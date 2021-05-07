8 травня о 22:15 "ЄС" проводить акцію пам'яті жертв Другої світової війни
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Партія "Європейська Солідарність" 8 травня о 22:15 закликає прийти і вшанувати пам'ять жертв Другої світової війни.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Не "можем павтаріть", а НІКОЛИ ЗНОВУ!
"У 2015 році Україна на державному рівні відмовилась від російсько-радянської традиції помпезного святкування Дня Перемоги і нарешті дистанціювалася від кремлівського "побєдобєсія". Ми, українці, повною мірою відчули страшні наслідки панування людожерських режимів — як нацистського, так і радянського. Із 65 млн загиблих у Другій світовій війні, 8-10 млн — українці. Тому 8 травня в Україні, як і в усій Європі — День скорботи за жертвами найкривавішої в історії людства війни.
Тирани XX століття намагалися розірвати Україну на шматки. Але ми вистояли. Вистояли тоді, і стоятимемо за свою свободу до перемоги. Сьогодні як ніколи Україні потрібна єдність. І пам’ять про те, до чого призводить загравання з катами", - говориться у зверненні.
В "ЄС" закликають всіх прийти і вшанувати пам’ять воїнів, які наближали перемогу у 1945 році. І помолитися за тих, хто сьогодні тримає над нами небо на Сході.
Захід відбудеться 8 травня о 22.15 в "Меморіальному комплексі "Національний музей історії України у Другій світовій війні" в Києві
Будь ласка, зачекайте...
ТА ПЛЮНЬ ЙОМУ - НІКОЛИ ЗНОВУ !
Про ветеранов войны и палачей НКВД. Серёга Баринов.
*
Скоро будет День Победы, за окном царит весна,
На костюмы наши оставшиеся деды надевают ордена.
Но средь тех, кто воевали выйдут и много тех,
Что за спинами стояли, и расстреливали подряд всех.
Много выжило тех гадов, ведь погибнуть невозможно им.
Палачам - уродам заград- отрядов, что стреляли по своим.
По затылкам су@и, наших били из своих они ТТ,
Все до единого теперь они забыли, что палачи НКВД.
Прошлое своё приврали: дескать герои и были на войне,
Но не фашистов -фрицев убивали, а своих вели к стене.
Все теперь они в орденах, медалях: за Победу, За Берлин -
Однако не узнать нам всё в деталях, как они достались им.
Но не будем в дни мы эти о чекистах -гадах говорить,
Пусть их бесы на том свете всех в котлах будут варить.
Ну, а мы помянем павших и поздравим всех оставшихся в живых,
Всех реально воевавших, всех настоящих героев фронтовых.-