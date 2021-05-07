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6 травня в зоні ООС загинув боєць 58-ї ОМБр Сергій Коробцов. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

В результаті обстрілу озброєними формуваннями РФ в районі селища Піски, в Донецькій області, 6 травня від вогнепального кульового поранення, несумісного з життям, загинув військовослужбовець 58-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Коробцов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Армія Інформ.

6 травня в зоні ООС загинув боєць 58-ї ОМБр Сергій Коробцов 01

Ворожий снайпер влучив у прилад нічного бачення нашого воїна.

У загиблого 23-річного військовослужбовця залишилися дружина і маленький син.

Прощання із загиблим Героєм відбудеться в неділю, 9 травня, о 10:30 біля виконавчого комітету Коростенської міської ради на Житомирщині.

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