Участь Зеленського в саміті НАТО в Брюсселі 14 червня поки не підтверджено, порядок денний ще не оприлюднили (оновлено)

У соцмережах пишуть, що Україну вирішили не запрошувати на саміт НАТО в Брюсселі в середині червня. В Офісі президента підтвердили, що не отримували запрошення. У штаб-квартирі НАТО кажуть, що оприлюднять порядок денний пізніше.

Повідомлення про те, що країни-члени НАТО вирішили не запрошувати Україну на саміт, під час якого заплановано обговорення питання надання Україні Плану дій для вступу в Північноатлантичний альянс, з'явилися сьогодні в телеграм-каналах, інформує Цензор.НЕТ.

У пресслужбі Офісу президента України підтвердили, що поки у них немає підтвердження участі в заході Володимира Зеленського. В ОП послалися на заяву керівника інституції Андрія Єрмака, інформує УНІАН.

Офіційний представник Альянсу повідомив з штаб-квартири НАТО в Брюсселі, що порядок денний саміту глав держав і урядів 30 країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) буде оприлюднено ближче до дати проведення заходу.

"Формат і порядок денний саміту НАТО, який відбудеться 14 червня, будуть оголошені ближче до цієї дати. Як сказав генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, лідери НАТО матимуть змістовний і далекоглядний порядок денний, в основі якої буде ініціатива "НАТО-2030", - повідомив представник Альянсу.

Віцепрем'єр Ольга Стефанішина зазначила, що формат участі України в саміті ще обговорюється.

"Інтенсивність діалогу Україна-НАТО залишатиметься високою. Зараз працюємо над розширенням співробітництва за конкретними напрямками в рамках Партнерства розширених можливостей. Під час свого візиту в Брюссель 17-18 травня буду обговорювати всі важливі питання взаємодії України-НАТО", - пообіцяла вона.