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Окупанти від початку доби 7 разів порушили режим "тиші" на Донбасі: Провели дистанційне мінування забороненими мінами ПОМ-2

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Окупанти від початку доби 7 разів порушили режим

Найманці РФ від початку доби сім разів порушили режим припинення вогню. Втрат унаслідок ворожих обстрілів серед особового складу українських воїнів немає.

Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, ворог тричі відкривав вогонь із мінометів 120-го і 82-го калібрів, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів поблизу Пісків. Із великокаліберних кулеметів окупанти здійснили обстріл у напрямку населених пунктів Верхньоторецьке і Невельське, а поблизу Авдіївки - ще і з ручних протитанкових гранатометів.

У районі населеного пункту Південне окупанти провели дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє українських воїнів загинули, ще одного важко поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - 16 порушень "тиші", - штаб ОС

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 28 гектарів території і передали на знищення 107 вибухонебезпечних предметів.
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" Режим тиші"
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07.05.2021 17:48 Відповісти
Потрібно відміняти режими припинення вогню і повертати на фронт артилерію та РСЗВ, танки та ударні дрони.
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07.05.2021 18:19 Відповісти
От таке воно зелене всеосяжне перемир"я !!! Система ніпель-Туда дуй ,от туда Х..неможливо !!!)))
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07.05.2021 18:08 Відповісти
 
 