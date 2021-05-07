Воїн "Айдару" Юрій Опришко помер у госпіталі Львова після кульового поранення, якого зазнав 9 квітня. ФОТО
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7 травня, в госпіталі міста Львів від кульового поранення голови, якого зазнав 9 квітня в районі села Старогнатівка Донецької області, помер Юрій Леонідович Опришко, 1978 року народження, уродженець Полтавської області, молодший сержант, військовослужбовець 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" 53-ї окремої механізованої бригади.
Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці Полтавського обласного ТЦК та СП, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні перестало битися серце воїна з Полтавщини - молодшого сержанта Опришка Юрія Леонідовича.
Юрій Леонідович зазнав кульове поранення голови 9 квітня поблизу Старогнатівка, оперативно був доставлений в госпіталь Маріуполя, потім - до Львова. Майже місяць лікарі боролися за життя українського героя, але, на жаль, доля розпорядилася інакше.
10 травня об 11:00 у Кременчуці відбудеться віддання військових почестей і прощання з захисником", - наголошується в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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Героям Слава !
співчуття рідним
та пекла ЗЕ-оаномандуєщєму !
напівзнесилена армія
дожились.....
спочивай з миром
Нехай ангели колисають на небесах наших Героїв!
но есть много вопросов к т.н.главнокомандующему.
1-почему нет траура государства Украина,за которое отдал жизнь Воин.?
2-почему президент-уклонист без патчей государства Украина на своей (неуставной) униформе, не реагирует на гибель наших Бойцов?
по п.2.тоже касается и предыдущего президента.
Про людское бесчестье, про погибших друзей.
Горько пахло полынью, ветер дым разносил,
А по всей Украине - сотни свежих могил…"