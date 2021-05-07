Командир полку "Азов" розповів про стан територіальної оборони в Україні

Діяльність підрозділів територіальної оборони в Україні перебуває на вкрай низькому рівні.

Про це заявив командир окремогополку спеціального призначення "Азов" Денис Прокопенко у своєму виступі під час конференції "Територіальна оборона як інструмент протидії російській агресії", що відбулася у Маріуполі, передає Цензор.НЕТ.

"Без перебільшення скажу, що рівень підготовки, м'яко кажучи, бажає бути кращим у підрозділів територіальної оборони, на це варто звернути увагу, так як від цього залежить боєготовність цих бригад, На жаль, на сьогодні це, якщо говорити прямим текстом, імітація діяльності, в більшості випадків", - сказав Прокопенко.

Друга проблема, за його словами, полягає у відсутності планів і задач у підрозділах тероборони.

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"Друге питання, яке теж стосується взаємодії, але, скажімо, вже більше на такому оперативно-тактичному рівні, це питання особливого періоду та статусу в Донецькій і Луганській областях. Бригади, які дислокуються тут, мають постійний пункт дислокації, не мають оперативного плану з територіальної оборони. Саме у підрозділів територіальної оборони, які знаходяться в зоні Операції Об'єднаних Сил, немає певних повноважень, задумів і планів на протидію у разі повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації", - вважає командир "Азову".

Третя проблема полягає у занедбаності інженерних споруд на лініях оборони.

"Не так давно я отримував бойове розпорядження і в складі двох батальйонів і підрозділів забезпечення ми висувалися в зазначені райони на потенційно небезпечні напрямки, де по завданню повинні були зайняти другу лінію оборони. Опорні пункти, які знаходяться там, вони в жахливому стані", - зазначив Прокопенко.