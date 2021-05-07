Паспорт вакцинації можна буде отримати у сімейного лікаря, - в.о. глави НСЗУ Віленський

Після затвердження паспортів вакцинації пацієнт, звернувшись до свого сімейного лікаря, зможе отримати виписку з ЕСОЗ, яка підтверджуватиме вакцинацію від COVID-19.

Про це в.о. голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Андрій Віленський повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні всі дані, що вносяться і зберігаються в ЕСОЗ, при потребі можуть бути надані пацієнту. Ми на сьогодні маємо всю інформацію про проведені щеплення по кожному пацієнту. Щодо вакцинних паспортів скажу так: оскільки всі країни світу працюють над запуском документів, що будуть підтверджувати вакцинацію, то і для українців це також уже актуальне питання. Коли затвердять відповідний документ чи сертифікат, пацієнт, звернувшись до свого сімейного лікаря, зможе отримати витяг з ЕСОЗ, який буде підтверджувати вакцинацію від COVID-19. Для цього в електронній системі розроблено спеціальний модуль вакцинації, куди вносяться дані не лише про вакцинацію від COVID-19, а й про інші вакцини", - зазначив Віленський.

За його словами, якщо людина їде в країну, яка вимагає такий сертифікат, то вона має звернутися до свого сімейного лікаря і той зробить виписку з ЕСОЗ.

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"Це може бути паперовий, а може бути й електронний витяг за бажанням пацієнта", - уточнив в.о. глави НСЗУ.

Він також додав, що МОЗ активно моніторить ситуацію з введенням вакцинних паспортів. "Зараз можливість отримати такий сертифікат створюється, згідно з міжнародними вимогами", - резюмував Віленський.