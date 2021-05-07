УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4203 відвідувача онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
3 901 26
вакцина (3528) карантин (16095) НСЗУ (166) COVID-19 (18064) коронавірус (16711) Віленський (14)

Паспорт вакцинації можна буде отримати у сімейного лікаря, - в.о. глави НСЗУ Віленський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Паспорт вакцинації можна буде отримати у сімейного лікаря, - в.о. глави НСЗУ Віленський

Після затвердження паспортів вакцинації пацієнт, звернувшись до свого сімейного лікаря, зможе отримати виписку з ЕСОЗ, яка підтверджуватиме вакцинацію від COVID-19.

Про це в.о. голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Андрій Віленський повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні всі дані, що вносяться і зберігаються в ЕСОЗ, при потребі можуть бути надані пацієнту. Ми на сьогодні маємо всю інформацію про проведені щеплення по кожному пацієнту. Щодо вакцинних паспортів скажу так: оскільки всі країни світу працюють над запуском документів, що будуть підтверджувати вакцинацію, то і для українців це також уже актуальне питання. Коли затвердять відповідний документ чи сертифікат, пацієнт, звернувшись до свого сімейного лікаря, зможе отримати витяг з ЕСОЗ, який буде підтверджувати вакцинацію від COVID-19. Для цього в електронній системі розроблено спеціальний модуль вакцинації, куди вносяться дані не лише про вакцинацію від COVID-19, а й про інші вакцини", - зазначив Віленський.

За його словами, якщо людина їде в країну, яка вимагає такий сертифікат, то вона має звернутися до свого сімейного лікаря і той зробить виписку з ЕСОЗ.

Читайте також: Колективний імунітет проти COVID-19 у нас створюють за принципом фільму "Голодні ігри" - хто вижив, той вижив, - Сюмар

"Це може бути паперовий, а може бути й електронний витяг за бажанням пацієнта", - уточнив в.о. глави НСЗУ.

Він також додав, що МОЗ активно моніторить ситуацію з введенням вакцинних паспортів. "Зараз можливість отримати такий сертифікат створюється, згідно з міжнародними вимогами", - резюмував Віленський.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
А помните, как бабу задержала, которая клепала результаты тестов на принтере и продавала их за 500 грн.
Вот, с паспортами будет такая же фигня. Только за 1500 грн
показати весь коментар
07.05.2021 19:18
+2
Представляю себе очередь за незначительную мзду...
показати весь коментар
07.05.2021 19:18
+2
В ближайшем ветеринарном пункте.
показати весь коментар
07.05.2021 19:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А помните, как бабу задержала, которая клепала результаты тестов на принтере и продавала их за 500 грн.
Вот, с паспортами будет такая же фигня. Только за 1500 грн
показати весь коментар
07.05.2021 19:18 Відповісти
Пока теоретически джонсона нет. 1 дозу признают. Вот тогда можно не париться
показати весь коментар
07.05.2021 19:37 Відповісти
Он по базе не будет пробиваться
показати весь коментар
07.05.2021 19:47 Відповісти
Тест тоже не пробивался. Но народ покупал. Баба в день сотни тестов продавала...
показати весь коментар
07.05.2021 19:54 Відповісти
Тест и прививка это разные вещи
Я сделал позавчера первую прививку Pfizer , 16 июня вторая, так что могу говорить из своего опыта а не по слухам .
Один флакон содержит несколько доз, флакон занесён в базу, а его дозы прикрепляются к людям , и шифром вносят в базу.
После прививки, от шприца отклеивается самоклеящаяся с печатным кодом, и вклеивается тебе документ.
Подделать невозможно, так как если даже подделать самоклеящуюся с кодом, то в базе ты никак на одну дозу не прикрепишь второго человека, а выдуманную дозу не внесешь в базу
показати весь коментар
07.05.2021 19:57 Відповісти
Подделать невозможно, так как если даже подделать самоклеящуюся с кодом, то в базе ты никак на одну дозу не прикрепишь второго человека, а выдуманную дозу не внесешь в базу

Ьудущее страны пренадлежит цифровым технологиям!
Никто не возражает гражланин начальник!
показати весь коментар
07.05.2021 20:35 Відповісти
Народ любит все покупать интересное и не понятное )))
показати весь коментар
07.05.2021 20:02 Відповісти
Вроде, кому за 70 сейчас вакцинируют. Вы в этой группе?
показати весь коментар
07.05.2021 20:32 Відповісти
Это чтоб дольше жил, или наоборот?
показати весь коментар
07.05.2021 20:36 Відповісти
Я в больнице работаю
показати весь коментар
07.05.2021 20:51 Відповісти
Вот, с паспортами будет такая же фигня. Только за 1500 грн

При современном развитии печати,,,,,на Западе...
показати весь коментар
07.05.2021 20:32 Відповісти
Представляю себе очередь за незначительную мзду...
показати весь коментар
07.05.2021 19:18 Відповісти
это то что не подд елаешь о чём звиздел степанов? Паспорт вакцинации можно будет получить у семейного врача, - и.о. главы НСЗУ Виленский - Цензор.НЕТ 9392
показати весь коментар
07.05.2021 19:24 Відповісти
А какой от этого паспорта толк, если ЕС не признаёт индийское гауно ковишильд, а
пфайзер получают только друзья 95 квартала?
показати весь коментар
07.05.2021 19:26 Відповісти
В ближайшем ветеринарном пункте.
показати весь коментар
07.05.2021 19:26 Відповісти
круче, в переходе
показати весь коментар
07.05.2021 19:31 Відповісти
...или общественом туалете.
показати весь коментар
12.05.2021 15:00 Відповісти
Это не паспорт вакцинации а профанация и чоколадка из ЗЕлёного дерьма для ЗеДолбней. Они съедят. Они привычные.
показати весь коментар
07.05.2021 19:29 Відповісти
А в нашем "паспорте" будет указано конкретный тип примененной вакцины и все исходящие данные партии примененной вакцины? Или можно не смешить людей глупыми вопросами?
показати весь коментар
07.05.2021 19:29 Відповісти
А если нет семейного врача, невыездной... не добавила, но это нарушение конституции, нет там семейного врача.
показати весь коментар
07.05.2021 19:30 Відповісти
Такий собі партквиток.
показати весь коментар
07.05.2021 19:52 Відповісти
Щоб в Грєцію чи Турєцію з'їздити.
показати весь коментар
07.05.2021 19:54 Відповісти
Оце сімейним пруха привалила. Кількість виданих паспортів перевищить кількість доз вакцини в рази.
показати весь коментар
07.05.2021 19:53 Відповісти
Паспорт вакцинації можна буде отримати у сімейного лікаря, - в.о. глави НСЗУ Віленський - Цензор.НЕТ 6705
показати весь коментар
07.05.2021 21:54 Відповісти
Кароче сделали обязаловку с семейными врачами
показати весь коментар
08.05.2021 08:54 Відповісти
 
 