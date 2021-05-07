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Участь Зеленського в саміті НАТО в Брюсселі 14 червня поки не підтверджено, порядок денний ще не оприлюднили (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Участь Зеленського в саміті НАТО в Брюсселі 14 червня поки не підтверджено, порядок денний ще не оприлюднили (оновлено)

У соцмережах пишуть, що Україну вирішили не запрошувати на саміт НАТО в Брюсселі в середині червня. В Офісі президента підтвердили, що не отримували запрошення. У штаб-квартирі НАТО кажуть, що оприлюднять порядок денний пізніше.

Повідомлення про те, що країни-члени НАТО вирішили не запрошувати Україну на саміт, під час якого заплановано обговорення питання надання Україні Плану дій для вступу в Північноатлантичний альянс, з'явилися сьогодні в телеграм-каналах, інформує Цензор.НЕТ.

У пресслужбі Офісу президента України підтвердили, що поки у них немає підтвердження участі в заході Володимира Зеленського. В ОП послалися на заяву керівника інституції Андрія Єрмака, інформує УНІАН.

Офіційний представник Альянсу повідомив з штаб-квартири НАТО в Брюсселі, що порядок денний саміту глав держав і урядів 30 країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) буде оприлюднено ближче до дати проведення заходу.

"Формат і порядок денний саміту НАТО, який відбудеться 14 червня, будуть оголошені ближче до цієї дати. Як сказав генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, лідери НАТО матимуть змістовний і далекоглядний порядок денний, в основі якої буде ініціатива "НАТО-2030", - повідомив представник Альянсу.

Віцепрем'єр Ольга Стефанішина зазначила, що формат участі України в саміті ще обговорюється.

"Інтенсивність діалогу Україна-НАТО залишатиметься високою. Зараз працюємо над розширенням співробітництва за конкретними напрямками в рамках Партнерства розширених можливостей. Під час свого візиту в Брюссель 17-18 травня буду обговорювати всі важливі питання взаємодії України-НАТО", - пообіцяла вона.

Участь Зеленського в саміті НАТО в Брюсселі 14 червня поки не підтверджено, порядок денний ще не оприлюднили 01
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Топ коментарі
+32
Участие Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня пока не подтверждено, повестку еще не обнародовали - Цензор.НЕТ 5579
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07.05.2021 18:23
+19
Интересно: президенту Зеленскому нравятся его выступления перед политическими деятелями разных стран и уровней? Он себя слышит? Он считает своё бессвязное блеяние и мычание нормальным для..............образованного человека?
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07.05.2021 18:33
+17
Зелена пліснява ,це лише імітація державної влади ,яка не спроможна виконувати державні обов"язки щодо громадян України!!!))))
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07.05.2021 18:30
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Участие Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня пока не подтверждено, повестку еще не обнародовали - Цензор.НЕТ 5579
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07.05.2021 18:23 Відповісти
Потрібно відмнити режим припинення вогню, щоб допомогти керівникам НАТО запросити Зеленського на самміт НАТО.
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07.05.2021 18:40 Відповісти
Сам такой , Карла !
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07.05.2021 19:39 Відповісти
Лапоть, не скигли
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07.05.2021 20:25 Відповісти
а вообще пора всем странам мира адекватным поставить Вавке услови его приглоашают с Ленкой на культурные прогулки и загулы...... а его советник переводчик Порошенко участвует вместо него во всех встречах переговорах согласованиях....
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07.05.2021 18:23 Відповісти
Зелю надо в москву отправлять договариваться, а не в брюссель. В брюсселе без него обойдутся.
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07.05.2021 18:24 Відповісти
для того, чтобы кремль сгорел или лучше пукин сдох.
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07.05.2021 18:34 Відповісти
Да да, как раз для этого самого.
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07.05.2021 18:42 Відповісти
Давно предлагал. Своему ручному малороссу ничего не будет. А вот Москва.... Шнур знает...
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07.05.2021 18:52 Відповісти
Його, разом з іншим непотрібним, краще відправити туди назовсім.
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07.05.2021 19:22 Відповісти
С кем и о чем?
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07.05.2021 19:53 Відповісти
Павже сподіваються провести самміт без генітальнішего геополітика ********** ?? Ну тупие !!!))))
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07.05.2021 18:26 Відповісти
** Невже---очепятка,перепрошую !!))
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07.05.2021 18:27 Відповісти

Голоc Амepики
@chastime

Білий дім дещо відредагував коментар щодо вступу України до НАТО.

Відповідаючи на питання про позицію США щодо вступу України до НАТО, Жан-П'єр заявила в четвер:
"Щодо вашого питання, Скотт [Стівен], адміністрація Байдена віддана тому, щоб двері НАТО залишались відкритими для бажаючих, коли вони будуть готові і спроможні виконати свої зобов'язання членства і допомагати безпеці Євроатлантчиного регіону."
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07.05.2021 18:27 Відповісти
Зелена пліснява ,це лише імітація державної влади ,яка не спроможна виконувати державні обов"язки щодо громадян України!!!))))
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07.05.2021 18:30 Відповісти
Згвалтований Вовочка.
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07.05.2021 18:33 Відповісти
ФБ вже почистили, але скріни не горять...

Участие Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня пока не подтверждено, повестку еще не обнародовали - Цензор.НЕТ 7146
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07.05.2021 18:35 Відповісти
Участие Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня пока не подтверждено, повестку еще не обнародовали - Цензор.НЕТ 6823
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07.05.2021 18:35 Відповісти
Участие Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня пока не подтверждено, повестку еще не обнародовали - Цензор.НЕТ 3946
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07.05.2021 18:36 Відповісти
...а тепер банять на 30 днів усіх, хто ці скріни перепощує

Участь Зеленського в саміті НАТО в Брюсселі 14 червня поки не підтверджено, порядок денний ще не оприлюднили - Цензор.НЕТ 1561
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07.05.2021 20:28 Відповісти
ишак впереди арбы )))))
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07.05.2021 18:32 Відповісти
Кловун казав що не стукає в ті двері де його не чекають. Всі діла.
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07.05.2021 18:32 Відповісти
Интересно: президенту Зеленскому нравятся его выступления перед политическими деятелями разных стран и уровней? Он себя слышит? Он считает своё бессвязное блеяние и мычание нормальным для..............образованного человека?
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07.05.2021 18:33 Відповісти
ЗЕлохам подобається, а це головне.
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07.05.2021 18:37 Відповісти
этот придурок и там расскажет - как пиз*ато жилось в совке....
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07.05.2021 18:39 Відповісти
А для чого кримлівського агента під прикриттям пускати туди?
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07.05.2021 19:07 Відповісти
Цікаво: воно поїде саме чи, як завжди, в багажному відсіку під табличкою "Ширма "ПреЗЕдент", перед застосуванням накачати", а все буде робити знову дЄрмак (який не має ніякого відношення до міжнародних відносин і взагалі не є держ. службовцем)
А як воно говорить! Не те, що Цицерон, а навіть Віталя (якого це недолуге парадіювало) ридають...
Може краще його приспати, аніж випускати до поважної спільноти?
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07.05.2021 19:18 Відповісти
щодо приспати дуже слушне зауваження, і для іміджу країни слушне.
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07.05.2021 20:29 Відповісти
Да оно не поедет, а перед этим событием начнет населению чем нибудь промывать мозги.
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07.05.2021 19:22 Відповісти
З нього там толку, як з козла молока. Україну буде представляти Байден, а про ухвалене рішення повідомить українців Держдеп.
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07.05.2021 19:44 Відповісти
Зрозуміло чого не має запрошення на саміт НАТО. Воно відмовилось брати участь у ювілейному саміті з нагоди 70-річчя НАТО в Лондоні 4 грудня 2019 році, бо готувалося 11 грудня 2019 року в Парижі заглянути в очі путіну і підписати капітуляцію.
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07.05.2021 19:41 Відповісти
Зеленский обсудил с руководством швейцарской компании Stadler производство в Украине трамваев и пригородных поездов
Участь Зеленського в саміті НАТО в Брюсселі 14 червня поки не підтверджено, порядок денний ще не оприлюднили - Цензор.НЕТ 7476 Йому не до НАТО. Є справи важливіші )
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07.05.2021 19:42 Відповісти
"Мечтать,надо мечтать! Детям орлиного племени !" !!!)))
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07.05.2021 19:48 Відповісти
подумаем,а от него там толк был бы? Участь Зеленського в саміті НАТО в Брюсселі 14 червня поки не підтверджено, порядок денний ще не оприлюднили - Цензор.НЕТ 1727
наверное такие вопросы надо решать без него
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07.05.2021 19:48 Відповісти
Ці НАТівці не спроможні осягнути генітальність мислення, найгенітальнішего геополітика ********** !!!)))
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07.05.2021 19:51 Відповісти
"Хочу поздравить Владимира Зеленского с очередным достижением. Утверждена программа саммита НАТО, который состоится 14 июня. Так вот, Украину решили не приглашать. Совсем. Решение принято послами НАТО на их последнем заседании. Считаю, что нашему Владимиру Александровичу нужно ещё раз жёстко спросить у Байдена почему Украина не в НАТО. Можно ещё ножкой грозно топнуть", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза
"Реформы можно не проводить. Системно вопросом НАТО почти два года можно не заниматься. Нужно просто продолжать спрашивать. Можно у Меркель спросить. У Эрдогана. Можно попросить Макрона или Керсти Кальюлайд, чтоб они словечко за нас замолвили. Только это все не поможет. Но некомпетентный профан под контролем Ермака этого понять не в состоянии.
Работать надо. Системно. А начать можно хотя бы с назначения посла Украины в НАТО. А его уже почти 2 года нет. Но кто-то должен же ежедневно лоббировать наши интересы и вести переговоры в НАТО. Хотя, спрашивать Байдена проще. Но при этом абсолютно бесперспективно. А пока Зеленский продолжает прыгать на одни и теже грабли и жить в рамке краткосрочных целей", - завершает Береза.
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07.05.2021 20:14 Відповісти
запросити янелоху шмаркату на самміт до серйозних людей??!
невже там тоже в кінці корпоративи хороводять?
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07.05.2021 20:27 Відповісти
Участь Зеленського в саміті НАТО в Брюсселі 14 червня поки не підтверджено, порядок денний ще не оприлюднили - Цензор.НЕТ 5909

...
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07.05.2021 20:32 Відповісти
«Россия призывает все государства при выстраивании своей внешнеполитической линии безусловно следовать целям и принципам Устава [ООН], обеспечивая уважение суверенного равенства государств, невмешательство в их внутренние дела, урегулирование споров политико-дипломатическими средствами, отказ от угрозы силы или ее применения», - заявил членам Совбеза Лавров.
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07.05.2021 20:44 Відповісти
Він на той час всерівно в відпустці буде десь в Омані. Воно йому треба те НАТО, то проблема Байдена.
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07.05.2021 20:45 Відповісти
А на что осел рассчитывал? Продинамил прошлый саммит, участие в котором готовил Порошенко, 2 года с НАТО не работает, даже посла нет 2 года---выбрать идиота и на что-то надеяться после этого!
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07.05.2021 21:09 Відповісти
Це на краще. Янелоху нема шо там робити. Байден за нас все порєшає.
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07.05.2021 22:38 Відповісти
зеля перемирец отводяшинский нелох сорокалетний уклонист
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07.05.2021 22:43 Відповісти
тенденции возможны определенно
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07.05.2021 22:45 Відповісти
 
 