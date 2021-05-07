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Маріуполь (2818) Азов (678) тероборона (332)

Командир полку "Азов" розповів про стан територіальної оборони в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Командир полку

Діяльність підрозділів територіальної оборони в Україні перебуває на вкрай низькому рівні.

Про це заявив командир окремогополку спеціального призначення "Азов" Денис Прокопенко у своєму виступі під час конференції "Територіальна оборона як інструмент протидії російській агресії", що відбулася у Маріуполі, передає Цензор.НЕТ.

"Без перебільшення скажу, що рівень підготовки, м'яко кажучи, бажає бути кращим у підрозділів територіальної оборони, на це варто звернути увагу, так як від цього залежить боєготовність цих бригад, На жаль, на сьогодні це, якщо говорити прямим текстом, імітація діяльності, в більшості випадків", - сказав Прокопенко.

Друга проблема, за його словами, полягає у відсутності планів і задач у підрозділах тероборони.

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"Друге питання, яке теж стосується взаємодії, але, скажімо, вже більше на такому оперативно-тактичному рівні, це питання особливого періоду та статусу в Донецькій і Луганській областях. Бригади, які дислокуються тут, мають постійний пункт дислокації, не мають оперативного плану з територіальної оборони. Саме у підрозділів територіальної оборони, які знаходяться в зоні Операції Об'єднаних Сил, немає певних повноважень, задумів і планів на протидію у разі повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації", - вважає командир "Азову".

Третя проблема полягає у занедбаності інженерних споруд на лініях оборони.

"Не так давно я отримував бойове розпорядження і в складі двох батальйонів і підрозділів забезпечення ми висувалися в зазначені райони на потенційно небезпечні напрямки, де по завданню повинні були зайняти другу лінію оборони. Опорні пункти, які знаходяться там, вони в жахливому стані", - зазначив Прокопенко.
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Топ коментарі
+10
Никто не будет заниматься никакими подразделениями территориальной обороны, там же нет откатов, а если нет возможности хапнуть бабла, то и интереса не может быть .
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07.05.2021 17:47
+9
кацапская падаль только и выжидает новости что бы первым настрочить,но русиш швайне дольше 2-3 минут здесь не задерживаются в комментах)
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07.05.2021 17:47
+8
Имитация деятельности, всё правильно сказал и так уже 8-й год, вечная демагогия. Уже всем очевидно, даже диванному спиртназу - терроборона залог безопасности государства и важнейший его элемент, который требует срочного развития и это во время, когда куча войск бункерного карлика стоят у границ. Зато у наших недодепутатов майские праздники и вечно 150 проектов одного и тоже, в итоге громкий пук на выходе
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07.05.2021 17:47
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Немає вдалої конепції територіальної оборони здатної реально затримати наступ регулярних військ російських терористів. Територіальна оборона має мати кілька рівнів залучення бійців, ті хто висуваються миттєво, ті хто їдуть їм на підсилення і резерв який висувається в складі батальйону або батальйонної групи у вже визначений район висадки десанту чи район прориву терористів. Відповідно озброєння різних груп має бути різне. Групи швидкого реагування виїжджають на джипах з ПТРК та СПГ-9, групи підсилення виїздять на MRAP бронемашинах з мінометами 120мм, а резерв висувається на вантажівках з гарматами МТ-12, причепними гарматами Д-30 122мм та з керованими снарядами для кожного виду гармат. Отже територіальна оборона має зберігати вдома зброю і техніку і термін підняття по тревозі груп швидкого реагування має бути 5-10 хвилин. В такий момент як зараз, коли напад терористів може статись кожної хвилини, групи швидкого реагування територіальної оборони мають бути в постійній бойовій готовності, фактично бійці навіть спати мають в військовій формі.
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07.05.2021 18:35 Відповісти
кацапская падаль только и выжидает новости что бы первым настрочить,но русиш швайне дольше 2-3 минут здесь не задерживаются в комментах)
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07.05.2021 17:47 Відповісти
С кацапами надо на фронте воевать, а не на форуме.
Пусть пишут, ни холодно и ни жарко.
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07.05.2021 17:50 Відповісти
Имитация деятельности, всё правильно сказал и так уже 8-й год, вечная демагогия. Уже всем очевидно, даже диванному спиртназу - терроборона залог безопасности государства и важнейший его элемент, который требует срочного развития и это во время, когда куча войск бункерного карлика стоят у границ. Зато у наших недодепутатов майские праздники и вечно 150 проектов одного и тоже, в итоге громкий пук на выходе
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07.05.2021 17:47 Відповісти
Поэтому в это болото нет желания идти...
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07.05.2021 20:50 Відповісти
Никто не будет заниматься никакими подразделениями территориальной обороны, там же нет откатов, а если нет возможности хапнуть бабла, то и интереса не может быть .
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07.05.2021 17:47 Відповісти
А где пресловутый патриотизм?
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07.05.2021 19:29 Відповісти
В тему:
Територіальна оборона
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07.05.2021 17:52 Відповісти
А що там з заступником Білецького Короткіх він же Малюта про якого розповів Велерій Маркус? Як вони поживають?
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07.05.2021 17:57 Відповісти
Катує людей потроху, тренується. Талан не проп'єш...
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07.05.2021 18:05 Відповісти
Зєля готовий "всєх бамбіть"
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07.05.2021 18:03 Відповісти
надо Коломойского пригласить..в этом деле он Дока
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07.05.2021 18:17 Відповісти
Поздно, у Бени международные суды на повестке дня, да и доверие публики полностью растерял ваш Беня. Мизантропов народ в принципе не любит, а таких лютых и подавно, медийной любви таким персонажам никогда не видать. Скорей, чуть шо, ветер в другую сторону подует - натянут вашего архетипического Буржуина и глазом не моргнут
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07.05.2021 20:23 Відповісти
Смерть окупантам!
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07.05.2021 18:53 Відповісти
Терроборона зависит от инициативности самих граждан. Ею должны заниматься местные патриоты. Так происходит во всем мире.
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07.05.2021 21:57 Відповісти
 
 