ДБР повідомило про підозру поліцейському, який обікрав перехожого в Києві: йому загрожує до 8 років позбавлення волі
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Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру молодшому інспектору Святошинського райвідділу Управління поліції охорони в Києві, який пограбував перехожого під час добового чергування з охорони громадського правопорядку.
Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомили в пресслужбі ДБР, передає Цензор.НЕТ.
"ТУ ДБР у Києві встановило, що в той момент, коли колеги підозрюваного надавали потерпілому першу медичну допомогу через падіння з електросамоката, правоохоронець його пограбував. На очах у власника засобів правоохоронець забрав його сумку, в якій було 130 тис. грн, $2600, 1135 євро, золоті вироби, банківські картки, документи", - повідомляє пресслужба ДБР.
Згідно з курсом Національного банку України на момент затримання сума паперових грошей сягала 239 тис. 958 грн.
"Після того як потерпілий відмовився від допомоги лікарів, а екіпаж поліцейських залишив місце злочину у службовому автомобілі, підозрюваний намагався позбутися доказів. Він викинув чорну сумку, але оперативні співробітники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції знайшли всю необхідну доказову базу", - зазначають у ДБР.
Поліцейському інкримінується ч. 3 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 8 років.
Триває досудове розслідування.
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Это норма считалось.
При авакове думаю ничего не изменилось.
Сейчас время такое. Надо искать оборотней
130 тыс. грн, $2600, 1135 евро, золотые изделия, банковские карты, документы"
Тут наверное случайность, поэтому мент и выкл. самообладание от увиденного, и сразу решил грабануть "прохожего", когда увидел кэш. Отсюда вся непродуманность действий и детское избавление от улик и прочее...
У шестёрок, которые закладывают, нет нефига(от слова "совсем", поэтому они и соглашаются там "работать"). Это обычные дворовые пацанчики с района. Копеечные. Их потом ловят и сажают надолго(Это "овцы"). А переводят за товар весь кэш, давно онлайн. И получают эти деньги другие дяди, которые и шагу не шагнут в сторону риска. Они ведут "добропорядочный" образ жизни)))
Попробуй перейти по "ссылкам" на стенах разных домов и заборах "рекламы" этого продукта...и сразу всё поймешь..
но 130 тыс. грн, $2600, 1135 евро, золотые изделия, банковские карты, документы... зачем таскать это с собой ...выгуливать их... на самокате ?
тёмная история.