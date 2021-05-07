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8 травня о 22:15 "ЄС" проводить акцію пам'яті жертв Другої світової війни

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8 травня о 22:15

Партія "Європейська Солідарність" 8 травня о 22:15 закликає прийти і вшанувати пам'ять жертв Другої світової війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Не "можем павтаріть", а НІКОЛИ ЗНОВУ!

"У 2015 році Україна на державному рівні відмовилась від російсько-радянської традиції помпезного святкування Дня Перемоги і нарешті дистанціювалася від кремлівського "побєдобєсія". Ми, українці, повною мірою відчули страшні наслідки панування людожерських режимів — як нацистського, так і радянського. Із 65 млн загиблих у Другій світовій війні, 8-10 млн — українці. Тому 8 травня в Україні, як і в усій Європі — День скорботи за жертвами найкривавішої в історії людства війни.

Тирани XX століття намагалися розірвати Україну на шматки. Але ми вистояли. Вистояли тоді, і стоятимемо за свою свободу до перемоги. Сьогодні як ніколи Україні потрібна єдність. І пам’ять про те, до чого призводить загравання з катами", - говориться у зверненні.

В "ЄС" закликають всіх прийти і вшанувати пам’ять воїнів, які наближали перемогу у 1945 році. І помолитися за тих, хто сьогодні тримає над нами небо на Сході.

Захід відбудеться 8 травня о 22.15 в "Меморіальному комплексі "Національний музей історії України у Другій світовій війні" в Києві
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Топ коментарі
+13
"ЕС" верны себе. Час памяти вместе со всей Европой. И без идиотского победобесия.
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07.05.2021 22:52
+11
8 мая в 22:15 "ЕС" проводит акцию памяти жертв Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 5133
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07.05.2021 23:27
+8
Користуйся українською мовою-Друга світова війна !!!))))
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07.05.2021 23:00
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(с) "...Второй мировой войны..." - В войне нет ничего мирного, это противоположность миру. Война - Всемирная.
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07.05.2021 22:45 Відповісти
Користуйся українською мовою-Друга світова війна !!!))))
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07.05.2021 23:00 Відповісти
"ЕС" верны себе. Час памяти вместе со всей Европой. И без идиотского победобесия.
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07.05.2021 22:52 Відповісти
И память о том, к чему приводит заигрывание с палачами", - говорится в обращении.Источник: https://censor.net/ru/n3264143---------------------------кокєточка ЗЄ путіну заглядує в одне місце і мир там бачить.
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07.05.2021 22:58 Відповісти
НАКИНЬ ПЕТЛЮ НА ШІЮ ПУЙЛОВУ,
ТА ПЛЮНЬ ЙОМУ - НІКОЛИ ЗНОВУ !
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07.05.2021 22:59 Відповісти
Все кто за улусский вариант Дня победи, должны быть оштрафованы,как отъЯвленные колорады.
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07.05.2021 23:13 Відповісти
По вій Україні на 2021 рік офіційно всього усіх - усіх столітніх громадян довгожителів які реально могли воювати їх тільки близько тисячі (80% жінок). Чому ці ніби ветерани які кожен рік десятками тисяч виходять на паради Перемоги і їм майже всім по 80 років а то ще і молодші? Які тільки народилися під час або після ВВВ. Це видно те що вони майже всі криваві кремлівські кати НКВС, які після війни ще на багато років відзначилися своїми масовими вбивствами, репресіями, депортаціями, геноцидом .. українського народу. І за таку свою відданість кремлівським комуно - фашистам окупантам, вони стали ніби то учасниками війни. Український народ на превеликий жаль поки ще всіх таких потвор як ці перевертні що злочинно маскуються під ветеранів ВВВ разом з бандитами -сепаратистами, терористами, загарбниками повністю не добив як продажну кремлівську нечисть, прокляту заразу )(уйла якій немає місця на святій українській землі. Бо через них у нас і досі йде тільки одна кривава визвольна війна ...
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08.05.2021 06:04 Відповісти
8 мая в 22:15 "ЕС" проводит акцию памяти жертв Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 5133
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07.05.2021 23:27 Відповісти

Про ветеранов войны и палачей НКВД. Серёга Баринов.
*
Скоро будет День Победы, за окном царит весна,
На костюмы наши оставшиеся деды надевают ордена.
Но средь тех, кто воевали выйдут и много тех,
Что за спинами стояли, и расстреливали подряд всех.
Много выжило тех гадов, ведь погибнуть невозможно им.
Палачам - уродам заград- отрядов, что стреляли по своим.
По затылкам су@и, наших били из своих они ТТ,
Все до единого теперь они забыли, что палачи НКВД.
Прошлое своё приврали: дескать герои и были на войне,
Но не фашистов -фрицев убивали, а своих вели к стене.
Все теперь они в орденах, медалях: за Победу, За Берлин -
Однако не узнать нам всё в деталях, как они достались им.
Но не будем в дни мы эти о чекистах -гадах говорить,
Пусть их бесы на том свете всех в котлах будут варить.
Ну, а мы помянем павших и поздравим всех оставшихся в живых,
Всех реально воевавших, всех настоящих героев фронтовых.-
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08.05.2021 05:56 Відповісти
 
 