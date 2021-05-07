УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7051 відвідувач онлайн
Новини Політика України
15 802 79
наука (296) Кива (367)

Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники

У Міжрегіональній академії управління персоналом заперечили, що заднім числом внесли до збірників науково-практичних конференцій за 2018 і 2019 рік матеріали народного депутата ОПЗЖ Іллі Киви, яких раніше там не було.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на hromadske.

У виші зазначили, що обидва збірники розмістили на сайті бібліотеки імені Ярослава Мудрого МУАП, також вони є у друкованих варіантах. У МАУП запевняють, що з 2018 і 2019 року не вносили жодних змін до збірок.

"Це унеможливлює будь-які фальшування з текстами цих збірок", — написали в академії. Зазначимо, що в цих збірниках про Киву та його виступи немає згадок.

Раніше видання Bihus.Info повідомило, що 27 квітня МАУП опублікувала збірники науково-практичних конференцій із матеріалами виступів депутата від "Опозиційної платформи — За життя" Іллі Киви, яких там раніше не було.

У своїй дисертації Кива зазначив, що про його виступи є інформація у двох збірниках на сторінках 152-154 та 414-416. Однак раніше журналісти повідомили, що у першому збірнику є лише 144 сторінки, а в другому — 414. Матеріалів із виступу Киви не було ні там, ні там.

В академії заявляють, що після інформації в ЗМІ почали службове розслідування. Тоді виявили "несанкціоноване розміщення сторонніми особами в одній із рубрик на офіційному вебсайті Академії сфальшованих варіантів цих збірників", зокрема до збірників додали публікації, яких раніше не було.

Відредаговані варіанти збірників з сайту МАУП видалили, наразі вони недоступні. За результатами службового розслідування академія планує звернутися до правоохоронних органів.

Читайте також: Столичній владі пропонують перейменувати проспект Науки на проспект імені Ківи

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Ківа заявив, що "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Ківа до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Ківи і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.

26 квітня на знак протесту проти захисту Ківою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ось це я тобі, Вово, обіцяю", - Ківа заявив про тиск Зеленського на його наукового керівника і планує зробити свого наставника міністром освіти. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+54
забавно что людей выбравших зеленского президентом расстраивает Кива доктор наук. Диссертация Кивы: МАУП отрицает, что задним числом внес его доклады в научные сборники - Цензор.НЕТ 3997
показати весь коментар
07.05.2021 18:04
+35
В ківи все заднім числом.
показати весь коментар
07.05.2021 18:01
+32
МАУП потрібно закрити, а всі дипломи МАУП визнати недійсними! Це помийна контора яка торгує фальшивими дипломами!
показати весь коментар
07.05.2021 18:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В ківи все заднім числом.
показати весь коментар
07.05.2021 18:01 Відповісти
І накидано від руки.
показати весь коментар
07.05.2021 18:06 Відповісти
МАУП потрібно закрити, а всі дипломи МАУП визнати недійсними! Це помийна контора яка торгує фальшивими дипломами!
показати весь коментар
07.05.2021 18:14 Відповісти
МАУП - шарашкина контора. Есть много знакомых, которые там учились. Фактически никто из них не учился. Вовремя заносили и не на "троечку" или зачет, а выпустились "хорошистами и отличниками." Это касалось, как бюджета, так заочки и последипломного. Не академия, а сплошная фикция.
показати весь коментар
08.05.2021 09:37 Відповісти
сейчас так работают 90% ВУЗов....
показати весь коментар
08.05.2021 11:19 Відповісти
Он еще и мастер оральных докладов.
показати весь коментар
07.05.2021 18:29 Відповісти
И через задний проход. Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 1236
показати весь коментар
08.05.2021 12:17 Відповісти
забавно что людей выбравших зеленского президентом расстраивает Кива доктор наук. Диссертация Кивы: МАУП отрицает, что задним числом внес его доклады в научные сборники - Цензор.НЕТ 3997
показати весь коментар
07.05.2021 18:04 Відповісти
Кандидат наук. И то, если Министерство утвердит решение специализированного совета.
показати весь коментар
07.05.2021 18:50 Відповісти
Ты Ванга?
показати весь коментар
08.05.2021 01:35 Відповісти
Та який МАУП, ще коли я навчався 20 років тому там можна було диплом придбати за хвилини. Роботодавці навіть не розглядали "спеціалістів" з їх дипломом.
показати весь коментар
07.05.2021 18:05 Відповісти
Диссертация Кивы: МАУП отрицает, что задним числом внес его доклады в научные сборники - Цензор.НЕТ 469
показати весь коментар
07.05.2021 18:06 Відповісти
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам!
Их разносят по умам! Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 805
показати весь коментар
07.05.2021 21:58 Відповісти
Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 4904 Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 4904 Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 4904
показати весь коментар
07.05.2021 23:31 Відповісти
Фото науківця зачітне, реготнув )))))
показати весь коментар
07.05.2021 18:08 Відповісти
Не науківця, а науКИВця.
показати весь коментар
08.05.2021 08:47 Відповісти
Фотка прикольная. Сразу видно что профессор 😀
показати весь коментар
07.05.2021 18:09 Відповісти
Обличчя ******** науки.
показати весь коментар
07.05.2021 20:33 Відповісти
Вченый вченому в глаз не врежет. На фото - вченый.
показати весь коментар
07.05.2021 18:09 Відповісти
щоправда, дуже схожий на олігофрена...
показати весь коментар
07.05.2021 18:11 Відповісти
..а чому дуже схожий? Він реальний олігофрен...
показати весь коментар
07.05.2021 22:01 Відповісти
От дивлюся на кивину знимку... і дуже хочу йому побажати, щоб у нього на чолі прутень виріс.
Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 2518
показати весь коментар
07.05.2021 22:51 Відповісти
.. так сам ківосік і є прутень!!!Зверху донизу...)))
показати весь коментар
07.05.2021 23:02 Відповісти
Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 1913

Так і є.
...Але уявіть таку кумедну штуку. Після успішного здійснення мого побажання кива вирішив покохати якусь тітку. Де опиниться його ніс під час... процесу? Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 529
показати весь коментар
07.05.2021 23:08 Відповісти
Та там де і морда.
показати весь коментар
08.05.2021 07:59 Відповісти
Я сказав би, що на своєму місці.
Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 3343
показати весь коментар
08.05.2021 17:18 Відповісти
та щей соціялістичний!
показати весь коментар
08.05.2021 03:41 Відповісти
Да, всралася наша неіснуюча наука по повній... те, що дипломи кандидатів роздавали за невеликі навіть гроші - не новина. Мені пропонували готову диссертацію за 3 тис. їхніх у 1995 році. Тоді це була ціна майже 2-х кімн. квартири в Сумах. Так що купити не вдалося... та й добре, бо стояти поруч з ********* кн - ганьба. Самі політико-управлінці-педагоги-психологи.... тьфу.
показати весь коментар
07.05.2021 18:10 Відповісти
Вообще-то не так. Есть диссертации купленные, а есть настоящие. И это дело МинОбразования отделять одни от других.
А то, что ты не смог защититься - значит, ты неуч и бестолочь, вот и все.
показати весь коментар
08.05.2021 01:34 Відповісти
Диссертация Кивы: МАУП отрицает, что задним числом внес его доклады в научные сборники - Цензор.НЕТ 1521
показати весь коментар
07.05.2021 18:10 Відповісти
Диссертация Кивы: МАУП отрицает, что задним числом внес его доклады в научные сборники - Цензор.НЕТ 8970
показати весь коментар
07.05.2021 18:11 Відповісти
А шо, Кива захлебнулся соплями? А может ему бюст? Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 1034
показати весь коментар
08.05.2021 12:20 Відповісти
Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 8475 Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 7553 Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 7290
показати весь коментар
08.05.2021 13:18 Відповісти
Яка влада, такий міністр. Який міністр, така МАУП. Яка МАУП, такий дисертант.
показати весь коментар
07.05.2021 18:12 Відповісти
В нас нажаль безнадійно хворе суспільство і цих хворих 90%
показати весь коментар
07.05.2021 18:22 Відповісти
Продажное академическое мудачье
показати весь коментар
07.05.2021 18:18 Відповісти
Ой, как же им бабло возвращать не хочется. Диссертация Кивы: МАУП отрицает, что задним числом внес его доклады в научные сборники - Цензор.НЕТ 8397
показати весь коментар
07.05.2021 18:19 Відповісти
Если есть печатный екземпляр, покажите и кому-то будет щастя
показати весь коментар
07.05.2021 18:19 Відповісти
Як ви вважаєте, що страшніше дегеннерат Ківа як кандидат наук чи ті 13 екзаменаторів професорів науковців, які одноголосно проголосували за надання йому вченого ступеня?
показати весь коментар
07.05.2021 18:20 Відповісти
Яке їхало, таке здибало...
показати весь коментар
08.05.2021 00:05 Відповісти
это наверное очень умные сборники...не подскажете где их можно приобрести? я вот тоже хочу издать книгу 100 способов мастурбации..Кива помог бы редактировать.
показати весь коментар
07.05.2021 18:23 Відповісти
Если Киву возьмешь редактором, то вместо книги получится многотомное издание. Диссертация Кивы: МАУП отрицает, что задним числом внес его доклады в научные сборники - Цензор.НЕТ 1443
показати весь коментар
07.05.2021 18:32 Відповісти
...з мохнатою обкладинкою. Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 6753
показати весь коментар
08.05.2021 00:47 Відповісти
А вы докажите что энто задним числом Диссертация Кивы: МАУП отрицает, что задним числом внес его доклады в научные сборники - Цензор.НЕТ 4411 - классика жанра. До чего докатились уже даже нормальную "липу" не могут сделать.
показати весь коментар
07.05.2021 18:32 Відповісти
А уже в дисере ссылка на фальшивку есть. Значит и дисер фальшивка.

Кошмар. Где Кива нашел этих идиотов, что лепили ему диссертацию? И денег небось немало заслал.
показати весь коментар
07.05.2021 18:53 Відповісти
этот расскадниу чиноввников - мауп уже давно пора прикрыть.....
показати весь коментар
07.05.2021 18:40 Відповісти
мауп же вроде закрывали уже?)
показати весь коментар
07.05.2021 18:48 Відповісти
Да видно хреново закрывали...
показати весь коментар
07.05.2021 22:12 Відповісти
Грудью защитим свои сбережения! Никому не позволим покуситься.....Мы самые ученые из ученых и будем горой стоять за принятого в сообщество! Попытка подорвать доверие к нашему братству не пройдет. Захотим и клоуна сделаем академиком!
показати весь коментар
07.05.2021 18:50 Відповісти
Путевку в жизнь киве дал аваков, назначив его своим советником, потом было повышение по службе и киву он сделал борцом с наркотой, но киву не выдержала грузинка, которая разоблачила гопника, и выгнала его, но тут слегка помятый кива, пришелся ко двору опзжо, они его приютили в качестве охраны от патриотов, для чего решили облагородить его и сделать кандидатом наук.
показати весь коментар
07.05.2021 19:03 Відповісти
Киву развели как последнего лоха. Он бабла заплатил, а эти аферисты подсунули полное фуфло.
показати весь коментар
07.05.2021 19:24 Відповісти
Так ведь он и есть, самый настоящий ЛОХ!
показати весь коментар
07.05.2021 22:09 Відповісти
МАУП-це болото.
показати весь коментар
07.05.2021 19:25 Відповісти
МАУП этот давно пора закрыть..рассадник взяточников.. Диссертация Кивы: МАУП отрицает, что задним числом внес его доклады в научные сборники - Цензор.НЕТ 3082
показати весь коментар
07.05.2021 19:41 Відповісти
Тепер в Україні повна гармоній,при владі і науці дибіли і дилетанти.
показати весь коментар
07.05.2021 20:27 Відповісти
Заслуга Ківи в тому , що він показав , що Україна - країна можливостей . Думаю , якби замість Ківи привели коня , собаку чи порося , то і вони б теж успішно "захистилися" і стали б професорами в українській системі освіти .
показати весь коментар
07.05.2021 21:47 Відповісти
Шкарлєт показав це раніше. Ківа то вже послід
показати весь коментар
07.05.2021 21:54 Відповісти
Милиция повязала группу мошенников, продающих дипломы в метро. "Нам пришлось их отпустить", - заявил доктор экономических наук сержант Иванов. (c)
показати весь коментар
07.05.2021 21:48 Відповісти
Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 9313
показати весь коментар
07.05.2021 21:53 Відповісти
эти руки дрочат в раде и и от скуки и соседскому рады
показати весь коментар
08.05.2021 07:54 Відповісти
Что то не понятно, это вильна Украина, или страна идиотов, в стране идиотов может быть кива кандидатом наук, а вот в вильной Украине не приведи Бог! Он может быть кандидатом наук, но только лишь в дурдоме.
показати весь коментар
07.05.2021 22:04 Відповісти
раз-два-три-95-ть, кива-дохтор, по шары ганять!
показати весь коментар
07.05.2021 22:46 Відповісти
Заслуга Ківи в тому , що він показав , що Україна - країна можливостей . Думаю , якби замість Ківи привели коня , собаку чи порося , то і вони б теж успішно "захистилися" і стали б професорами в українській системі освіти .
показати весь коментар
07.05.2021 23:06 Відповісти
МАУП какая-то стремная организация. Только название чего стоит.
показати весь коментар
08.05.2021 00:35 Відповісти
...виявили "несанкціоноване розміщення сторонніми особами в одній із рубрик на офіційному вебсайті Академії сфальшованих варіантів цих збірників", зокрема до збірників додали публікації, яких раніше не було. ©
До такого не додумались навіть ті, хто робив дисертацію проФФесору Овочу.

Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 2981
показати весь коментар
08.05.2021 00:53 Відповісти
В печатные сборники нельзя что-либо внести задним числом. Если они уже изданы и разосланы.
показати весь коментар
08.05.2021 01:32 Відповісти
Лапшу з вух - зніми Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 3430
Сходи у бібліотеку - знайди і прочитай !
П.С. а я у супермакет - за пивом Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 772
показати весь коментар
08.05.2021 13:22 Відповісти
Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 4784
показати весь коментар
08.05.2021 07:02 Відповісти
Провести розслідування та експертизу. Спеціалісти є. Винуватих мінімум вигнати, максимум - судити за корупцію. Тільки нема кому..., при владі та в судах - корупціонери.
показати весь коментар
08.05.2021 09:51 Відповісти
У ківи є хіба шо збірники науково-фантастичні
показати весь коментар
08.05.2021 10:38 Відповісти
МАУП всегда была сомнительной организацией, чьи дипломы не котировались даже при устройстве на работу в супермаркеты)
показати весь коментар
08.05.2021 11:56 Відповісти
А що тоді розказувати про супернаукову службу зайнятості Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники - Цензор.НЕТ 4974
показати весь коментар
08.05.2021 13:26 Відповісти
 
 