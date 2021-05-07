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Скандальну дочку судді Константинової затримували п'яною за кермом, - журналістка Моторевська. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Скандальну дочку судді Константинової затримували п'яною за кермом, - журналістка Моторевська. ДОКУМЕНТ

Дівчина відмовилася проходити медобстеження і не прийшла на засідання суду, письмово заявивши, що була тверезою, а в машині не їхала, а лише грілася. Справу проти неї закрили.

Про це пише у Фейсбуці журналістка Євгенія Моторевська, інформує Цензор.НЕТ.

"У 2020 році патрульні зловили її вночі в центрі Києва "з явними ознаками алкогольного сп'яніння" і склала відповідний протокол. Справа потрапила у той же суд, де вершать правосуддя її мама і вітчим Віктор Кицюк", - написала журналістка.

Розглядав справу суддя Карабань. Дівчина навіть не з'явилася на засідання, вона просто прислала письмові свідчення.

Дивіться: "Крим вже не наш. Змиріться з цим, бл#дь! Про#бали! Вгамуйтеся, бидло українське", - донька судді Печерського суду Константинової. ВIДЕО

"Проходити медичне обстеження на вимогу патрульних дівчина відмовилася. Але (о, диво) вже в суд передала довідку, що в ту ніч під дією речовин не була. Судді цих пояснень вистачило, щоб закрити справу. А потім ми дивуємося, чому п'яні покидьки у нас щодня когось убивають на дорогах", - зазначила Моторевська.

Дочка судді Константинової прославилася, опублікувавши в соцмережах думку про російського репера Басту. У короткому відео вона заступається за Басту і закликає українців змиритися з окупацією: "Крим вже не наш. Змиріться з цим, бл#дь! Про#бали! Вгамуйтеся, бидло українське".

Скандальну дочку судді Константинової затримували пяною за кермом, - журналістка Моторевська 01
Скандальну дочку судді Константинової затримували пяною за кермом, - журналістка Моторевська 02
Скандальну дочку судді Константинової затримували пяною за кермом, - журналістка Моторевська 03
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Топ коментарі
+93
судебная система сгнила насквозь. там реформировать нечего - только сносить.
Скандальну дочку судді Константинової затримували п'яною за кермом, - журналістка Моторевська - Цензор.НЕТ 345
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07.05.2021 20:23
+88
В доповнення до попереднього посту. Цікаві факти про членів родини українофобки Насті Тарасюк.

Почнемо з того, що її мати - Константінова Крістіна Едуардівна, родом з Сєвєродонецька, та прославилася тим, що санкціонувала обшуки у активістів Автомайдану. Також, вона блокувала намір слідства встановити, з ким спілкувався Янукович перед втечею на Росію.

Трасюк Анатолій Васильович (колишній чоловік матері) - офіцер Служби Безпеки України. Привіт, Служба безпеки України

Кицюк Віктор Петрович (цивільний чоловік матері) - з 2009 по 2012 суддя Жовтневого районного суду м. Харкова, з 2012 по 2018 суддя Печерського районного суду м. Києва. У часи Майдану він переслідував протестувальників за поїздку до Межигір'я.

Але це ще не все.

Суддя Крістіна Константінова прославилася ще й тим, що нещодавно незаконно відправила Serhii Filimonov та Роман Ратушний під домашній арешт за акцію під ОП.

Яка чудова сімейка!

Батьки - корумпована вата, і дочка відповідна.Скандальну дочку судді Константинової затримували п'яною за кермом, - журналістка Моторевська - Цензор.НЕТ 1562
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07.05.2021 20:23
+73
Скандальную дочь судьи Константиновой задерживали пьяной за рулем, - журналистка Моторевская - Цензор.НЕТ 1020
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07.05.2021 20:18
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Судя по декларации дочь судьи зовут - МИЛАНА !
Настя - это псевдоним или кто-то разгоняет фейк !?
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07.05.2021 20:54 Відповісти
Если бы вы читали ее декларацию внимательно, то поняли что Анастасия (героиня дня) - старшая дочь, а Милана - младшая. У этой судьи две дочери Анастасия и Милана.
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08.05.2021 11:43 Відповісти
Цікаво, які під постом цієї вагіни коментарі. Є ті, що підтримують?
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07.05.2021 20:58 Відповісти
Яка ідеальна сімейка. Потвори у всіх смислах.
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07.05.2021 21:01 Відповісти
це "еліта нації" - і така вона , в нас , вся ... Скандальну дочку судді Константинової затримували п'яною за кермом, - журналістка Моторевська - Цензор.НЕТ 3511
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07.05.2021 21:32 Відповісти
Скандальну дочку судді Константинової затримували п'яною за кермом, - журналістка Моторевська - Цензор.НЕТ 9892
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08.05.2021 10:32 Відповісти
...восемь с полтиной три,правосудие продано.(12 стульев).
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08.05.2021 16:12 Відповісти
Цензор, спасибо за фото - порыгал!
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07.05.2021 21:02 Відповісти
Подделка документов, но если мама судья, то можно!
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07.05.2021 21:13 Відповісти
https://sport.znaj.ua/ru/381609-proti-donki-kijivskoji-suddi-vimagayut-pochati-rozsliduvannya-obizvala-ukrajinciv-dikunami-i-bidlom

Какое убожество, я представляю что там в головах ее семьи. И они вершат правосудие от имени Украины!!!!
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07.05.2021 21:14 Відповісти
Это уже какое-то существо, а не человек.
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07.05.2021 21:20 Відповісти
У ЭТОЙ станы, где правят КОРРУПЦИЯ и КУМОВСТВО , БУДУЩЕГО нет и не будет НИКОГДА. Прощай УКРАИНА !!!!!
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07.05.2021 21:23 Відповісти
Олех, прощавай, горе-патріот України, що напевно "сильно любить" Україну з Канади. Звісно, бути патріотом мешкаючи в іншій країні дуже зручно. Мабуть тебе політично переслідували і ти мусив покинути Україну?
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08.05.2021 15:24 Відповісти
Краще любити УКРАIНУ, живучи за кордоном нiж не любити ii зовсiм,живучи вдома. Якi претензii до мене з твого боку?
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08.05.2021 20:31 Відповісти
Олех, ти читати здатен? Я ж тобі написав, прощавай! Я не можу додати тобі трохи розуму, для того щоб ти сам зміг зрозуміти що ти друкуєш. В чому твоя любов? В тому щоб сернути: "Прощай УКРАИНА !!!!!"?
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10.05.2021 18:29 Відповісти
Весь набор прокацапского дмтя-мажора налицо. Неуважение к своему народу, груди женой, папка-мамка в верхних эшелонах судебной-исполнительной власти, бухание за рулём и обязательные прокацапские философствования в интернете.
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07.05.2021 21:24 Відповісти
ЗЕбіл, не бреши. Бо "Пєтька" встиг реформувати лише Верховний та Апеоляційний суди. А суди нижчої ланки мав реформувати з 2019 року твій ЗЕлений ублюдок. Ну і як, подобається, ЗЕбіл? Скандальну дочку судді Константинової затримували п'яною за кермом, - журналістка Моторевська - Цензор.НЕТ 4596 Скандальну дочку судді Константинової затримували п'яною за кермом, - журналістка Моторевська - Цензор.НЕТ 6400
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07.05.2021 22:23 Відповісти
Суддя Константинова (раніше мала прізвище по чоловіку Тарасюк) працює в Печерському суді з 2003 року призначалась ще Кучмою...де речі народилась уСєвєродонецьку Луганської області..Колишній чоловік Тарасюк працював з 2012 по 16 в СБУ, зараз працює в ДБР. Їі цивільний чоловік який кинув сім*ю щоб жити ж Константиновою (Тарасюк) призначений суддею у 2009 р. (Ющенком) переведений в Печерський суд у 2012 р. Януковичем з Харькова для розгляду справ які цікавили сина Януковича та Курченка...Всі адмінки по справав автомайдана на водіїв розподілялись в Печерську на Кицюка та Царевич...обох всупереч здоровому глузду поновили на посадлі...сестра Кицюка працєю помічником голови суду в Печерську...до цього саме вона і розподіляла справи))) друдина Кицюка працює в Солом*янському суді куде переведена з порушенням законодавства Януковичем...у 2017 замалювалась коли під час святкування 23 лютого (дня радянської армії) припаркувала свій авто під судом, заблокувавши проїзд..і поліцейським ..разом із близькими казали що вони "нищеброды за 10 тысяч!!" Отже не сперечайтесь бо такі судді потрібні офшорніку і Порошенку і офшорніку Зеленському
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08.05.2021 01:58 Відповісти
По одній лише врп видно, як сиві у вишиванках ту "реформу" поовели. Бидло продажне як працювало в тих же апеляційних, так і працює. Наче ми сліпі, нічого не бачимо, і не в курсі, особисто з цим маючи справу. Менше дрочіть на бариг- рішал, вони усі системні, ні у яких справжніх реформах не зацікавлені.
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08.05.2021 08:51 Відповісти
Так .Але така правда не усім подобається .Краще розгоняти тему про те що якби не славнозвісні кляті ,,кловани,, то ця ватна родина напевне мила би підлоги десь у безвізовому туристичному вояжі в Польщу при найпатріотичнішому папереднику Скандальну дочку судді Константинової затримували п'яною за кермом, - журналістка Моторевська - Цензор.НЕТ 2364
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07.05.2021 22:38 Відповісти
Мамуся, вітчим- печерські судді, папаня- дбр. Риго- порновська гвардія. Чого ж дивуватися ватності і вседозволеності дочури- губошльопки?
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07.05.2021 21:35 Відповісти
Не пускать мамку на работу, закидать яйцами...спалить автівки, чемоданы пустые кинуть им под двери скандируя Чемодан! Вокзал! Кацапстан... Булинг, травля в соц.сетях, бойкот и т.д.
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07.05.2021 21:36 Відповісти
Ще раз у двічі? 2019, річна з/п районного у місті - 600 тис. В 2020 - вже більше мільйону.
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08.05.2021 08:53 Відповісти
с неё будет настоящий судья
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07.05.2021 21:41 Відповісти
Треба лайну в мантіях підвищити платню.
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07.05.2021 21:42 Відповісти
Губы у этой шмары рабочие, сразу видно, шо профессиональная вафлистка, сразу видно, семейка известная, авторитетная, и язык у нее работает в том же русле, речь поставлена в том же ключе, уверен, что она и студентка по совместительству, профессора тоже мужики
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07.05.2021 21:46 Відповісти
Губищи-то, губищи!!!..
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07.05.2021 21:56 Відповісти
Губы половые,хоть и находятся на лице. Скандальну дочку судді Константинової затримували п'яною за кермом, - журналістка Моторевська - Цензор.НЕТ 9170
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08.05.2021 14:18 Відповісти
То мозок з черепної коробкі вилазить під тиском "інтелекту". А вона їм шевелить. Знизу теж само з великою вирогідністю мозок виштовхується. Що поробиш. Такий він "інтелект".
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08.05.2021 15:28 Відповісти
Мажорів ,олігархів,корупціонерів і всяку бидлоту ,наші так звані судди захищають ,ось кого вони можуть посадити то це громадських активістів ,вулантерів ,добровольців .А це бидло яке назвало так український народ повино негайно виключене з університету.
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07.05.2021 21:57 Відповісти
Робочі губки. Мрія любого дальнебоя.
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07.05.2021 22:04 Відповісти
да трудяга, так работает ртом, аж губы воспалились
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08.05.2021 00:56 Відповісти
Это мышцы.
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08.05.2021 09:47 Відповісти
мозоли
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08.05.2021 15:46 Відповісти
Та там вся сімейка - виродки... Якби вона когось і збила, скоріше б всього відмазали.
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07.05.2021 22:18 Відповісти
Страчувати на місці.
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07.05.2021 22:46 Відповісти
Українець, пам"ятай: убил бобра - спас дерево..(
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07.05.2021 22:48 Відповісти
Она ещё и пъёт??
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07.05.2021 22:51 Відповісти
Моральная и физическая уродина. Будущее нашей юриспруденции, очень печально...
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07.05.2021 23:12 Відповісти
обычная украинская картина беспредела и беззакония, даже не проблема в этом силиконовом убожестве, ее и так Бог наказал, выдав мозги из силикона, а в том что в Украине терпят таких судей
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08.05.2021 02:38 Відповісти
надо дождаться такого дтп, как зайцева в Харькове устроила?
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08.05.2021 02:58 Відповісти
Риба гниє з голови, а суддівська система від ЗЕленого карася!
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08.05.2021 06:23 Відповісти
Если Зеля спустит єто на тормоза нужно отправлять и его нах... , Олигархи за год увелисели свої доходи в два раза , за счьот кого бл... За счьот вас бл..!!!!!
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08.05.2021 06:32 Відповісти
Что это за полиция которая пьяного не может задержать и доставить на медицинское освидетельствование?????????
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08.05.2021 07:11 Відповісти
Господи, какое же убожество по истине - что внутри, что снаружи.
Дно человеческого обличья.
Эти всё сказано о моральных ценностях судейских "псевдо-королей жизни" и их отпрысков.
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08.05.2021 07:26 Відповісти
У нормальній країні, після винесення постанови про позбавлення водійських прав, суддя б так прокоментував своє рішення: та змирись ти вже, ***..іна кацапська, ніякого тобі більше водіння автотранспортними засобами
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08.05.2021 08:21 Відповісти
Это губатое недоразумение , по всей видимости, проживёт очень недолгую, но яркую жизнь.... Причиной её скорой смерти станет передоз или автокатастрофа, или перерезанное горло на какой-нибудь мажорной пьянке.... Девка родилась говном и прожила , как говно....
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08.05.2021 08:30 Відповісти
Да, честно, ей не повезло: РОДИЛАСЬ ГОВНОМ!
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08.05.2021 15:07 Відповісти
Мда, это не страна, это территория. Надо вообще разогнать суды, нахрен они нужны? Правосудия нет, судьи "работают" только на свои интересы. Просто позор власти!!!!
Зато "мова"- наше Усё))))
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08.05.2021 08:54 Відповісти
А мова тут яким боком? До речі ця хвойда смерділа на *********,так як і ти.
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08.05.2021 12:46 Відповісти
Следующим решением этого, прости Господи, суда будет штраф и увольнение всех причастных к задержанию этого пьяного в сиську, гембатого организма?!
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08.05.2021 09:08 Відповісти
ЗАШКВАР!! ЯК МОЖУТЬ СПРИЙМАТИ ЦЕ ОДНОКУРСНИКИ , ЗНАЙОМІ , ГРОМАДСКІСТЬ !!! А МАТИ !! ЦЕ ЩЕ РАЗ ДОКАЗУЄ , ЩО ПЕЧЕРСЬКИЙ СУД ТРЕБА ПРИКРИТИ !!
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08.05.2021 11:26 Відповісти
Подделка экспертизы
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08.05.2021 11:43 Відповісти
Скандальну дочку судді Константинової затримували п'яною за кермом, - журналістка Моторевська - Цензор.НЕТ 8876 Соска паРашна.
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08.05.2021 12:49 Відповісти
За отказ от медосвидетельствования суды имеют негласное указание считать водителя виновным. Даже если он просто забирал вещи из салона.
Но своим можно всё - именно такой "правовой" порядок насаждает Хабад.
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08.05.2021 13:39 Відповісти
УБЕЙТЕ ШВАЛЬ !)
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08.05.2021 13:59 Відповісти
"Поліція не може оскаржувати постанову суду по адмінці"...
Вот теперь самое время всплыть Тошке Геращенко с видео с нагрудных камер патрульных, как он себе обычно позволяет это делать. Или ссыкотно?
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08.05.2021 15:13 Відповісти
Скандальну дочку судді Константинової затримували п'яною за кермом, - журналістка Моторевська - Цензор.НЕТ 9762
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08.05.2021 18:20 Відповісти
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