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Україна підписала контракти на поставку до кінця 2021 року 42 млн доз вакцини проти коронавірусу, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство Здоров'я

Україна підписала контракти на поставку до кінця 2021 року 42 млн доз вакцини проти коронавірусу, - Степанов

Україна підписала контакти про постачання 42 млн доз вакцини від коронавірусу до кінця цього року, необхідно ще близько 5 млн доз, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Сьогодні Увечері" на телеканалі "Україна 24" в п'ятницю ввечері.

"Якщо подивитися на ту кількість доз, яку ми законтрактували, я підкреслюю, саме законтрактували, де у нас сплачені кошти, разом з COVAX, то у нас зараз 42 млн доз вакцин, які вже підписані, це все поставки цього року", - розповів міністр.

Також Степанов підкреслив, що "потрібно ще близько 5 млн доз".

"У нас є відповідні пропозиції, зокрема від Serum Institute, щодо збільшення доз по вакцині Novavax, і також є пропозиція щодо Sinovac. Зараз вирішуємо стосовно термінів поставки", - додав він.

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Топ коментарі
+15
Каждый день лапша на уши доверчивых лохов. Власть с лозунгом "еще нужно подождать".
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07.05.2021 21:57
+9
Вже третій рік краде пліснява зараз, а обісцянки наріду дає на майбутнє.
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07.05.2021 22:03
+8
Степанов, дай угадаю. Первым условием производителя было неразглашение названия как самой вакцины, так и разработчика с производителем. Вторым условием было как обычно неразглашение стоимости
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07.05.2021 22:23
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У Північної Кореї Сіночпока?
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07.05.2021 21:56 Відповісти
Каждый день лапша на уши доверчивых лохов. Власть с лозунгом "еще нужно подождать".
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07.05.2021 21:57 Відповісти
поперло?
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07.05.2021 21:57 Відповісти
скорее попердолило ... на дурную голову.
кто прививаться будет ?
вакцина сейчас реально есть, но "мудрый нарид" не чухается
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07.05.2021 22:04 Відповісти
я позавчера астразенекой ширнулся )) вчера была температура около 37,5. сегодня всё вернулось в доширковое состояние. у знакомых, которые кололись пфайзером, рука под уколом до полтора суток побаливала. и больше ничо. вобщем номер по этих двух мабуть потянет )
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07.05.2021 22:28 Відповісти
ну...дай Бог! дай Бог!
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07.05.2021 22:33 Відповісти
та да, будем посмотреть на волны ) у мну страсть к эксперементам ))) а учитывая то, шо я в группе риска по куче параметров, это такой интересный пробный камень.
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07.05.2021 22:38 Відповісти
У меня после BioNTech/Pfizer вообще никаких симптомов. У знакомых легкая сонливость, слегка сутки рука малехо побаливала. Жена Modernой прививалась. Без побочки тоже.
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08.05.2021 16:00 Відповісти
похоже, после Pfizer у всех прививочная рука побаливает. я в принципе температуру нормально воспринял. тут то такая вообще считается в пределах нормы. тем более она то была не постоянно такой, было пару пиков, а потом всё возвращалось в район 36,8 так шо я не считаю это какой то сильно непереносимой побочкой.
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08.05.2021 16:12 Відповісти
Контракти це добре. Контракти можна згортати в трубочку і "виконувати план".
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07.05.2021 21:57 Відповісти
папилбабосов это канэшна хорошо
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07.05.2021 21:59 Відповісти
альо, Степанов!

ПЕРЕДОЗ !!!!!!! Украина подписала контракты на поставку до конца 2021 года 42 млн доз вакцины от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 3010
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07.05.2021 22:00 Відповісти
Вже третій рік краде пліснява зараз, а обісцянки наріду дає на майбутнє.
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07.05.2021 22:03 Відповісти
Хто ж зможе затиснути цей фонтан брехні?((( Степанова - в зону!
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07.05.2021 22:09 Відповісти
Так до конца этого года Степашка получит под зад.
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07.05.2021 22:11 Відповісти
Степанов, дай угадаю. Первым условием производителя было неразглашение названия как самой вакцины, так и разработчика с производителем. Вторым условием было как обычно неразглашение стоимости
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07.05.2021 22:23 Відповісти
Его так гнобят что ему выгоднее заниматься показухой и сомнительными обещаниями. И так происходит везде. В Украине роль солженицыновского начальника, которому надо "дать показуху", выполняет народ.
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07.05.2021 22:30 Відповісти
невже Пфайзер ?! чи він тільки для вибраних?
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07.05.2021 22:34 Відповісти
Пфайзер для 95 квартала, Слуг народа и членов их семей
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08.05.2021 09:54 Відповісти
Блумберг пишет: "Сейшельские Острова, которые полностью вакцинировали от коронавируса больше населения, чем любая другая страна, закрыли школы и отменили спортивные мероприятия на две недели из-за резкого роста числа инфекций. «Несмотря на все прилагаемые нами исключительные усилия, ситуация с Covid-19 в нашей стране сейчас критическая, и на прошлой неделе ежедневно регистрировалось множество случаев», - заявила на пресс-конференции во вторник министр здравоохранения страны Пегги Видот. К 12 апреля 59% введенных доз составляли вакцины Sinopharm, а остальные - вакцины Covishield, версия вакцины AstraZeneca Plc, произведенной по лицензии в Индии.
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07.05.2021 23:12 Відповісти
Таке саме лайно законтрактувала і Зе-шобла,та й то з великим запізненням.

Нема ніякого сумніву,що Зе-чмо та вся ******* собі колоти будуть дещо інше.
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08.05.2021 14:37 Відповісти
Надо было им перед отменой ограничений вот это почитать...

The archipelago of nearly 100,000 people recorded close to 500 new cases in the three days to 1 May and has about 1,000 active cases.A third of the active cases involved people who had had two vaccine doses, the country's news agency said.The rest had either had a single dose or were unvaccinated.
Trials in China and the United Arab Emirates have put Sinopharm vaccine efficacy at 79% and 86% respectively.

И это

In participants who received two standard doses, vaccine efficacy was 62,1% (95% CI 41·0-75·7; 27 [0·6%] of 4440 in the ChAdOx1 nCoV-19 group vs71 [1·6%] of 4455 in the control group) and in participants who received a low dose followed by a standard dose, efficacy was 90,0%.


Поскольку
By mid-April about 60% of the vaccine doses administered in the country were Sinopharm, with the rest Indian-made AstraZeneca vaccine doses, Bloomberg reported
Даже при 100% двукратной вакцинации это дало бы 60000*(1-0,86)+40000*(1-0,9)=12400 подверженных риску заражения. Но
1. Две трети зараженных либо невакцинированы, либо с одной дозой - значит, степень вакцинации там далека от 100%
2. Обычно пока детей до 16 лет не вакцинировали (Израиль, Великобритания). А их в общем населении порядка 16*100/72=22%
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09.05.2021 14:07 Відповісти
Опять китайский или индийский шмурдяк через прокладку "БОЖЬЯ БЛАГОДАТЬ"?
Не хилый распил бюджета.Дороги уже не актуальны? Воровать на дорогах опаснее, чем на вакцинах, ведь дороги через год сыпятся и это лицо распила, а вакцина то такое...
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08.05.2021 09:53 Відповісти
Ну, понапідписувати можна чого завгодно...
Однак, з постачанням є реальні проблеми, як і з самою вакциною (Sinopharm отримала рекомендації ВООЗ, а від Sinovac відмовилася Бразилія, бо ефективність вакцини не набагато вища за 50 відсотків, і то аж після другого щеплення, а після першого і взагалі 3%)
ЄС свого часу також понапідписувала. І навіть профінансувала. Але постачальники своїх зобов'язань не виконали (деякі навіть "нахабно проігнорували"), а пред'явити їм якісь серйозні претензії, як вивилося, неможливо - так було укладено підписані угоди. Тепер ведеться слідство. Антикорупційне. Проти європейських підписантів, які від усіх вимагають посилення боротьби з корупцією...
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08.05.2021 12:43 Відповісти
почему бы не завезти одну, хорошо проверенную вакцину , ну к примеру файзер?...зачем по всему миру х.з. что собирать и свозить в Украину?! Україна підписала контракти на поставку до кінця 2021 року 42 млн доз вакцини від коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 15...посмотрите на израель...там файзером кто хотел ширнулись и уже без масок ходят
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08.05.2021 13:14 Відповісти
Степанову ще потрібна файна курточка на зиму... і не одна)))
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08.05.2021 22:45 Відповісти
в любой другой стане баран и вор степашка давно б уже был безработным. у нас министров подбирают под уровень президента.
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09.05.2021 01:10 Відповісти
Я так розумію, ці чудіки отримали вказівку від ВОЗ вакцинувати 100% на селення... А нічого що в нас дехто відмовляється в силу певних міркувань? Плювати? Пиляти бюджет і все!
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09.05.2021 03:17 Відповісти
 
 