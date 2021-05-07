УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4203 відвідувача онлайн
Новини Суспільство Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
17 298 26
Полтавщина (732) Айдар (131) Ян Осока (1495) 53 окрема механізована бригада (101)

Воїн "Айдару" Юрій Опришко помер у госпіталі Львова після кульового поранення, якого зазнав 9 квітня. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

7 травня, в госпіталі міста Львів від кульового поранення голови, якого зазнав 9 квітня в районі села Старогнатівка Донецької області, помер Юрій Леонідович Опришко, 1978 року народження, уродженець Полтавської області, молодший сержант, військовослужбовець 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" 53-ї окремої механізованої бригади.

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці Полтавського обласного ТЦК та СП, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні перестало битися серце воїна з Полтавщини - молодшого сержанта Опришка Юрія Леонідовича.

Юрій Леонідович зазнав кульове поранення голови 9 квітня поблизу Старогнатівка, оперативно був доставлений в госпіталь Маріуполя, потім - до Львова. Майже місяць лікарі боролися за життя українського героя, але, на жаль, доля розпорядилася інакше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє українських воїнів загинули, ще одного важко поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - 16 порушень "тиші", - штаб ОС

10 травня об 11:00 у Кременчуці відбудеться віддання військових почестей і прощання з захисником", - наголошується в повідомленні.

Воїн Айдару Юрій Опришко помер у госпіталі Львова після кульового поранення, якого зазнав 9 квітня 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+45
Слава Герою! Лети на Небо!
показати весь коментар
07.05.2021 19:21
+45
Слава героям. Смерть рашистам!
показати весь коментар
07.05.2021 19:21
+41
Царство небесне...
показати весь коментар
07.05.2021 19:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Герою! Лети на Небо!
показати весь коментар
07.05.2021 19:21 Відповісти
Слава героям. Смерть рашистам!
показати весь коментар
07.05.2021 19:21 Відповісти
Воин "Айдара" Юрий Опрышко скончался в госпитале Львова после пулевого ранения, полученного 9 апреля - Цензор.НЕТ 7284

...
показати весь коментар
07.05.2021 19:22 Відповісти
Царство небесне...
показати весь коментар
07.05.2021 19:24 Відповісти
Воин "Айдара" Юрий Опрышко скончался в госпитале Львова после пулевого ранения, полученного 9 апреля - Цензор.НЕТ 8291
показати весь коментар
07.05.2021 19:28 Відповісти
Слава Україні !
Героям Слава !

співчуття рідним
та пекла ЗЕ-оаномандуєщєму !
показати весь коментар
07.05.2021 19:36 Відповісти
Саме так - бездіяльність Зеленського ще отримає кару за "сплутані руки" ВСУ!Це вороже!
показати весь коментар
07.05.2021 22:07 Відповісти
Безмежно шкода українського воїна. Сподіваюсь, його бойові побратими організують відплату. Тихо і без розголосу, поза всілякими міськими договорняками і режимами припинення. Загиблому воїну хоч це і не допоможе, нажаль, але кожен день гібридної війни рашистів проти України має дорого коштувати. Хороший москаль - мертвий москаль
показати весь коментар
07.05.2021 19:43 Відповісти
відплата без розвідки та снайперів...... Воин "Айдара" Юрий Опрышко скончался в госпитале Львова после пулевого ранения, полученного 9 апреля - Цензор.НЕТ 3285
напівзнесилена армія
показати весь коментар
07.05.2021 19:46 Відповісти
Людина - романтик. Мабудь не знає що ********** пораховані, стукачі на низькому старті
показати весь коментар
07.05.2021 20:34 Відповісти
АРМІЯ У КАЙДАНКАХ

дожились..... Воїн "Айдара" Юрій Опришко помер у госпіталі Львова після кульового поранення, якого зазнав 9 квітня - Цензор.НЕТ 4436
показати весь коментар
07.05.2021 20:58 Відповісти
.та ще й деморалізована...
показати весь коментар
07.05.2021 21:57 Відповісти
дякую тобі, воїне.
спочивай з миром
показати весь коментар
07.05.2021 20:14 Відповісти
Шкода хлопця... Шкода, що мало таких, готових захищати Україну зі зброєю в руках. Царство йому небесне. Хочеться вірити, що воно таки дійсно існує.
показати весь коментар
07.05.2021 20:59 Відповісти
Слава Герою, вічна пам'ять. Невимовний біль і сльози, скільки ж іще забере проклята війна.
показати весь коментар
07.05.2021 21:47 Відповісти
Нема меж обуренню. Всі ці смерті на совісті не тільки рашистських снайперів, але й їх партнерів в Україні, які руйнують Українське Військо. Вічна пам'ять.
показати весь коментар
08.05.2021 00:13 Відповісти
Вічна Йому Пам'ять!
показати весь коментар
08.05.2021 07:51 Відповісти
Царство небесне та Вічна Пам'ять !!!
показати весь коментар
08.05.2021 08:10 Відповісти
Герои не умирают.
показати весь коментар
08.05.2021 09:04 Відповісти
Вічна пам"ять!
Нехай ангели колисають на небесах наших Героїв!
показати весь коментар
08.05.2021 12:32 Відповісти
скорблю о Побратиме со всеми.
но есть много вопросов к т.н.главнокомандующему.
1-почему нет траура государства Украина,за которое отдал жизнь Воин.?
2-почему президент-уклонист без патчей государства Украина на своей (неуставной) униформе, не реагирует на гибель наших Бойцов?
по п.2.тоже касается и предыдущего президента.
показати весь коментар
08.05.2021 14:14 Відповісти
Серед айдарівців багато хлопців з Донбасу. Я, наприклад, з Луганська. Як російські падлюки з батальону "заря" плотницького гатили з мінометів по Луганську, та через путінський "лайфньюс" стверждували, що луганчан вбивають міфічні бандерівці та українські фашисти з ЗСУ, я бачив на свої очі. Тому айдарівці завзято тих кремлівських упирів-людожерів знищували та будуть знищувати поки дихають. Смерть рашистським окупантам!
показати весь коментар
08.05.2021 18:52 Відповісти
Как не легко ему было в жизни, но всегда он любил свои края и его бесило, что какие то у..баны пришли свои порядки наводить. Пухом ему земля, таких людей мало!!!
показати весь коментар
08.05.2021 18:19 Відповісти
"Что ни день - злые вести, все страшней и страшней,
Про людское бесчестье, про погибших друзей.
Горько пахло полынью, ветер дым разносил,
А по всей Украине - сотни свежих могил…"
показати весь коментар
08.05.2021 21:29 Відповісти
 
 