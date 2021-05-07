Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники

У Міжрегіональній академії управління персоналом заперечили, що заднім числом внесли до збірників науково-практичних конференцій за 2018 і 2019 рік матеріали народного депутата ОПЗЖ Іллі Киви, яких раніше там не було.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на hromadske.

У виші зазначили, що обидва збірники розмістили на сайті бібліотеки імені Ярослава Мудрого МУАП, також вони є у друкованих варіантах. У МАУП запевняють, що з 2018 і 2019 року не вносили жодних змін до збірок.

"Це унеможливлює будь-які фальшування з текстами цих збірок", — написали в академії. Зазначимо, що в цих збірниках про Киву та його виступи немає згадок.

Раніше видання Bihus.Info повідомило, що 27 квітня МАУП опублікувала збірники науково-практичних конференцій із матеріалами виступів депутата від "Опозиційної платформи — За життя" Іллі Киви, яких там раніше не було.

У своїй дисертації Кива зазначив, що про його виступи є інформація у двох збірниках на сторінках 152-154 та 414-416. Однак раніше журналісти повідомили, що у першому збірнику є лише 144 сторінки, а в другому — 414. Матеріалів із виступу Киви не було ні там, ні там.

В академії заявляють, що після інформації в ЗМІ почали службове розслідування. Тоді виявили "несанкціоноване розміщення сторонніми особами в одній із рубрик на офіційному вебсайті Академії сфальшованих варіантів цих збірників", зокрема до збірників додали публікації, яких раніше не було.

Відредаговані варіанти збірників з сайту МАУП видалили, наразі вони недоступні. За результатами службового розслідування академія планує звернутися до правоохоронних органів.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Ківа заявив, що "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Ківа до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Ківи і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.

26 квітня на знак протесту проти захисту Ківою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.

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