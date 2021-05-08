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ДБР повідомило про підозру поліцейському, який обікрав перехожого в Києві: йому загрожує до 8 років позбавлення волі

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ДБР повідомило про підозру поліцейському, який обікрав перехожого в Києві: йому загрожує до 8 років позбавлення волі

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру молодшому інспектору Святошинського райвідділу Управління поліції охорони в Києві, який пограбував перехожого під час добового чергування з охорони громадського правопорядку.

Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомили в пресслужбі ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"ТУ ДБР у Києві встановило, що в той момент, коли колеги підозрюваного надавали потерпілому першу медичну допомогу через падіння з електросамоката, правоохоронець його пограбував. На очах у власника засобів правоохоронець забрав його сумку, в якій було 130 тис. грн, $2600, 1135 євро, золоті вироби, банківські картки, документи", - повідомляє пресслужба ДБР.

Згідно з курсом Національного банку України на момент затримання сума паперових грошей сягала 239 тис. 958 грн.

"Після того як потерпілий відмовився від допомоги лікарів, а екіпаж поліцейських залишив місце злочину у службовому автомобілі, підозрюваний намагався позбутися доказів. Він викинув чорну сумку, але оперативні співробітники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції знайшли всю необхідну доказову базу", - зазначають у ДБР.

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Поліцейському інкримінується ч. 3 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 8 років.

Триває досудове розслідування.
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Топ коментарі
+7
Это ментовская практика...со времен совка...только раньше у пьяных карманы чистили...и из машин при дтп тянули...а теперь уже на глазах у живого владельца крадут...
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07.05.2021 18:44
+4
Я в полиции служил при Цушко и Луценко тоже взятки например брал. Как и все окружающие.
Это норма считалось.
При авакове думаю ничего не изменилось.
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07.05.2021 18:37
+3
авякян не терпит конкуренции
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07.05.2021 18:28
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А скольких не поймали и не ловят??? Сколько они наркоточек крышуют???? и т.д.
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07.05.2021 18:25 Відповісти
авякян не терпит конкуренции
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07.05.2021 18:28 Відповісти
А що робити з міністром МВС який обікрав нарід України на десятки мільйонів доларів?
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07.05.2021 18:38 Відповісти
Если полицейский обратился в суд с заведомо вымышленным заявлением и хотел с помощью суда заработать на жертве, кому подсдедственно данного рода преступление?
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07.05.2021 18:27 Відповісти
Вагонами воровать легче.
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07.05.2021 18:27 Відповісти
Хороший отряд набрал Авакян. То Княжичи,а теперь уже марадерство.
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07.05.2021 18:32 Відповісти
Это человеческий фактор. Такие случаи есть в любой стране.
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07.05.2021 18:35 Відповісти
Это ментовская практика...со времен совка...только раньше у пьяных карманы чистили...и из машин при дтп тянули...а теперь уже на глазах у живого владельца крадут...
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07.05.2021 18:44 Відповісти
Пожарнички доблестные тоже к стати этим страдают...вначале по комодам шарятся...а потом уже тушить начинают...
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07.05.2021 18:45 Відповісти
Солдаты SS тоже этим страдали - сперва кольца да зубы живьём выдрать, ну а потом уж и в печь.
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07.05.2021 18:50 Відповісти
Ну ты сравнил, дебил
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07.05.2021 18:38 Відповісти
Я в полиции служил при Цушко и Луценко тоже взятки например брал. Как и все окружающие.
Это норма считалось.
При авакове думаю ничего не изменилось.
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07.05.2021 18:37 Відповісти
Система не поменяется, пока у рыбы "голову" не отрежут. "Хвост"-это подвижная часть, значит её можно управлять и направлять. Сейчас мелких и средних ментов направляют на коррупцию/взяточничество, но при определённых условиях их можно маневрировать на борьбу с ними. Только "голова" должна быть соответствующая и сами условия управления и контроля, при которой любая "голова" будет махать хвостом в нужную сторону.
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07.05.2021 18:52 Відповісти
младец...- садись, оценка 5...- знаешь, чем хвастонуть...)))
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08.05.2021 00:02 Відповісти
Моя полиция меня бережёт- сначала ограбит, потом стережёт...
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07.05.2021 18:41 Відповісти
А получит 3 условно, и еще восстановится на работе с компенсацией зар. платы, Украина страна для мошенников, полиция ищет где скалымить, судьи и чиновники ждут пока занесут, а сбу ищет контрабас сигарет, таможня ждет своих 200 грн. с честных машин, а депутат кучу денег за спец. дозвіл... ось така херня.
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07.05.2021 18:41 Відповісти
Это путь для обранца или для высокопоставленника, а не для нищего патрульного сержанта. Лет на пять точно сядет
Сейчас время такое. Надо искать оборотней
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07.05.2021 18:45 Відповісти
4 дают за большее, УК особо не менялся и там применяется практика, аналогічні злочини... только если нахамит судье или кто то попросит суд из верхов.
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07.05.2021 18:58 Відповісти
На глазах у владельца забирать сумку это каким интеллектом надо обладать.
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07.05.2021 18:43 Відповісти
больше интересно шо за прохожий возит ночью на самокате сумку с
130 тыс. грн, $2600, 1135 евро, золотые изделия, банковские карты, документы" ГБР сообщило о подозрении полицейскому, который обокрал прохожего в Киеве: ему грозит до 8 лет лишения свободы - Цензор.НЕТ 2945
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07.05.2021 18:46 Відповісти
А что тут интересного?? Если это его деньги и ценности...он может их хоть днем...хоть ночью....хоть на самокате...хоть на велосипеде возить...это его право...
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07.05.2021 18:48 Відповісти
Это был солевой закладчик, его пасли менты, но не ожидали что он заявит.
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07.05.2021 18:53 Відповісти
во, - похоже на то.
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07.05.2021 19:00 Відповісти
"солевые закладчики" с таким "багажом знаний" не ходят.
Тут наверное случайность, поэтому мент и выкл. самообладание от увиденного, и сразу решил грабануть "прохожего", когда увидел кэш. Отсюда вся непродуманность действий и детское избавление от улик и прочее...
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07.05.2021 19:01 Відповісти
Мальчик, у солевых закладчиков обналичка за день - десятки и сотни тысяч гривен.
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07.05.2021 19:07 Відповісти
Не мальчик, не смеши меня)))
У шестёрок, которые закладывают, нет нефига(от слова "совсем", поэтому они и соглашаются там "работать"). Это обычные дворовые пацанчики с района. Копеечные. Их потом ловят и сажают надолго(Это "овцы"). А переводят за товар весь кэш, давно онлайн. И получают эти деньги другие дяди, которые и шагу не шагнут в сторону риска. Они ведут "добропорядочный" образ жизни)))
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07.05.2021 19:28 Відповісти
Ошибаешься, бизнес по закладкам ведут не дяди, а группы пацанчиков с района, скупающих товар оптом за нал у дядей. Никаких онлайновых счетов у дядей нет во избежании ненужных проблем с киберотделом полиции.
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07.05.2021 19:36 Відповісти
смех.
Попробуй перейти по "ссылкам" на стенах разных домов и заборах "рекламы" этого продукта...и сразу всё поймешь..
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07.05.2021 19:40 Відповісти
Тебе надо ты и пробуй. Сразу всё увидишь.
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07.05.2021 19:45 Відповісти
Ты сумку видел? Ну не будут просто так воровать сумку в которой разве что старые носки возить. Явно знали что в сумке.
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07.05.2021 18:58 Відповісти
похоже, жабу гадюка
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07.05.2021 19:01 Відповісти
Не ну то понятно шо имеет право. Но куда вез все равно интересно ГБР сообщило о подозрении полицейскому, который обокрал прохожего в Киеве: ему грозит до 8 лет лишения свободы - Цензор.НЕТ 1574
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07.05.2021 18:59 Відповісти
мент - козел
но 130 тыс. грн, $2600, 1135 евро, золотые изделия, банковские карты, документы... зачем таскать это с собой ...выгуливать их... на самокате ?
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07.05.2021 18:59 Відповісти
При вдалому бізнесі це каса за місяць. Буває всяке звісно.
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07.05.2021 20:08 Відповісти
набор сам по себе интересен : пусть деньги - это сбор (по точкам или лоткам или...еще что-то, например нелегальное...) золотые изделия? это может быть и "застава" в подпольном казино, или типа ломбард под что-то (т.е какой-то курьер) плюс документы.. короче не просто катался...
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07.05.2021 20:19 Відповісти
ГБР пытается набрать вестов. Уволить и судить по уголовке, тоже мне государственное преступление. Хай займется монобольшинством.
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07.05.2021 19:07 Відповісти
У водія електросамоката... Мабуть куплю собі також електросамокат.
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07.05.2021 19:46 Відповісти
откуда у самокатчика всё это золото и бабло? домушник, или кто?
тёмная история.
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08.05.2021 03:09 Відповісти
А есть ещё тюрьма чтобы его посадить на эти самые "до 8лет"????? Ещё министр-продавец не все тюрьмы продал?
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08.05.2021 08:48 Відповісти
На початку 2000-х мого сина пограбували менти ППС-ники. Син їхав з реалізації з возиком, менти побачили його і запросили до їхнього пункту начебто за підозрою. Чинити опір син не міг, адже їх було двоє. Завели в службове приміщення і почали вимагати, щоб він все виклав з кішень і сумки на стіл, ну і звісно ж виручку. А потім один з них каже " а что там у тєбя?" і показує на кросівки, каже "поднімі штаніну". Син нахилився, щоб підняти штанину. Потім вони сказали, що нема до нього претензій, можеш забирати свої речі і іти. Син одразу відчув, що пачка грошей стала тоншою, перерахував гроші, а там не вистачало половини виручки. Вони кажуть нічого не знаємо, ніхто нічого не брав. Тобто вони навмисне наполягли щоб він нахилився, і в цей час поцупили половину виручки. І що це було тоді для нашої сім'ї, ви не уявляєте, адже гроші треба було віддавати хазяїну товару. Все не забрали, щоб син не помітив пропажу. Це вже такий був відпрацьований варіант крадіжок. Син написав заяву до прокуратури, описав усі подробиці події. Через деякий час заявився до нас представник прокуратури. Так от він сказав, що не ставить під сумнів цей злочин і вірить тому, що написано в заяві, але вдіяти нічого не може, бо нема ніяких наявних доказів злочину. На підставі заяви вони з цими правоохоронцями проводили виховні бесіди і не більше того. Але сказали, що вони набирають статистику на кожного з них і будуть їх звільняти в першу чергу при чистці кадрів. От і все, а гроші не повернули, бо це було б зізнання своєї провини.
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08.05.2021 10:23 Відповісти
 
 