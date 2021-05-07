Участь Зеленського в саміті НАТО в Брюсселі 14 червня поки не підтверджено, порядок денний ще не оприлюднили (оновлено)
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У соцмережах пишуть, що Україну вирішили не запрошувати на саміт НАТО в Брюсселі в середині червня. В Офісі президента підтвердили, що не отримували запрошення. У штаб-квартирі НАТО кажуть, що оприлюднять порядок денний пізніше.
Повідомлення про те, що країни-члени НАТО вирішили не запрошувати Україну на саміт, під час якого заплановано обговорення питання надання Україні Плану дій для вступу в Північноатлантичний альянс, з'явилися сьогодні в телеграм-каналах, інформує Цензор.НЕТ.
У пресслужбі Офісу президента України підтвердили, що поки у них немає підтвердження участі в заході Володимира Зеленського. В ОП послалися на заяву керівника інституції Андрія Єрмака, інформує УНІАН.
Офіційний представник Альянсу повідомив з штаб-квартири НАТО в Брюсселі, що порядок денний саміту глав держав і урядів 30 країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) буде оприлюднено ближче до дати проведення заходу.
"Формат і порядок денний саміту НАТО, який відбудеться 14 червня, будуть оголошені ближче до цієї дати. Як сказав генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, лідери НАТО матимуть змістовний і далекоглядний порядок денний, в основі якої буде ініціатива "НАТО-2030", - повідомив представник Альянсу.
Віцепрем'єр Ольга Стефанішина зазначила, що формат участі України в саміті ще обговорюється.
"Інтенсивність діалогу Україна-НАТО залишатиметься високою. Зараз працюємо над розширенням співробітництва за конкретними напрямками в рамках Партнерства розширених можливостей. Під час свого візиту в Брюссель 17-18 травня буду обговорювати всі важливі питання взаємодії України-НАТО", - пообіцяла вона.
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Голоc Амepики
@chastime
Білий дім дещо відредагував коментар щодо вступу України до НАТО.
Відповідаючи на питання про позицію США щодо вступу України до НАТО, Жан-П'єр заявила в четвер:
"Щодо вашого питання, Скотт [Стівен], адміністрація Байдена віддана тому, щоб двері НАТО залишались відкритими для бажаючих, коли вони будуть готові і спроможні виконати свої зобов'язання членства і допомагати безпеці Євроатлантчиного регіону."
А як воно говорить! Не те, що Цицерон, а навіть Віталя (якого це недолуге парадіювало) ридають...
Може краще його приспати, аніж випускати до поважної спільноти?
Йому не до НАТО. Є справи важливіші )
наверное такие вопросы надо решать без него
"Реформы можно не проводить. Системно вопросом НАТО почти два года можно не заниматься. Нужно просто продолжать спрашивать. Можно у Меркель спросить. У Эрдогана. Можно попросить Макрона или Керсти Кальюлайд, чтоб они словечко за нас замолвили. Только это все не поможет. Но некомпетентный профан под контролем Ермака этого понять не в состоянии.
Работать надо. Системно. А начать можно хотя бы с назначения посла Украины в НАТО. А его уже почти 2 года нет. Но кто-то должен же ежедневно лоббировать наши интересы и вести переговоры в НАТО. Хотя, спрашивать Байдена проще. Но при этом абсолютно бесперспективно. А пока Зеленский продолжает прыгать на одни и теже грабли и жить в рамке краткосрочных целей", - завершает Береза.
невже там тоже в кінці корпоративи хороводять?
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