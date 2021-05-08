Україна підписала контракти на поставку до кінця 2021 року 42 млн доз вакцини проти коронавірусу, - Степанов
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Україна підписала контакти про постачання 42 млн доз вакцини від коронавірусу до кінця цього року, необхідно ще близько 5 млн доз, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Сьогодні Увечері" на телеканалі "Україна 24" в п'ятницю ввечері.
"Якщо подивитися на ту кількість доз, яку ми законтрактували, я підкреслюю, саме законтрактували, де у нас сплачені кошти, разом з COVAX, то у нас зараз 42 млн доз вакцин, які вже підписані, це все поставки цього року", - розповів міністр.
Також Степанов підкреслив, що "потрібно ще близько 5 млн доз".
"У нас є відповідні пропозиції, зокрема від Serum Institute, щодо збільшення доз по вакцині Novavax, і також є пропозиція щодо Sinovac. Зараз вирішуємо стосовно термінів поставки", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
кто прививаться будет ?
вакцина сейчас реально есть, но "мудрый нарид" не чухается
ПЕРЕДОЗ !!!!!!!
Нема ніякого сумніву,що Зе-чмо та вся ******* собі колоти будуть дещо інше.
The archipelago of nearly 100,000 people recorded close to 500 new cases in the three days to 1 May and has about 1,000 active cases.A third of the active cases involved people who had had two vaccine doses, the country's news agency said.The rest had either had a single dose or were unvaccinated.
Trials in China and the United Arab Emirates have put Sinopharm vaccine efficacy at 79% and 86% respectively.
И это
In participants who received two standard doses, vaccine efficacy was 62,1% (95% CI 41·0-75·7; 27 [0·6%] of 4440 in the ChAdOx1 nCoV-19 group vs71 [1·6%] of 4455 in the control group) and in participants who received a low dose followed by a standard dose, efficacy was 90,0%.
Поскольку
By mid-April about 60% of the vaccine doses administered in the country were Sinopharm, with the rest Indian-made AstraZeneca vaccine doses, Bloomberg reported
Даже при 100% двукратной вакцинации это дало бы 60000*(1-0,86)+40000*(1-0,9)=12400 подверженных риску заражения. Но
1. Две трети зараженных либо невакцинированы, либо с одной дозой - значит, степень вакцинации там далека от 100%
2. Обычно пока детей до 16 лет не вакцинировали (Израиль, Великобритания). А их в общем населении порядка 16*100/72=22%
Не хилый распил бюджета.Дороги уже не актуальны? Воровать на дорогах опаснее, чем на вакцинах, ведь дороги через год сыпятся и это лицо распила, а вакцина то такое...
Однак, з постачанням є реальні проблеми, як і з самою вакциною (Sinopharm отримала рекомендації ВООЗ, а від Sinovac відмовилася Бразилія, бо ефективність вакцини не набагато вища за 50 відсотків, і то аж після другого щеплення, а після першого і взагалі 3%)
ЄС свого часу також понапідписувала. І навіть профінансувала. Але постачальники своїх зобов'язань не виконали (деякі навіть "нахабно проігнорували"), а пред'явити їм якісь серйозні претензії, як вивилося, неможливо - так було укладено підписані угоди. Тепер ведеться слідство. Антикорупційне. Проти європейських підписантів, які від усіх вимагають посилення боротьби з корупцією...