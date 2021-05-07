УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4467 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
5 246 19
Facebook (217) Зеленський (17415) НАТО (5114) суддя (1423) Кива (367) Чирній (8) Слуга народу (2544) COVID-19 (18064)

Головні новини 7 травня: Facebook видаляє пов'язані з СН акаунти, інтрига навколо поїздки Зеленського на саміт НАТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 7 травня: Facebook видаляє пов'язані з СН акаунти, інтрига навколо поїздки Зеленського на саміт НАТО

Фейсбук ловить ботів, а "слуги народу" кажуть, що це не їхні, Україна вийшла з "червоної" зони і третьої хвилі COVID-19, дочка судді Константинової обізвала українців "бидлом" і прославилася на всю країну, - головні новини України 7 травня.

Facebook видалив мережу акаунтів, пов'язаних зі "Слугою народу"

Facebook видалив 105 облікових записів Facebook, 24 сторінки і п'ять облікових записів Instagram, які були створені в Україні і пов'язані зі "СН". Ці сторінки витратили на просування контенту близько $210 000. Автори сторінок писали про корупцію, політику, COVID-19, а також залишали схвальні коментарі про партію "Слуга народу" й уряд України і критику на адресу колишнього президента Порошенка і мера Києва Віталія Кличка.

"Слуга народу" Корнієнко заперечує зв'язок політсили і видалених Facebook-акаунтів. "Справжні мотиви засновників і тих, хто просуває акаунти і сторінки невідомі. Це може бути як підтримка нашої політичної сили, так і дискредитація", - сказав Корнієнко.

ТГ-канали написали, що Зеленського не запросили на саміт НАТО. Насправді, поки що невідомо.

Соцмережі і ЗМІ обговорюють сьогодні можливу участь Зеленського в саміті глав країн-членів НАТО в Брюсселі 14 червня (очікується, що там обговорюватиметься надання Україні ПДЧ). ТГ-канали повідомили, що Україну не запросили на саміт. В ОП заперечили, що запрошення ще не отримували, але й порядок денний саміту ще не затверджено (це підтвердили в Альянсі). Віцепрем'єр Стефанішина зазначила, що працює зараз над розширенням співпраці з НАТО.

Товариш Сенцова з ув’язнення Чирній вийшов з російської в'язниці

Засуджений в Росії за звинуваченням у нібито підготовці терактів в окупованому Криму фігурант "справи Олега Сенцова" Олексій Чирній вийшов на свободу. Він відсидів за безпідставним звинуваченням у російських колоніях 7 років.

Дисертація Киви: в МАУП кажуть, що не додавали матеріали Киви

Міжрегіональна академія управління персоналом заперечує, що заднім числом внесла в наукові збірники за 2018 і 2019 роки матеріали народного депутата ОПЗЖ Іллі Киви, яких раніше там не було. Про фальсифікації повідомили журналісти. У виші кажуть, що цього не може бути.

Дочка судді заступилася за репера з РФ Басту і прославилася на всю Україну

Настя, дочка судді Печерського райсуду Константинової, студентка 3 курсу юрфаку, заступилася в соцмережі за російського репера Басту. "Крим вже не наш. Змиріться з цим, бл#дь! Про#бали! Вгамуйтеся, бидло українське", - заявила вона.

Журналісти з'ясували, що торік дівчину затримували п'яною за кермом. Суд, в якому працює її мати і вітчим, визнав Настю невинною - при тому, що вона навіть не з'явилася на засідання.

Україна вийшла з "третьої хвилі" ковіда, завтра в "червоній" зоні не залишиться регіонів

Від завтра в "червоній" зоні України не залишиться жодного регіону: Сумщина теж стане "жовтою". Міністр охорони здоров'я Степанов говорить, що третя хвиля коронавірусу в Україні закінчилася. Епідеміологи додають, що це ще не кінець: Україну чекають і 5, і 6 хвиля захворюваності на COVID-19. Здолати вірус допоможе тільки вакцинація. У Києві, між іншим, створили електронну карту пунктів, де можна зробити щеплення.

До речі, смертність від COVID-19 в Україні може бути втричі більшою за офіційну статистику: у 2020 році померли 138 507 осіб. Про це повідомила незалежна дослідницька організація "Інститут показників і оцінки здоров'я" при Медичній школі Вашингтонського університету.

До кінця року ми розробимо свою вакцину від COVID-19

Про це заявила Національна академія наук. Вчені зазначають, що однієї розробки мало - після цього вакцину потрібно буде ще випробувати.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Мда... Тиждень, який мав би стати досягненням України, став повним провалом для "новьіх ліц" на чолі з їхнім лідером. Цілком очикувано для тих, хто навесні 2019-го питав: "Що ви робите? Схаменіться!"
показати весь коментар
07.05.2021 22:07
+7
Головні новини 7 травня: Facebook видаляє пов'язані з СН акаунти, інтрига навколо поїздки Зеленського на саміт НАТО - Цензор.НЕТ 9358
показати весь коментар
07.05.2021 22:28
+6
Було відразу зрозуміло, що "слуга урода" це - рашиська партія. Треба блокувати її на...
показати весь коментар
07.05.2021 22:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Главные новости 7 мая: Facebook удаляет связанные с СН аккаунты, интрига вокруг поездки Зеленского на саммит НАТО - Цензор.НЕТ 2990
показати весь коментар
07.05.2021 22:07 Відповісти
Мда... Тиждень, який мав би стати досягненням України, став повним провалом для "новьіх ліц" на чолі з їхнім лідером. Цілком очикувано для тих, хто навесні 2019-го питав: "Що ви робите? Схаменіться!"
показати весь коментар
07.05.2021 22:07 Відповісти
Соцсети и СМИ обсуждают сегодня возможное участие Зеленского в саммите глав стран-членов НАТО в Брюсселе 14 июня Источник: https://censor.net/ru/n3264138

А зачем им Зеленский? На рояле сыграть? Главные новости 7 мая: Facebook удаляет связанные с СН аккаунты, интрига вокруг поездки Зеленского на саммит НАТО - Цензор.НЕТ 5936
показати весь коментар
07.05.2021 22:09 Відповісти
Ну, лишь бы не за столиком для опущенных сидеть, как твой В.В.Хуйло в Брисбене....
показати весь коментар
07.05.2021 22:21 Відповісти
А ну ок. Пусть тогда лучше на рояле играет Головні новини 7 травня: Facebook видаляє пов'язані з СН акаунти, інтрига навколо поїздки Зеленського на саміт НАТО - Цензор.НЕТ 4461
показати весь коментар
07.05.2021 22:51 Відповісти
Там ***** на встречу в низах пригласили. Шикльгрубер с Гуталином уже и поляну накрыли, и отдельную духовноскрэпную сковородку для ***** подогрели...
показати весь коментар
07.05.2021 23:04 Відповісти
Було відразу зрозуміло, що "слуга урода" це - рашиська партія. Треба блокувати її на...
показати весь коментар
07.05.2021 22:12 Відповісти
В РНБО не знають, куди подівся Центр протидії дезінформації і де його керівниця

https://newsua.one/news-politics/v-rnbo-ne-znayut-kudi-podivsya-centr-protidii-dezinformacii-i-de-iogo-kerivnicya.html

В апараті Ради національної безпеки і оборони України немає підрозділу під назвою «Центр протидії дезінформації», а Поліна Лисенко, призначена указом президента керівницею центру, не працює в РНБО.
показати весь коментар
07.05.2021 22:15 Відповісти
интересно, и за чей счет финансируется сеть аккаунтов СН в Facebook
показати весь коментар
07.05.2021 22:23 Відповісти
Головні новини 7 травня: Facebook видаляє пов'язані з СН акаунти, інтрига навколо поїздки Зеленського на саміт НАТО - Цензор.НЕТ 9358
показати весь коментар
07.05.2021 22:28 Відповісти
Складається враження що Україна у квітні 2019 року підірвала у себе в кішені якщо не гранату, то якусь дуже потужну петарду.
Загинути від вибуху не загинула, але контузія виявилася смертельно небезпечною.
показати весь коментар
07.05.2021 22:32 Відповісти
і з тих пір сереться під себе
показати весь коментар
07.05.2021 22:36 Відповісти
😭
показати весь коментар
07.05.2021 22:49 Відповісти
Дуже влучно сказано , приємно читати розумних людей 👍🏼😊
показати весь коментар
08.05.2021 01:41 Відповісти
В РНБО не знають, куди подівся Центр протидії дезінформації і де його керівниця

Новини, Політика 7.05.2021 News UA
Головні новини 7 травня: Facebook видаляє пов'язані з СН акаунти, інтрига навколо поїздки Зеленського на саміт НАТО - Цензор.НЕТ 2772В апараті Ради національної безпеки і оборони України немає підрозділу під назвою «Центр протидії дезінформації», а Поліна Лисенко, призначена указом президента керівницею центру, не працює в РНБО.

Про це повідомив блогер і юрист Клим Братківський на своїй сторінці у Facebook.

«Була ціла презентація від голови Офіс Президента України Єрмака про створення Центру протидії дезінформації. Насправді його не існує і ніхто в РНОБО не знає, хто така Поліна», - написав він.

Братківський додав, що отримав відповідь на свій запит, у якому сказано, зокрема, що «Лисенко Поліна Олександрівна, призначена Указом Президента України від 2 квітня 2021 року № 137 на посаду керівника Центру протидії дезінформації, не є штатним працівником Апарату РНБО України».Так може отой є ботоферми за бабки ЦПД (тобто за бюджетні)
показати весь коментар
07.05.2021 22:46 Відповісти
Це ні про що.
показати весь коментар
07.05.2021 23:14 Відповісти
"Всего в декабре в Facebook были удалены 1957 аккаунтов"
"Мы удалили 27 учетных записей в Facebook, 37 страниц, 21 группу и 13 учетных записей в Instagram, нарушивших нашу политику против скоординированного ложного поведения. Это была внутренняя деятельность в Украине. Наше расследование выявило связь с лицами, связанными как с партией "Европейская солидарность", так и с украинской неправительственной организацией "Справа громад", - говорится в отчете Facebook."

Удалили аж 27 (!) аккаунтов связанных с ЕС и "Справа громад". А с кем были связаны остальные 1930 аккаунтов скромно умолчали.
показати весь коментар
08.05.2021 10:59 Відповісти
 
 