорить, если он даже сейчас, не будучи президентом уже, а всё равно примерно тоже самое рассказывает. Смех да и только.... какие-то детские комплексы походу...
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07.05.2021 18:09
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То есть наказали Рашку за агрессию визитом Блинкена в Киев?.. Лучше Кравчук делом бы занялся и меньше в эфире бестолково фонил Цель визита Блинкена в Украину - показать, что РФ не может безнаказанно осуществлять агрессию против Украины, и не только против нее, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7154
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07.05.2021 17:35 Відповісти
Цель визита Блинкена в Украину - показать, что РФ не может безнаказанно осуществлять агрессию против Украины, и не только против нее, - Кравчук - Цензор.НЕТ 813
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07.05.2021 17:36 Відповісти
Улицу в честь Блинкена ещё не назвали?
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07.05.2021 17:37 Відповісти
....7 лет приезжают , и......, всё " сигналят", выкиньте пажлста из эфира этого каммуняку - сколько можно его бредятину слушать , *********, честно слово!!!!)) Цель визита Блинкена в Украину - показать, что РФ не может безнаказанно осуществлять агрессию против Украины, и не только против нее, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1951
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07.05.2021 19:18 Відповісти
Да уберите уже эту тележку-кравчучку,не в тренде уже этот транспорт...
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07.05.2021 17:46 Відповісти
"второе по сути лицо государства" в США это Вице-Президент, следом идет глава Конгресса. Старик совсем головой поехал, уже не знает что лепить в эфир.
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07.05.2021 17:46 Відповісти
Это вряд ли. Точнее, это только одно из многих. И от этих "многих" у клоуна рябит в глазах. Потому как разговор с Блинкеном - это не "San Tommaso SRL" с Ленкой делить. Ту все серьезно.
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07.05.2021 17:47 Відповісти
Угу,а ещё кинуть зекретину прямо в рыло компромат ,который потолще чем в кацапстане будет)
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07.05.2021 17:58 Відповісти
"Цель визита Блинкена в Украину - показать, что РФ не может безнаказанно осуществлять агрессию против Украины"- так ежзайте в россию и там показывайте.
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07.05.2021 18:06 Відповісти
Для начала надо зелю в москву отправить.
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07.05.2021 18:10 Відповісти
Из позитивного, что изменилось при Зе- это то, что стало меньше глупого смешного популизма. Именно со стороны самого президента и его шестёрок. Порошенко бы сейчас рассказал, что это только именно из-за него приехал Блинкен. Что он чуть ли не влюблён в Порошенко и шлёт ему тайные валентинки каждый год. Да что говорить, если он даже сейчас, не будучи президентом уже, а всё равно примерно тоже самое рассказывает. Смех да и только.... какие-то детские комплексы походу...
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07.05.2021 18:09 Відповісти
Так он и без преэиденства это рассказывает Цель визита Блинкена в Украину - показать, что РФ не может безнаказанно осуществлять агрессию против Украины, и не только против нее, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4381
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07.05.2021 18:55 Відповісти
Визит Блинкена- все остается так как было все годы рашистской оккупации .Текста старого ,котрый Блинкен снова повторил,много-делов новых,пока нет
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07.05.2021 19:39 Відповісти
а лучше у него получилось показать, какой вова дебил
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07.05.2021 22:37 Відповісти
 
 