Паспорт вакцинації можна буде отримати у сімейного лікаря, - в.о. глави НСЗУ Віленський
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Після затвердження паспортів вакцинації пацієнт, звернувшись до свого сімейного лікаря, зможе отримати виписку з ЕСОЗ, яка підтверджуватиме вакцинацію від COVID-19.
Про це в.о. голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Андрій Віленський повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"На сьогодні всі дані, що вносяться і зберігаються в ЕСОЗ, при потребі можуть бути надані пацієнту. Ми на сьогодні маємо всю інформацію про проведені щеплення по кожному пацієнту. Щодо вакцинних паспортів скажу так: оскільки всі країни світу працюють над запуском документів, що будуть підтверджувати вакцинацію, то і для українців це також уже актуальне питання. Коли затвердять відповідний документ чи сертифікат, пацієнт, звернувшись до свого сімейного лікаря, зможе отримати витяг з ЕСОЗ, який буде підтверджувати вакцинацію від COVID-19. Для цього в електронній системі розроблено спеціальний модуль вакцинації, куди вносяться дані не лише про вакцинацію від COVID-19, а й про інші вакцини", - зазначив Віленський.
За його словами, якщо людина їде в країну, яка вимагає такий сертифікат, то вона має звернутися до свого сімейного лікаря і той зробить виписку з ЕСОЗ.
"Це може бути паперовий, а може бути й електронний витяг за бажанням пацієнта", - уточнив в.о. глави НСЗУ.
Він також додав, що МОЗ активно моніторить ситуацію з введенням вакцинних паспортів. "Зараз можливість отримати такий сертифікат створюється, згідно з міжнародними вимогами", - резюмував Віленський.
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Вот, с паспортами будет такая же фигня. Только за 1500 грн
Я сделал позавчера первую прививку Pfizer , 16 июня вторая, так что могу говорить из своего опыта а не по слухам .
Один флакон содержит несколько доз, флакон занесён в базу, а его дозы прикрепляются к людям , и шифром вносят в базу.
После прививки, от шприца отклеивается самоклеящаяся с печатным кодом, и вклеивается тебе документ.
Подделать невозможно, так как если даже подделать самоклеящуюся с кодом, то в базе ты никак на одну дозу не прикрепишь второго человека, а выдуманную дозу не внесешь в базу
Ьудущее страны пренадлежит цифровым технологиям!
Никто не возражает гражланин начальник!
При современном развитии печати,,,,,на Западе...
пфайзер получают только друзья 95 квартала?